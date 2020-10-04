Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти зоозахисних організацій вимагали заборонити полювання, закрити хутрові ферми і контактні зоопарки та не використовувати тварин в цирку.

Акція "Стань на захист тварин" зібрала кілька сотень учасників, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання і тестування на тваринах косметики і побутової хімії, закрити контактні зоопарки та хутрові ферми.

Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.

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Учасниці та учасники тримали плакати зі словами "Твоя шуба кричала перед смертю", "Хутро носять красиві тварини і потворні люди", "Хутро - це криваве жлобство", "Україна - гуманна країна!", "Візьми з притулку", "Захищай всіх тварин "," Кожна тварина має право на життя".

Автор фото і відео - Олег Богачук





































