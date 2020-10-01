Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего за три минуты до истечения срока подачи свой партийный список представила в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Как заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.

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"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава.

Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность.

Всего, по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

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