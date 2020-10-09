"Байрактары" уничтожили ещё три армянских РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Азербайджанские "Байрактары" уничтожили ещё три армянских РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотников опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Топ комментарии
+56 Ілля #465619
показать весь комментарий09.10.2020 19:29 Ответить Ссылка
+44 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.10.2020 19:32 Ответить Ссылка
+27 mrSmith
показать весь комментарий09.10.2020 19:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горять, і нічим не гірше. Проблема в тому, іхтамнєтів може бути задохолєри.