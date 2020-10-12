Саакашвили в Греции атаковал неизвестный мужчина. ВИДЕО

В Афинах неизвестный напал на Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовало российское издание "Взгляд".

Саакашвили окружили его сторонники по пути в кинотеатр на встречу, и внезапно на него с кулаками набросился мужчина в капюшоне.

Как видно на опубликованном видео, после инцидента на месте началась паника, понадобилась помощь правоохранителей.

В Грецию Саакашвили приехал для того, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.

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Сам Саакашвили, комментируя инцидент, написал в фейсбуке, что "ими движут страх и ненависть, мной движет любовь".