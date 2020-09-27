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Учения резерва Объединенных сил прошли на Донбассе. ВИДЕО

В районах отвода тяжелого вооружения командованием Объединенными силами проведены учения по наращиванию оперативных возможностей органов военного управления и подчиненных воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Тренировка задействованных в учениях органов военного управления, общевойсковых и артиллерийских резервов проходила с практическим их выходом в районы развертывания в условиях резкого изменения оперативной и тактической обстановки. В определенных районах, для управления войсками и организации взаимодействия по вопросам совместного выполнения задач военными частями и резервами Объединенных сил, были развернуты передовые пункты управления на подвижных средствах органов военного управления и воинских частей.

В первый день тренировок резервы усиливали подразделения первой линии обороны, которые, по легенде, отражали наступление противника путем стойкого удержания оборонительных рубежей, ведением позиционной, а на отдельных направлениях маневренной обороны. В следующие два дня силы общевойсковых и артиллерийских резервов в четком взаимодействии с подразделениями, выполняющими задачи на первой и второй линии обороны, наносили удары по противнику, вклинились, и восстанавливали утраченное положение контратаками.

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Во время практической отработки оценивалась способность общевойсковых и артиллерийских резервов выйти на определенные рубежи в районах развертывания в установленные сроки от момента получения боевого распоряжения. Особое внимание уделялось вопросам обмена информацией между пунктами управления и принятием решений, организации взаимодействия по совместному выполнению задач воинскими частями и резервами объединенных сил.

Параллельно были привлечены подразделения противовоздушной обороны, которые осуществляли прикрытие пунктов управления группировок и военных частей Объединенных сил.

"Проведение практических мероприятий позволило значительно повысить уровень боевой выучки и слаженности действий подразделений Объединенных сил в ходе выполнения определенных задач", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия (8501) оборона (5225) военные учения (3460) Донбасс (26956) ВСУ (6665) операция Объединенных сил (6766)


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Куета и замыливание глаз! Верните НОРМАЛЬНОГО министра обороны!
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27.09.2020 19:23 Ответить
пустая тратта ресурса- боезапаса
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28.09.2020 10:18 Ответить
Ты смотри, уже местные не кидаются под колёса нашей техники с воплями - путин введи войска.
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27.09.2020 19:59 Ответить
ну власне, можна очікувати, що нагороджені зеленським попи рпц, активізують свої організаційні заходи
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27.09.2020 21:31 Ответить
ну так и палили бы по сепарам,а так чего зря боеприпасы тратить?
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27.09.2020 20:06 Ответить
Побольше всяких учений на границе с лугандонской резервацией.... Побольше международных учений по всей территории Украины.... Почаще надо приглашать войска НАТО к нам в гости....А кремлёвская гниль путен пусть сдохнет медленно и мучительно....
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27.09.2020 20:14 Ответить
Нащо ?? Краще швидко і массово ...
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28.09.2020 12:07 Ответить
каратели
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28.09.2020 10:06 Ответить
 
 