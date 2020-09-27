Дослідний зразок гаубиці 2С22 "Богдана" очікує завершення державних випробувань, - нардеп "Голосу" Костенко. ФОТОрепортаж

На Краматорському заводі важкого верстатобудування створили дослідний зразок самохідної колісної 155-мм гаубиці 2С22 "Богдана". Зараз він очікує завершення державних випробувань.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця гаубиця виробляється на 100% з українських комплектуючих. Зокрема дуже важливо, що на КЗВВ зуміли налагодити власне виробництво стволів до гармат.

Якщо "Богдана" пройде державні випробування, то вона має гарні перспективи як для взяття на озброєння в Україні, так і для експорту в інші країни. У нас є чудові кадри і потенціал для виготовлення сучасної конкурентної військової техніки, головне підтримувати такі ініціативи", - упевнений нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчання резерву Об'єднаних сил відбулися на Донбасі. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання "Об'єднані зусилля-2020": ворога стримано, триває підготовка до проведення контрудару під прикриттям авіації. ФОТОрепортаж