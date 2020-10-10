Дрон "Хароп" знищив вірменський зенітно-ракетний комплекс С-300. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис знищення азербайджанським БПЛА-камікадзе "Хароп" вірменського зенітно-ракетного комплексу С-300.
Відео застосування "Хароп" по ЗРК С-300 опублікувала користувач Tamilla Aliyeva, передає Цензор.НЕТ.
"Азербайджанська армія знищила ворожу систему управління" С-300 "в Губадлінському районі, повідомляє Міноборони Азербайджану", - пише haqqin.az.
Відео: БПЛА-камікадзе "Хароп" знищує зенітно-ракетний комплекс С-300
Топ коментарі
+47 Старый зольдат
показати весь коментар10.10.2020 19:30 Відповісти Посилання
+38 Otec Pigidiy
показати весь коментар10.10.2020 19:36 Відповісти Посилання
+36 Otec Pigidiy
показати весь коментар10.10.2020 19:34 Відповісти Посилання
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https://minval.az/news/124041836 ВС Азербайджана уничтожили тяжелую артиллерию противника: видео
https://www.youtube.com/watch?v=LqRIOmbZWxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VCkOXfIlo0Q&feature=emb_logo
Да и геноцидами и оккупациями заниматься совсем не хорошо.