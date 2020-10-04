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Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти зоозахисних організацій вимагали заборонити полювання, закрити хутрові ферми і контактні зоопарки та не використовувати тварин в цирку.

Акція "Стань на захист тварин" зібрала кілька сотень учасників, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання і тестування на тваринах косметики і побутової хімії, закрити контактні зоопарки та хутрові ферми.

Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.

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Учасниці та учасники тримали плакати зі словами "Твоя шуба кричала перед смертю", "Хутро носять красиві тварини і потворні люди", "Хутро - це криваве жлобство", "Україна - гуманна країна!", "Візьми з притулку", "Захищай всіх тварин "," Кожна тварина має право на життя".

Автор фото і відео - Олег Богачук

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Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 02
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 03
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 04
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 05
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 06
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 07
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 08
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 09
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 10
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 11
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 12
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 13
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 14
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 15
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 16
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 17
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 18
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані 19

тварини (468) захист тварин (85) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+16
куры,рыба,молоко.... .... осмелюсь спросить , а что эти революционеры жрать собрались ? Кактусы?
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04.10.2020 14:28 Відповісти
+9
Дебилы. Без комментариев.
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04.10.2020 14:32 Відповісти
+8
Срані вегани... Моя їжа жере вашу їжу)))
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04.10.2020 14:30 Відповісти
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Детишки балуются.
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04.10.2020 14:24 Відповісти
Після акції всі зоозахисники поїхали за місто на шашлики...
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04.10.2020 20:08 Відповісти
Ну и ну...Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане - Цензор.НЕТ 8933
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04.10.2020 14:25 Відповісти
Шо за бред?
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04.10.2020 14:27 Відповісти
куры,рыба,молоко.... .... осмелюсь спросить , а что эти революционеры жрать собрались ? Кактусы?
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04.10.2020 14:28 Відповісти
Галоперидол.
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04.10.2020 16:52 Відповісти
Срані вегани... Моя їжа жере вашу їжу)))
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04.10.2020 14:30 Відповісти
Дебилы. Без комментариев.
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04.10.2020 14:32 Відповісти
Срочно повышайте стипендии. А то от этих "зайчиков" с "курами" покоя не будет.
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04.10.2020 14:33 Відповісти
*****, мир всё же напрочь обезумел... То ли он и был безумным? Украина в войне, на краю гибели, куда толкает враг и оккупант руками своих слуг, а по Майдану ходят... защитники т. н. прав животных (справка - у животных нет никаких прав. Вообще. Это человеческое явление)
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04.10.2020 14:33 Відповісти
Ех, стейк захотілось... А рібаю ще тиждень витримуватись
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04.10.2020 14:35 Відповісти
Как достали эти псари без намордников! И всем службам пох, не штрафуют. Налоги тратят, а обязанности не выполняют.
Права тараканов и крыс эти люди тоже отстаивают?
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04.10.2020 14:36 Відповісти
Да! Це люди,бо в такий непростий час думають і про тварин. А в тебе мабуть замість серця каменюка,а вмісто мозгів бетонна суміш..
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04.10.2020 14:53 Відповісти
Переход на личности вместо аргументирования собственной позиции - характерный признак быдла.
С быдлом я не общаюсь.
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04.10.2020 15:00 Відповісти
Нічого собі "личность"-нічого людського. Виходить там і твоі права захищають. Дошоломкав чи ще ні....
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04.10.2020 15:27 Відповісти
Как будто попал на митинг в защиту слуг народа.
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04.10.2020 14:37 Відповісти
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 503
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04.10.2020 14:38 Відповісти
Это просто театр абсурда какой-то... вроде идеи клеить обои во время пожара.
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04.10.2020 14:41 Відповісти
Думаю речь идёт о гумманом обращении с животными даже теми, которые идут в забой. Дело в том, что у нас нет культуры обращения с животными и культуры их содержания. Часто в сельской местности с кошками и собаками люди обращаются ужасно.
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04.10.2020 14:45 Відповісти
Часто в сельской местности с кошками и собаками люди обращаются ужасно.
Детям асфальта.
Кот "Зеля" и пёс "Рошен" на хуторе имеют чисто унитарное назначение.
Рошен работает охранником. Он не большой. Всю жизнь сидит на цепи - сигнализирует о чужих. Его за это кормим. А Зеля должен мышей (птиц, ящериц и даже медведок) ловить. Иначе он не нужен. Раз в день подкормить, не без того. Никакого искусственного корма.
Кста. Бездомных котов и собак нет. Им просто нечего есть.
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04.10.2020 16:18 Відповісти
Сегодня что, полнолуние?
У придурков обострение начинается?
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04.10.2020 14:47 Відповісти
Кстати, растения чувствуют боль и прочие страдания. Как же их защитить от этих мерзких зоофилов?
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04.10.2020 14:49 Відповісти
А я - вегетарианка. Во. Не, я не животных люблю. Я растения ненавижу.
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04.10.2020 16:20 Відповісти
акция в защиту прав животных?так ни лехаим,ни зелень пока никто не отстреливает...фальшстарт.
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04.10.2020 14:53 Відповісти
Всё ясно. Бродячие активисты.
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8268
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04.10.2020 15:14 Відповісти
Маразму нет предела....

Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 6683
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8558
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04.10.2020 15:17 Відповісти
Такий жорстокий у нас світоустрій. Сильніші і хитріші пожирають слабшого. Люди могли хочаб зробити цей процес гуманнішим. Але люди і є найхиже, найжорстокіше створіння на землі, за дуже малим винятком.
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04.10.2020 15:17 Відповісти
_Вообще-то на самом деле - в действительности я имею в виду - доброта, справедливость, нравственность и мораль - сугубо человеческие понятия. Понимай? Они не присущи природе, природа по сути своей жестока, безжалостна и равнодушна к тому выживет или сдохнет конкретная особь животного - в действительности, на самом деле я имею в виду, а не в мультиках. В реальности.
_Сын бога приходил к людям, а не животным, и в облике человека, а не животного.
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04.10.2020 15:25 Відповісти
Комменты к статье должны доставлять. Язапопкорном
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04.10.2020 15:24 Відповісти
Люди теж в якійсь мірі тварини.
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04.10.2020 15:25 Відповісти
Лише людина та шимпанзе вбивають заради задоволення, іноді роблять це дуже жорстоко, по-садистські.
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04.10.2020 15:47 Відповісти
_Чушь собачья. Множество животных способны на это. И вот ещё что: думаешь хищник недоволен удачной охотой и обедом? Крокодиловы слёзы прямо льют. Рвут клыками добычу - и льют.
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04.10.2020 15:55 Відповісти
Хижаки вбивають заради прожитку, і тільки тварина під наз-вою людина вбиває заради розваги та задоволення.
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04.10.2020 19:56 Відповісти
"Хижаки вбивають заради прожитку..." - Неверно. Учи матчасть.
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04.10.2020 20:54 Відповісти
Пішов в сад!
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04.10.2020 21:30 Відповісти
_В твоём представлении животные, видимо, это мультяшные персонажи, вызывающие у тебя некотролируемый поток эмоций и отключающие рассудок. Инфантильное представление о природе.
Будь здороваАкція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8082
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04.10.2020 21:42 Відповісти
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04.10.2020 21:49 Відповісти
_Это нормально. Когда нет аргументов своей правоты обычно так и делают. Не расстраивайтесь.
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04.10.2020 21:57 Відповісти
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04.10.2020 22:13 Відповісти
іренка, навіщо своє помилкове судження видаєш за істину в останній інстанції? НЕ треба далеко ходити за прикладом: кіт навіть ситий обовязково піймає мишу яку побачить. І буде нею гратися, аж поки не задавить (інколи миші вдається втекти під час тієї гри ). Чому він мучить мишу? - це він її мучить з людської точки зору. Він - тренується. У тварин нема прав, волі - у них більше інстинкти. Хоча якась розумна діяльність все ж є (в мене є монографія "Поведінка тварин" - тож про "психологію" тварин я знаю більше від пересічних).
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05.10.2020 01:17 Відповісти
Про кицьку я п'ять годин тому назад написала в коментарі о 19:58.
Піднімаєш свою самооцінку принижуючи інших? Чи просто пробиваєш мене на емоції? Холівару не буде, навіть не випрошуй.
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05.10.2020 02:36 Відповісти
Лише людина та шимпанзе вбивають заради задоволення, іноді роблять це дуже жорстоко, по-садистські. - помилкове судження.
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05.10.2020 03:49 Відповісти
Саме тому собаки рвуть котів? Вони котів не їдять, просто вбивають.
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04.10.2020 16:50 Відповісти
Знаєте хто сама жорстока тварина? Не знаєте.

Це кицька! Наша домашня киця.
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04.10.2020 19:58 Відповісти
Не тільки. Кошачі часто бавляться травмованою ними напівживою жертвою
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 1200
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04.10.2020 21:06 Відповісти
Страшніше кицьки звєря ніт!
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05.10.2020 02:39 Відповісти
Всі на захист Песиків і Псаря!
🤣
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04.10.2020 16:19 Відповісти
Вимагаю захисту прав вірусів віспи! Негідники у білих халатах вчинили геноцид, винищивши усю їх популяцію, лише окремі представники вижили у пробірках в катівнях, які ці кати називають "лабораторіями"! Негайно випустіть їх з пробірок на волю! Кожен вірус віспи має право на життя! Україна не живодерня! Україна гуманна країна! Віруси кричать у пробірках перед смертю, коли жорстокі люди у білих халатах винищують їх мільярдами, заживо розчиняють у кислотах і лугах, живцем спалюють і варять!
Віруси хочуть жити на волі! Свободу вірусам, не смійте порушувати їх права!
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04.10.2020 16:36 Відповісти
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 5643
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04.10.2020 16:44 Відповісти
ті захисники не розуміють: більшість тварин на землі і живуть лише через те, що призначені в їжу для людей. Люди їх розмножають, годують.
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05.10.2020 01:20 Відповісти
побузили и пошли жрать фуагру
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04.10.2020 16:45 Відповісти
страна где правит шут, превращается в цирк.
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04.10.2020 17:01 Відповісти
При Порошенко и прочих президентах такого не было, конечно. Именно при Зеленском за 1 год это все возникло, к сожалению?
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04.10.2020 17:36 Відповісти
Спустите на них стаю бродячих собак.
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04.10.2020 17:03 Відповісти
Кое кто даже не одобряет защиту прав животных!
У них (собак, кошек и прочих животных) типа нет совсем никаких прав в Украине.
Майдан незаконен, по их мнению. Слов нет от догхантеров скрытых на Цензоре.
В ЕС стремимся с таким багажом неандертальским! Еще и христианами себя считают, наверное.
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04.10.2020 17:28 Відповісти
Есть молочные продукты натуральные, а есть химически созданные и не все в этом разбираются. Творог ниже 4% жирности это уже химия. Молоко бывает порошковое и натуральное. Масло ниже 82% лучше не брать...
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04.10.2020 17:34 Відповісти
Насчет молока для телят не совсем согласен, т.к. теленку молоко необходимо не все время, а яблони яблоки для кого "рожают"?
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04.10.2020 17:31 Відповісти
зеленский в макдональдсе им шаблон не рвёт?
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04.10.2020 17:49 Відповісти
Предлагаю отметить это судьбоносное мероприятие, совместным походом в Starburger!
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04.10.2020 17:43 Відповісти
У деревьев тоже есть душа - негоже пожирать их плоды, ведь из них могло вырасти дерево.
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04.10.2020 17:48 Відповісти
все в одну кучу, молоко, охота живодерни, цирк... Писец ... Странно как нет еще прав ЛГБТ животных и фемок ...
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04.10.2020 19:18 Відповісти
https://censor.net/ua/user/433309

все в одну кучу, молоко, охота живодерни, цирк... Странно как нет еще прав ЛГБТ ...Чого ж немає - он зліва стоїть подружка в масці кольорів ЛГБТ...
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 730
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04.10.2020 20:29 Відповісти
На Земле самое хищное животное - ЧЕЛОВЕК. И этот человек борется за права других животных, а сам убивает миллионами себе подобных. И, потом пойми, бред это все.
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04.10.2020 19:39 Відповісти
Самое хищное животное на земле это белый медведь. питается исключительно мясом. не знаете, молчите
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05.10.2020 01:06 Відповісти
Не меняй ник, 100 процентов тебе идет. Речь то не о питании.
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05.10.2020 10:03 Відповісти
Да, майдан нынче не тот
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04.10.2020 20:02 Відповісти
Цікаво, а скільки відсотків з цих протестувальників носять взуття з текстилю та кожзаму?
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04.10.2020 20:39 Відповісти
_Просто недалёкие энтузиасты не могут осознать, что в принципе вся природа так устроена: одни виды поедают другие, она по сути есть цепочка постоянных убийств. У Шекли в рассказе "Страж-птица" очень хорошо показано насколько глупы идеалистические, оторванные от реальности и не соответствующие действительной сути природы, воззрения. Живущие близко к природе народности такими отклонениями от адекватного восприятия природы не страдают, это болезнь жителей городов.
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04.10.2020 21:07 Відповісти
Если бы вегетарианцы знали, сколько сусликов, полевок и прочей живности херачат аграрии при выращивании и сборе урожая, они бы с голоду померли.
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04.10.2020 21:13 Відповісти
Какая же тварь эти хороводы водит в нужный момент. Проведите акцыю: не убей комара, не души вшу, крысам свободу, сдай кровь клещам, опарыши тоже жить хотят ....и так далее. В древности приносили кого то или что то в жертву Богам, в целом это просто цэпочка- да ее надо сбереч но не дёшево приснится. Эта шобла хуже голубых.
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04.10.2020 22:37 Відповісти
Покормите своих котов и собак капустой, удавчиков верёвочкой, ворбя листиками, синицу лепестками, ёжика грибами а аиста картошкой.
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04.10.2020 23:02 Відповісти
Оця вся "камарилья" через відсутність хорошої освіти, відсутність знань. Писати-читати навчилися і лізуть зі своїми абсолютно тупими ідеями до нормальних людей. Чого вартий плакат: "Твоя шуба(мясо) кричала перед смертю" Джерело: https://censor.net/ua/v3222787
Якби ті сучки з плакатами побачили, як забивають ( не вбивають, а саме забивають) тварин на ******** бойні, вони б можливо не звизділи про те, в чому абсолютно не розбираються.
Бо перед забоєм свиню миють, сушуть теплим повітрям, усипляють газом або струмом, і лише тоді зціжують кров, перерізаючи артерію. Свиня не вмирає, свиня засипає щасливою і вже не просипається. Бо стає просто куском мяса і інших продуктів.
Інша справа - мисливці. Ті заганяють звіра собаками і вбивають скоріше ради вбивства. Але навіть і там - дозоване вбивство. Аби частина популяції змогла відновитися.
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05.10.2020 01:35 Відповісти
 
 