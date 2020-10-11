Кучма - один із найкращих українських президентів, - Разумков. ВIДЕО
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає Леоніда Кучму одним із найкращих українських президентів.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це один із найкращих президентів України", - сказав він на прохання дати коротку характеристику Кучмі.
Топ коментарі
+77 neverlok lok
показати весь коментар11.10.2020 15:45 Відповісти Посилання
+59 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.10.2020 15:47 Відповісти Посилання
+47 Conan UA
показати весь коментар11.10.2020 15:57 Відповісти Посилання
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Инспектор Пал-Палыч Знаменский в восторге от Кучмы -
это всё что надо про него знать.
Єдиним справжнім президентом був Поршенко, але невдячне бидло вирішило його за це покарати та обрати абинепорох.
Два дебіла це ще та сіла
Ян Табачник: ..
.Я видел, как они вылизывали Кучме задницу!
А сегодня они сидят со мной в одном зале.....