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Дрон "Хароп" уничтожил армянский зенитно-ракетный комплекс С-300. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись уничтожения азербайджанским БПЛА-камикадзе "Хароп" армянского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Видео применения "Хароп" по ЗРК С-300 опубликовала пользователь Tamilla Aliyeva, передает Цензор.НЕТ.

"Азербайджанская армия уничтожила вражескую систему управления "С-300" в Губадлинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана", - пишет haqqin.az.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дрон-камикадзе "Хароп" уничтожил армянский радар ПВО СТ-68У. ВИДЕО

Видео: БПЛА-камикадзе "Хароп" уничтожает зенитно-ракетный комплекс С-300.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+47
Дрон "Хароп" уничтожил армянский зенитно-ракетный комплекс С-300 - Цензор.НЕТ 8550
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10.10.2020 19:30 Ответить
+38
***** с ватниками так гордились своими АналоГовнетами, а тут такэ😂
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10.10.2020 19:36 Ответить
+36
Металлолом ***** упал в цене, кто этот хлам теперь купит?😂
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10.10.2020 19:34 Ответить
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Проармянский журналист признал: Гадрут в руках Азербайджана https://haqqin.az/news/191306
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10.10.2020 21:52 Ответить
а вчерась какая то толстомордая ара из подвала вещала что вы все врети. и храбрые, но хитрожопые ары вернули взад этот населенный пункт.
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11.10.2020 00:27 Ответить
А дрон Хахол поранил в очко Обнуленного *****
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10.10.2020 21:57 Ответить
ото такоє! А зовсім нещодавно адепти другого приходу лупцювали себе п*ятками по грудям та трубадурили у фанфари що Інкогніто нарожав такого повний примус та ще й непошкодував на цей мотлох особисти кошти!
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10.10.2020 22:10 Ответить
Очередные кацапы пораскинули мозгами
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10.10.2020 22:21 Ответить
В конце видео хорошие угли, шашлычному фюреру пашиняну должно понравится
https://minval.az/news/124041836 ВС Азербайджана уничтожили тяжелую артиллерию противника: видео

https://www.youtube.com/watch?v=LqRIOmbZWxc&feature=emb_logo
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10.10.2020 22:25 Ответить
у Азербайджана есть на вооружении ПТРК Спайк. Вот это уже более чем вау. У США нет на вооружении подобного комплекса. держись кацапский сахарок, папашу потянуло на сладенькое
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10.10.2020 22:34 Ответить
тут пишут что есть https://www.defensenews.com/land/2020/01/09/army-to-field-israeli-made-long-range-missile-on-helicopters/
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11.10.2020 00:48 Ответить
***** жидко обосралось со своими АналоГовнетами по всему миру😂 показало техническую отсталость своей паРаши😅😁
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10.10.2020 22:38 Ответить
Скованные одной цепью: армянские солдаты на позициях у Гадрута
https://www.youtube.com/watch?v=VCkOXfIlo0Q&feature=emb_logo
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10.10.2020 23:05 Ответить
хитрожопые ары цепные псы монголоидной русни.
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11.10.2020 00:18 Ответить
Как вы определились, что надо топить за азеров? Мне на обоих насрать
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11.10.2020 00:08 Ответить
Смотри голосования в ООН по украинским вопросам - там есть все ответы.
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11.10.2020 00:17 Ответить
Очень просто - союзник моего врага подлежит истреблению, а враг моего союзника - мой враг.
Да и геноцидами и оккупациями заниматься совсем не хорошо.
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11.10.2020 00:56 Ответить
То тарчок. Это потому что ты гондон.
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11.10.2020 04:13 Ответить
пора вірменам кликати на поміч Димку Рогозина-видатного конструктора **********. Цей бичок швидко навчить вірмен каидати свої ракети за допомогою батуту або обклеїть с-300 візитками контрукторів, може краще бачитимуть. Одним словом, позорище
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11.10.2020 00:17 Ответить
ждем кино: "беспилотник против искандера."
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11.10.2020 00:17 Ответить
Армения запустила ракету СКАД по Мингячевиру ВИДЕО https://haqqin.az/news/191299
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11.10.2020 01:11 Ответить
Точно не "Гарпія" ?
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11.10.2020 06:22 Ответить
Шо? Знов в спину?
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11.10.2020 08:24 Ответить
Так договорились же вчера о перемирии...
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11.10.2020 10:29 Ответить
Путин специально подставил Пашиняна, чтобы он знал своё место. Ясно же, что Пашинян якобы европейский, пришёл к власти на волне, а может на х...
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11.10.2020 20:17 Ответить
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