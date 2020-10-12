Будем предлагать Кабмину запретить любые массовые мероприятия, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения предложит Кабинету Министров запретить любые массовые мероприятия в Украине.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информируем Цензор.НЕТ.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране, но без локдауна, без вещей, которые будут останавливать экономику. Мы понимаем, что второй локдаун невозможен. Речь идет о полном запрете любых массовых мероприятий: более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, более 20 человек в оранжевой зоне и полностью запретить в красной зоне, если мы говори про адаптивный карантин", - сказал министр.

Степанов отметил, что действующие правила по проведению массовых мероприятий часто нарушаются, что приводит к вспышкам инфицирования коронавирусом в разных регионах.

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