Дрон "Хароп" уничтожил армянский зенитно-ракетный комплекс С-300. ВИДЕО
В сети обнародовали видеозапись уничтожения азербайджанским БПЛА-камикадзе "Хароп" армянского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Видео применения "Хароп" по ЗРК С-300 опубликовала пользователь Tamilla Aliyeva, передает Цензор.НЕТ.
"Азербайджанская армия уничтожила вражескую систему управления "С-300" в Губадлинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана", - пишет haqqin.az.
Видео: БПЛА-камикадзе "Хароп" уничтожает зенитно-ракетный комплекс С-300.
Топ комментарии
+47 Старый зольдат
показать весь комментарий10.10.2020 19:30 Ответить Ссылка
+38 Otec Pigidiy
показать весь комментарий10.10.2020 19:36 Ответить Ссылка
+36 Otec Pigidiy
показать весь комментарий10.10.2020 19:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://minval.az/news/124041836 ВС Азербайджана уничтожили тяжелую артиллерию противника: видео
https://www.youtube.com/watch?v=LqRIOmbZWxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VCkOXfIlo0Q&feature=emb_logo
Да и геноцидами и оккупациями заниматься совсем не хорошо.