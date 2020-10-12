Саакашвили в Греции атаковал неизвестный мужчина. ВИДЕО
В Афинах неизвестный напал на Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовало российское издание "Взгляд".
Саакашвили окружили его сторонники по пути в кинотеатр на встречу, и внезапно на него с кулаками набросился мужчина в капюшоне.
Как видно на опубликованном видео, после инцидента на месте началась паника, понадобилась помощь правоохранителей.
В Грецию Саакашвили приехал для того, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.
Сам Саакашвили, комментируя инцидент, написал в фейсбуке, что "ими движут страх и ненависть, мной движет любовь".
Топ комментарии
+31 Старый зольдат
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+24 Лео Кот
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+16 Sophia-Maria Duglass
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Интересно, поймали его?
Я не є палким фанатом Саакашвілі, але його заслуги визнаю (хоча значна частина заслуг - це, швидше, Бендукідзе). І так, я теж чекав від Порошенка, що він введе військовий стан і, користуючись цим, буде садити мертвечука, ахметова, портнова і інших будь-якою ціною! Що створить таке собі українське Гуантанамо і запхне туди ригів, вату і тітушок без суду і слідства (якщо США в Гуантанамо можна, чому нам ні?)
Україна - це Європа. Тут діють інші понятійні механізми, не кажучи вже за писані правила та Закони.
Цікава позиція - мета виправдовує засоби. Цікаво, коли б від його дій, яких як відомо, "було не уникнути, бо по-іншому ніяк" постраждали або Ви особисто, або Ваші родичі як би Ви тоді до нього ставилися?
Ааааа, я понял, он то на должности хорчуется в Офисе БЫСТРЫХ реХформ, я бы даже сказал МГНОВЕННЫХ РЕХФОРМ. они уже проведены, они были такие быстрые, что пролетели, а мы их и не заметили.
Юстас Алексу: "Сторонников оплатили. Нападающего нашли. Можешь идти в кинотеатр".
Это у него отпуск ЗА СВОЙ СЧЁТ ИЛИ ЗА СЧЁТ УКРАИНЦЕВ ?
армяне сейчас радостно разносят это видео у себя в сетях..
Ось чому його нечутно. Бо він отримав від олігархів за критику Порошенка чималі кошти, тепер живе лакшері життям.