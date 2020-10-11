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Кучма - один із найкращих українських президентів, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає Леоніда Кучму одним із найкращих українських президентів.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це один із найкращих президентів України", - сказав він на прохання дати коротку характеристику Кучмі.

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Автор: 

Кучма Леонід (495) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+77
А Сталин лучший полководец ...Дно пробито ..Кучма который родил олигархов. ..Просто небыло в свое время Парасюка на него
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11.10.2020 15:45 Відповісти
+59
Порох кращий президент України
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11.10.2020 15:47 Відповісти
+47
Разумков -- владелец ломбардов, а не титан мысли, как он себя позиционирует. В нащей стране все делают вид что думать это просто. Поэтому в этом месте страна и сидит. Иди лучше обдирай бедных, Разумков.
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11.10.2020 15:57 Відповісти
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Да уж, умный бы просто промолчал.
Инспектор Пал-Палыч Знаменский в восторге от Кучмы -
это всё что надо про него знать.
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11.10.2020 23:43 Відповісти
Україна має бути парламентською республікою. Президентська гілка влади ніколи не приживеться в Україні. Бо кожен українець - сам собі гетьман. Так було завжди і це наш менталітет, який за десятки років не зміниш. Українці сприймають лише колективно прийняті рішення. Не буде у нас президента, якого підтримуватиме більшість всю його каденцію. Це неможливо в принципі. А ми вкотре танцюємо на тих самих граблях президентських виборів. Та і немає у нас повновладного президента і не було, а є олігархат, який фактично править цією країною, формально прикриваючись президентом і його оточенням.
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11.10.2020 22:36 Відповісти
А как по мне - так все Презы одинаковые: каждый из них внес свой достойный вклад в развал Украины. Шо и имеем, в итоге, за 30 лет независимости. А теперь - УРЯ!
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11.10.2020 22:39 Відповісти
Якщо поставити у один ряд Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський, то дійсно кращих буде три: Кучма-Ющенко-Порошенко. І Кучма буде один із цих трьох кращих, тут Разумков правий. Але якщо з кращих вибирати найкращого, то однозначно найкращим є Порошенко.
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11.10.2020 23:42 Відповісти
В порівнянні з Янелохом, навіть Бандюкович був найкращим.

Єдиним справжнім президентом був Поршенко, але невдячне бидло вирішило його за це покарати та обрати абинепорох.
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12.10.2020 00:46 Відповісти
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает Леонида Кучму одним из лучших украинских президентов. Источник: https://censor.net/ru/v3224220

Два дебіла це ще та сіла
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12.10.2020 01:39 Відповісти
При кучме разбазарили весь украинский флот, все движимое и недвижимое. При кучме обрела в крупных масштабах выкачка валюты из Украины по офшорам: Районы отправляли валюту в области. Области в Киев, Киев - за бугор... Самые громкие дела по этому случаю - Паша Лазаренко, кум кучмы. Юля , подельница Паши... Незаконно рожденый сынок при кучме приподнялся(ахметка). Дело по Гонгадзе, если направить в правильное русло, Сидеть кучме , не пересидеть.
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12.10.2020 02:36 Відповісти
Тю, чуть не забыл. Кучма -матюкливый, мир не видел таких.
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12.10.2020 02:37 Відповісти
по заточке - бухарь.
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12.10.2020 02:38 Відповісти
Главная заслуга кучмы - пропихнул наверх шлепера.
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12.10.2020 02:39 Відповісти
зелений слимак і гордон на мінімалках презентує...
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12.10.2020 07:04 Відповісти
да, конечно, ничего страшного, что по приказу "лучшего" пердизента кучмы был убит гонгадзе... ничего, что олигархизировалась (вернее была украдена у народа) экономика... разумкову надо поменять фамилию на дуркова...
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12.10.2020 07:11 Відповісти
Оце ще один дегетерат:за чучму тяне (твого чучму не просто каструвати за злодіяння проти народу України-стратити з його потомками)чучма національний зрадник:ліг під кремлівську мафію (і не тільки пінчук)пригрів злодія лазаренка (замість судити),підписав будапештський меморандум,залишив флот кремля(ворожий) під боком у України ,за його "служби"розвалювались силові структури,добивалась армія,у власнісь мафії пішли цілі отраслі.Ти ,чума,йди нах.Оцей дибіл керує теж країною?Гнати цілу свору разумкових зразу на нари!!!!!!
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12.10.2020 08:15 Відповісти
Ви уявляєте у кого в руках Україна:не просто у дебілів,а у кричащих,у дебілів на показ?
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12.10.2020 08:24 Відповісти
семейка га...доновых все никак не уймется. Морочит головы(или что-то там на их месте) бедным и глупым хохлам. Ну что, зебилье. Хотели перемен, получили кучму и опзж. Думаете, вы станете от этого богаче? Неа. Станете беднее. Вопрос только в том, станете ли вы умнее. Вот это самый важный вопрос. Потому как не страшно стать беднее. Страшно не умнеть в миллионный раз наступая на одни и те же грабли.
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12.10.2020 08:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2006/10/23/3168574/

Ян Табачник: ..

.Я видел, как они вылизывали Кучме задницу!
А сегодня они сидят со мной в одном зале.....
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12.10.2020 09:02 Відповісти
Лично я ненавижу кучму больше чем путина, именно этот убийца и вор создал государство какое мы видим сейчас, именно это животное до сих пор является реальным правителем Украины. Именно эта блевотина должна быть повешена в первую очередь вместе с своими **********!
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12.10.2020 09:29 Відповісти
Для Разумкова -да , он лучший, а для украинцев - он человек , который разбазарил Украину для своих , приближенных людей... развалил колхозы и промышленность, я помню его зарплаты в 20 дол.
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12.10.2020 09:38 Відповісти
ну, так кому і кобьіла - невеста
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12.10.2020 09:51 Відповісти
А зеленое шапито самое лучшее шапито... Такого цирка страна не видела все 30 лет независимости...
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12.10.2020 10:16 Відповісти
А что ещё может сказать сын кучмиста.
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12.10.2020 11:24 Відповісти
серьезно? он там наверно себя очень умным считает.
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12.10.2020 11:26 Відповісти
Именно Кучма протянул дважды судимого зека в премьеры. Чем это закончилось мы знаем. И ещё этот самый Кучма не явился на иноугурацию Ющенка, видать пух с морды оббирал.
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12.10.2020 14:19 Відповісти
Именно Кучма протянул дважды судимого зека в премьеры. Чем это закончилось мы знаем. И ещё этот самый Кучма не явился на иноугурацию Ющенка, видать пух с морды оббирал.
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12.10.2020 14:21 Відповісти
Видать неплохо Разумкову жилось во времена оголтелого кучмизма,что отцу олигархата такие оды слагает.По этому "красному директору"Лукьяновка давно слезы льет..
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12.10.2020 14:23 Відповісти
Кучма - один із найкращих українських президентів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6577
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12.10.2020 14:53 Відповісти
Для Украины, особенно катастрофичным был второй срок Кучмы. Я думал, что все уже видят, что нельзя его на второй срок. Например, можно было Марчука, которого поддержал Левко Лукьяненко. Но больше всех голосов за чучму дала Галичина. Проголосовали за него фактически поголовно ещё в первом туре, когда были альтернативы.
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23.12.2020 10:45 Відповісти
Кучма родил олигархию, но после кучмы олигархи стали властью. Это однозначно. Поэтому Кучма зло, а те что после него зло еще большее. Ну Ющенко еще так себе, но Тимошенко, которая у него была премьером это огромное зло.
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04.03.2021 22:26 Відповісти
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