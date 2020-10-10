Азербайджанські безпілотники знищили три вірменські САУ і радар ППО. ВIДЕО

Азербайджанські "Байрактари" знищили три вірменські 152-мм САУ Акація, а БПЛА-камікадзе "Хароп" - радар ППО СТ-68У.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки "Байрактарів" опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

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