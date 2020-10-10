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Азербайджанські безпілотники знищили три вірменські САУ і радар ППО. ВIДЕО

Азербайджанські "Байрактари" знищили три вірменські 152-мм САУ Акація, а БПЛА-камікадзе "Хароп" - радар ППО СТ-68У.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки "Байрактарів" опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+37
С-300 только гражданские борта сбивают на ура! Военные им кривизна земли мешает!
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10.10.2020 16:12 Відповісти
+26
А яка різниця, чим кацапський металолом розбивать? Головне - результат... Я буду радий, якщо там згоріли не вчорашні вірменські школярі - вони не винні, що їх на смерть послали, а "іхтамнєти"... Чим частіше горбатяться кладовища в Росії, після таких "екскурсій", по всьому світу, у нормальних людей, піднімається настрій...
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10.10.2020 16:19 Відповісти
+25
дроны шо невидимки ,Панцири и С300 их не видят в упор
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10.10.2020 16:10 Відповісти
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Мацковське перемир"я в дії !!))
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10.10.2020 16:19 Відповісти
ну на счёт руцкого с-300 перебольщили, ведь в Азербаиджанском Карабахе никто кривизну земли не отменял, разбить слепова и безпомощного с-300, это так себе достижение. А в остольном красавцы азеры.
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10.10.2020 16:25 Відповісти
вот это настоящее мыролюбное перемирие.
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10.10.2020 16:27 Відповісти
Туркам и их дронам перемирие не предлагали. Вот они и продолжают работать
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10.10.2020 16:44 Відповісти
. Азербайджанські безпілотники знищили три вірменських САУ і радар ППО - Цензор.НЕТ 5798
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10.10.2020 16:29 Відповісти
Окупант Путлер має усі шанси на тотальну окупацію Карабаху з введенням військ під виглядом "миротворців". Тільки от,чи влаштує це Турцію?Скоро побачимо!
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10.10.2020 16:29 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
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10.10.2020 16:29 Відповісти
"министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.)"

У вас тут что-то не так с годами...или он реально 102 года министром иностранных дел работал?
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10.10.2020 16:49 Відповісти
НЕ смешно..
.
Вам на росции не понять , что человек можэт жыть 102 года
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10.10.2020 16:57 Відповісти
Обычно, когда временной промежуток указывается не возле ФИО, а возле должности - подразумевается, что он именно находился на данной должности в указанный период времени. То есть - работал министром 102 года, а не жил 102 года.
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10.10.2020 18:03 Відповісти
какие же кацапы ничтожные)))
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10.10.2020 16:30 Відповісти
мо азербайджана не по децки тролит мо эрэфии с их аналоговнетными системами пво .
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10.10.2020 16:32 Відповісти
Неимеющее аналогов кацапское говнооружие спроектировано чтобы сбивать беззащитные гражданские самолеты, но как только на арену выходят современные беспилотники, толку от этих с300, с400, панцирь - никакого. Они даже себя не могут защитить от летающих целей. Бугагага, это уже новый анекдот
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10.10.2020 16:33 Відповісти
armeni stolko deneg vlozyli v raski PVO i druguju texniku,a tut kakije ta kamari prevacajet ix v metalalom Nenado pokupat raski oruzyje ono nicego nestojit
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10.10.2020 16:35 Відповісти
переведи
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10.10.2020 16:43 Відповісти
Na litovski perevesti?
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10.10.2020 16:47 Відповісти
На нашу клаву.
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10.10.2020 17:48 Відповісти
Дякую за лайк-набери в гуглі https://www.branah.com/ukrainian збережи як букмарк та пиши зрозуміло.God bless!
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10.10.2020 17:51 Відповісти
Хіба задумка окупанта-введенням військ під виглядом "миротворців"у Карабах,аби захопити контроль над азербайджанською трубою до Європи через Грузію,Турцію,вже змінилася?Та заради цього ***** мільйони чурок покладе. (branah.com)
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10.10.2020 16:59 Відповісти
Современные дроны расстреливают советский металлолом как в тире
Воевать советским металлоломом против дронов, это все равно что с копьем туземца прыгать на танк.
Наглядный пример того как парашная федерация отстала от западного мира.
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10.10.2020 16:36 Відповісти
«Нас свои же и разбомбили»
Жители военного городка под Рязанью всю жизнь делали боеприпасы для страны. Взрыв этих боеприпасов разрушил их
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10.10.2020 16:40 Відповісти
дома
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10.10.2020 16:41 Відповісти
Мало разрушил,и жмуриков кацапских мало,империя зла московия должна подохнуть в страшных муках!!!
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10.10.2020 16:49 Відповісти
а не рой другому яму
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10.10.2020 17:54 Відповісти
...собачку на втором видео жалко
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10.10.2020 16:46 Відповісти
Как говорил товарищ Сталин на вопрос что делать, про Рокоссовского и актрису Серову.... Завидовать будем.
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10.10.2020 16:50 Відповісти
***** унижают😂
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10.10.2020 16:53 Відповісти
"Азербайджанские беспилотники уничтожили три армянских САУ, радар ПВО и ЗРК С-300." - кто "наши", азербайджанцы или армяне, за кого болеть?
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10.10.2020 16:54 Відповісти
Гугл , голосование Армении в ООН по Крыму 2014 , попробуй у тебя все получится , тоже самое только поменяй на Армению на Азербайджан. Там уже сам решай за кого болеть, хотя это не футбол , а война.
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10.10.2020 17:18 Відповісти
"наші" ведуть справедливу війну по відвойовуванню своєї території у агресора. Тому й "наші".
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10.10.2020 17:51 Відповісти
наших нет , удачи всем учасникам конфликта , пускай каждый выстрел найдет свою цель
ну и ополчение пускай с наших городов наберут
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10.10.2020 18:12 Відповісти
Просто болей...
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10.10.2020 18:45 Відповісти
Армяне те еще вояки. Вывели в поле САУ и устроили азер-ам тир. Ппц, що на рынке стоят, иплом торгуют
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10.10.2020 17:13 Відповісти
Ну, грохнули довольно свежие изделия.
Вчера тут какой-то белобилетник написал, что грохнули П-18 и другую новейшую РЛС.
Долго смеялся.
П-18 - глубокая модернизация трофейной немецкой РЛС и лет 40 уже не производится.
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10.10.2020 17:14 Відповісти
https://compas.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D1%8D%D0%B1-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Вот єтих 2 шт разбомбили.
Азербайджанські безпілотники знищили три вірменських САУ і радар ППО - Цензор.НЕТ 433
Я даже удивился - откуда в карабахе такое новье.
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10.10.2020 18:44 Відповісти
В такой ситуации один стандартный ответ..."Яка сумна новина!!" ПС. И фото с парой телочек, которые с бутлем самогона рвутв клочья баян и выстукивают в бубен...
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10.10.2020 20:55 Відповісти
Кривизна землі...
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10.10.2020 17:35 Відповісти
Цікаво, крутілка свою останню секунду життя усвідомила?
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10.10.2020 17:50 Відповісти
Компьютер завис.
Трагизм положения в том, что радар видит свою смерть, и оператор видит. Цель которая летит и висит над головой могут все видеть но вот захватить и навести на нее ракету, сбить не получается. ЭВМ, вычислительная техника не может просчитать. Все дело в вычислениях, вот где слабость всех разработок Рашки. Дрон маленький, еще вокруг помехи, вот и не может эвм вычислить, воробьи это или аппарат. Вычислительная техника - это слабое место, поэтому трудно им самим создать подобные летательные аппараты, которые управляются мощными аппаратами и защиту от них. Во первых для такой станции нужен супер быстродействующий компьютер что бы за доли секунд обработать большой объем информации, кроме того нужно хорошее взаимодействие всех станций, да еще и со спутников информацию обрабатывать. Смотри а на новые технологии дл Кремля наложено табу, только тайванское или китайское можно купить.
Поэтому радар его видит, оператор то же видит и на кнопку лихорадочно нажимает, а компьютер не отвечает, завис. Это как в ролевой игре - процессор IntelCore i9-9900KS 18 ядер 36 потоков!, а у соперника какой Intel core2duo ***** за 50 грн.. Как думаешь кто обречен?.
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10.10.2020 18:36 Відповісти
Обречен I9 - он не сможет понять, что и зачем делает Pentium.
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10.10.2020 18:42 Відповісти
Довольно много самоходки настрелять успели, судя по гильзам. Медленно работают азербайджанцы. Есть куда развиваться.
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10.10.2020 17:53 Відповісти
Это доказывает кто первый нарушил "перемирие".
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10.10.2020 20:53 Відповісти
премирие наступит тогда, когда кацапьі вместе с армянами уберутся из карабаха
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11.10.2020 12:49 Відповісти
Эпично сау с боекомплектом рванула!
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10.10.2020 17:59 Відповісти
А где циркон ***** 8 махов?
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10.10.2020 19:30 Відповісти
Так вот почему так резко, как трипперные возле писсуара задергались кремлевские свинорусики, параноики и людоеды. Как то срочно заговорили о переговорах. А чем же вы глистообразные упыри паразиты гельминоиды занимались тридцать лет.?
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10.10.2020 20:51 Відповісти
Армении тоже нужны дроны и средства ПВО.
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10.10.2020 21:25 Відповісти
Переб ються
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10.10.2020 21:28 Відповісти
не перебьются.
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10.10.2020 21:45 Відповісти
Гарні постріли з дрона і влучні - САУ вспіли зробити по десять вистрелів кожна, гарно горять і гарно боєкомплект вибухає. Н.Карабах це Адзербаджан
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10.10.2020 21:27 Відповісти
Хорошо кацапские иваны разбрасываются мозгами
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10.10.2020 22:15 Відповісти
Гвоздике ...писец!
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10.10.2020 23:24 Відповісти
Они их даже не маскируют. Не свое - не жалко. РФ ещё даст.
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11.10.2020 08:51 Відповісти
По-моєму САУшки 2С1.
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11.10.2020 09:28 Відповісти
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