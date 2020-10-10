РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
33 192 159

Азербайджанские беспилотники уничтожили три армянских САУ. ВИДЕО

Азербайджанские "Байрактары" уничтожили три армянских 152-мм САУ Акация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки "Байрактаров" опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Читайте также: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
С-300 только гражданские борта сбивают на ура! Военные им кривизна земли мешает!
показать весь комментарий
10.10.2020 16:12 Ответить
+26
А яка різниця, чим кацапський металолом розбивать? Головне - результат... Я буду радий, якщо там згоріли не вчорашні вірменські школярі - вони не винні, що їх на смерть послали, а "іхтамнєти"... Чим частіше горбатяться кладовища в Росії, після таких "екскурсій", по всьому світу, у нормальних людей, піднімається настрій...
показать весь комментарий
10.10.2020 16:19 Ответить
+25
дроны шо невидимки ,Панцири и С300 их не видят в упор
показать весь комментарий
10.10.2020 16:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мацковське перемир"я в дії !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 16:19 Ответить
ну на счёт руцкого с-300 перебольщили, ведь в Азербаиджанском Карабахе никто кривизну земли не отменял, разбить слепова и безпомощного с-300, это так себе достижение. А в остольном красавцы азеры.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:25 Ответить
вот это настоящее мыролюбное перемирие.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:27 Ответить
Туркам и их дронам перемирие не предлагали. Вот они и продолжают работать
показать весь комментарий
10.10.2020 16:44 Ответить
. Азербайджанські безпілотники знищили три вірменських САУ і радар ППО - Цензор.НЕТ 5798
показать весь комментарий
10.10.2020 16:29 Ответить
Окупант Путлер має усі шанси на тотальну окупацію Карабаху з введенням військ під виглядом "миротворців". Тільки от,чи влаштує це Турцію?Скоро побачимо!
показать весь комментарий
10.10.2020 16:29 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
показать весь комментарий
10.10.2020 16:29 Ответить
"министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.)"

У вас тут что-то не так с годами...или он реально 102 года министром иностранных дел работал?
показать весь комментарий
10.10.2020 16:49 Ответить
НЕ смешно..
.
Вам на росции не понять , что человек можэт жыть 102 года
показать весь комментарий
10.10.2020 16:57 Ответить
Обычно, когда временной промежуток указывается не возле ФИО, а возле должности - подразумевается, что он именно находился на данной должности в указанный период времени. То есть - работал министром 102 года, а не жил 102 года.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:03 Ответить
какие же кацапы ничтожные)))
показать весь комментарий
10.10.2020 16:30 Ответить
мо азербайджана не по децки тролит мо эрэфии с их аналоговнетными системами пво .
показать весь комментарий
10.10.2020 16:32 Ответить
Неимеющее аналогов кацапское говнооружие спроектировано чтобы сбивать беззащитные гражданские самолеты, но как только на арену выходят современные беспилотники, толку от этих с300, с400, панцирь - никакого. Они даже себя не могут защитить от летающих целей. Бугагага, это уже новый анекдот
показать весь комментарий
10.10.2020 16:33 Ответить
armeni stolko deneg vlozyli v raski PVO i druguju texniku,a tut kakije ta kamari prevacajet ix v metalalom Nenado pokupat raski oruzyje ono nicego nestojit
показать весь комментарий
10.10.2020 16:35 Ответить
переведи
показать весь комментарий
10.10.2020 16:43 Ответить
Na litovski perevesti?
показать весь комментарий
10.10.2020 16:47 Ответить
На нашу клаву.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:48 Ответить
Дякую за лайк-набери в гуглі https://www.branah.com/ukrainian збережи як букмарк та пиши зрозуміло.God bless!
показать весь комментарий
10.10.2020 17:51 Ответить
Хіба задумка окупанта-введенням військ під виглядом "миротворців"у Карабах,аби захопити контроль над азербайджанською трубою до Європи через Грузію,Турцію,вже змінилася?Та заради цього ***** мільйони чурок покладе. (branah.com)
показать весь комментарий
10.10.2020 16:59 Ответить
Современные дроны расстреливают советский металлолом как в тире
Воевать советским металлоломом против дронов, это все равно что с копьем туземца прыгать на танк.
Наглядный пример того как парашная федерация отстала от западного мира.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:36 Ответить
«Нас свои же и разбомбили»
Жители военного городка под Рязанью всю жизнь делали боеприпасы для страны. Взрыв этих боеприпасов разрушил их
показать весь комментарий
10.10.2020 16:40 Ответить
дома
показать весь комментарий
10.10.2020 16:41 Ответить
Мало разрушил,и жмуриков кацапских мало,империя зла московия должна подохнуть в страшных муках!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 16:49 Ответить
а не рой другому яму
показать весь комментарий
10.10.2020 17:54 Ответить
...собачку на втором видео жалко
показать весь комментарий
10.10.2020 16:46 Ответить
Как говорил товарищ Сталин на вопрос что делать, про Рокоссовского и актрису Серову.... Завидовать будем.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:50 Ответить
***** унижают😂
показать весь комментарий
10.10.2020 16:53 Ответить
"Азербайджанские беспилотники уничтожили три армянских САУ, радар ПВО и ЗРК С-300." - кто "наши", азербайджанцы или армяне, за кого болеть?
показать весь комментарий
10.10.2020 16:54 Ответить
Гугл , голосование Армении в ООН по Крыму 2014 , попробуй у тебя все получится , тоже самое только поменяй на Армению на Азербайджан. Там уже сам решай за кого болеть, хотя это не футбол , а война.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:18 Ответить
"наші" ведуть справедливу війну по відвойовуванню своєї території у агресора. Тому й "наші".
показать весь комментарий
10.10.2020 17:51 Ответить
наших нет , удачи всем учасникам конфликта , пускай каждый выстрел найдет свою цель
ну и ополчение пускай с наших городов наберут
показать весь комментарий
10.10.2020 18:12 Ответить
Просто болей...
показать весь комментарий
10.10.2020 18:45 Ответить
Армяне те еще вояки. Вывели в поле САУ и устроили азер-ам тир. Ппц, що на рынке стоят, иплом торгуют
показать весь комментарий
10.10.2020 17:13 Ответить
Ну, грохнули довольно свежие изделия.
Вчера тут какой-то белобилетник написал, что грохнули П-18 и другую новейшую РЛС.
Долго смеялся.
П-18 - глубокая модернизация трофейной немецкой РЛС и лет 40 уже не производится.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:14 Ответить
https://compas.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D1%8D%D0%B1-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Вот єтих 2 шт разбомбили.
Азербайджанські безпілотники знищили три вірменських САУ і радар ППО - Цензор.НЕТ 433
Я даже удивился - откуда в карабахе такое новье.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:44 Ответить
В такой ситуации один стандартный ответ..."Яка сумна новина!!" ПС. И фото с парой телочек, которые с бутлем самогона рвутв клочья баян и выстукивают в бубен...
показать весь комментарий
10.10.2020 20:55 Ответить
Кривизна землі...
показать весь комментарий
10.10.2020 17:35 Ответить
Цікаво, крутілка свою останню секунду життя усвідомила?
показать весь комментарий
10.10.2020 17:50 Ответить
Компьютер завис.
Трагизм положения в том, что радар видит свою смерть, и оператор видит. Цель которая летит и висит над головой могут все видеть но вот захватить и навести на нее ракету, сбить не получается. ЭВМ, вычислительная техника не может просчитать. Все дело в вычислениях, вот где слабость всех разработок Рашки. Дрон маленький, еще вокруг помехи, вот и не может эвм вычислить, воробьи это или аппарат. Вычислительная техника - это слабое место, поэтому трудно им самим создать подобные летательные аппараты, которые управляются мощными аппаратами и защиту от них. Во первых для такой станции нужен супер быстродействующий компьютер что бы за доли секунд обработать большой объем информации, кроме того нужно хорошее взаимодействие всех станций, да еще и со спутников информацию обрабатывать. Смотри а на новые технологии дл Кремля наложено табу, только тайванское или китайское можно купить.
Поэтому радар его видит, оператор то же видит и на кнопку лихорадочно нажимает, а компьютер не отвечает, завис. Это как в ролевой игре - процессор IntelCore i9-9900KS 18 ядер 36 потоков!, а у соперника какой Intel core2duo ***** за 50 грн.. Как думаешь кто обречен?.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:36 Ответить
Обречен I9 - он не сможет понять, что и зачем делает Pentium.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:42 Ответить
Довольно много самоходки настрелять успели, судя по гильзам. Медленно работают азербайджанцы. Есть куда развиваться.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:53 Ответить
Это доказывает кто первый нарушил "перемирие".
показать весь комментарий
10.10.2020 20:53 Ответить
премирие наступит тогда, когда кацапьі вместе с армянами уберутся из карабаха
показать весь комментарий
11.10.2020 12:49 Ответить
Эпично сау с боекомплектом рванула!
показать весь комментарий
10.10.2020 17:59 Ответить
А где циркон ***** 8 махов?
показать весь комментарий
10.10.2020 19:30 Ответить
Так вот почему так резко, как трипперные возле писсуара задергались кремлевские свинорусики, параноики и людоеды. Как то срочно заговорили о переговорах. А чем же вы глистообразные упыри паразиты гельминоиды занимались тридцать лет.?
показать весь комментарий
10.10.2020 20:51 Ответить
Армении тоже нужны дроны и средства ПВО.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:25 Ответить
Переб ються
показать весь комментарий
10.10.2020 21:28 Ответить
не перебьются.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:45 Ответить
Гарні постріли з дрона і влучні - САУ вспіли зробити по десять вистрелів кожна, гарно горять і гарно боєкомплект вибухає. Н.Карабах це Адзербаджан
показать весь комментарий
10.10.2020 21:27 Ответить
Хорошо кацапские иваны разбрасываются мозгами
показать весь комментарий
10.10.2020 22:15 Ответить
Гвоздике ...писец!
показать весь комментарий
10.10.2020 23:24 Ответить
Они их даже не маскируют. Не свое - не жалко. РФ ещё даст.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:51 Ответить
По-моєму САУшки 2С1.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 