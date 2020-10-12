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Будемо пропонувати Кабміну заборонити будь-які масові заходи, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабінету Міністрів заборонити будь-які масові заходи в Україні.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні, але без локдауна, без речей, які зупинятимуть економіку. Ми розуміємо, що другий локдаун неможливий. Йдеться про повну заборону будь-яких масових заходів: понад 50 осіб у зеленій зоні, більш ніж 30 осіб у жовтій, понад 20 осіб у помаранчевій зоні і повністю заборонити в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що діючі правила з проведення масових заходів часто порушуються, що призводить до спалахів інфікування коронавірусом у різних регіонах.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А выборы это массовое мероприятие или нет?) Кого не пустят? Наблюдателей? Избирателей?))))
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12.10.2020 23:54 Відповісти
+7
Заранее запрещают демонстрации протестов после подсчета голосов
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12.10.2020 23:55 Відповісти
+5
Что значит запретить.Украина свободная страна.У людей должен быть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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12.10.2020 23:54 Відповісти
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Будем предлагать Кабмину запретить любые массовые мероприятия, - Степанов - Цензор.НЕТ 5434
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12.10.2020 23:44 Відповісти
Будем предлагать Кабмину запретить любые массовые мероприятия, - Степанов - Цензор.НЕТ 3400
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12.10.2020 23:52 Відповісти
Піздно всрались.
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12.10.2020 23:50 Відповісти
Что значит запретить.Украина свободная страна.У людей должен быть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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12.10.2020 23:54 Відповісти
Якби ж то. При цьому він може розповсюджувати заразу на дисциплінованих людей.
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13.10.2020 02:44 Відповісти
А выборы это массовое мероприятие или нет?) Кого не пустят? Наблюдателей? Избирателей?))))
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12.10.2020 23:54 Відповісти
Заранее запрещают демонстрации протестов после подсчета голосов
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12.10.2020 23:55 Відповісти
Треба зібратися в масках та протигазах на Покрову та висловити своє шире "Ні" зеленій шоблі.
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12.10.2020 23:59 Відповісти
В Словакии брифинги происходят с журналистами , часто прямой эфир, потом постоянные повторы брифинга
Правительство Словакии постоянно отчитывается перед словаками о борьбе с короновирусом
В Украине кризисный штаб или в Велюре Или в кабинете БУБОЧКИ

Так что вся ответственность за ДИКИЙ РОСТ ЗАРАЖЕНИЙ НА НЕМ
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13.10.2020 00:03 Відповісти
Надо просто перестать чхать и кашлять!Все на водные процедуры!
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13.10.2020 00:04 Відповісти
Ці і буде другий локдаун.Бо багато чого закриється.Але олігархи тільки збагатяться.І не тільки в нас.В світі також статки багатіїв серйозно виросли.
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13.10.2020 00:05 Відповісти
Сначала делаем локдаун, а когда темпы заражения в 5 раз больше "второй локдаун невозможен". Как играть невпопад, все время.
Тут будет хуже, чем в Италии. Больные в военных палатках на морозе.
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13.10.2020 00:08 Відповісти
Да не, всё проще, у нас просто не станут людей брать в больницы и госпитали. Умирай молча дома, нечего ныть. А то ещё ради тебя палатки ставить. За какие шиши, кто такой банкет оплачивать будет? И так уже денег в бюджете на ништяки депутатам не хватает.
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13.10.2020 06:26 Відповісти
А какой идиот посоветовал возглавить список КАНДИДАТОВ ОТ СЛУГ по одесской области ШМЫГАЛЮ ??? Одесса проголосует против жтого списка , бо у них аврал с коронавирусом в больницах - И ВСЯ ВИНА НА СЛУГАХ
Вот ОПЗЖ уже празднует
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13.10.2020 00:09 Відповісти
Степанову.
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13.10.2020 02:46 Відповісти
Да не трогайте вы их! -- у них спорный вопрос -- как вами дальше управлять?
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13.10.2020 00:11 Відповісти
Никак. Повесят их вдоль Хрещатика. В назидане потомкам.
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13.10.2020 00:17 Відповісти
Обгадилась зелёная банда.
Готовь завещание, придурок.
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13.10.2020 00:16 Відповісти
а вибори до масових заходів належать?
а збори громадян для виборчої агітації?
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13.10.2020 00:38 Відповісти
Надо новое звание вводить - участник ковид. И льготы, кто переболел.
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13.10.2020 00:57 Відповісти
А кто дважды переболел, тот ковид-герой/ковид-героиня?
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13.10.2020 06:27 Відповісти
Для начала запрети тля олькам поляковым с билыками вертепы на костях устраивать, Харьков в лидерах
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13.10.2020 01:45 Відповісти
То есть на Покрову низя,а за опзж голосовать в месный советы можно?ашо так можно да!?
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13.10.2020 04:58 Відповісти
-
Наближається Великий День захисника України, який кожного року святкується 14 жовтня. Буде традиційно вшанування українських героїв оборонців: українських козаків, УПА, ВСУ. А також буде величезний марш українських патріотів до антиукраїнського - прокремлівського злочинного лігва ОП. Дуже багато накопилось питань за зраду до ворожої Україні вищої влади проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. А те що антиукраїнський Кабмін заборонить будь-які масові заходи, то це а ж ніяк не зупинить український народ коли на кону стоїть страшна загроза територіальній цілісності і суверенітету Української держави, які злочинно планують знищити разом з ворожим кремлем прокляті виродки ЗЕбіли - капітулянти..
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13.10.2020 06:19 Відповісти
Полностью согласен!
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13.10.2020 07:38 Відповісти
Запрет,будь ласка но сначала черезвычайное положение через раду или изменение конституции тоже через раду. Все запреты кабмина косаются только чиновников при выполнении их функций подзакоными актами не противоречиющими законам. Все остальное папуасия и табу жрецов или узурпация. Законы запрещают процедуры защищают все должно быть по процедуре иначе применяемая норма вне закона. Правовая безграмотность превращает граждан в стадо. Кому это выгодно? Ношение маски вне закона и обязаны носить только чиновники пока не оспорят в суде.
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13.10.2020 06:46 Відповісти
Будем предлагать Кабмину запретить любые массовые мероприятия, - Степанов.

А выборы это массовые предприятия или не массовые. Предлагаю настроить ZOOM для дистанционного голосования!!!
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13.10.2020 06:57 Відповісти
Панедемія як шанс на владу зеленої камарильї шляхом фальсифікацій.
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13.10.2020 07:13 Відповісти
сегодня на заседании приймут как повод не собиратся на митинги против бубочки только они наивные думают если народ надумал они его остановят ага
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13.10.2020 07:20 Відповісти
Только пожалуйста, кроме концертов Билык и Поляковой!!!!! Спасибо ....
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13.10.2020 07:33 Відповісти
Дебилизм был вводить жесткий карантин весной и летом. А сейчас, когда действительно много заболевших, они боятся вводить тотальный карантин из-за экономических последствий.
Где логика??
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13.10.2020 07:37 Відповісти
Треба массово прекратить "робити iх разом".
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13.10.2020 08:08 Відповісти
завхоз ермак рулит от имени государства а санитар степаша отмняет законы вместо Рады.
Плавно переходим к анархии на местах,когда законы нарушаются на самых верхах. Или сталинизм всем в стойло и не стонать и возмущаться.
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13.10.2020 08:35 Відповісти
Кабмін тре каструвати, щоб потомки не народжувались від таких покидьків.
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13.10.2020 08:52 Відповісти
Министерство здравоохранения предложит Кабинету Министров запретить любые массовые мероприятия в Украине. Источник: https://censor.net/ru/v3224485

Януковощ десь у Ростові чеше собі потилицю і говорить: "А що так можно було ? "
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13.10.2020 12:19 Відповісти
 
 