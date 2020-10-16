РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4039 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
22 582 58

Азербайджанский дрон-камикадзе уничтожает армянскую РЛС 36Д6. ВИДЕО

Азербайджанский дрон-камикадзе уничтожил радиолокационную станцию РЛС 36Д6 армии Армении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки дрона опубликована в сети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявляет об отражении новых атак армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Алиев просто забалтывает русню/
потому что у него есть общая граница с Ватным Рейхом...
Никогда он со свинособаками дружить не будет...
показать весь комментарий
16.10.2020 11:08
+11
Во-первых это красиво (с)
показать весь комментарий
16.10.2020 10:23
+10
Еххх, нам би такого президента, как Аліев... А не дурилка квновская...
Победи желаю Азербайджану!

Слава Україні та смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли це в Москві-ріці, краби завелися?
показать весь комментарий
16.10.2020 10:24 Ответить
А чо в тебе так по-дибільнмоу коми розставленні? Що у тебе за утворення?))
показать весь комментарий
16.10.2020 10:32 Ответить
не пи.ди. це відео з телеграм каналу якогось армяніна...
показать весь комментарий
16.10.2020 10:44 Ответить
хотя и был крученый, но докрутился таки )
показать весь комментарий
16.10.2020 10:19 Ответить
Во-первых это красиво (с)
показать весь комментарий
16.10.2020 10:23 Ответить
чего хочется пожелать и "миротворцам" зеленскому и дерьмаку и арахамией... но пока что они могут только сдавать интересы Украины...
показать весь комментарий
16.10.2020 10:28 Ответить
Алиев опять обратился к кацапам с увещеваниями об "узах дружбы". Это и есть типа друзья Украины?

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед»

Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6 - Цензор.НЕТ 1072
показать весь комментарий
16.10.2020 10:31 Ответить
Алієв РОБИТЬ ВИГЛЯД,що хоче дружити з Ху%лом...

Доказ -недавно Турцію косяпен викреслили з СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРІВ росії....
показать весь комментарий
16.10.2020 10:47 Ответить
Вони дуже хітру тактику використовують, це маскіровка. Азербайджану буде тяжко воювати на два фронти, тому вони роблять вигляд, що в дружніх стосунках, але вони всі одночасно ненавидять х%йла та касабів. З часов турки будуть шматувати вована та кацапське бидло, коротше рашистів сутулих!
показать весь комментарий
16.10.2020 11:06 Ответить
Алиев просто забалтывает русню/
потому что у него есть общая граница с Ватным Рейхом...
Никогда он со свинособаками дружить не будет...
показать весь комментарий
16.10.2020 11:08 Ответить
Кабы это украинская РЛС, ни казапам, ни армянам на моей памяти не продавалась.
показать весь комментарий
16.10.2020 10:42 Ответить
это советская (ныне украинская) РЛС, и этого добра валом по всему бывшему совку
показать весь комментарий
16.10.2020 12:13 Ответить
Дааа. Нашим військовим залишається тільки счі зелені з віслюком та дермаковою свинею за одним столом хлєбать.
показать весь комментарий
16.10.2020 10:52 Ответить
Даааа, техника то говно. Как говорится анало-говнет. А ведь по ТТХ обнаружение малоразмерных на малых высотах да ещё и в трёх координатах. Интересно, внутри расчёт есть ли выносной ИКО?
показать весь комментарий
16.10.2020 10:58 Ответить
ну да, 36Д6 старенькая ужо...а производилась, навродь, на запорожской Искре...у самих кацапей сейчас существенно модернизуванная РЛС 36Д6-М1, в Сирии неплохо себя зарекомендовала...
показать весь комментарий
16.10.2020 11:07 Ответить
А твои лапти с кокошником где производились?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:01 Ответить
Что меня в вас, вышиватных псевдо-патриотах "умиляет", так это ваше неумение вести дискуссию. На любой коммент, который по каким-то вашим псевдопатриотическим соображениям вам не нравится, вы, по своему врождённому скудоумию, можете ответить только руганью и угрозами.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:19 Ответить
В вас идиотах не умиляет ничего, и с чего ты мразь поганая решило,что я с тобой дискутировать собираюсь? Для вашей мрази только пуля и могила
показать весь комментарий
16.10.2020 13:37 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2020 15:58 Ответить
Вроде есть выносной пульт управления, и в модернизированных станциях этого типа, вообще отдельная аппаратная, которая может работать на мнокилометровом удалении от самой РЛС. Как в этой - хз. Но но месте армян, учитывая то, как их технику уничтожают дронами, я бы внутри этой станции однозначно бы остерёгся находиться.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:23 Ответить
Еххх, нам би такого президента, как Аліев... А не дурилка квновская...
Победи желаю Азербайджану!

Слава Україні та смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 11:03 Ответить
У нас був , але "население" вибрало соплю зелену.

Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6 - Цензор.НЕТ 2251
показать весь комментарий
16.10.2020 11:58 Ответить
он 17 лет у них президент, сколько нам бы еще ждать пришлось, лет 10... хотя зелень сделала откат еще на 10 лет
показать весь комментарий
16.10.2020 12:21 Ответить
Умницы,🙂
показать весь комментарий
16.10.2020 11:30 Ответить
Раніше це йшло як "уничтожение РЛС комплекса С-300 ВС Армении дроном-камикадзе армии Азербайджана"
https://www.youtube.com/watch?v=mx07l4C1f9g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C Відео з дрона начеб-то співпадає
показать весь комментарий
16.10.2020 11:34 Ответить
Я и говорю - очередной мультфильм.
Не должно быть в Армении этих установок.
Может в Сирии снимали.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:03 Ответить
Не повинно, але ж є: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 Оператори С-300
https://www.youtube.com/watch?v=zppBFG8wiYM&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ПВО Вірменії .
Далі сам шукай інфу, будеш розумником)
показать весь комментарий
16.10.2020 20:47 Ответить
Це результат від "тут бачу тут не бачу", а думати так то для лохів.
https://www.youtube.com/watch?v=DYHHzUmpd-g&ab_channel=GoldenTenguTV Знищення пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ там ще є два посилання на відео з БПЛА.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:42 Ответить
Нагорный Карабах-исконно армянская земля. Живут там одни армяне. И сражаться они будут до последнего. В случае поражения их ждёт тотальное истребление. Подобное тому, что устроили турки в прошлом веке.
На территории современной Турции проживали миллионы армян. Теперь их практически не осталось-большинство уничтожены или насильственно ассимилированы. Христианская цивилизация исчезла.
показать весь комментарий
16.10.2020 11:48 Ответить
Беги глупец. Сейчас тебя порохоботы-азерофилы сожрут.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:00 Ответить
Не бреши.
100 лет назад там проживало до 80% азербайджанцев, пока не началась экспансия ар со своими бебехами.
Аналогично, как в Сочи - негде плюнуть, одни армяне.
И насчёт армянского геноцида - тоже большой вопрос.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:01 Ответить
По Сочи заметил еще в 1979..когда самостоятельно поехал отдыхать.......
показать весь комментарий
16.10.2020 15:49 Ответить
боюсь, что азербайджанцы действительно будут убивать армян в Кара-Бахе до последнего
показать весь комментарий
16.10.2020 14:29 Ответить
Все будет Азербайджан...
показать весь комментарий
16.10.2020 16:04 Ответить
https://censor.net/ua/user/28399 "Живут там одни армяне" в декількох містечках так, живуть, а кругом сотні тисяч зруйнованих поселень азербайджанців.

https://www.google.com.ua/maps/@39.5988304,47.2039521,805m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0 Поля між залишками осель.
показать весь комментарий
16.10.2020 21:11 Ответить
Тільки шматки полетіли від кацапського лайна.
показать весь комментарий
16.10.2020 11:54 Ответить
Если Алиев обратился к россиянам, это не означает что он под кого-то ложится, как это делают хачики. Хотите этого или нет, но Азербайджан имеет общую границу с Россией на сотни километров. И поэтому Алиев строит свои отношения на равных со всеми, кроме обезьян.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:25 Ответить
Армянская армия - это точна калька с русской армии.... Успехи азербайджанской армии однозначно наводят страх на руснявых и это хорошая прививка, от будущих посягательств русни на Украину и страны НАТО....

А если еще Украина будет в НАТО и будет чувствовать такую же поддержку альянса, как ее чувствуют азера от турков.... то шансы у кацапов снова напасть на Украину будут минимальны....
Поэтому симпатии украинцев в этом конфликте, однозначно должны быть на стороне азербайджанской армии ....
показать весь комментарий
16.10.2020 12:36 Ответить
Раньше украинцы хотя бы поставляли оружие, например в Грузию, чтобы убивать русских. А что они теперь делают, волнуются и проявляют озабоченность?
показать весь комментарий
16.10.2020 14:23 Ответить
Поставлять такое же советское барахло, которым воюют армяхи?... Зачем? Азера и без этого барахла прекрасно справляются..... На какие-то фантастические цифры потерь от армянского генштаба, азера накрутили уже целый 3-х часовой фильм об уничтоженном русском/советском барахле армях....

Здесь какбы, уже украинская армия должна учиться у азербайджанской....))))
показать весь комментарий
16.10.2020 16:23 Ответить
отлично!! Даёшь ереван!!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:16 Ответить
 
 