В Черкассах разлилось 100 тонн азотного удобрения, - полиция. ВИДЕО

В Черкассах из-за разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тысяч м3 жидких азотных удобрений, произошла утечка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это привело к загрязнению прилегающей территории в радиусе километра.

"По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тонн смеси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и проведена засыпка пятна землей.

В 19:20 была ликвидирована утечка жидких азотных удобрений, уже в полночь работы по ликвидации последствий аварии завершились.

По указанному факту следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

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