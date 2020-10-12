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Саакашвілі в Греції атакував невідомий чоловік. ВIДЕО

В Афінах невідомий напав на Саакашвілі, коли той ішов у кінотеатр на зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео нападу опублікувало російське видання "Взгляд".

Саакашвілі оточили його прихильники на шляху в кінотеатр на зустріч, і раптово на нього з кулаками накинувся чоловік у капюшоні.

Як видно на опублікованому відео, після інциденту на місці почалася паніка, знадобилася допомога правоохоронців.

У Грецію Саакашвілі приїхав для того, щоб зустрітися з грузинськими емігрантами, які там проживають, у рамках підготовки до парламентських виборів в Грузії 31 жовтня.

Читайте також: Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Сам Саакашвілі, коментуючи інцидент, написав у фейсбуці, що "ними рухають страх і ненависть, мною рухає любов".

Автор: 

Греція (608) напад (1145) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+31
Я не понял, оно в Греции что делает за мои деньги? Оно почему там жирует? Оно уже все реформы сделало на гос.должности, что разьезжает по Грециям?
Ааааа, я понял, он то на должности хорчуется в Офисе БЫСТРЫХ реХформ, я бы даже сказал МГНОВЕННЫХ РЕХФОРМ. они уже проведены, они были такие быстрые, что пролетели, а мы их и не заметили.
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12.10.2020 13:16 Відповісти
+24
Саакашвили в Греции атаковал неизвестный мужчина - Цензор.НЕТ 3212
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12.10.2020 13:26 Відповісти
+16
Саакашвили зарплату в Украине получает ?

Это у него отпуск ЗА СВОЙ СЧЁТ ИЛИ ЗА СЧЁТ УКРАИНЦЕВ ?
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12.10.2020 13:22 Відповісти
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Скорее всего, это - какой-нибудь рашист.
Интересно, поймали его?
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12.10.2020 13:15 Відповісти
Может Аваков?Не?
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12.10.2020 13:24 Відповісти
не обов'язково рашист міг напасти. Саак в період своєї влади в Грузії так налаштував проти себе велику частину грузинського суспільства з числа заможних громадян незаконими поборами - що йому цього досі пробачити не можуть; і такі грузини досі хочуть йому в морду заїхати. До того ж він впроваджував те, чого нині і ще вчора вимагають/вимагали від Порошенка "мусиш/мусів яким завгодно способом посадити Медведчука (Кернеса, Труханова, Бойка, Ахметова, Коломойського, Портнова, тощо), відібрати в нього бізнес, відбрати телеканали". І Саак садив. Але в цьому випадку "летіли тріски" з числа невинних... І не просто тріски - відлітали цілі життя до Бога... І родичі таких невинних - також йому не можуть пробачити наслідків такої диктатури особи Срака.
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12.10.2020 13:27 Відповісти
Тріски може і летіли, але всі мої грузинські друзі однозначно вважають Саакашвілі кращим президентом в історії Грузії... Так, визнають, що він не ідеальний, так, що були авторитарні нотки у правлінні, але зазначають, що по-іншому тоді було ніяк!
Я не є палким фанатом Саакашвілі, але його заслуги визнаю (хоча значна частина заслуг - це, швидше, Бендукідзе). І так, я теж чекав від Порошенка, що він введе військовий стан і, користуючись цим, буде садити мертвечука, ахметова, портнова і інших будь-якою ціною! Що створить таке собі українське Гуантанамо і запхне туди ригів, вату і тітушок без суду і слідства (якщо США в Гуантанамо можна, чому нам ні?)
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12.10.2020 13:32 Відповісти
Якби США взяли Україну в свій склад 51-им складом - нам би також можна було би запровадити "свої Гуантанамо". А, якщо ні - то де було нам бабло брати на війну зі споконвічним ворогом - касапом? Нам бабло давали лише "під демократію"... А без того бабла - Україна, як держава, попри всі Майдани, окочурилась би ще в 2015/16роках...
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12.10.2020 13:43 Відповісти
Іраку теж бабло давали і досі дають, але при цьому в Ірака був свій аналог Гуантанамо - тюрма Абу-Грейб, куди одразу після повалення режиму Саддама почали всіх його посіпак звозити...
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12.10.2020 14:34 Відповісти
Ірак - не Україна. Україна своєї нафти не має.

Україна - це Європа. Тут діють інші понятійні механізми, не кажучи вже за писані правила та Закони.
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12.10.2020 15:56 Відповісти
...він не ідеальний, так, що були авторитарні нотки у правлінні, але зазначають, що по-іншому тоді було ніяк!

Цікава позиція - мета виправдовує засоби. Цікаво, коли б від його дій, яких як відомо, "було не уникнути, бо по-іншому ніяк" постраждали або Ви особисто, або Ваші родичі як би Ви тоді до нього ставилися?
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12.10.2020 14:25 Відповісти
Емм, я не корупціонер, не чиновник і не великий бізнесмен... І родичів таких не маю. А пересічними грузинами правоохоронці при Саакашвілі не займалися. Так, були випадки, коли крупних бізнесменів з епохи Шеварнадзе тримали у тюрмі, поки ті не віддадуть свій бізнес. Так, чиновників саджали не зовсім за законом (хоча варто визнати, що в основному не за законом саджали таки корупціонерів, просто аби пошвидше).
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12.10.2020 14:37 Відповісти
Це так. У мене давно було декілька розмов із грузинами і мене тоді дивувало їхнє негативне ставлення до цієї особи але я , назагал, критично сприймаю всяку оцінку політичних лідерів від пересічних людей, адже це могли бути, скажімо бувші менти або корупціонери.
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12.10.2020 13:39 Відповісти
"Незаконные поборы"-это мягко сказано!СМИ писали что было типичное сталинское раскулачивание с пытками и избиениями!!! Поэтому не удивительно что кто из 17000 пострадавших от Михо грузин-навешал ему пи.дюлейй!!!!
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12.10.2020 16:56 Відповісти
чет не видно ничего даже. о б*же, кто-то напал, ну да, проблема ли сделать шоб "напал" с кулаками а не с ..... какими-то другими вещами?
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12.10.2020 13:16 Відповісти
щас Венедиктова думает обвинить Пороха в этом.. Зеленский лично видел, что это Порох!
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12.10.2020 13:16 Відповісти
Я не понял, оно в Греции что делает за мои деньги? Оно почему там жирует? Оно уже все реформы сделало на гос.должности, что разьезжает по Грециям?
Ааааа, я понял, он то на должности хорчуется в Офисе БЫСТРЫХ реХформ, я бы даже сказал МГНОВЕННЫХ РЕХФОРМ. они уже проведены, они были такие быстрые, что пролетели, а мы их и не заметили.
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12.10.2020 13:16 Відповісти
Саакашвили, как истинный грек, приехал на конкурс "Голос Премьер-Министра Греции".. а попал на съемки "Дом-2"..
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12.10.2020 13:22 Відповісти
Он поменял фамилию.
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12.10.2020 14:02 Відповісти
И имя с отчеством поменял.
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12.10.2020 14:04 Відповісти
Саакашвілі в Греції атакував невідомий чоловік - Цензор.НЕТ 1984
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12.10.2020 14:09 Відповісти
Странный вы деловеееек... РеХВормы... Какие реХВормы?! Человеку ж нужно за что-то харчеваться, в Грецию поехать например ну и всё такое...
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12.10.2020 15:46 Відповісти
В Греции... сторонники Саакашвили... он шел на встречу в кинотеатр...

Юстас Алексу: "Сторонников оплатили. Нападающего нашли. Можешь идти в кинотеатр".
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12.10.2020 13:18 Відповісти
Саакашвили зарплату в Украине получает ?

Это у него отпуск ЗА СВОЙ СЧЁТ ИЛИ ЗА СЧЁТ УКРАИНЦЕВ ?
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12.10.2020 13:22 Відповісти
Саакашвили в Греции атаковал неизвестный мужчина - Цензор.НЕТ 3212
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12.10.2020 13:26 Відповісти
Лохи, пардон, ЗеДолбоДятлы, впрочем какая разница, скажите мне, вы так рвали свои анусы за вот это, что нажили себе много болячек, от геммороя и т.д. Так вот, скажите, ЧТО вот это СДЕЛАЛО ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА ГОС.ДОЛЖНОСТИ?
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12.10.2020 13:45 Відповісти
А какие были обещания! Лохи всему верили. Саакашвілі в Греції атакував невідомий чоловік - Цензор.НЕТ 3495
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12.10.2020 19:34 Відповісти
За мой счёт. За мой и моего кума. Этот Шриковшвили жирует за мой счёт в Украине и Греции. Хотя должен харчеваться за счёт грузинов в грузинской тюрьме.
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12.10.2020 13:42 Відповісти
Вот зря Вы на него наезжаете - у него кризис и молодая любовница 😀😀😀
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12.10.2020 16:20 Відповісти
А хто там за нього в «офісі швидких рішень»?
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Филимонов.
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12.10.2020 13:25 Відповісти
Це той чувак з дивною зачіскою? Кажуть успішний бізнесмен. Щось я не чув про згенеровані вирішення із тієї контори взагалі, ні швидких, ні повільних, а платня у них я так розумію поважна. Це як «контора по заготівлі ріг та копит», розвод лохів.
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12.10.2020 13:30 Відповісти
Хм...і це в Греції так. А як буде із ним в Грузії? А як буде з Зеленським? А як є з Порошенко?
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12.10.2020 13:26 Відповісти
Де Мішка-одесит, там обов'язково кіпіш.
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12.10.2020 13:27 Відповісти
Кацап мабуть.
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12.10.2020 13:37 Відповісти
армянин скорее всего - Миша поддержал публично Азербайджан..
армяне сейчас радостно разносят это видео у себя в сетях..
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12.10.2020 13:43 Відповісти
Много кто публично поддержал Азербайджан. Но с кулаками кинулись почему-то только на Михеила.
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12.10.2020 16:20 Відповісти
Миша-гастролер! Бедные греки, теперь их черед.
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12.10.2020 13:45 Відповісти
Діти гір!
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12.10.2020 13:59 Відповісти
Совершенно случайно Саакашвили на встречу со своими сторонниками сопровождали полицейские со щитами и в касках. Народная любовь она такая.
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12.10.2020 14:58 Відповісти
Шота шото
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12.10.2020 16:19 Відповісти
То він не живе в Україні ?
Ось чому його нечутно. Бо він отримав від олігархів за критику Порошенка чималі кошти, тепер живе лакшері життям.
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12.10.2020 16:22 Відповісти
агент Барыги?
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12.10.2020 16:57 Відповісти
Поделом ,,,, проститутке ,,,
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12.10.2020 17:59 Відповісти
А где фото жертвы нападения?
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12.10.2020 18:26 Відповісти
хотел угостить шашлыком шо сразу отоковал карлсончика
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12.10.2020 21:11 Відповісти
 
 