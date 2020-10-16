Азербайджанский дрон-камикадзе уничтожает армянскую РЛС 36Д6. ВИДЕО

Азербайджанский дрон-камикадзе уничтожил радиолокационную станцию РЛС 36Д6 армии Армении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки дрона опубликована в сети.

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