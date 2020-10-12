Саакашвілі в Греції атакував невідомий чоловік. ВIДЕО
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі, коли той ішов у кінотеатр на зустріч.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео нападу опублікувало російське видання "Взгляд".
Саакашвілі оточили його прихильники на шляху в кінотеатр на зустріч, і раптово на нього з кулаками накинувся чоловік у капюшоні.
Як видно на опублікованому відео, після інциденту на місці почалася паніка, знадобилася допомога правоохоронців.
У Грецію Саакашвілі приїхав для того, щоб зустрітися з грузинськими емігрантами, які там проживають, у рамках підготовки до парламентських виборів в Грузії 31 жовтня.
Сам Саакашвілі, коментуючи інцидент, написав у фейсбуці, що "ними рухають страх і ненависть, мною рухає любов".
Топ коментарі
+31 Старый зольдат
показати весь коментар12.10.2020 13:16 Відповісти Посилання
+24 Лео Кот
показати весь коментар12.10.2020 13:26 Відповісти Посилання
+16 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.10.2020 13:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Интересно, поймали его?
Я не є палким фанатом Саакашвілі, але його заслуги визнаю (хоча значна частина заслуг - це, швидше, Бендукідзе). І так, я теж чекав від Порошенка, що він введе військовий стан і, користуючись цим, буде садити мертвечука, ахметова, портнова і інших будь-якою ціною! Що створить таке собі українське Гуантанамо і запхне туди ригів, вату і тітушок без суду і слідства (якщо США в Гуантанамо можна, чому нам ні?)
Україна - це Європа. Тут діють інші понятійні механізми, не кажучи вже за писані правила та Закони.
Цікава позиція - мета виправдовує засоби. Цікаво, коли б від його дій, яких як відомо, "було не уникнути, бо по-іншому ніяк" постраждали або Ви особисто, або Ваші родичі як би Ви тоді до нього ставилися?
Ааааа, я понял, он то на должности хорчуется в Офисе БЫСТРЫХ реХформ, я бы даже сказал МГНОВЕННЫХ РЕХФОРМ. они уже проведены, они были такие быстрые, что пролетели, а мы их и не заметили.
Юстас Алексу: "Сторонников оплатили. Нападающего нашли. Можешь идти в кинотеатр".
Это у него отпуск ЗА СВОЙ СЧЁТ ИЛИ ЗА СЧЁТ УКРАИНЦЕВ ?
армяне сейчас радостно разносят это видео у себя в сетях..
Ось чому його нечутно. Бо він отримав від олігархів за критику Порошенка чималі кошти, тепер живе лакшері життям.