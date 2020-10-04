Індія випробувала гіперзвукову балістичну ракету. ВIДЕО

Організація оборонних досліджень і розробок Індії повідомила про проведення випробування надзвукової балістичної ракети малої дальності Shaurya.

Випробування відбулися в суботу, 3 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ракета може вражати цілі на відстані до 800 км.

Вона також здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну. В останній фазі, наближаючись до цілі, ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Тепер цією ракетою збираються озброїти армію.

Як пише Hindustan Times, запуск є останнім у низці випробувань зброї на тлі військової напруженості, що існує між Індією та Китаєм.

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