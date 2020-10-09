УКР
"Байрактари" знищили ще три вірменські РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Азербайджанські "Байрактари" знищили ще три вірменські РСЗВ БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотників опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

+56
Оце я розумію перемовини. Так тримати.
09.10.2020 19:29 Відповісти
+44
а как Пороха гнобили за покупку "Байрактаров".. типа, это все 19 век, и во времена ПВО БПЛА бесполезны.. ну и где сейчас эти писатели мочей по снежному покрову ЗЕсознанья?!
09.10.2020 19:32 Відповісти
+27
Турки еще хотят купить кацапские комплексы ПВО?


Я бы на их месте не торопился с принятием такого решения!
09.10.2020 19:28 Відповісти
Овчинка стоит выделки́. Тем более нет людских потерь.
09.10.2020 23:04 Відповісти
69 миллионов вместе с инструкторами и техобслуживаеием. Когда инструкторами и техниками станут уже свои, первоначально наученные, соответственно и из последующей стоимости выпадет и сумма отданная за их обучение. Ну и есть такая рыночная штука, как - "оптом дешевле", чем больше заказ, тем легче разговаривать о скидках.
09.10.2020 23:18 Відповісти
<a href=https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205>Поляк объяснил кого поддерживать</a>
09.10.2020 23:00 Відповісти
Успіхи азербайджанців, звісно, вражають, і я дійсно радий за них. Але є одна думка, яка мені дуже не подобається. Рано чи пізно вірменці дозріють до путєнпріді та путєнввєді. А ***** візьме і дослухається - іхтамнєтів йому поки що вистачає...
09.10.2020 23:03 Відповісти
Іхтамнєти не так горять?
09.10.2020 23:05 Відповісти


Горять, і нічим не гірше. Проблема в тому, іхтамнєтів може бути задохолєри.
10.10.2020 01:05 Відповісти
Для того чтобы они дозрели, нужно чтобы азербайджанцы нарушили общепризнанные границы Армении. Если будет допущена такая ошибка, то российские партнеры по ОДКБ (равно как и остальные) будут вынуждены исполнять обязательства. Но что-то пока не похоже, чтобы россияне об этом мечтали.
09.10.2020 23:28 Відповісти
Фокус в тому, що вереск до небес про згадане Вами порушення вірменці можуть підняти і без факту такого порушення - достатньо, щоб вони міцно отримали в писок. А москалям більшого й не треба. Про що вони там мріють, ніхто не знає. І вже точно неможливо спрогнозувати, яка маячня залетить в облізлу дурнувату голову *****.
10.10.2020 01:14 Відповісти
беги ара беги до еревана а потом ползи до москвы целуй дупу москалю и кланяйся и авакова прихватите вам не впервой. карабах был и будет азербайджанской землей. победа за азербайджаном
10.10.2020 11:23 Відповісти
"Бачиш? ****!"
10.10.2020 15:15 Відповісти
