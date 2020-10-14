У Черкасах розлилося 100 тонн азотних добрив, - поліція. ВIДЕО
У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч куб. м рідких азотних добрив, стався витік.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра.
"За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тонн суміші", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підприємство з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і проведео засипання плями землею.
О 19:20 було ліквідовано витік рідких азотних добрив, вже опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися.
За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).
Будь ласка, зачекайте...
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Или ещё хуже - это неграмотность!
Вопиющая неграмотность!
"По результатам теста работники милиции разделились
на две группы:
1. Тупые.
2. Очень сильные."
"внаслідок розгерметизації резервуару об'ємом 5 тис. м3 в якому зберігалось близько 4 тис. м3 рідких азотних добрив"
До речі - отримати опіки органів дихання можна нараз!
Можливо він так https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/ тролить прес-службу Черкаської поліції , в якій працюють горе-математикі!
Тобто - якщо він може зважити оцю витікшу речовину, то він має право написати, що прес-служба поліції вказала так, а насправді воно от так. Або, якщо знайдеться хтось, хто вкаже інші дані, то тоді може це вказати, але знову ж таки тільки посилаючись на джерело цієї інформації.
Я три години тому своїми очами бачив саме про 100 тисяч тон. Жалкую, що не заскрінив, але тут все рівно скріни нема можливості викладати.
https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/
Ви ж, напевно, не раз читали "Просимо при підготовці матеріалів керуватись виключно офіційними повідомленнями..."?
Тепер Ви розумієте, чим звання у армії відрізняється від спецального звання в поліції!
4 сховища для аміаку по 30 тис. тон кожне. Одне в любому випадку має бути пустим!
Та Ви можете на них в Гугл Мапс подивитись.
а модеру вопрос : есть разница если засунуть два европейских в одну дырку или один африканопитека ..как на ваше мнение дырка станет менше или больше ...
завуалированого мата нет если удилите сообщение то ...работаем дальше и все
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений - мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет - с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Читать по теме: https://latifundist.com/blog/read/2397-mineralnaya-nedostatochnost-novye-sanktsii-rost-tsen-i-obostrenie-rynka-udobrenij Минеральная недостаточность: новые санкции, рост цен и обострение рынка удобрений
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% - 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году - 67%, а в 2018 году - резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года - 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
Читать по теме: https://latifundist.com/blog/read/2253-doveryaj-no-udobryaj-ekonomiya-s-riskom-dlya-polya Доверяй, но удобряй: экономия с риском для поля
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп - азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года - всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.