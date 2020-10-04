Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти зоозахисних організацій вимагали заборонити полювання, закрити хутрові ферми і контактні зоопарки та не використовувати тварин в цирку.
Акція "Стань на захист тварин" зібрала кілька сотень учасників, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори оприлюднили список вимог до влади. Вони хочуть заборонити полювання і тестування на тваринах косметики і побутової хімії, закрити контактні зоопарки та хутрові ферми.
Учасники акції говорили з трибуни про факти жорстокого поводження з тваринами.
Учасниці та учасники тримали плакати зі словами "Твоя шуба кричала перед смертю", "Хутро носять красиві тварини і потворні люди", "Хутро - це криваве жлобство", "Україна - гуманна країна!", "Візьми з притулку", "Захищай всіх тварин "," Кожна тварина має право на життя".
Автор фото і відео - Олег Богачук
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Права тараканов и крыс эти люди тоже отстаивают?
С быдлом я не общаюсь.
Детям асфальта.
Кот "Зеля" и пёс "Рошен" на хуторе имеют чисто унитарное назначение.
Рошен работает охранником. Он не большой. Всю жизнь сидит на цепи - сигнализирует о чужих. Его за это кормим. А Зеля должен мышей (птиц, ящериц и даже медведок) ловить. Иначе он не нужен. Раз в день подкормить, не без того. Никакого искусственного корма.
Кста. Бездомных котов и собак нет. Им просто нечего есть.
У придурков обострение начинается?
_Сын бога приходил к людям, а не животным, и в облике человека, а не животного.
Будь здорова
Піднімаєш свою самооцінку принижуючи інших? Чи просто пробиваєш мене на емоції? Холівару не буде, навіть не випрошуй.
Це кицька! Наша домашня киця.
🤣
Віруси хочуть жити на волі! Свободу вірусам, не смійте порушувати їх права!
У них (собак, кошек и прочих животных) типа нет совсем никаких прав в Украине.
Майдан незаконен, по их мнению. Слов нет от догхантеров скрытых на Цензоре.
В ЕС стремимся с таким багажом неандертальским! Еще и христианами себя считают, наверное.
все в одну кучу, молоко, охота живодерни, цирк... Странно как нет еще прав ЛГБТ ...Чого ж немає - он зліва стоїть подружка в масці кольорів ЛГБТ...
Якби ті сучки з плакатами побачили, як забивають ( не вбивають, а саме забивають) тварин на ******** бойні, вони б можливо не звизділи про те, в чому абсолютно не розбираються.
Бо перед забоєм свиню миють, сушуть теплим повітрям, усипляють газом або струмом, і лише тоді зціжують кров, перерізаючи артерію. Свиня не вмирає, свиня засипає щасливою і вже не просипається. Бо стає просто куском мяса і інших продуктів.
Інша справа - мисливці. Ті заганяють звіра собаками і вбивають скоріше ради вбивства. Але навіть і там - дозоване вбивство. Аби частина популяції змогла відновитися.