Убиті вірменські солдати в районі Джабраїла. ВІДЕО 18+

Відеозапис, на якому зафіксовано тіла убитих вірменських солдатів, які загинули в районі міста Джебраїла, опубліковано в мережі. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що, захищаючи свою позицію, загинуло не менше десяти вірменських військових.

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