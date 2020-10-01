Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії завершила процедуру реєстрації суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лише за три хвилини до закінчення терміну подачі свій партійний список надала в ЦВК опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), засновником і неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Як заявила журналістам одна з лідерок партії Тіна Бокучава, першим номером у партійному списку ЄНД названо популярного артиста і естрадного співака Вахтанга Кікабідзе.

Читайте також: У Кремлі стурбовані можливим поверненням Саакашвілі до Грузії: "Буде мати негативні наслідки"

"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму і непідкупності", - сказала Бокучава.

Раніше Кікабідзе не виявляв політичної партійної активності.

Всього, за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборчі блоки.

Також читайте: Саакашвілі обіцяє грузинським виборцям не вступати в конфронтацію з Росією: "Я вже не той Міша, яким був"