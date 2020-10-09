РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6182 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
34 902 211

"Байрактары" уничтожили ещё три армянских РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Азербайджанские "Байрактары" уничтожили ещё три армянских РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотников опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
Оце я розумію перемовини. Так тримати.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:29 Ответить
+44
а как Пороха гнобили за покупку "Байрактаров".. типа, это все 19 век, и во времена ПВО БПЛА бесполезны.. ну и где сейчас эти писатели мочей по снежному покрову ЗЕсознанья?!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:32 Ответить
+27
Турки еще хотят купить кацапские комплексы ПВО?


Я бы на их месте не торопился с принятием такого решения!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Овчинка стоит выделки́. Тем более нет людских потерь.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:04 Ответить
69 миллионов вместе с инструкторами и техобслуживаеием. Когда инструкторами и техниками станут уже свои, первоначально наученные, соответственно и из последующей стоимости выпадет и сумма отданная за их обучение. Ну и есть такая рыночная штука, как - "оптом дешевле", чем больше заказ, тем легче разговаривать о скидках.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:18 Ответить
<a href=https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205>Поляк объяснил кого поддерживать</a>
показать весь комментарий
09.10.2020 23:00 Ответить
Успіхи азербайджанців, звісно, вражають, і я дійсно радий за них. Але є одна думка, яка мені дуже не подобається. Рано чи пізно вірменці дозріють до путєнпріді та путєнввєді. А ***** візьме і дослухається - іхтамнєтів йому поки що вистачає...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:03 Ответить
Іхтамнєти не так горять?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:05 Ответить


Горять, і нічим не гірше. Проблема в тому, іхтамнєтів може бути задохолєри.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:05 Ответить
Для того чтобы они дозрели, нужно чтобы азербайджанцы нарушили общепризнанные границы Армении. Если будет допущена такая ошибка, то российские партнеры по ОДКБ (равно как и остальные) будут вынуждены исполнять обязательства. Но что-то пока не похоже, чтобы россияне об этом мечтали.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:28 Ответить
Фокус в тому, що вереск до небес про згадане Вами порушення вірменці можуть підняти і без факту такого порушення - достатньо, щоб вони міцно отримали в писок. А москалям більшого й не треба. Про що вони там мріють, ніхто не знає. І вже точно неможливо спрогнозувати, яка маячня залетить в облізлу дурнувату голову *****.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:14 Ответить
беги ара беги до еревана а потом ползи до москвы целуй дупу москалю и кланяйся и авакова прихватите вам не впервой. карабах был и будет азербайджанской землей. победа за азербайджаном
показать весь комментарий
10.10.2020 11:23 Ответить
"Бачиш? ****!"
показать весь комментарий
10.10.2020 15:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 