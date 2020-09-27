Учения резерва Объединенных сил прошли на Донбассе. ВИДЕО

В районах отвода тяжелого вооружения командованием Объединенными силами проведены учения по наращиванию оперативных возможностей органов военного управления и подчиненных воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Тренировка задействованных в учениях органов военного управления, общевойсковых и артиллерийских резервов проходила с практическим их выходом в районы развертывания в условиях резкого изменения оперативной и тактической обстановки. В определенных районах, для управления войсками и организации взаимодействия по вопросам совместного выполнения задач военными частями и резервами Объединенных сил, были развернуты передовые пункты управления на подвижных средствах органов военного управления и воинских частей.

В первый день тренировок резервы усиливали подразделения первой линии обороны, которые, по легенде, отражали наступление противника путем стойкого удержания оборонительных рубежей, ведением позиционной, а на отдельных направлениях маневренной обороны. В следующие два дня силы общевойсковых и артиллерийских резервов в четком взаимодействии с подразделениями, выполняющими задачи на первой и второй линии обороны, наносили удары по противнику, вклинились, и восстанавливали утраченное положение контратаками.

Также смотрите: Учения "Объединенные усилия-2020": враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации. ФОТОрепортаж

Во время практической отработки оценивалась способность общевойсковых и артиллерийских резервов выйти на определенные рубежи в районах развертывания в установленные сроки от момента получения боевого распоряжения. Особое внимание уделялось вопросам обмена информацией между пунктами управления и принятием решений, организации взаимодействия по совместному выполнению задач воинскими частями и резервами объединенных сил.

Параллельно были привлечены подразделения противовоздушной обороны, которые осуществляли прикрытие пунктов управления группировок и военных частей Объединенных сил.

"Проведение практических мероприятий позволило значительно повысить уровень боевой выучки и слаженности действий подразделений Объединенных сил в ходе выполнения определенных задач", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне". ФОТО