Азербайджанський дрон-камікадзе знищує вірменську РЛС 36Д6. ВIДЕО
Азербайджанський дрон-камікадзе знищив радіолокаційну станцію РЛС 36Д6 армії Вірменії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки дрона опубліковано в мережі.
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«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед»
Доказ -недавно Турцію косяпен викреслили з СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРІВ росії....
потому что у него есть общая граница с Ватным Рейхом...
Никогда он со свинособаками дружить не будет...
Победи желаю Азербайджану!
Слава Україні та смерть ворогам!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mx07l4C1f9g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C Відео з дрона начеб-то співпадає
Не должно быть в Армении этих установок.
Может в Сирии снимали.
https://www.youtube.com/watch?v=zppBFG8wiYM&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ПВО Вірменії .
Далі сам шукай інфу, будеш розумником)
https://www.youtube.com/watch?v=DYHHzUmpd-g&ab_channel=GoldenTenguTV Знищення пускової установки 5П85С і однієї РЛС типу СТ-68У/УМ там ще є два посилання на відео з БПЛА.
На территории современной Турции проживали миллионы армян. Теперь их практически не осталось-большинство уничтожены или насильственно ассимилированы. Христианская цивилизация исчезла.
100 лет назад там проживало до 80% азербайджанцев, пока не началась экспансия ар со своими бебехами.
Аналогично, как в Сочи - негде плюнуть, одни армяне.
И насчёт армянского геноцида - тоже большой вопрос.
https://www.google.com.ua/maps/@39.5988304,47.2039521,805m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0 Поля між залишками осель.
А если еще Украина будет в НАТО и будет чувствовать такую же поддержку альянса, как ее чувствуют азера от турков.... то шансы у кацапов снова напасть на Украину будут минимальны....
Поэтому симпатии украинцев в этом конфликте, однозначно должны быть на стороне азербайджанской армии ....
Здесь какбы, уже украинская армия должна учиться у азербайджанской....))))