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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Мэр Умани Цебрий в больнице с двусторонней пневмонией. ВИДЕО

Городской глав Умани Александр Цебрий почувствовал себя плохо днем 5 октября. КТ показало двустороннюю пневмонию. Цебрию сделали тест на COVID-19.

Об этом мэр рассказал в видеообращении, которое выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она ​​была 38,5. Я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации", - рассказал Цебрий.

Мэр добавил, что ему сделали анализ на коронавирус, и ждет результатов уже завтра.

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Цебрий добавил, что "ничего страшного не происходит" и призвал горожан беречь здоровье.

Автор: 

карантин (16729) Умань (364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Цебрий Александр (24)


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Топ комментарии
+5
Выздоравливай , если за Украину !
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05.10.2020 23:22 Ответить
+3
Пострадал на хасидском фронте
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06.10.2020 00:47 Ответить
+2
Героически защищал родной город от нашествия хасидов.
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05.10.2020 23:52 Ответить
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Выздоравливай , если за Украину !
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05.10.2020 23:22 Ответить
Єдиний адекватний кандидат для Умані!
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06.10.2020 07:07 Ответить
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06.10.2020 08:14 Ответить
Ему надо не КТ ,а рентген.Тот различает вирус или бактерия причина пневмонии..В Африке очень мало людей умирают от ковида при всей антисанитарии.Их предки никогда не покидали Африку и не смешивались с неандертальцами.Покинувшие Африку и смешавшиеся с неандертальцами очень тяжело переносят ковид..Так определили по генному анализу.
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05.10.2020 23:40 Ответить
Героически защищал родной город от нашествия хасидов.
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05.10.2020 23:52 Ответить
Пострадал на хасидском фронте
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06.10.2020 00:47 Ответить
он их лучший друк! а защищал для перевыбраться
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06.10.2020 08:15 Ответить
це юдейська помста
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05.10.2020 23:52 Ответить
Доночевался под офисом президента. В итоге так ничего и не изменил...
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06.10.2020 01:11 Ответить
та там же гранит..каремат не помог..
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06.10.2020 08:16 Ответить
З книги Севастяна Кнейпа "Мойо водолєчєніє (1883 р.). У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а доглядаючий щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
В такий спосіб я особисто лікував від тяжких застуд і запалення легенів чимало людей - достатньо 3-5 днів.
Кращого способу від запалення легенів нема. Хіба що лазерна терапія.
Ще треба практикувати дихальні вправи з затримкою дихання.
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06.10.2020 02:06 Ответить
Звісно, що до лікарні йти не треба, там люди доволі часто помирають (рівень освіченості з охорони здоров'я в лікарнях досить слабий і орієнтований лише на фармакологію, - а це бізнес і ніякий не захист здоров'я). Пане війте, негайно рушайте додому і лікуйтеся за природною процедурою.
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06.10.2020 02:12 Ответить
Швидкого одужання!
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06.10.2020 08:43 Ответить
тут поспішати -це легковажність, треба як слід пролікуватися!
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06.10.2020 08:49 Ответить
таки заразили его хасиды
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06.10.2020 09:03 Ответить
не надо було шастати в києві з баригами верховної ради
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06.10.2020 09:16 Ответить
Хасід-камікадзе провів терорестичний акт покашляв на мера Умані
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06.10.2020 09:47 Ответить
 
 