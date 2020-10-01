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Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії завершила процедуру реєстрації суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лише за три хвилини до закінчення терміну подачі свій партійний список надала в ЦВК опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), засновником і неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Як заявила журналістам одна з лідерок партії Тіна Бокучава, першим номером у партійному списку ЄНД названо популярного артиста і естрадного співака Вахтанга Кікабідзе.

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"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму і непідкупності", - сказала Бокучава.

Раніше Кікабідзе не виявляв політичної партійної активності.

Всього, за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборчі блоки.

Також читайте: Саакашвілі обіцяє грузинським виборцям не вступати в конфронтацію з Росією: "Я вже не той Міша, яким був"

Автор: 

Грузія (1852) Кікабідзе Вахтанг (13) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+32
Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности Ось тут згоден. Далі, подивимось...
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01.10.2020 19:57 Відповісти
+11
Интересно, а Кикабидзе вобще в курсе?
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01.10.2020 19:56 Відповісти
+7
Там партии уже и нет как таковой. Что возглавлять-то.

Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
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01.10.2020 19:57 Відповісти
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Интересно, а Кикабидзе вобще в курсе?
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01.10.2020 19:56 Відповісти
такие как ты, позорят республику!
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01.10.2020 20:30 Відповісти
Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности Ось тут згоден. Далі, подивимось...
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01.10.2020 19:57 Відповісти
Жирняком - это да, но какой из Бубы политик?
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01.10.2020 20:08 Відповісти
Та десь такий самий як з нашого скомороха.
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01.10.2020 20:09 Відповісти
Там партии уже и нет как таковой. Что возглавлять-то.

Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
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01.10.2020 19:57 Відповісти
Ще в силі.При нормальних розкладах чверть голосів можуть взяти.Ось в серпні :
Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії - Цензор.НЕТ 2674
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02.10.2020 06:57 Відповісти
Поживем, посмотрим - недолго осталось до выборов. Не забывайте, что многие особо не вдавались в перепетии раскола партии, особенно народ в сельской местности. Но зато они знают своих кандидатов, за которых голосовали на прошлых. А вот их у Михо осталось из 27 всего 6 человек. 21 депутат откололись и создали свою фракцию «Европейская Грузия»
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02.10.2020 10:04 Відповісти
мимино,ну от тебя не ожидал...печалька.
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01.10.2020 19:59 Відповісти
Как это? Он же против кацапов, причём очень и очень, и Миха против кацапов, шо шаблон рвётся? Не все те кто против кацапов за Украину, считай я тебе новую вселенную открыл
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01.10.2020 20:03 Відповісти
Міхо проти кацапів?
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01.10.2020 20:12 Відповісти
А войнушку это он как затеял, вы же тогда сранные революционеры поморанчевые им восхищались, или все память отшибло
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01.10.2020 20:20 Відповісти
Колись був... Зараз вже намагається "панравіться всем".
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01.10.2020 21:06 Відповісти
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
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01.10.2020 21:18 Відповісти
ты б для себя чего нить открыл бы...
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01.10.2020 20:13 Відповісти
Век живи век учись, гыг ты же тут топил за миху, чи память короткая)))))
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01.10.2020 20:17 Відповісти
топил конечно...пока он к нам губернатором не приехал...
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01.10.2020 20:18 Відповісти
Так и все, а я не топил никогда, признайте свои ошибки и все, а нет пятая точка сжимается, его в Одессу не зеля позвал, да? Кто грузин сюда напривозил не подскажешь?
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01.10.2020 20:22 Відповісти
видишь ли...глава администрации должность не выборная,а назначаемая.так шо я за него не голосовал.и не знал о нем ничего пока он не появился.
а ты за плесень голосовал,хоть и знал,что он из себя представляет .
вот в этом разница между нами...ты добровольно и сознательно выбрал дерьмо...а мне прислали
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01.10.2020 20:26 Відповісти
Видишь ли ты голосовал за порошенко, а он его назначил это раз, то что ты не знал про революцию роз и как кацапы нагнули грузин 08.08.08 ты тоже походу не знал. Ты хоть знаешь чего порошен о его выгнал то? И да я голосовал только за черновола, а тут даже не знаешь что он хотел сделать с Украиной, так что я Вас что переобуваются на ходу не воспринимаю, вы продажны изначально, жопу пристраиваете там где тепло
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01.10.2020 20:32 Відповісти
а я необучаемых не воспринимаю...называю одноразовыми
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01.10.2020 20:34 Відповісти
Гыг ты всегда так съезжаешь, ширше думай, или ширее))). Та всем насрать и на вахтанга и на миху, нах они вообще украинцам нужны, тему же ради срача бросили, тут кому только 18 и не знают о то такой вахтанг кикабидзе, и он и вообще не всрался
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01.10.2020 20:41 Відповісти
а шырее-это когда на все покакать?ты прав,у тебя попа шырше
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01.10.2020 20:45 Відповісти
У тебя проблемы с женщинами? Та пох всем и на Михо и на кикабидзе, новость написана ради срача
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01.10.2020 20:53 Відповісти
"Ларису Ивановну" очень хотелось...
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01.10.2020 20:06 Відповісти
Буба, ты что, не в теме?...
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01.10.2020 20:00 Відповісти
Буба в теме, вы не в теме
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01.10.2020 20:04 Відповісти
Буба, забирай этого шлемазла, пока он еще ходить может самостоятельно... Скоро раскабанеет так, что его на паланкине будут носить верные соратники=)
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01.10.2020 20:02 Відповісти
Вы подтверждаете что 08.08.08 Миха не по своей инициативе сделал?
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01.10.2020 20:07 Відповісти
Міхо-батоне, це так ти повернувся в Грузії!? Рехворматор від слова "рейвах".
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01.10.2020 20:04 Відповісти
Михо, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся!
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01.10.2020 20:05 Відповісти
Напрасно это он. Саак и его репутацию испортит ((
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01.10.2020 20:06 Відповісти
И что? Он себе на уме и знает кто, например намерен .... ну как там, взять обратно СО и чкт там еще. В чем дед неправ? Он обосрал Путина, кстати.
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01.10.2020 20:10 Відповісти
82 года, респект и уважуха. Чтобы вас дети так уважали как люди уважают Вахтанга
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01.10.2020 20:13 Відповісти
Вахтанга в основном уважают бывшие граждане ссср, для молодежи Грузии он знаком только в театральной среде и то так себе
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01.10.2020 20:25 Відповісти
он обосрал Путина. хватает? мне тоже
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01.10.2020 20:33 Відповісти
Та всем похрен кого и как кто обсырает, тут же всем понятно зачем эту новость впихнули, так для срача ради
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01.10.2020 20:36 Відповісти
мне напр. не пофиг, так как Путина почти никто не обосрал.
слегка, вскользь - много, но прямо, не только уж все.
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01.10.2020 20:39 Відповісти
О как...по фамилии...и с большой буквы....уважаешь что ли *****??
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01.10.2020 20:45 Відповісти
Там его обсырает кому не лень, так шо это не показатель)))
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01.10.2020 20:51 Відповісти
Тебе похрен,мне нет... Новость вкинули для срача? Так только ты тут и срёшся почти под каждым клиентом.
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02.10.2020 00:42 Відповісти
коментом
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02.10.2020 00:43 Відповісти
жесть, старим пердунам скучно!
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01.10.2020 20:14 Відповісти
а ти молодий пердун, так?
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01.10.2020 21:56 Відповісти
у тебе коментар 73%но-мозглого
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02.10.2020 15:03 Відповісти
Буба про це пошкодує. Зв'язуватися з аферистом світового масштабу та наркоманом - це страшна ганьба на старість років поважному грузину Кікабідзе.
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01.10.2020 20:19 Відповісти
он и Зебобика поддержал и хвалил, и Саака,а о том, как Саак прорывал границу Украины - промолчал. может тоже ждет какую-небудь должность типа "помощник помощника заместителя по реформам Саака". Зебобик добрый, раздает денюжку, а погибшим лечикам-курсантам всего 1,5 млн. и то наверно выплатят по частям.
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01.10.2020 21:14 Відповісти
Навіщо? Щось мені не зрозуміле є в картвелах: не можу зрозуміти, як поважний Кікабідзе може вести розмову з "ґордоном".
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01.10.2020 20:21 Відповісти
Чито-дрито, чито маргарито, мда...
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01.10.2020 20:24 Відповісти
Походу Саакашвили - это грузинский Шарий.
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01.10.2020 20:28 Відповісти
У тебе шарийголовногомозку???
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02.10.2020 00:46 Відповісти
Возраст никого не щадит....82 года старичку.... посмотрите на кравчука и фокина...и сделайте вывод...почему...
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01.10.2020 20:44 Відповісти
ЛарЫс ИванАвну хаЧУ
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01.10.2020 21:00 Відповісти
При всем уважении к Вахтангу нужно учитывать, что в 82 года к тому же у очень больного человека остаются только его года, как богатство!!!
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01.10.2020 21:42 Відповісти
тогда что то не сходиться или древнего артиста обманули, кстати его разговор с лысым гордоном иму добавляет минусы, теперь ещё и бегающии по крышам.
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01.10.2020 21:50 Відповісти
И ты, Брут?
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01.10.2020 22:09 Відповісти
Уважаю патриота Грузии и настоящего Грузина ( с большой буквы)
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01.10.2020 22:09 Відповісти
Да ладно хорошая новость Кикабид Мужык и возрат только хорошо
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01.10.2020 23:19 Відповісти
жалько, пропали наши рехвормы
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02.10.2020 00:38 Відповісти
..а може и не зналпоходу, бубе по возрасту-старости клямка отказала...
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02.10.2020 00:42 Відповісти
Успіхів !!!!!
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02.10.2020 00:44 Відповісти
Хорошо, правильно.
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02.10.2020 01:31 Відповісти
Саакашвили прокидал украинцев .....
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02.10.2020 02:30 Відповісти
Шоумены всех стран, объединяйтесь!
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02.10.2020 08:00 Відповісти
 
 