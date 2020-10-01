Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії
Центральна виборча комісія Грузії завершила процедуру реєстрації суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Лише за три хвилини до закінчення терміну подачі свій партійний список надала в ЦВК опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), засновником і неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.
Як заявила журналістам одна з лідерок партії Тіна Бокучава, першим номером у партійному списку ЄНД названо популярного артиста і естрадного співака Вахтанга Кікабідзе.
"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму і непідкупності", - сказала Бокучава.
Раніше Кікабідзе не виявляв політичної партійної активності.
Всього, за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборчі блоки.
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Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
а ты за плесень голосовал,хоть и знал,что он из себя представляет .
вот в этом разница между нами...ты добровольно и сознательно выбрал дерьмо...а мне прислали
слегка, вскользь - много, но прямо, не только уж все.