Убиті вірменські солдати в районі Джабраїла. ВІДЕО 18+
Відеозапис, на якому зафіксовано тіла убитих вірменських солдатів, які загинули в районі міста Джебраїла, опубліковано в мережі. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що, захищаючи свою позицію, загинуло не менше десяти вірменських військових.
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+50 Lanigram
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Видео как армяне с шутками-прибаутками штаны стягивали и топтались по сваленным в кузове трупам тоже не проблема найти, так что гуляй.
С таким же успехом можно и Египет отнести к территории Италии.
Их газом траванули?
Били с дрона..окоп готовая мишень...замаскировать невозможно...
унижать трупы!!! #Армяне оголяют трупы убитых #азербайджанских солдат и
оскверняют их. Это все что нужно знать об армянской армии которая, как заявил
Пашинян, "стоти на страже цивилизации" #карабахhttps://twitter.com/newkc14/status/1313464126413340675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Мне кажется, что главная ошибка армях - что они связались с безпантовыми кацапами....
Кацапы они как.... Лезут тока к слабым.... Ментальность у них такая безпонтовая..... Если кавказец кацапа обидит на улице, он не даст ему в морду.... он пойдет домой, жену и детей избивать....
Так что кацапы ссут ввязаться в этот конфликт, не только из-за турков, но видимо боятся и самих азеров.....
Говорят, что армяхи - это вторые евреи, но как видим, уйх там.... Как хитрые евреи, как раз поступили азера.... Не отказываются вести мирные переговоры на территории врага.... тоесть на территории АРМЯНО-КАЦАПСКОГО ОДКБ, помятуя, что за спиной у них БОЛЬШОЙ ТУРЕЦКИЙ БРАТ, который в случае чего, впишется за них....