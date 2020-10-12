Будем предлагать Кабмину запретить любые массовые мероприятия, - Степанов. ВИДЕО
Министерство здравоохранения предложит Кабинету Министров запретить любые массовые мероприятия в Украине.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информируем Цензор.НЕТ.
"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране, но без локдауна, без вещей, которые будут останавливать экономику. Мы понимаем, что второй локдаун невозможен. Речь идет о полном запрете любых массовых мероприятий: более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, более 20 человек в оранжевой зоне и полностью запретить в красной зоне, если мы говори про адаптивный карантин", - сказал министр.
Степанов отметил, что действующие правила по проведению массовых мероприятий часто нарушаются, что приводит к вспышкам инфицирования коронавирусом в разных регионах.
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Правительство Словакии постоянно отчитывается перед словаками о борьбе с короновирусом
В Украине кризисный штаб или в Велюре Или в кабинете БУБОЧКИ
Так что вся ответственность за ДИКИЙ РОСТ ЗАРАЖЕНИЙ НА НЕМ
Тут будет хуже, чем в Италии. Больные в военных палатках на морозе.
Вот ОПЗЖ уже празднует
Готовь завещание, придурок.
а збори громадян для виборчої агітації?
Наближається Великий День захисника України, який кожного року святкується 14 жовтня. Буде традиційно вшанування українських героїв оборонців: українських козаків, УПА, ВСУ. А також буде величезний марш українських патріотів до антиукраїнського - прокремлівського злочинного лігва ОП. Дуже багато накопилось питань за зраду до ворожої Україні вищої влади проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. А те що антиукраїнський Кабмін заборонить будь-які масові заходи, то це а ж ніяк не зупинить український народ коли на кону стоїть страшна загроза територіальній цілісності і суверенітету Української держави, які злочинно планують знищити разом з ворожим кремлем прокляті виродки ЗЕбіли - капітулянти..
А выборы это массовые предприятия или не массовые. Предлагаю настроить ZOOM для дистанционного голосования!!!
Где логика??
Плавно переходим к анархии на местах,когда законы нарушаются на самых верхах. Или сталинизм всем в стойло и не стонать и возмущаться.
Януковощ десь у Ростові чеше собі потилицю і говорить: "А що так можно було ? "