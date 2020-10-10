Азербайджанські безпілотники знищили три вірменські САУ і радар ППО. ВIДЕО
Азербайджанські "Байрактари" знищили три вірменські 152-мм САУ Акація, а БПЛА-камікадзе "Хароп" - радар ППО СТ-68У.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки "Байрактарів" опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
Топ коментарі
+37 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар10.10.2020 16:12 Відповісти Посилання
+26 Яр Холодний
показати весь коментар10.10.2020 16:19 Відповісти Посилання
+25 Show Must Go On #404809
показати весь коментар10.10.2020 16:10 Відповісти Посилання
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Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
У вас тут что-то не так с годами...или он реально 102 года министром иностранных дел работал?
.
Вам на росции не понять , что человек можэт жыть 102 года
Воевать советским металлоломом против дронов, это все равно что с копьем туземца прыгать на танк.
Наглядный пример того как парашная федерация отстала от западного мира.
Жители военного городка под Рязанью всю жизнь делали боеприпасы для страны. Взрыв этих боеприпасов разрушил их
ну и ополчение пускай с наших городов наберут
Вчера тут какой-то белобилетник написал, что грохнули П-18 и другую новейшую РЛС.
Долго смеялся.
П-18 - глубокая модернизация трофейной немецкой РЛС и лет 40 уже не производится.
Я даже удивился - откуда в карабахе такое новье.
Трагизм положения в том, что радар видит свою смерть, и оператор видит. Цель которая летит и висит над головой могут все видеть но вот захватить и навести на нее ракету, сбить не получается. ЭВМ, вычислительная техника не может просчитать. Все дело в вычислениях, вот где слабость всех разработок Рашки. Дрон маленький, еще вокруг помехи, вот и не может эвм вычислить, воробьи это или аппарат. Вычислительная техника - это слабое место, поэтому трудно им самим создать подобные летательные аппараты, которые управляются мощными аппаратами и защиту от них. Во первых для такой станции нужен супер быстродействующий компьютер что бы за доли секунд обработать большой объем информации, кроме того нужно хорошее взаимодействие всех станций, да еще и со спутников информацию обрабатывать. Смотри а на новые технологии дл Кремля наложено табу, только тайванское или китайское можно купить.
Поэтому радар его видит, оператор то же видит и на кнопку лихорадочно нажимает, а компьютер не отвечает, завис. Это как в ролевой игре - процессор IntelCore i9-9900KS 18 ядер 36 потоков!, а у соперника какой Intel core2duo ***** за 50 грн.. Как думаешь кто обречен?.