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У Черкасах розлилося 100 тонн азотних добрив, - поліція. ВIДЕО

У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч куб. м рідких азотних добрив, стався витік.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра.

"За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тонн суміші", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємство з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і проведео засипання плями землею.

О 19:20 було ліквідовано витік рідких азотних добрив, вже опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Читайте також: У Черкасах не запроваджуватимуть обмеження "помаранчевої" зони. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, - мер Бондаренко

Автор: 

Нацполіція (15163) Черкаси (547) Азот (66)


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Топ коментарі
+31
И тут математики-из 4 тысяч м3 вытекло около 100 тысяч тонн. Плотность 25 г/см3?
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14.10.2020 16:37
+14
в 3,5 раза плотнее жидкой стали! Ужос ужос!!!!
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14.10.2020 16:42
+14
Бухгалтеру Шнобелівську премію. Розлили 100 тис. літрів-списали 100 тис тон.
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14.10.2020 16:59
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И тут математики-из 4 тысяч м3 вытекло около 100 тысяч тонн. Плотность 25 г/см3?
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14.10.2020 16:37 Відповісти
Бухгалтеру Шнобелівську премію. Розлили 100 тис. літрів-списали 100 тис тон.
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14.10.2020 16:59 Відповісти
в 3,5 раза плотнее жидкой стали! Ужос ужос!!!!
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14.10.2020 16:42 Відповісти
в 2 раза ртути
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14.10.2020 16:44 Відповісти
Ето вольфрам.
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14.10.2020 16:45 Відповісти
Это Золото, нет, Осмий это!
Или ещё хуже - это неграмотность!
Вопиющая неграмотность!
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 2986
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14.10.2020 17:16 Відповісти
Вы считаете, что с золотом были бы проблемы с уборкой?
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14.10.2020 18:03 Відповісти
никогда не видел жидкого вольфрама
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14.10.2020 19:08 Відповісти
Це нацполіція.Черкаська.Такі там працюють.https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 4261
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14.10.2020 18:41 Відповісти
Как в анекдоте
"По результатам теста работники милиции разделились
на две группы:
1. Тупые.
2. Очень сильные."
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14.10.2020 20:49 Відповісти
Вы представляете размер резервуара на 100 000 тонн или как правильно кубов ?Я вам примерно обрисую масштабы на 50 000 кубов ..Он высотой с 5-этажный дом в диаметре он 60 метров то что на видео это 20 000 максимум ..Так что насчет 100 000 тонн это фэйк ..Та просто масштаб представте это катастрофа
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14.10.2020 16:44 Відповісти
В первоисточнике:
"внаслідок розгерметизації резервуару об'ємом 5 тис. м3 в якому зберігалось близько 4 тис. м3 рідких азотних добрив"
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14.10.2020 17:01 Відповісти
А чуть ниже?))) Там речь идет о 100 тыс тонн)))
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14.10.2020 18:57 Відповісти
Я не писал, что те умнее
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14.10.2020 19:02 Відповісти
Так почти никто новость и не обсуждает))) Все обсуждают рукожопость и одних и других)))
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14.10.2020 19:09 Відповісти
почему нет линка на оригинальное соопчение?
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14.10.2020 16:46 Відповісти
Видать со шмыргалёнком или с каким то судьишкой хозяин уже договорился о компенсации из бюджета,если нарисовали сто тысяч тонн.
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14.10.2020 16:50 Відповісти
Не паникуйте это аммиачная вода.(нашатырный спирт).10-12%.Только нос прочистит
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14.10.2020 16:50 Відповісти
Якось лазив по ОПЗ, де постійно, хоча і не сильно, тхне аміаком. Після цього боліла голова в районі брів і трохи вище. Знаючі люди сказали, що це перша прикмета того, що надихався аміаком.
До речі - отримати опіки органів дихання можна нараз!
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14.10.2020 16:55 Відповісти
в радиусе 100 км ....
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14.10.2020 17:11 Відповісти
я вважаю що це КАС .
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14.10.2020 18:35 Відповісти
Ну от не гоніть на Цензор!
Можливо він так https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/ тролить прес-службу Черкаської поліції , в якій працюють горе-математикі!
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14.10.2020 16:51 Відповісти
Та ні, тупо передирає, не думаючи, бо нинішнім "журналюгам" думати нічим. Що зробиш: експрес-випуск - прочитав-передрукував.
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14.10.2020 17:10 Відповісти
Журналіст не може від себе змінювати будь-яку інформацію, якщо він не може її перевірити.
Тобто - якщо він може зважити оцю витікшу речовину, то він має право написати, що прес-служба поліції вказала так, а насправді воно от так. Або, якщо знайдеться хтось, хто вкаже інші дані, то тоді може це вказати, але знову ж таки тільки посилаючись на джерело цієї інформації.
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14.10.2020 17:36 Відповісти
Существуют. В виде морских танкеров. В виде береговых нефтехранилищ.
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14.10.2020 16:54 Відповісти
Морской танкер плыл возле Черкасс ..Если б 100 000 тон аммиака вылилось то это новый Чернобыль был бы
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14.10.2020 16:56 Відповісти
Це не Цензор написав, він лише навів дані, які Черкаська поліція написала.
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14.10.2020 16:59 Відповісти
на сайте нацполиции: За отриманими даними з резервуара витекло близько 100 тонн суміші. © Офіційний сайт Черкаська область: https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/
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14.10.2020 20:25 Відповісти
Значить вже підправили.
Я три години тому своїми очами бачив саме про 100 тисяч тон. Жалкую, що не заскрінив, але тут все рівно скріни нема можливості викладати.
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15.10.2020 00:24 Відповісти
за такое нужно лишать свободы и на каторги отправлять чистить воду и до тех пор, пока она не будет чистейшая на анализах!
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14.10.2020 16:54 Відповісти
Вот резервуар на 50 000 кубов (хотите тонн)а то дваУ Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 7372
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14.10.2020 16:55 Відповісти
Идиоты) никто считать не умеет)
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14.10.2020 16:58 Відповісти
В Черкаській поліції, так точно! Це ж вони написали:
https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/slidchi-cherkas-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-zabrudnennya-zemel/
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14.10.2020 17:00 Відповісти
Вы же заметили нестыковку, а журналюхи нет) так и перепечатывают друг у друга с ошибкой)))
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14.10.2020 19:47 Відповісти
Неважливо що вони помітили. Важливо, що вони в любому випадку не мають права самостійно коректувати інформацію, тим більше надану офіційними структурами.
Ви ж, напевно, не раз читали "Просимо при підготовці матеріалів керуватись виключно офіційними повідомленнями..."?
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15.10.2020 00:26 Відповісти
Але можуть звернутись за уточненням, але навіщо їм це, вони у нас на рівні жовтої преси)
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15.10.2020 07:10 Відповісти
Так у них верхнее образование.
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14.10.2020 17:15 Відповісти
Ну так - офіцери же ж!
Тепер Ви розумієте, чим звання у армії відрізняється від спецального звання в поліції!
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14.10.2020 17:38 Відповісти
все журналисты, все! абсолютно не способны отличить тонну от килограмма, метр от километра и т.д. 10 минут назад на Дискавери мне рассказали, что колоссальный, двухсотметровый сухогруз доставил в Европу бананы в количестве, подумать только! 21 тонна! О как!
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14.10.2020 19:27 Відповісти
Если б 100 000 тонн вытекло щас бы уже по всем каналам показали ...Я просто не понимаю модера ,мы тут с пеной изо рта доказываем что фигня какая-то и даже разьяснили что то 1000 кубовый резервуар ...Но может быть еще скриншот Бутусову на Фейсбук отправлю пусть посмотрит он если вы упарываетесь
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14.10.2020 17:10 Відповісти
А чукча не читатель, чукча-писатель.
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14.10.2020 17:13 Відповісти
В 19 -20 была ликвидирована утечка ...Упссс Черкассы в каком часовом поясе ?Или может у меня часы отстают тогда я побежал а то магазин скоро закроется
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14.10.2020 17:15 Відповісти
..." в полночь работы завершились"
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14.10.2020 19:57 Відповісти
а пачиму не OVER сто пиццот? (>100500)
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14.10.2020 17:21 Відповісти
Вот на 10 000 кубовУ Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 1748
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14.10.2020 17:23 Відповісти
А вот на 50 000 кубов ...а тут аж два У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 4199
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14.10.2020 17:25 Відповісти
Одеський Припортовий завод.
4 сховища для аміаку по 30 тис. тон кожне. Одне в любому випадку має бути пустим!
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 5804
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14.10.2020 17:41 Відповісти
Ось вони ж зверху:
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотних добрив, - поліція - Цензор.НЕТ 7937
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14.10.2020 17:46 Відповісти
Так можно военную тайну выдать ненароком
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14.10.2020 19:03 Відповісти
Я колись давно там був, біля тих сховищ. При цьому жодного рівня допуску в мене на той час не було.
Та Ви можете на них в Гугл Мапс подивитись.
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15.10.2020 00:31 Відповісти
Рідкий аміак це Кріогенна речовина, безбарвний газ з характерним різким запахом і їдким смаком. Він майже вдвічі легший від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F повітря . При −33,35°С і звичайному тиску аміак скраплюється в безбарвну рідину, а при −77,75 °C замерзає, перетворюючись у безбарвну кристалічну масу. Його зберігають і транспортують у рідкому стані в сталевих балонах під тиском 6-7 атм.
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14.10.2020 17:27 Відповісти
Я в гугл картинках даже не увидел резервуар на 100 000 кубов как ни искал
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14.10.2020 17:31 Відповісти
Формулу удобрений скажите плиз???? Короче теперь эту землю на самосвалы, самосвалы пустить по всей Украине, (лучше по полям Порошенко с сахарным буряком) при этом на местах приема котлован рыть и в него полиэтиленовую пленку...других вариантов не вижу...
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14.10.2020 17:32 Відповісти
Будет жесткий перекорм нужно разбавлять
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14.10.2020 17:37 Відповісти
Так я и написал..котлован с полиэтиленовой пленкой....
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14.10.2020 17:52 Відповісти
Удобрение называется КАС.При попадании в воду вызывает бурный рост синезелёных водорослей. в тёплое время года.В местах агробаронов при масштабном внесении азотных удобрений при дождях и поливе происходит смыв удобрений в водоёмы и реки.Вода цветёт,отбирая кислород у рыбы. Рыба пузом кверху.
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14.10.2020 18:03 Відповісти
Хорошо, что хоть растворяется и вымывается....а Вот Хаджибей уже не восстановить полсе ДДТ...рыба есть а есть ее невозможно....
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14.10.2020 18:21 Відповісти
Та там просто стоїш біля лиману, і насолоджуєшся запахом ДДТ!
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15.10.2020 00:32 Відповісти
Лучше там бассейн для купания Бубочки в красных труселях устроить. И ничего никуда возить не надо.
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14.10.2020 19:45 Відповісти
в наступному році будемо на 1 місці по врожаям )))
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14.10.2020 22:16 Відповісти
Неизлечимая болезнь журналистов - это неспособность оценить масштаб приводимых ими чисел. Во-превых, для них что миллионы, что миллиарды - это примерно одинаково, а если описываемая ситуация чуть сложнее, то совсем беда. Вот как в этом случае, когда из резервуара объемом 4 тыс. куб. метров "вытекло аж 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений", и это при том, что плотность этой жидкости мало отличается от плотности чистой воды, да и утечка была лишь частичной. Что тут скажешь? Гуманитарии, хотя журналист, по определению, быть чистым гуманитарием не должен - описываемая им жизнь вокруг сложнее.
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14.10.2020 18:00 Відповісти
Ця хвороба відносно нова, але потужно прогресує.
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14.10.2020 18:31 Відповісти
тут не в гуманиториях дело. Любой гуманитарий когда-то учил арифметику в 3 классе средней школы. А тут большего и не нужно!
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14.10.2020 19:32 Відповісти
за такий заголовок треба саджати без права застави!!!!!!!!!!! і за одно, того хто з 4000м3 газоподібної речовини робив 100 тисяч тон. це взагалі тягне на спробу зробити неконтрольоване переміщщення людей і повний хаос.
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14.10.2020 18:12 Відповісти
картопля добре уродить в наступному році)
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14.10.2020 18:26 Відповісти
років 10 ні чого не ростиме !
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14.10.2020 18:41 Відповісти
Випалить рослинність дощенту .
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14.10.2020 19:30 Відповісти
Напевно з 4 тис. витікло 100 тон. Нічого дивного, рівень деградації скрізь в нас такий, що в новинах тисячі йдуть за одиниці, мільйони за мільярди, виправити це немає кому, а самі редактори і ведучі новин схоже у школі не вчилися.
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14.10.2020 18:28 Відповісти
Дурдом писаки і в поліції, і на цензорі!
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14.10.2020 18:51 Відповісти
В позитивному сенсі цього слова , вони ж без злого умислу .
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14.10.2020 19:29 Відповісти
🤥 Буратины удобряли землю иридием, чтоб выращивать украшения для B2B jewelry)
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14.10.2020 18:53 Відповісти
Во как приятно удивлен) Я даже не ожидал, что здесь столько математиков) Обычно подобные проколы, но чуть поменьше, замечало максимум пару человек)))
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14.10.2020 19:06 Відповісти
1 литр этой гадости весит 1.34кг
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14.10.2020 19:16 Відповісти
Что у автора не лады с математикой!! Что купил диплом??
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14.10.2020 19:27 Відповісти
Близько двох залізничних цистерн , я так розумію , якщо сприймати озвучені числа . Погано , в будь якому разі , але ж не сто тисяч !
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14.10.2020 19:28 Відповісти
Цікаво, той писака, що формував цю статтю має уяву скільки це -100 тисяч тон ???
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14.10.2020 19:39 Відповісти
Молоцы форумчане - все подряд Эйнштейны!
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14.10.2020 20:02 Відповісти
не я уже понял нет смысла биться головой об стену .Просто моя папка с фотоголимотьей от Цензор.нет пополнится еще одним скрином ...
а модеру вопрос : есть разница если засунуть два европейских в одну дырку или один африканопитека ..как на ваше мнение дырка станет менше или больше ...
завуалированого мата нет если удилите сообщение то ...работаем дальше и все
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14.10.2020 20:35 Відповісти
Вы хоть представляете что такое 100 ТЫСЯЧ тонн?
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14.10.2020 20:37 Відповісти
скоріше за все зайві нулі написали бо 100 тис тон це близько 2000 ж/д цистерн або...десь 30-40 ешелонів))) не кажучи вже про вартість
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14.10.2020 20:43 Відповісти
100 000 тон - это пару Камазов .вот итог этой математически безобразной и тупой статьи
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14.10.2020 20:45 Відповісти
страховая компания будет теперь насчитывать убытки на 100 000 тонн .потому что Цензор так написал ,а вы и не поняли не смешно .почему вы не смеетесь ? а по мне так у нас такое уже 29 лет творится ..воруют миллионы на бумаге ..а все тянется от истории приватизации с 1996 года которую провел Кучма и они купили за копейки все и платят нам копейки в бюджет...а еще хуже управляют правительством ..это мафия как в Италии в 1970-е годы ...так что вы ошибаетесь если думаете что они все кто владеют активами в Украине не победители ,а нам по телику путен траляля а суркисы-медведчуки -пинчуки -порошенки -ахметовы что лучше пена .которые нас обворовывают почти 30 лет ?
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14.10.2020 20:54 Відповісти
пишу модеру - удилите эту тупую статью или я щас выложу все траблы, которые собирал годами на цензоре это не только когда они новость по 3 раза за день печатали ,а и с грамматическими им синтаксическими ошибками и вообще статьи с тупым смыслом
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14.10.2020 20:59 Відповісти
ПДРЫ БАНДИСТКИЕ ************** !!! СОЛДАТ, СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И НА НЕТ ИХ !!!
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15.10.2020 00:30 Відповісти
При этом основная причина диссонанса между спросом и производством - «российский фактор». Точнее, факторов, на самом деле, несколько - стоимость российского газа, утрата Украиной контроля над частью Донбасса (и «Стиролом»), перевод «Северодонецкого объединения «Азот» на «осадное» положение, уход с украинского рынка российских компаний и поставки на украинский рынок удобрений из РФ (как правило, более дешевых) в огромных объемах.
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений - мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет - с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Читать по теме: https://latifundist.com/blog/read/2397-mineralnaya-nedostatochnost-novye-sanktsii-rost-tsen-i-obostrenie-rynka-udobrenij Минеральная недостаточность: новые санкции, рост цен и обострение рынка удобрений
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% - 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году - 67%, а в 2018 году - резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года - 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
Читать по теме: https://latifundist.com/blog/read/2253-doveryaj-no-udobryaj-ekonomiya-s-riskom-dlya-polya Доверяй, но удобряй: экономия с риском для поля
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп - азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года - всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.
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15.10.2020 00:33 Відповісти
 
 