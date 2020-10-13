Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+

Видеозапись, на которых зафиксированы тела убитых армянских солдат, погибших в районе города Джебраила, опубликована в сети. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что, защищая свою позицию, погибло не менее десяти армянских военных.

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