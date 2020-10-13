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185 млн грн спрямують на допомогу постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині, - Шмигаль. ВIДЕО

На допомогу постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виділять 185 млн грн.

Про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"З резервного фонду Держбюджету пропонується виділити 185 млн грн для надання матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих передбачено по 200 тис. грн. Окремо ОДА здійснюватиме доплати постраждалим сім'ям. За 50 тис. грн виділять кожному потерпілому, який отримав травми. 30 тис. грн - отримав травми середньої тяжкості і 20 тис. грн - травми легкого ступеня тяжкості", - зазначив Шмигаль.

Людям, чиє житло було зруйновано, виділять по 300 тис. грн на сім'ю, а на частковий ремонт виділять по 50 тис. грн на сім'ю.

"Додаткові кошти уряд виділить ДСНС, оскільки досить великі витрати були під час гасіння пожеж. Сьогодні ми поповнимо відповідний фонд і ресурс ДСНС", - додав прем'єр-міністр.

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Автор: 

пожежа (4322) допомога (8341) Шмигаль Денис (4572) Луганська область (4877)


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185 млн грн направят на помощь пострадавшим в результате пожаров на Луганщине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6747
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13.10.2020 17:20 Відповісти
кАрмильцев пАкармить и пАгарельцев не обидеть...
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13.10.2020 17:24 Відповісти
Херасе, аж 170млн выделяют на пару сгоревших домов. А на маски, защитные халаты и перчатки врачам-инфекционистам у зеленых долбоящеров - нет денег.
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13.10.2020 17:43 Відповісти
Ну,пару не пару - но жгли то их же соседи и родственники состоящие на службе у хюйла,вот пускай извергающие огонь успешные молодые республики и башляют.
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13.10.2020 18:50 Відповісти
 
 