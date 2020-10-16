Азербайджанский спецназ уничтожил из засады КамАЗ с армянскими военными. ВИДЕО 18+

Азербайджанский спецназ уничтожил из засады КАМАЗ с армянскими военными. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последствий боестолкновения опубликованы на одном из телеграмм-каналов.

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