Навчання резерву Об'єднаних сил відбулися на Донбасі. ВIДЕО

У районах відведення важкого озброєння командуванням Об'єднаними силами проведені навчання з нарощування оперативних можливостей органів військового управління та підпорядкованих військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Тренування задіяних до навчань органів військового управління, загальновійськових та артилерійських резервів відбувалося з практичним їх виходом у райони розгортання в умовах різкої зміни оперативної та тактичної обстановки.



У визначених районах, задля управління військами та організації взаємодії з питань спільного виконання завдань військовими частинами та резервами Об’єднаних сил, були розгорнуті передові пункти управління на рухомих засобах органів військового управління та військових частин.



У перший день тренувань резерви підсилювали підрозділи першої лінії оборони, які, за легендою, відбивали наступ противника шляхом стійкого утримування оборонних рубежів, веденням позиційної, а на окремих напрямках маневреної оборони. У наступні два дні сили загальновійськових та артилерійських резервів у чіткій взаємодії з підрозділами, що виконують завдання на першій та другій лінії оборони, завдавали ураження противнику, що вклинився, та відновлювали втрачене положення контратаками.

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Під час практичного відпрацювання оцінювалась спроможність загальновійськових та артилерійських резервів вийти на визначені рубежі у районах розгортання у встановлені строки від часу отримання бойового розпорядження. Окрема увага приділялася питанням обміну інформацією між пунктами управління та прийняттю рішень, організації взаємодії щодо спільного виконання завдань військовими частинами та резервами об’єднаних сил. Паралельно було залучено підрозділи протиповітряної оборони, які здійснювали прикриття пунктів управління угруповань та військових частин об’єднаних сил.



Проведення практичних заходів дозволило значно підвищити рівень бойового вишкілу та злагодженості дій підрозділів об’єднаних сил в ході виконання визначених завдань", - йдеться в повідомленні.

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