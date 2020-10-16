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Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6. ВIДЕО

Азербайджанський дрон-камікадзе знищив радіолокаційну станцію РЛС 36Д6 армії Вірменії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки дрона опубліковано в мережі.

Також дивіться: 48 азербайджанських бійців розстріляла впритул вірменська засідка поблизу гори Арега. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+22
Алиев просто забалтывает русню/
потому что у него есть общая граница с Ватным Рейхом...
Никогда он со свинособаками дружить не будет...
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16.10.2020 11:08
+11
Во-первых это красиво (с)
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16.10.2020 10:23
+10
Еххх, нам би такого президента, как Аліев... А не дурилка квновская...
Победи желаю Азербайджану!

Слава Україні та смерть ворогам!!!
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16.10.2020 11:03
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А коли це в Москві-ріці, краби завелися?
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16.10.2020 10:24 Відповісти
А чо в тебе так по-дибільнмоу коми розставленні? Що у тебе за утворення?))
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16.10.2020 10:32 Відповісти
не пи.ди. це відео з телеграм каналу якогось армяніна...
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16.10.2020 10:44 Відповісти
хотя и был крученый, но докрутился таки )
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16.10.2020 10:19 Відповісти
Во-первых это красиво (с)
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16.10.2020 10:23 Відповісти
чего хочется пожелать и "миротворцам" зеленскому и дерьмаку и арахамией... но пока что они могут только сдавать интересы Украины...
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16.10.2020 10:28 Відповісти
Алиев опять обратился к кацапам с увещеваниями об "узах дружбы". Это и есть типа друзья Украины?

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед»

Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6 - Цензор.НЕТ 1072
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16.10.2020 10:31 Відповісти
Алієв РОБИТЬ ВИГЛЯД,що хоче дружити з Ху%лом...

Доказ -недавно Турцію косяпен викреслили з СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРІВ росії....
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16.10.2020 10:47 Відповісти
Вони дуже хітру тактику використовують, це маскіровка. Азербайджану буде тяжко воювати на два фронти, тому вони роблять вигляд, що в дружніх стосунках, але вони всі одночасно ненавидять х%йла та касабів. З часов турки будуть шматувати вована та кацапське бидло, коротше рашистів сутулих!
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16.10.2020 11:06 Відповісти
Алиев просто забалтывает русню/
потому что у него есть общая граница с Ватным Рейхом...
Никогда он со свинособаками дружить не будет...
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16.10.2020 11:08 Відповісти
Кабы это украинская РЛС, ни казапам, ни армянам на моей памяти не продавалась.
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16.10.2020 10:42 Відповісти
это советская (ныне украинская) РЛС, и этого добра валом по всему бывшему совку
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16.10.2020 12:13 Відповісти
Дааа. Нашим військовим залишається тільки счі зелені з віслюком та дермаковою свинею за одним столом хлєбать.
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16.10.2020 10:52 Відповісти
Даааа, техника то говно. Как говорится анало-говнет. А ведь по ТТХ обнаружение малоразмерных на малых высотах да ещё и в трёх координатах. Интересно, внутри расчёт есть ли выносной ИКО?
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16.10.2020 10:58 Відповісти
ну да, 36Д6 старенькая ужо...а производилась, навродь, на запорожской Искре...у самих кацапей сейчас существенно модернизуванная РЛС 36Д6-М1, в Сирии неплохо себя зарекомендовала...
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16.10.2020 11:07 Відповісти
А твои лапти с кокошником где производились?
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16.10.2020 12:01 Відповісти
Что меня в вас, вышиватных псевдо-патриотах "умиляет", так это ваше неумение вести дискуссию. На любой коммент, который по каким-то вашим псевдопатриотическим соображениям вам не нравится, вы, по своему врождённому скудоумию, можете ответить только руганью и угрозами.
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16.10.2020 12:19 Відповісти
В вас идиотах не умиляет ничего, и с чего ты мразь поганая решило,что я с тобой дискутировать собираюсь? Для вашей мрази только пуля и могила
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16.10.2020 13:37 Відповісти
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16.10.2020 15:58 Відповісти
Вроде есть выносной пульт управления, и в модернизированных станциях этого типа, вообще отдельная аппаратная, которая может работать на мнокилометровом удалении от самой РЛС. Как в этой - хз. Но но месте армян, учитывая то, как их технику уничтожают дронами, я бы внутри этой станции однозначно бы остерёгся находиться.
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16.10.2020 12:23 Відповісти
Еххх, нам би такого президента, как Аліев... А не дурилка квновская...
Победи желаю Азербайджану!

Слава Україні та смерть ворогам!!!
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16.10.2020 11:03 Відповісти
У нас був , але "население" вибрало соплю зелену.

Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6 - Цензор.НЕТ 2251
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16.10.2020 11:58 Відповісти
он 17 лет у них президент, сколько нам бы еще ждать пришлось, лет 10... хотя зелень сделала откат еще на 10 лет
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16.10.2020 12:21 Відповісти
Умницы,🙂
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16.10.2020 11:30 Відповісти
Раніше це йшло як "уничтожение РЛС комплекса С-300 ВС Армении дроном-камикадзе армии Азербайджана"
https://www.youtube.com/watch?v=mx07l4C1f9g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C Відео з дрона начеб-то співпадає
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16.10.2020 11:34 Відповісти
Я и говорю - очередной мультфильм.
Не должно быть в Армении этих установок.
Может в Сирии снимали.
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16.10.2020 12:03 Відповісти
Не повинно, але ж є: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 Оператори С-300
https://www.youtube.com/watch?v=zppBFG8wiYM&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ПВО Вірменії .
Далі сам шукай інфу, будеш розумником)
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16.10.2020 20:47 Відповісти
Це результат від "тут бачу тут не бачу", а думати так то для лохів.
https://www.youtube.com/watch?v=DYHHzUmpd-g&ab_channel=GoldenTenguTV Знищення пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ там ще є два посилання на відео з БПЛА.
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16.10.2020 20:42 Відповісти
Нагорный Карабах-исконно армянская земля. Живут там одни армяне. И сражаться они будут до последнего. В случае поражения их ждёт тотальное истребление. Подобное тому, что устроили турки в прошлом веке.
На территории современной Турции проживали миллионы армян. Теперь их практически не осталось-большинство уничтожены или насильственно ассимилированы. Христианская цивилизация исчезла.
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16.10.2020 11:48 Відповісти
Беги глупец. Сейчас тебя порохоботы-азерофилы сожрут.
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16.10.2020 12:00 Відповісти
Не бреши.
100 лет назад там проживало до 80% азербайджанцев, пока не началась экспансия ар со своими бебехами.
Аналогично, как в Сочи - негде плюнуть, одни армяне.
И насчёт армянского геноцида - тоже большой вопрос.
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16.10.2020 12:01 Відповісти
По Сочи заметил еще в 1979..когда самостоятельно поехал отдыхать.......
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16.10.2020 15:49 Відповісти
боюсь, что азербайджанцы действительно будут убивать армян в Кара-Бахе до последнего
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16.10.2020 14:29 Відповісти
Все будет Азербайджан...
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16.10.2020 16:04 Відповісти
https://censor.net/ua/user/28399 "Живут там одни армяне" в декількох містечках так, живуть, а кругом сотні тисяч зруйнованих поселень азербайджанців.

https://www.google.com.ua/maps/@39.5988304,47.2039521,805m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0 Поля між залишками осель.
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16.10.2020 21:11 Відповісти
Тільки шматки полетіли від кацапського лайна.
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16.10.2020 11:54 Відповісти
Если Алиев обратился к россиянам, это не означает что он под кого-то ложится, как это делают хачики. Хотите этого или нет, но Азербайджан имеет общую границу с Россией на сотни километров. И поэтому Алиев строит свои отношения на равных со всеми, кроме обезьян.
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16.10.2020 12:25 Відповісти
Армянская армия - это точна калька с русской армии.... Успехи азербайджанской армии однозначно наводят страх на руснявых и это хорошая прививка, от будущих посягательств русни на Украину и страны НАТО....

А если еще Украина будет в НАТО и будет чувствовать такую же поддержку альянса, как ее чувствуют азера от турков.... то шансы у кацапов снова напасть на Украину будут минимальны....
Поэтому симпатии украинцев в этом конфликте, однозначно должны быть на стороне азербайджанской армии ....
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16.10.2020 12:36 Відповісти
Раньше украинцы хотя бы поставляли оружие, например в Грузию, чтобы убивать русских. А что они теперь делают, волнуются и проявляют озабоченность?
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16.10.2020 14:23 Відповісти
Поставлять такое же советское барахло, которым воюют армяхи?... Зачем? Азера и без этого барахла прекрасно справляются..... На какие-то фантастические цифры потерь от армянского генштаба, азера накрутили уже целый 3-х часовой фильм об уничтоженном русском/советском барахле армях....

Здесь какбы, уже украинская армия должна учиться у азербайджанской....))))
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16.10.2020 16:23 Відповісти
отлично!! Даёшь ереван!!
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16.10.2020 13:16 Відповісти
 
 