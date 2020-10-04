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Индия испытала гиперзвуковую баллистическую ракету. ВИДЕО

Организация оборонных исследований и разработок Индии сообщила о проведении испытания сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности Shaurya.

Испытания состоялись в субботу, 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ракета может поражать цели на расстоянии до 800 км.

Она также способна нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерную. В последней фазе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью.

Теперь этой ракетой собираются вооружить армию.

Как пишет Hindustan Times, запуск является последним в ряду испытаний оружия на фоне военной напряженности, существующей между Индией и Китаем.

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Автор: 

Индия (423) испытания (380) ракеты (3617)


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Топ комментарии
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Тим часом Українська влада випробовує терпець народу.
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04.10.2020 16:00 Ответить
+29
а тем временем, сейчас 2-й армейский корпус ВС Азербайджана освободил райцентр Джебраил и несколько прилегающих сёл в Нагорном Карабахе
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04.10.2020 16:00 Ответить
+16
Індія випробувала гіперзвукову балістичну ракету - Цензор.НЕТ 5528
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04.10.2020 16:13 Ответить
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Спасибо, Кэп!
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05.10.2020 01:31 Ответить
Перестаньте дристати. Індія має два вороги, Китай та Пакистан. Їм цього вистачить на довго.
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05.10.2020 09:35 Ответить
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