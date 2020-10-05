Мер Умані Цебрій у лікарні з двосторонньою пневмонією. ВIДЕО

Міський голова Умані Олександр Цебрій відчув себе зле вдень 5 жовтня. КТ показав двосторонню пневмонію. Цебрію зробили тест на COVID-19.

Про це мер розповів у відеозверненні, яке виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з обіду мені стало зле, я відчув слабкість, виміряв температуру - вона була 38,5. Я перестав відчувати смак. Після проведення консультацій із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легенів, наполягли на госпіталізації", - розповів Цебрій.

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Мер додав, що йому зробили аналіз на коронавірус, і чекає на результати вже завтра.

Цебрій додав, що "нічого страшного не відбувається" і закликав городян берегти здоров'я.