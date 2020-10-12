Будемо пропонувати Кабміну заборонити будь-які масові заходи, - Степанов. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабінету Міністрів заборонити будь-які масові заходи в Україні.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні, але без локдауна, без речей, які зупинятимуть економіку. Ми розуміємо, що другий локдаун неможливий. Йдеться про повну заборону будь-яких масових заходів: понад 50 осіб у зеленій зоні, більш ніж 30 осіб у жовтій, понад 20 осіб у помаранчевій зоні і повністю заборонити в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин", - сказав міністр.
Степанов зазначив, що діючі правила з проведення масових заходів часто порушуються, що призводить до спалахів інфікування коронавірусом у різних регіонах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правительство Словакии постоянно отчитывается перед словаками о борьбе с короновирусом
В Украине кризисный штаб или в Велюре Или в кабинете БУБОЧКИ
Так что вся ответственность за ДИКИЙ РОСТ ЗАРАЖЕНИЙ НА НЕМ
Тут будет хуже, чем в Италии. Больные в военных палатках на морозе.
Вот ОПЗЖ уже празднует
Готовь завещание, придурок.
а збори громадян для виборчої агітації?
Наближається Великий День захисника України, який кожного року святкується 14 жовтня. Буде традиційно вшанування українських героїв оборонців: українських козаків, УПА, ВСУ. А також буде величезний марш українських патріотів до антиукраїнського - прокремлівського злочинного лігва ОП. Дуже багато накопилось питань за зраду до ворожої Україні вищої влади проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. А те що антиукраїнський Кабмін заборонить будь-які масові заходи, то це а ж ніяк не зупинить український народ коли на кону стоїть страшна загроза територіальній цілісності і суверенітету Української держави, які злочинно планують знищити разом з ворожим кремлем прокляті виродки ЗЕбіли - капітулянти..
А выборы это массовые предприятия или не массовые. Предлагаю настроить ZOOM для дистанционного голосования!!!
Где логика??
Плавно переходим к анархии на местах,когда законы нарушаются на самых верхах. Или сталинизм всем в стойло и не стонать и возмущаться.
Януковощ десь у Ростові чеше собі потилицю і говорить: "А що так можно було ? "