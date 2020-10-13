185 млн грн направят на помощь пострадавшим в результате пожаров на Луганщине, - Шмыгаль. ВИДЕО

На помощь пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выделят 185 млн грн.

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Из резервного фонда Госбюджета предлагается выделить 185 млн грн для предоставления материальной помощи. Семьям погибших предусмотрены по 200 тыс. грн. Отдельно ОГА будет осуществлять доплаты пострадавшим семьям. По 50 тыс. грн выделят каждому пострадавшему, получившему травмы. 30 тыс. грн - получившим травмы средней тяжести и 20 тыс. грн - травмы легкой степени тяжести", - отметил Шмыгаль.

Людям, чье жилье было разрушено выделят по 300 тыс. грн на семью, а на частичный ремонт выделят по 50 тыс. грн на семью.

"Дополнительные средства правительство виделит ГСЧС, поскольку довольно большие расходы были во время тушения пожаров. Сегодня мы пополним соответствующий фонд и ресурс ГСЧС", - добавил премьер-министр.

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