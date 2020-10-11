Кучма - один из лучших украинских президентов, - Разумков. ВИДЕО
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает Леонида Кучму одним из лучших украинских президентов.
Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это один из лучших президентов Украины", - сказал он на просьбу дать краткую характеристику Кучме.
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+77 neverlok lok
показать весь комментарий11.10.2020 15:45 Ответить Ссылка
+59 Максім ХОЙ #398010
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+47 Conan UA
показать весь комментарий11.10.2020 15:57 Ответить Ссылка
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Инспектор Пал-Палыч Знаменский в восторге от Кучмы -
это всё что надо про него знать.
Єдиним справжнім президентом був Поршенко, але невдячне бидло вирішило його за це покарати та обрати абинепорох.
Два дебіла це ще та сіла
Ян Табачник: ..
.Я видел, как они вылизывали Кучме задницу!
А сегодня они сидят со мной в одном зале.....