РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости
7 850 70

Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего за три минуты до истечения срока подачи свой партийный список представила в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Как заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора

"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава.

Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность.

Всего, по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был"

Автор: 

Грузия (4504) Кикабидзе Вахтанг (27) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности Ось тут згоден. Далі, подивимось...
показать весь комментарий
01.10.2020 19:57 Ответить
+11
Интересно, а Кикабидзе вобще в курсе?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:56 Ответить
+7
Там партии уже и нет как таковой. Что возглавлять-то.

Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
показать весь комментарий
01.10.2020 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, а Кикабидзе вобще в курсе?
показать весь комментарий
01.10.2020 19:56 Ответить
такие как ты, позорят республику!
показать весь комментарий
01.10.2020 20:30 Ответить
Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности Ось тут згоден. Далі, подивимось...
показать весь комментарий
01.10.2020 19:57 Ответить
Жирняком - это да, но какой из Бубы политик?
показать весь комментарий
01.10.2020 20:08 Ответить
Та десь такий самий як з нашого скомороха.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:09 Ответить
Там партии уже и нет как таковой. Что возглавлять-то.

Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
показать весь комментарий
01.10.2020 19:57 Ответить
Ще в силі.При нормальних розкладах чверть голосів можуть взяти.Ось в серпні :
Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії - Цензор.НЕТ 2674
показать весь комментарий
02.10.2020 06:57 Ответить
Поживем, посмотрим - недолго осталось до выборов. Не забывайте, что многие особо не вдавались в перепетии раскола партии, особенно народ в сельской местности. Но зато они знают своих кандидатов, за которых голосовали на прошлых. А вот их у Михо осталось из 27 всего 6 человек. 21 депутат откололись и создали свою фракцию «Европейская Грузия»
показать весь комментарий
02.10.2020 10:04 Ответить
мимино,ну от тебя не ожидал...печалька.
показать весь комментарий
01.10.2020 19:59 Ответить
Как это? Он же против кацапов, причём очень и очень, и Миха против кацапов, шо шаблон рвётся? Не все те кто против кацапов за Украину, считай я тебе новую вселенную открыл
показать весь комментарий
01.10.2020 20:03 Ответить
Міхо проти кацапів?
показать весь комментарий
01.10.2020 20:12 Ответить
А войнушку это он как затеял, вы же тогда сранные революционеры поморанчевые им восхищались, или все память отшибло
показать весь комментарий
01.10.2020 20:20 Ответить
Колись був... Зараз вже намагається "панравіться всем".
показать весь комментарий
01.10.2020 21:06 Ответить
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
показать весь комментарий
01.10.2020 21:18 Ответить
ты б для себя чего нить открыл бы...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:13 Ответить
Век живи век учись, гыг ты же тут топил за миху, чи память короткая)))))
показать весь комментарий
01.10.2020 20:17 Ответить
топил конечно...пока он к нам губернатором не приехал...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:18 Ответить
Так и все, а я не топил никогда, признайте свои ошибки и все, а нет пятая точка сжимается, его в Одессу не зеля позвал, да? Кто грузин сюда напривозил не подскажешь?
показать весь комментарий
01.10.2020 20:22 Ответить
видишь ли...глава администрации должность не выборная,а назначаемая.так шо я за него не голосовал.и не знал о нем ничего пока он не появился.
а ты за плесень голосовал,хоть и знал,что он из себя представляет .
вот в этом разница между нами...ты добровольно и сознательно выбрал дерьмо...а мне прислали
показать весь комментарий
01.10.2020 20:26 Ответить
Видишь ли ты голосовал за порошенко, а он его назначил это раз, то что ты не знал про революцию роз и как кацапы нагнули грузин 08.08.08 ты тоже походу не знал. Ты хоть знаешь чего порошен о его выгнал то? И да я голосовал только за черновола, а тут даже не знаешь что он хотел сделать с Украиной, так что я Вас что переобуваются на ходу не воспринимаю, вы продажны изначально, жопу пристраиваете там где тепло
показать весь комментарий
01.10.2020 20:32 Ответить
а я необучаемых не воспринимаю...называю одноразовыми
показать весь комментарий
01.10.2020 20:34 Ответить
Гыг ты всегда так съезжаешь, ширше думай, или ширее))). Та всем насрать и на вахтанга и на миху, нах они вообще украинцам нужны, тему же ради срача бросили, тут кому только 18 и не знают о то такой вахтанг кикабидзе, и он и вообще не всрался
показать весь комментарий
01.10.2020 20:41 Ответить
а шырее-это когда на все покакать?ты прав,у тебя попа шырше
показать весь комментарий
01.10.2020 20:45 Ответить
У тебя проблемы с женщинами? Та пох всем и на Михо и на кикабидзе, новость написана ради срача
показать весь комментарий
01.10.2020 20:53 Ответить
"Ларису Ивановну" очень хотелось...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:06 Ответить
Буба, ты что, не в теме?...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:00 Ответить
Буба в теме, вы не в теме
показать весь комментарий
01.10.2020 20:04 Ответить
Буба, забирай этого шлемазла, пока он еще ходить может самостоятельно... Скоро раскабанеет так, что его на паланкине будут носить верные соратники=)
показать весь комментарий
01.10.2020 20:02 Ответить
Вы подтверждаете что 08.08.08 Миха не по своей инициативе сделал?
показать весь комментарий
01.10.2020 20:07 Ответить
Міхо-батоне, це так ти повернувся в Грузії!? Рехворматор від слова "рейвах".
показать весь комментарий
01.10.2020 20:04 Ответить
Михо, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся!
показать весь комментарий
01.10.2020 20:05 Ответить
Напрасно это он. Саак и его репутацию испортит ((
показать весь комментарий
01.10.2020 20:06 Ответить
И что? Он себе на уме и знает кто, например намерен .... ну как там, взять обратно СО и чкт там еще. В чем дед неправ? Он обосрал Путина, кстати.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:10 Ответить
82 года, респект и уважуха. Чтобы вас дети так уважали как люди уважают Вахтанга
показать весь комментарий
01.10.2020 20:13 Ответить
Вахтанга в основном уважают бывшие граждане ссср, для молодежи Грузии он знаком только в театральной среде и то так себе
показать весь комментарий
01.10.2020 20:25 Ответить
он обосрал Путина. хватает? мне тоже
показать весь комментарий
01.10.2020 20:33 Ответить
Та всем похрен кого и как кто обсырает, тут же всем понятно зачем эту новость впихнули, так для срача ради
показать весь комментарий
01.10.2020 20:36 Ответить
мне напр. не пофиг, так как Путина почти никто не обосрал.
слегка, вскользь - много, но прямо, не только уж все.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:39 Ответить
О как...по фамилии...и с большой буквы....уважаешь что ли *****??
показать весь комментарий
01.10.2020 20:45 Ответить
Там его обсырает кому не лень, так шо это не показатель)))
показать весь комментарий
01.10.2020 20:51 Ответить
Тебе похрен,мне нет... Новость вкинули для срача? Так только ты тут и срёшся почти под каждым клиентом.
показать весь комментарий
02.10.2020 00:42 Ответить
коментом
показать весь комментарий
02.10.2020 00:43 Ответить
жесть, старим пердунам скучно!
показать весь комментарий
01.10.2020 20:14 Ответить
а ти молодий пердун, так?
показать весь комментарий
01.10.2020 21:56 Ответить
у тебе коментар 73%но-мозглого
показать весь комментарий
02.10.2020 15:03 Ответить
Буба про це пошкодує. Зв'язуватися з аферистом світового масштабу та наркоманом - це страшна ганьба на старість років поважному грузину Кікабідзе.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:19 Ответить
он и Зебобика поддержал и хвалил, и Саака,а о том, как Саак прорывал границу Украины - промолчал. может тоже ждет какую-небудь должность типа "помощник помощника заместителя по реформам Саака". Зебобик добрый, раздает денюжку, а погибшим лечикам-курсантам всего 1,5 млн. и то наверно выплатят по частям.
показать весь комментарий
01.10.2020 21:14 Ответить
Навіщо? Щось мені не зрозуміле є в картвелах: не можу зрозуміти, як поважний Кікабідзе може вести розмову з "ґордоном".
показать весь комментарий
01.10.2020 20:21 Ответить
Чито-дрито, чито маргарито, мда...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:24 Ответить
Походу Саакашвили - это грузинский Шарий.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:28 Ответить
У тебе шарийголовногомозку???
показать весь комментарий
02.10.2020 00:46 Ответить
Возраст никого не щадит....82 года старичку.... посмотрите на кравчука и фокина...и сделайте вывод...почему...
показать весь комментарий
01.10.2020 20:44 Ответить
ЛарЫс ИванАвну хаЧУ
показать весь комментарий
01.10.2020 21:00 Ответить
При всем уважении к Вахтангу нужно учитывать, что в 82 года к тому же у очень больного человека остаются только его года, как богатство!!!
показать весь комментарий
01.10.2020 21:42 Ответить
тогда что то не сходиться или древнего артиста обманули, кстати его разговор с лысым гордоном иму добавляет минусы, теперь ещё и бегающии по крышам.
показать весь комментарий
01.10.2020 21:50 Ответить
И ты, Брут?
показать весь комментарий
01.10.2020 22:09 Ответить
Уважаю патриота Грузии и настоящего Грузина ( с большой буквы)
показать весь комментарий
01.10.2020 22:09 Ответить
Да ладно хорошая новость Кикабид Мужык и возрат только хорошо
показать весь комментарий
01.10.2020 23:19 Ответить
жалько, пропали наши рехвормы
показать весь комментарий
02.10.2020 00:38 Ответить
..а може и не зналпоходу, бубе по возрасту-старости клямка отказала...
показать весь комментарий
02.10.2020 00:42 Ответить
Успіхів !!!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 00:44 Ответить
Хорошо, правильно.
показать весь комментарий
02.10.2020 01:31 Ответить
Саакашвили прокидал украинцев .....
показать весь комментарий
02.10.2020 02:30 Ответить
Шоумены всех стран, объединяйтесь!
показать весь комментарий
02.10.2020 08:00 Ответить
 
 