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Дослідний зразок гаубиці 2С22 "Богдана" очікує завершення державних випробувань, - нардеп "Голосу" Костенко. ФОТОрепортаж
На Краматорському заводі важкого верстатобудування створили дослідний зразок самохідної колісної 155-мм гаубиці 2С22 "Богдана". Зараз він очікує завершення державних випробувань.
Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця гаубиця виробляється на 100% з українських комплектуючих. Зокрема дуже важливо, що на КЗВВ зуміли налагодити власне виробництво стволів до гармат.
Якщо "Богдана" пройде державні випробування, то вона має гарні перспективи як для взяття на озброєння в Україні, так і для експорту в інші країни. У нас є чудові кадри і потенціал для виготовлення сучасної конкурентної військової техніки, головне підтримувати такі ініціативи", - упевнений нардеп.
Топ коментарі
+46 Шрек Баблокат
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+32 dtrscnij grsrt
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+22 Шрек Баблокат
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Там ще ж не тільки справа в снаряді, а і в геометрії гільзи.
Але у таких калібрах, скоріш роздільне. Снаряд окремо, заряд окремо.
В 1937 году в СССР (да, да - в том самом тоталитарном и отсталом "совке") начались научно-исследовательские разработки в области минометного вооружения.
И уже в январе 1938 года новый полковой 120-мм миномет был включен в план перевооружения РККА. Данная система вооружения была создана под руководством конструктора Шавырина. Борис Иванович. Лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. Дожил до 1965 года.
Уже на 22 июня 1941 года (через четыре года после первой карандашной линии на черновике!) в РККА было 3,8 тысяч минометов Шавырина.
ТТХ миномета и могущество мин были настолько впечатляющими, что продвинутые в области военной промышленности товарищи немцы, захватив чертежи в Запорожье (арийцы там были с гуманитарной миссией: несли дремучим славянам европейские ценности) , быстренько наладили выпуск оной системы на своих заводах.
Несмотря на относительную простоту конструкции миномета (отдельные узлы могли изготавливать даже 14-летние пацаны в осажденном Ленинграде и на эвакуированных заводах), он имел мощный потенциал для модернизации - что и имеет место быть даже в ХХІ веке.
А теперь - о самой сильной армии на континенте, отрубленных за воровство руках и "фантастичних реформах".
Как выяснила Генеральная прокуратура Украины, при изготовлении канонического миномета "Молот" стамбульского патриархата, цитирую: "...на заводе "Маяк" не было оборудования (!) и мощностей (!) для изготовления всех составляющих миномета... различные комплектующие закупались у частных поставщиков..."
Ага, у нас у каждого третьего ФОП можно найти минометную упорную плиту, а у каждого пятого - минометный прицел МПМ-44М!
Догадайтесь с трех раз: в какой стране закупались комплектующие?
Читаем дальше про артиллерийскую европейскую мощь однополых стандартов НАТО:
"...50% комплектующих закупалось у ОАО... принадлежащее депутату от "Бе-Пе-Пе" Максиму Ефимову...".
Но вы ничего такого не подумайте, громадяне! На подобных "оборудках" наживался только Путин!
И далее: "... По результатам деффектации изделий, поставленных в в/ч А4559, установлены недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов..."
И все это - за наши с вами деньги.
На декабрь 2018 года уже произошло 9 (!) разрывов стволов. Ранено 32 военнослужащих ЗСУ. 13 молодых мужиков закопали в землю...
При товарище Сталине эти "реформаторы" уже давно убирали бы снег в Сибири. Весь!
Что еще добавить?
©
Все просто, это пэтро маладец!!!
А то, шо разработка именно этой Богданы началась в 2009 году, то такое
Ну и гаубица гаубицей...а комплекс управления где? аналогичный 2с3 и 2с1...с кучей бпла, связи, метео...итд. итп
Бюджет на 2021 год +180 млн на аппарат президента и -120 на ВСУ.
Нацики тебя не спасут
"Эта гаубица производится на 100% из украинских комплектующих. В частности очень важно, что на КЗТС сумели наладить собственное производство стволов к пушкам. Источник: https://censor.net/ru/p3221486
Для балалайок на пермській Мотовилісі, це космічні технології.
Міцність сумських украхнських танкових стволів, на порядок вища кацапських.
Бо тоді Єльцин заборонив поставки танкових гармат 125 мм в Україну, і їх виробництво було розпочато в Сумах.
Рахунок: 8 спалених Т-72 .
Після чого індуси кинулись матюкати Россію, і та у терміновому порядуку стала постачати їм Т-90.
остальные снимали с Т-80 которые пришли на ремонт из Советской армии, но
Совок развалился и ремонтировать оказалось не для кого. То же самое и
на Оплотах. Там корпус от Т-80. Ни стволов ни корпусов делать не научились, а этот фейк с сумскими стволами придумали для отвода глаз.
Кацапи мені якось пох.
Для кацапів ми вороги, бандерівці, укри, тому їх брехня, це їх зброя проти нас.
Все це є WWW.
Треба: «Про що тільки МОВА не зайде на Цензорі, »
.
Питання доволі не просте...