Кучма - один із найкращих українських президентів, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає Леоніда Кучму одним із найкращих українських президентів.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це один із найкращих президентів України", - сказав він на прохання дати коротку характеристику Кучмі.

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