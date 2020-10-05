Мэр Умани Цебрий в больнице с двусторонней пневмонией. ВИДЕО
Городской глав Умани Александр Цебрий почувствовал себя плохо днем 5 октября. КТ показало двустороннюю пневмонию. Цебрию сделали тест на COVID-19.
Об этом мэр рассказал в видеообращении, которое выложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня с обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5. Я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации", - рассказал Цебрий.
Мэр добавил, что ему сделали анализ на коронавирус, и ждет результатов уже завтра.
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Цебрий добавил, что "ничего страшного не происходит" и призвал горожан беречь здоровье.
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В такий спосіб я особисто лікував від тяжких застуд і запалення легенів чимало людей - достатньо 3-5 днів.
Кращого способу від запалення легенів нема. Хіба що лазерна терапія.
Ще треба практикувати дихальні вправи з затримкою дихання.