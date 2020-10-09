"Байрактари" знищили ще три вірменські РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
Азербайджанські "Байрактари" знищили ще три вірменські РСЗВ БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотників опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
+56 Ілля #465619
09.10.2020 19:29
+44 Шрек Баблокат
09.10.2020 19:32
+27 mrSmith
09.10.2020 19:28
Горять, і нічим не гірше. Проблема в тому, іхтамнєтів може бути задохолєри.