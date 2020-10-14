У Черкасах розлилося 100 тонн азотних добрив, - поліція. ВIДЕО

У Черкасах через розгерметизацію резервуара, в якому зберігалося близько 4 тисяч куб. м рідких азотних добрив, стався витік.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це призвело до забруднення прилеглої території в радіусі кілометра.

"За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тонн суміші", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємство з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво за допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар, і проведео засипання плями землею.

О 19:20 було ліквідовано витік рідких азотних добрив, вже опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

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