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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Мер Умані Цебрій у лікарні з двосторонньою пневмонією. ВIДЕО

Міський голова Умані Олександр Цебрій відчув себе зле вдень 5 жовтня. КТ показав двосторонню пневмонію. Цебрію зробили тест на COVID-19.

Про це мер розповів у відеозверненні, яке виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з обіду мені стало зле, я відчув слабкість, виміряв температуру - вона була 38,5. Я перестав відчувати смак. Після проведення консультацій із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легенів, наполягли на госпіталізації", - розповів Цебрій.

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Мер додав, що йому зробили аналіз на коронавірус, і чекає на результати вже завтра.

Цебрій додав, що "нічого страшного не відбувається" і закликав городян берегти здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Умань (244) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Цебрій Олександр (24)


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Топ коментарі
+5
Выздоравливай , если за Украину !
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05.10.2020 23:22 Відповісти
+3
Пострадал на хасидском фронте
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06.10.2020 00:47 Відповісти
+2
Героически защищал родной город от нашествия хасидов.
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05.10.2020 23:52 Відповісти
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Выздоравливай , если за Украину !
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05.10.2020 23:22 Відповісти
Єдиний адекватний кандидат для Умані!
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06.10.2020 07:07 Відповісти
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06.10.2020 08:14 Відповісти
Ему надо не КТ ,а рентген.Тот различает вирус или бактерия причина пневмонии..В Африке очень мало людей умирают от ковида при всей антисанитарии.Их предки никогда не покидали Африку и не смешивались с неандертальцами.Покинувшие Африку и смешавшиеся с неандертальцами очень тяжело переносят ковид..Так определили по генному анализу.
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05.10.2020 23:40 Відповісти
Героически защищал родной город от нашествия хасидов.
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05.10.2020 23:52 Відповісти
Пострадал на хасидском фронте
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06.10.2020 00:47 Відповісти
он их лучший друк! а защищал для перевыбраться
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06.10.2020 08:15 Відповісти
це юдейська помста
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05.10.2020 23:52 Відповісти
Доночевался под офисом президента. В итоге так ничего и не изменил...
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06.10.2020 01:11 Відповісти
та там же гранит..каремат не помог..
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06.10.2020 08:16 Відповісти
З книги Севастяна Кнейпа "Мойо водолєчєніє (1883 р.). У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а доглядаючий щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
В такий спосіб я особисто лікував від тяжких застуд і запалення легенів чимало людей - достатньо 3-5 днів.
Кращого способу від запалення легенів нема. Хіба що лазерна терапія.
Ще треба практикувати дихальні вправи з затримкою дихання.
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06.10.2020 02:06 Відповісти
Звісно, що до лікарні йти не треба, там люди доволі часто помирають (рівень освіченості з охорони здоров'я в лікарнях досить слабий і орієнтований лише на фармакологію, - а це бізнес і ніякий не захист здоров'я). Пане війте, негайно рушайте додому і лікуйтеся за природною процедурою.
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06.10.2020 02:12 Відповісти
Швидкого одужання!
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06.10.2020 08:43 Відповісти
тут поспішати -це легковажність, треба як слід пролікуватися!
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06.10.2020 08:49 Відповісти
таки заразили его хасиды
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06.10.2020 09:03 Відповісти
не надо було шастати в києві з баригами верховної ради
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06.10.2020 09:16 Відповісти
Хасід-камікадзе провів терорестичний акт покашляв на мера Умані
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06.10.2020 09:47 Відповісти
 
 