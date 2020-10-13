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Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+

Видеозапись, на которых зафиксированы тела убитых армянских солдат, погибших в районе города Джебраила, опубликована в сети. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что, защищая свою позицию, погибло не менее десяти армянских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 525 военных Армении погибло на 12 октября, Азербайджан потери скрывает

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Азербайджан (791) Армения (829) смерть (9218) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+50
Так армяне и демонстрировали не раз, причем реально над трупами азербайджанцеы глумились, штаны стягивали, топтались по ним, демонстративно ноги на трупы ставили позируя для фотографий. А тут простая видеофиксация.
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13.10.2020 16:42
+33
це фото загиблих окупантів, уяви що це кацапи.
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13.10.2020 16:43
+22
Все в нете есть, д#бил. Вот тут твои "непорочные" армяне с удовольствием https://censor.net/ru/video_news/3224293/gruppa_azerbayidjanskogo_spetsnaza_unichtojila_tank_no_zatem_pogibla_v_armyanskoyi_zasade_video_s_telefona изуродованные трупы азербайджанцев, а в конце один из армяшек демонстративно ногу на труп ставит, а другой его фотографирует.
Видео как армяне с шутками-прибаутками штаны стягивали и топтались по сваленным в кузове трупам тоже не проблема найти, так что гуляй.
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13.10.2020 17:35
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Головне здоров"я їм.
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13.10.2020 16:39 Ответить
и хорошего настроения?
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13.10.2020 17:16 Ответить
https://t.me/milinfolive/63692 погибло не менее десяти армянских военных .Источник: https://censor.net/ru/v3224641 Этим здоровья, что ли? Я циник, но перед вами, Александр, я преклоняюсь...
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13.10.2020 19:10 Ответить
Это называется глумление над погибшими. Точно такие трупы азерских солдат могли бы продемонстрировать и армяне. Но они этого не делают.
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13.10.2020 16:39 Ответить
Так армяне и демонстрировали не раз, причем реально над трупами азербайджанцеы глумились, штаны стягивали, топтались по ним, демонстративно ноги на трупы ставили позируя для фотографий. А тут простая видеофиксация.
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13.10.2020 16:42 Ответить
Это неправда. Ты это придумал. Я внимательно слежу за прессой из Карабаха
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13.10.2020 17:06 Ответить
Все в нете есть, д#бил. Вот тут твои "непорочные" армяне с удовольствием https://censor.net/ru/video_news/3224293/gruppa_azerbayidjanskogo_spetsnaza_unichtojila_tank_no_zatem_pogibla_v_armyanskoyi_zasade_video_s_telefona изуродованные трупы азербайджанцев, а в конце один из армяшек демонстративно ногу на труп ставит, а другой его фотографирует.
Видео как армяне с шутками-прибаутками штаны стягивали и топтались по сваленным в кузове трупам тоже не проблема найти, так что гуляй.
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13.10.2020 17:35 Ответить
Ты следишь не за прессой, а за армянской пропагандой.
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13.10.2020 22:27 Ответить
Серьезно? Только на главной Цензора сразу идет такое видео от армян и потом от азербайджанцев...
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13.10.2020 16:48 Ответить
Теж іхтамнєти. Вже іхтамнєти.
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13.10.2020 16:40 Ответить
вони мріяли про Велику Вірменію часів Тіграна II від моря до моря...
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13.10.2020 16:40 Ответить
Интересно, чтобы Вы или Я чувствовали, если бы нам показали трупы погибших украинцев после Илловайска. Эти фотки надо немедленно убрать
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13.10.2020 16:41 Ответить
це фото загиблих окупантів, уяви що це кацапи.
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13.10.2020 16:43 Ответить
так, герої.
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13.10.2020 16:48 Ответить
Да именно герои освобождающие свою землю от армяно рашиских окупантов.
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14.10.2020 16:19 Ответить
Показывали и пленных растреливали и матерям в телефон говорили что убили их сына или ты с Луны???
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13.10.2020 16:54 Ответить
може з Кривого Рогу ?
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13.10.2020 18:13 Ответить
Чуть позже кину ссыль где ары забиват прикладами азербайджанского содата
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13.10.2020 16:56 Ответить
https://twitter.com/darifma2/status/1315260681860546560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315260681860546560%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2F2%2Ftwitter.min.html1315260681860546560
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13.10.2020 18:10 Ответить
Прокурватор замовк відразу,своїх впізнав.
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13.10.2020 18:34 Ответить
уже не работает видать забанили
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14.10.2020 17:06 Ответить
ИлЛовайска? А ну пшло отсюда падаль мордовская, мразь поганая, запомни, ещё над твоей тушкой поиздеваются
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13.10.2020 18:14 Ответить
А кто заставляет смотреть? Там выше ведь указано предупреждение...
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13.10.2020 16:50 Ответить
Это называется глумление над погибшими. Точно такие трупы азербайджанских солдат могли бы продемонстрировать и армяне. Но они этого не делают.
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13.10.2020 16:42 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3224648/ubitye_soldaty_vs_azerbayidjana_v_nagornom_karabahe_video_18
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13.10.2020 16:46 Ответить
Ара, перелогинься, ты зафаршмачился.
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13.10.2020 16:56 Ответить
Восток... одним словом. Теперь Баку и Ереван соревнуются в видосах убитых солдат противника.. Смакуют... ( о времена, о нравы)
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13.10.2020 16:42 Ответить
колись відосів не було, але з того часу нічого не змінилося
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13.10.2020 17:04 Ответить
Зато они короновирусом не заболеют , тем более не распостранят.
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13.10.2020 16:44 Ответить
кое от кого из жмуров так и прет рязанским духом. Надеюсь это были Ваньки из под Мухосрани
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13.10.2020 16:50 Ответить
В их гибели виновно армянское правительство, захватившее чужие территории плюс кремль, специально проведший 'опрос-референдум' в Карабахе и специально устроивший войну тридцать лет назад , чтобы не было объединённого Кавказа
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13.10.2020 17:03 Ответить
Твой любимый сепар клоун скоро такой же опрос проведёт но тут ты уже будешь визжать ЗА...
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14.10.2020 16:29 Ответить
Карабах принадлежал 1000 лет армянам и заселен на 99% армянами. В 1920 г Троцкий и Ленин подарили его Азербайджану, как и Нахичевань. Вот и вся оккупация
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13.10.2020 17:11 Ответить
1000 лет назад мир был совершенно другой.
С таким же успехом можно и Египет отнести к территории Италии.
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13.10.2020 17:53 Ответить
500 років назад ця вся територія належала туркам,і що з цього.
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13.10.2020 18:42 Ответить
Прокуратор! А 7 районов вне Нагорного Карабаха окупированные армянами вообще то принадлежат Азербайджану!
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13.10.2020 17:16 Ответить
так заканчивают все захватчики чужой земли. а потом и их прихвостни среди населения.
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13.10.2020 17:17 Ответить
За що вони там воюють? За оте каміння? Взагалі,як там можна жити?
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13.10.2020 17:20 Ответить
Странно, что нигде ни капли крови.
Их газом траванули?
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13.10.2020 17:34 Ответить
кровь будет если полостные ранения, а если пулевые или осколочныеот сердце останавливается и кровь не вытекает.
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13.10.2020 17:38 Ответить
Точно! особенно если в ногу - сердце сразу останавливается!
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13.10.2020 18:10 Ответить
Нет, прикладами и палками забили.
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14.10.2020 15:06 Ответить
1:45, там где ногой каску сбрасывает, с правой стороны броник и рукав посмотри
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14.10.2020 17:39 Ответить
Рекомендую пройти по ссылке - очень показательно. Никаких ассоциаций не возникает? https://www.turan.az/ext/news/2020/8/free/Want%20to%20Say/ru/126427.htm
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13.10.2020 17:41 Ответить
Йде війна між Московією і Туреччиною,перемагає Анкара.Тільки навіщо показувати загиблих,для чого?
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13.10.2020 17:42 Ответить
Чтобы не шли на фронт кто ещё сомневается.
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13.10.2020 17:57 Ответить
Человеческое тело очень уязвимо и хрупко, дальнейшая стратегия защиты пойдет по двум путям - это: экзоскелет (внешняя броня) и боевые роботы с дронами!
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13.10.2020 17:45 Ответить
Как показала практика, натрахать Иванов гораздо проще чем сделать нормального боевого робота (на данном этапе развития робототехники).
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13.10.2020 18:11 Ответить
это я знаю: жизнь холопов не так ценна для их бояр и господ (не дороже баранов), но и тут беда: трахальщики и трахнутые уж очень выродившие и никчемные рабы с пьяным и рукожипым генетическим набором хромосом!
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13.10.2020 18:19 Ответить
это ничего. главное, что их много. глядишь, кто-то уже в танке, за рычажки дёргает. кого-то на самолётах летать натренируют. остальным калаши раздадут. Много ума не надо чтоб с него стрелять.
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13.10.2020 18:22 Ответить
да, в прошлой большой войне одну винтовку образца 1896 года с треми-пятью патропами давали на троих наступающих рабов совка, дветрети бежали как ложные мишени (мясо для ловли пуль). Пулеметчики вермахта с катушек слетали (реально), буквально штабелями иванов ложили в три и более ряда, психика нормального человека не выдерживает таких массовых и ежедневных убийств!
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13.10.2020 18:31 Ответить
народ рассказывает в ДАПе примерно то же самое творилось. Вжопечленцев гнали толпами на убой. Раненых и убитых никто не подбирал. Там раненых вообще не принято лечить. Рассказывали случайные знакомые в Киеве - они с Донецка свалили давно и в Киеве осели, бизнес, хата, все дела. А там брательник остался, алкоголик. И когда пошла заваруха, то влился в ряды сепаров. Поначалу довольный был очень. Отжал у кого-то машину, бабло. И вроде всё было хорошо, но погнали их кого-то штурмовать и там его ранило. То он еле упросил, чтоб его не добивали. Отдал всё, бабло, машину. Сам остался ни с чем и с лишней дыркой в жопе. Пытались они его забрать в Киев, чтоб вылечить (типа родственник всётаки), то при Порохе никто ни за какие деньги не соглашался сделать ему документы. Как щас - не знаю.
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13.10.2020 18:40 Ответить
я родом с луганской области, остались там родственники (половина "за Украину", половина "за русский мир", переругались между собой, сейчас этот острый вопрос просто обходят стороной, чтоб окончательно не разосраться. но, даже у "любитей русского мира" быстро запал законсился когда они поближе познакомились с самими "носителями русской культуры" и ума хватило не подставлять задницы под пули, свалили на зароботки, кто в краснодар, кто в сочи, кто москву!
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13.10.2020 18:51 Ответить
Среди тех иванов было немало украинцев . В чем твой сарказм ?
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13.10.2020 20:37 Ответить
кто не стал отстаивать свободу и независимость Украины, те заплатили потом своими РАБСКИМИ жизнями в ЫМПЕРСКОЙ БОЙНЕ москалей за экспансию и расширешие за счет новых провинций для москальской метрополии!
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14.10.2020 08:43 Ответить
Не ******* окопуватися... тому такий фінал...
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13.10.2020 17:52 Ответить
Окопайся там умник....только эскаватор не сломай сначала...
Били с дрона..окоп готовая мишень...замаскировать невозможно...
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13.10.2020 18:03 Ответить
Мерзость. Это каким же больным ублюдком надо быть, чтобы
унижать трупы!!! #Армяне оголяют трупы убитых #азербайджанских солдат и
оскверняют их. Это все что нужно знать об армянской армии которая, как заявил
Пашинян, "стоти на страже цивилизации" #карабахhttps://twitter.com/newkc14/status/1313464126413340675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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13.10.2020 18:05 Ответить
То-же самое, что ДНРовцы делала с нашими убитыми.
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13.10.2020 19:55 Ответить
Пашинян ты реальный Козел ,что ты будешь рассказывать матерям 😡😡😡
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13.10.2020 18:10 Ответить
Освобожденный от оккупации поселок Гадрут 13 окт. 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=Z5wO6jgMFgc
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13.10.2020 18:11 Ответить
Нефик оккупировать земли другой страны.
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13.10.2020 18:20 Ответить
Я поддерживаю азербайджанцев в этой войне. Но против того, чтобы показывать трупы своих врагов.
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13.10.2020 18:24 Ответить
Как говориццо, мы уже это проходило.... Но все равно жалко смотреть на убитых... особенно молодых парней.....

Мне кажется, что главная ошибка армях - что они связались с безпантовыми кацапами....
Кацапы они как.... Лезут тока к слабым.... Ментальность у них такая безпонтовая..... Если кавказец кацапа обидит на улице, он не даст ему в морду.... он пойдет домой, жену и детей избивать....
Так что кацапы ссут ввязаться в этот конфликт, не только из-за турков, но видимо боятся и самих азеров.....

Говорят, что армяхи - это вторые евреи, но как видим, уйх там.... Как хитрые евреи, как раз поступили азера.... Не отказываются вести мирные переговоры на территории врага.... тоесть на территории АРМЯНО-КАЦАПСКОГО ОДКБ, помятуя, что за спиной у них БОЛЬШОЙ ТУРЕЦКИЙ БРАТ, который в случае чего, впишется за них....
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13.10.2020 18:42 Ответить
Ні одного дерева.Як там живуть...
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13.10.2020 19:07 Ответить
Такое впечатление, шо и ары и азеры снимают свои видосы на Самсунг М35, или еще более старые телефоны.
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13.10.2020 19:51 Ответить
ай яй яй опять армян-шашлык?....надоело....давай фарш
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13.10.2020 20:11 Ответить
Всегла удивляло, что у убитых такие спокойные лица.
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13.10.2020 21:46 Ответить
После остановки ЦНС мышцы расслабляются
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14.10.2020 16:09 Ответить
Это видео говорит о многом. земля вокруг окопов не перепахана взрывами, окопы целы. погибшие в окопах, и явно их там застала смерть. вот что надо изучать нашим военным.
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14.10.2020 19:28 Ответить
 
 