Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Всего за три минуты до истечения срока подачи свой партийный список представила в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
Как заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.
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"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава.
Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность.
Всего, по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.
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Лидеры партии «Европейская Грузия», отколовшейся от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представили 1 октября в Кутаиси свою предвыборную программу и пообещали в случае победы снижение налогов, двукратное увеличение пенсий и соцпомощи и создание 100 тысяч рабочих мест.
В ходе брифинга лидеры партии Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия заявили, что не пойдут на создание коалиции с правящей партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но в то же время не будут поддерживать кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
а ты за плесень голосовал,хоть и знал,что он из себя представляет .
вот в этом разница между нами...ты добровольно и сознательно выбрал дерьмо...а мне прислали
слегка, вскользь - много, но прямо, не только уж все.