Будемо пропонувати Кабміну заборонити будь-які масові заходи, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабінету Міністрів заборонити будь-які масові заходи в Україні.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні, але без локдауна, без речей, які зупинятимуть економіку. Ми розуміємо, що другий локдаун неможливий. Йдеться про повну заборону будь-яких масових заходів: понад 50 осіб у зеленій зоні, більш ніж 30 осіб у жовтій, понад 20 осіб у помаранчевій зоні і повністю заборонити в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що діючі правила з проведення масових заходів часто порушуються, що призводить до спалахів інфікування коронавірусом у різних регіонах.

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