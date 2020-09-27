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Дослідний зразок гаубиці 2С22 "Богдана" очікує завершення державних випробувань, - нардеп "Голосу" Костенко. ФОТОрепортаж

На Краматорському заводі важкого верстатобудування створили дослідний зразок самохідної колісної 155-мм гаубиці 2С22 "Богдана". Зараз він очікує завершення державних випробувань.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця гаубиця виробляється на 100% з українських комплектуючих. Зокрема дуже важливо, що на КЗВВ зуміли налагодити власне виробництво стволів до гармат.

Якщо "Богдана" пройде державні випробування, то вона має гарні перспективи як для взяття на озброєння в Україні, так і для експорту в інші країни. У нас є чудові кадри і потенціал для виготовлення сучасної конкурентної військової техніки, головне підтримувати такі ініціативи", - упевнений нардеп.

Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 01

Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 02
Фото: Facebook

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчання резерву Об'єднаних сил відбулися на Донбасі. ВIДЕО

Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 03
Фото: Facebook
Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 04
Фото: Facebook
Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 05
Фото: Facebook
Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 06
Фото: Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання "Об'єднані зусилля-2020": ворога стримано, триває підготовка до проведення контрудару під прикриттям авіації. ФОТОрепортаж

Дослідний зразок гаубиці 2С22 Богдана очікує завершення державних випробувань, - нардеп Голосу Костенко 07
Фото: Facebook
випробування (404) оборона (4812) українська зброя (180) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+46
Офигеть, канешна! .. это еще разработки Пастор и Порха, (в смысле их времен), и тут приехал молодой поц, и давай рисоваться на чужых наработках..
А совесть?!.. не! Неслышал?!
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27.09.2020 19:11
+32
А, точно. «Голос».
Це ті, для кого Порошенко більший ворог ніж Путін...
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27.09.2020 19:14
+22
Увасья! Сообщаю:"голос" для проекта "богдана" ни хера не сделал..
Если Порох и Пастор начали этот процесс, то "Голос" только кашлял: "це не моя вийна", и всячески сторонился этого.. и тут вылез офигенный депитут Костенко и снялся на фоне завода в Краматорске.. это "выдающааяся/ помощь нашему ОПК..
Спасибки "голосу"...
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27.09.2020 19:24
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https://censor.net/ru/user/466090 До цієї ж наче підійде натівський снаряд.А до інших ні.Чи не так?
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27.09.2020 19:54 Відповісти
Повинен.
Там ще ж не тільки справа в снаряді, а і в геометрії гільзи.
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27.09.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Це би було добре.
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27.09.2020 20:11 Відповісти
а там унітарний снаряд?
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27.09.2020 21:06 Відповісти
Чесно, не знаю.
Але у таких калібрах, скоріш роздільне. Снаряд окремо, заряд окремо.
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27.09.2020 21:18 Відповісти
Вопрос в другом: как долго ожидает и сколько еще ждать начала испытаний?
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27.09.2020 19:42 Відповісти
Военная тайна.
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27.09.2020 20:11 Відповісти
Знайомий вигляд цеха. На фоткі мостовий кран (десятка). У нас фіни як побачили такі крани то давай фотографувати яка у нього кабіна і реготали. У них такі крани керуються з землі радіопультом і крановщиків там нема.
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27.09.2020 19:42 Відповісти
Відсталий народ.
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27.09.2020 19:44 Відповісти
Ну, не про штаны. Но эта история все же - про эпическую, достойную кисти батального живописца "перемогу", добытую под руководством Гаранта.

В 1937 году в СССР (да, да - в том самом тоталитарном и отсталом "совке") начались научно-исследовательские разработки в области минометного вооружения.

И уже в январе 1938 года новый полковой 120-мм миномет был включен в план перевооружения РККА. Данная система вооружения была создана под руководством конструктора Шавырина. Борис Иванович. Лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. Дожил до 1965 года.

Уже на 22 июня 1941 года (через четыре года после первой карандашной линии на черновике!) в РККА было 3,8 тысяч минометов Шавырина.

ТТХ миномета и могущество мин были настолько впечатляющими, что продвинутые в области военной промышленности товарищи немцы, захватив чертежи в Запорожье (арийцы там были с гуманитарной миссией: несли дремучим славянам европейские ценности) , быстренько наладили выпуск оной системы на своих заводах.

Несмотря на относительную простоту конструкции миномета (отдельные узлы могли изготавливать даже 14-летние пацаны в осажденном Ленинграде и на эвакуированных заводах), он имел мощный потенциал для модернизации - что и имеет место быть даже в ХХІ веке.

А теперь - о самой сильной армии на континенте, отрубленных за воровство руках и "фантастичних реформах".

Как выяснила Генеральная прокуратура Украины, при изготовлении канонического миномета "Молот" стамбульского патриархата, цитирую: "...на заводе "Маяк" не было оборудования (!) и мощностей (!) для изготовления всех составляющих миномета... различные комплектующие закупались у частных поставщиков..."

Ага, у нас у каждого третьего ФОП можно найти минометную упорную плиту, а у каждого пятого - минометный прицел МПМ-44М!

Догадайтесь с трех раз: в какой стране закупались комплектующие?

Читаем дальше про артиллерийскую европейскую мощь однополых стандартов НАТО:

"...50% комплектующих закупалось у ОАО... принадлежащее депутату от "Бе-Пе-Пе" Максиму Ефимову...".

Но вы ничего такого не подумайте, громадяне! На подобных "оборудках" наживался только Путин!

И далее: "... По результатам деффектации изделий, поставленных в в/ч А4559, установлены недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов..."

И все это - за наши с вами деньги.

На декабрь 2018 года уже произошло 9 (!) разрывов стволов. Ранено 32 военнослужащих ЗСУ. 13 молодых мужиков закопали в землю...

При товарище Сталине эти "реформаторы" уже давно убирали бы снег в Сибири. Весь!

Что еще добавить?
©
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27.09.2020 19:46 Відповісти
Идея-то правильная, но зачем к успехам советского народа приписывать Сталина?
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27.09.2020 19:51 Відповісти
Ви там © побачили??))
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27.09.2020 20:01 Відповісти
Де ти бачив, щоб рашики не спирались на сталіна чи путєна? Це ж їхня основа. Вони без ідола не можуть.
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27.09.2020 20:14 Відповісти
Как шо добавить?
Все просто, это пэтро маладец!!!
А то, шо разработка именно этой Богданы началась в 2009 году, то такое
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27.09.2020 19:56 Відповісти
Шасси, конечно, такое себе. Даже рашковане смогли сделать 2С35 «Коалиция-СВ». Наверное, лучше было бы купить у корейцев с турками K9 Thunder.
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27.09.2020 19:47 Відповісти
По идее гусянка должна быть...В то же время сеь дорог у нас довольно развита, значит в условиях минсков шминсков будет быстро отводиться и подводиться...в тоже время дольше развертывать из походного в боевое...
Ну и гаубица гаубицей...а комплекс управления где? аналогичный 2с3 и 2с1...с кучей бпла, связи, метео...итд. итп
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27.09.2020 19:58 Відповісти
Еще бы знать чем Каалиция св от совковой Мста-с отличается, вообще б ей цены б не было бы))
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27.09.2020 20:42 Відповісти
Краз банкрот какие гаубицы ....Впечетление будто с другой планеты
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27.09.2020 19:54 Відповісти
так война кончилась, нафиг эти расходы? Пенсы получают денег как 1 или 2 магазина с калаша, а вы воюйте падлы!
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27.09.2020 19:56 Відповісти
заспамил . кому-то правда очи колит..чтоб ты ослепло чмо
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27.09.2020 20:23 Відповісти
И бОгдана переименовать в 2С22
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27.09.2020 20:07 Відповісти
«Богдану» треба перейменувати у «Богдана».
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27.09.2020 20:29 Відповісти
Зеля, ты читаешь Цензор. Так вот знай: доверие армии ты про.... ехал.
Бюджет на 2021 год +180 млн на аппарат президента и -120 на ВСУ.
Нацики тебя не спасут
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27.09.2020 20:20 Відповісти
Зе ты низложен, доверие зеизбирателей упало меньше 10 %.
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27.09.2020 20:32 Відповісти
Если еще и стволы научились делать, то ваще уважуха. Еще и под натовский калибр.
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27.09.2020 20:32 Відповісти
Бро, з цим всьо Ok.
"Эта гаубица производится на 100% из украинских комплектующих. В частности очень важно, что на КЗТС сумели наладить собственное производство стволов к пушкам. Источник: https://censor.net/ru/p3221486
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27.09.2020 20:38 Відповісти
Там ресурс у этих стволов 10 выстрелов. Оплоты перестали делать из-за того что закончились Т-80 с которых снимали стволы. Как-только научаться делать стволы и Оплоты сразу пойдут.
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27.09.2020 20:39 Відповісти
Пусть станки круппа отремонтируют и точат стволы....ну и сталь наверняка мартеновская нужна, а не с конвекторов...
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27.09.2020 20:47 Відповісти
В Україні цим займалися фахівці Патона. Там метод електрошлакового переплаву.
Для балалайок на пермській Мотовилісі, це космічні технології.
Міцність сумських украхнських танкових стволів, на порядок вища кацапських.
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27.09.2020 21:05 Відповісти
Кацапе, українські Сумські стволи у 2-3 рази довговічніші ніж Мотовилихінські.
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27.09.2020 21:01 Відповісти
А где стоят они эти Сумсике стволы? Сделали пробную партию отстреляли и так на технику ниодин не установили.
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27.09.2020 21:05 Відповісти
Ці стволи на танках Т-80 ДУ, Пакистанського контракту.
Бо тоді Єльцин заборонив поставки танкових гармат 125 мм в Україну, і їх виробництво було розпочато в Сумах.
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27.09.2020 21:08 Відповісти
Они думали конечно там на трубном заводе что если они трубу вместо ствола установят то никто не догадается, все равно ни с кем не воевали и танки не стреляли. Но фокус не прошел.
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27.09.2020 21:08 Відповісти
Там супер новітнє підприємство, побудоване Францією по виробництву труб надвисокого тиску, для нафтогазової промисловості.
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27.09.2020 21:11 Відповісти
Були сутички паків на українських Т-80ДУ з Т-72 Індусів.
Рахунок: 8 спалених Т-72 .
Після чого індуси кинулись матюкати Россію, і та у терміновому порядуку стала постачати їм Т-90.
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27.09.2020 21:15 Відповісти
а пакистанские стволы как?
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27.09.2020 21:04 Відповісти
Ну от, саме на них танкові гармати 125 мм з сумськими стволами.
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27.09.2020 21:09 Відповісти
Не было никаких сумских стволов, основная масса те что лежали на складе,
остальные снимали с Т-80 которые пришли на ремонт из Советской армии, но
Совок развалился и ремонтировать оказалось не для кого. То же самое и
на Оплотах. Там корпус от Т-80. Ни стволов ни корпусов делать не научились, а этот фейк с сумскими стволами придумали для отвода глаз.
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27.09.2020 21:18 Відповісти
а кто придумал?
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27.09.2020 21:25 Відповісти
Не годуй кацапа! В мене враження, що він пргсто інфу вигризає, бо саме - недолуге.
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27.09.2020 21:55 Відповісти
Я пишу більше для місцевих ********** і любителів «вкусного пломбіра».
Кацапи мені якось пох.
Для кацапів ми вороги, бандерівці, укри, тому їх брехня, це їх зброя проти нас.
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27.09.2020 22:53 Відповісти
Можна подумати, що ти настільки продвинуте кацапидло, що аж до дрібниць знаєш військово-технічну інформацію не тільки в Україні, а і у всьому світі. Та що там у світі - бери вище - в Галактиці. Про що тільки річ не зайде на Цензорі, від піхотних лопат до тактичних ракет і від корабельної техніки до літаків, як ти з своїм кацапським "мнєнієм" тут як тут.
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27.09.2020 21:59 Відповісти
Спростуй те що я написав.
Все це є WWW.
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27.09.2020 22:49 Відповісти
«Про що тільки річ не зайде на Цензорі, »

Треба: «Про що тільки МОВА не зайде на Цензорі, »
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27.09.2020 23:00 Відповісти
9- метровая заготовка ствола делалась на трубном заводе. Далее обработка производилась на АЭНе СМНПО им. Фрунзе, для чего было куплено 2 станка с ЧПУ специально под этот заказ. Я в том заказе поучаствовал а теперь тут пишут про фейки люди . На то время ни один завод в Украине не мог взяться за этот заказ. По поводу снятия с Т -80 - там 125 мм а не 120мм
.
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27.09.2020 22:03 Відповісти
Ну, так на «пакистанських»Т-80ДУ, як раз 125 мм.
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27.09.2020 22:50 Відповісти
Де це він "очікує" - у боксах партії "Голос"?
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27.09.2020 21:26 Відповісти
Дослідний зразок гаубиці 2С22 "Богдана" очікує завершення державних випробувань, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4393
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27.09.2020 21:34 Відповісти
Чи можна допускати депутатів ВР до державних таємниць, до нової зброї?
Питання доволі не просте...
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27.09.2020 21:43 Відповісти
так думаю, йому не розповіли секрети нарізання стволів і систем управління.. а так правильно Костенко поставив питання про налагодження випуску САУ Богдана
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27.09.2020 21:50 Відповісти
Компании Порошенко и Гладковского больше всех нажились на войне - расследование, https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE.html
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28.09.2020 00:49 Відповісти
Пока эти засранцы в лице предателя -дезертира хомчака и тарана соберутся госиспытания гаубицы проводить, то наша бедная Богдана и состарится и в девах останется !! Такое ощущение , что наше МО, Они наёмники путина!! Эти двое плюс Зеленский играют на руку путину! С богданой здесь в Краматорске, пролёт, У нептунов нет перспективы из-за отсутствия финансирования и желания Зеленского, самолёты не покупаем, и летчиков не учим за рубежом тоже не понятно почему, Ольху и стугну тоже не выпускаем , за ГРОМ-2 вообще все забыли!! Такое ощущение , что в руководстве страны и МО одни саботажники и предатели Украины!! и все руководство страны ждёт когда поднимем руки вверх и сдадимся Пуйлу!! Этим горе руководителям, пофиг защита рубежей Украины, главное ежедневно ""трандеть"" на всех каналах ТВ ""Не стрелять и Рейтинг, рейтинг , рейтинг.... и какой наш Зеленский "хороший"!! Всё остальное пофиг народ, Экономика, Защита отечества, образование , лечение, работа , дети, пенсионеры и т .д.!! Не страна , а дурдом , во главе с неучем зеленским!!!
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28.09.2020 13:10 Відповісти
УОП что только не запилит. Как-то они поставили три корабельные зенитные установки на платформу КРаЗа. Платформа конечно же опрокидывалась при открытии огня в одном направлении даже из 2/3 орудий, но денег на научно-исследовательскую деятельность списали конечно прилично. Хотя это можно было и на бумаге посчитать Дослідний зразок гаубиці 2С22 "Богдана" очікує завершення державних випробувань, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 9880
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28.09.2020 14:28 Відповісти
Вопрос стволов не только в качестве металла, но и качестве обработки внутренней поверхности. А тут я помню были большие проблемы!
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10.10.2020 11:10 Відповісти
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