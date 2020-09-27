Опытный образец гаубицы 2С22 "Богдана" ожидает завершения государственных испытаний, - нардеп "Голоса" Костенко. ФОТОрепортаж

На Краматорском заводе тяжелого станкостроения (КЗТС) создали опытный образец самоходной колесной 155-мм гаубицы 2С22 "Богдана". Сейчас он ожидает завершения государственных испытаний.

Об этом написал в Facebook нардеп "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта гаубица производится на 100% из украинских комплектующих. В частности очень важно, что на КЗТС сумели наладить собственное производство стволов к пушкам.

Если "Богдана" пройдет государственные испытания, то у нее есть хорошие перспективы как для постановки на вооружение в Украине, так и для экспорта в другие страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион. ФОТОрепортаж

У нас есть замечательные кадры и потенциал для изготовления современной конкурентной военной техники, главное поддерживать такие инициативы", - уверен нардеп.

Также смотрите: Дымовая шашка украинского производства прошла госиспытания и заменит в ВСУ советские аналоги. ВИДЕО+ФОТО

Смотрите также: На Черниговщине прошли сравнительные испытания четырех боевых модулей для БМП-1. ФОТО