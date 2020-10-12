Саакашвілі в Греції атакував невідомий чоловік. ВIДЕО

В Афінах невідомий напав на Саакашвілі, коли той ішов у кінотеатр на зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео нападу опублікувало російське видання "Взгляд".

Саакашвілі оточили його прихильники на шляху в кінотеатр на зустріч, і раптово на нього з кулаками накинувся чоловік у капюшоні.

Як видно на опублікованому відео, після інциденту на місці почалася паніка, знадобилася допомога правоохоронців.

У Грецію Саакашвілі приїхав для того, щоб зустрітися з грузинськими емігрантами, які там проживають, у рамках підготовки до парламентських виборів в Грузії 31 жовтня.

Читайте також: Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Сам Саакашвілі, коментуючи інцидент, написав у фейсбуці, що "ними рухають страх і ненависть, мною рухає любов".