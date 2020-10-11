Кучма - один из лучших украинских президентов, - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает Леонида Кучму одним из лучших украинских президентов.

Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это один из лучших президентов Украины", - сказал он на просьбу дать краткую характеристику Кучме.

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