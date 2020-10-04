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Індія випробувала гіперзвукову балістичну ракету. ВIДЕО

Організація оборонних досліджень і розробок Індії повідомила про проведення випробування надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.

Випробування відбулися в суботу, 3 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ракета може вражати цілі на відстані до 800 км.

Вона також здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Тепер цією ракетою збираються озброїти армію.

Як пише Hindustan Times, запуск є останнім у низці випробувань зброї на тлі військової напруженості, що існує між Індією та Китаєм.

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Автор: 

Індія (689) випробування (404) ракети (4074)


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Топ коментарі
+42
Тим часом Українська влада випробовує терпець народу.
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04.10.2020 16:00 Відповісти
+29
а тем временем, сейчас 2-й армейский корпус ВС Азербайджана освободил райцентр Джебраил и несколько прилегающих сёл в Нагорном Карабахе
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04.10.2020 16:00 Відповісти
+16
Індія випробувала гіперзвукову балістичну ракету - Цензор.НЕТ 5528
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04.10.2020 16:13 Відповісти
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Спасибо, Кэп!
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05.10.2020 01:31 Відповісти
Перестаньте дристати. Індія має два вороги, Китай та Пакистан. Їм цього вистачить на довго.
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05.10.2020 09:35 Відповісти
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