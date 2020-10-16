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Азербайджанский спецназ уничтожил из засады КамАЗ с армянскими военными. ВИДЕО 18+

Азербайджанский спецназ уничтожил из засады КАМАЗ с армянскими военными. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последствий боестолкновения опубликованы на одном из телеграмм-каналов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 48 азербайджанских бойцов расстреляны в упор армянской засадой у горы Арега. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+52
Оккупанту оккупантово...то бишь смерть...
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16.10.2020 14:20
+42
Ну а что вы хотели? Чтобы оккупантов встречали цветами?
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16.10.2020 14:21
+23
Смерть москалям!!!
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16.10.2020 14:21
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Оккупанту оккупантово...то бишь смерть...
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16.10.2020 14:20 Ответить
******* війна вимагає броньованого транспорту для перевезення особового складу. Тут навіть БТРа вистачило б, бо "спецназ" не мав ані фугасу на дорозі, ані ручного гранатомету і стріляв виключно з автоматичної зброї, до того ж стріляв не надто кучно. БТР міг би прорватись через засаду! І судячи з розльоту куль по Камазу і зі знятих берців з вбитих солдат, це звичайна піхота а не спецназ. А Камаз зустрівся з авангардом наступаючих військ Азербаджану. Все це свідчить про те що єдиної лінії оборони в Караху вже немає ані у вірмен, ані у азербайджанської армії. Отже лінія фронту розтягнулась вже на таку відстань, коли задіяних військ банально не вистачає щоб облаштувати суцільну лінію оборони!
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16.10.2020 14:42 Ответить
Мне твои "гениальные" высеры не интересны...так что в следущий раз не старайся...
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16.10.2020 14:56 Ответить
Адміни, забаньте цього "експерта", який використовує чужий нікнейм.
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16.10.2020 15:29 Ответить
Ігарьок, а ти случайно нє в гєнштабє українському сидиш, шо так всьо знаєш ? Га ?!
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16.10.2020 17:57 Ответить
По-перше, не факт, що він Ігор, по-друге, сидить він десь у генделику, а не у генштабі.
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16.10.2020 18:10 Ответить
Мабуть таки в генделику, і ще й до того савсєм зєльоний !..
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16.10.2020 18:43 Ответить
Этот участник обсуждения служит в Генеральном Штабе Вооруженных Сил планеты Земля (ГШВСпЗ). Пишет здесь ингогнито. Потому что организация секретная, готовится к войне землян с инопланетянами. Надеюсь, вы никому не расскажете
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16.10.2020 21:07 Ответить
Тоді навіть Ви коментувати перестанете. Бо такі "експерди" вносять хоча б якусь різнобарвність. І якось під новинами цікавіше буває...аніж в самій новині.
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16.10.2020 21:49 Ответить
ні, він вже під двома пише, цей вже впізнаваний, що спамлят не читаючи, а інший з прізвищем, ще інколи хтось читає, а потім у спам.
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20.10.2020 13:45 Ответить
А яке у нього прізвище? І чи то його прізвище?
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21.10.2020 01:21 Ответить
пише ще під Ігро Ляшенко (транслітерацією на латиницю)
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21.10.2020 08:44 Ответить
а якби у них були дрони, могли б до лінії фронту літати на дронах і взагалі ніхто не попав би. прикінь десант висадився на дронах, а потім за кожним солдатом летить і ще й з повітря його прикриває, це триндець.
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20.10.2020 14:38 Ответить
Смерть москалям!!!
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16.10.2020 14:21 Ответить
воділа втік, але недалеко
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16.10.2020 14:21 Ответить
Ну а что вы хотели? Чтобы оккупантов встречали цветами?
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16.10.2020 14:21 Ответить
Так это и есть цветочки, ягодки будут папізже...
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16.10.2020 14:25 Ответить
А с какого ..уя Армения стала оккупантом на земле которая ей принадлежала почти 400 лет и только в 20х годах была передана СССР в права пользования Азербайджану?
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16.10.2020 19:29 Ответить
У вас явный пробел в знаниях по законодательству бывшего совка) Про познания в истории я вообще молчу) А по факту... Мало ли что кому принадлежало 400 лет назад, та даже 80 лет назад... На данный момент существуют международно признанные границы государств... И если их кто то не признает, то в итоге САМ может остаться без своего государства... Как то так...
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16.10.2020 20:22 Ответить
Ну так и на счет Крыма не парьтесь, забрали и все...
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20.10.2020 10:15 Ответить
Так сейчас и НК заберут и не партесь... Потом Курилы, Кенисберг, Смоленск, Воронеж и Ростов с Краснодаром заберут... А вы не партесь) В зауральских епенях вас будут встречать китайцы))) Все по вашим желаниям)
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20.10.2020 13:16 Ответить
кацапа, не забрав, а окупував, доведеться віддавати, і не парся, гроші збирай на компенсації виплачувати.
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20.10.2020 14:39 Ответить
да мы с таким президентом еще годы будем Донецк высирать, про Крым вообще молчу, главное же войска отвести
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20.10.2020 15:29 Ответить
это как Палестина; 400 лет была турецкой, а потом в 50х передана в пользование иудеям.
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16.10.2020 21:56 Ответить
Нет, не так))) Последнее Армянское государство существовало 800 лет назад))) И только после развала РИ Армения получила государственность... А самое интересное, что даже в РИ Армянская область существовала в приблизительно нынешних границах и к Н. Карабаху не имела отношения)
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16.10.2020 23:02 Ответить
Поспешили...в кузове нихера нет...надо было пропусить пару таких...а встретить на обратке с грузом....
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16.10.2020 14:25 Ответить
Трупы врага намного важнее любого груза и техники.
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16.10.2020 14:31 Ответить
Как то окупантов ничуть не жалко.
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16.10.2020 14:30 Ответить
Да, там это надолго. Война в Азии почти всегда какая-то бесконечная.
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16.10.2020 14:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/399410 На Кавказе.
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16.10.2020 14:36 Ответить
Горная местность очень тяжело вооевать
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16.10.2020 15:07 Ответить
Дивіться адепти миру, як саме цей мир досягається!
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16.10.2020 14:32 Ответить
Из за идиотской прихоти нескольких мерзавцев, возомнивших себя вершителями судеб, посылают умирать холопов. Им теперь похрену тот Карабах.
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16.10.2020 14:33 Ответить
Судя по одышке в азербайджанских и армянских видео, война уже довольно высоко в горах, а это значит, что Азербайджан серьезно продвинулся.
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16.10.2020 14:33 Ответить
Там вроде нет гор где трудно дышать. Поэтому кацапы называют этот регион за-Кавказье.
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16.10.2020 14:35 Ответить
Карабах это регион из гор. Там везде горы, равнин практически нет. Поэтому и называется Нагорный Карабах.

Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района

https://www.youtube.com/watch?v=2C8kcyB0H3g
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16.10.2020 14:58 Ответить
Да там наверно горы как в Сочи.
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16.10.2020 15:02 Ответить
Отличное место для виноделия.
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16.10.2020 17:06 Ответить
Ага, як в Каліфорнії - до 500-1000 метрів. А далі- жах. День-два без проблем. Був на висоті всього 3000 метрів. Три дні, і капець. Те що бачу на відео, приблизно в мене зараз, на каліфорнійщині
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17.10.2020 04:36 Ответить
Пока это предгорье с высотами 1000 +-500 м. Холмы довольно высокие
Азербайжанцы практически каждый день продвигаются. В среднем 1км в день.
Таким темпом им по-сути месяц до победы.
Даже если армяне дотянут до зимы. Она им только в минус. Труднее будет прятаться в горах.
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16.10.2020 14:46 Ответить
Степанакерт тоже находится на высоте 815 м и ущелий и крутых скал там нет, везде предгорья Малого Кавказского Хребта
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16.10.2020 16:17 Ответить
*********** ох ***********
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16.10.2020 14:41 Ответить
от і атвєтка за розстріл вчорашній! тож далі буде! ****** ще! бо рашинська і вірменська пропаганда чомусь слабенько вищить
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16.10.2020 14:42 Ответить
Вчерашнее видео с расстрелом азербайджанцев не вчерашнее. Там же сказано, что событие произошло в конце сентября.
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16.10.2020 15:46 Ответить
мерсі за уточнення
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16.10.2020 18:52 Ответить
в етой войне пленных не берут.
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16.10.2020 14:51 Ответить
Я пам"ятаю як срувісна викладувала трупи наших воїнів, наші зрадо.би тягали ці кадри по всій мережі, підживлюючи ненависть до українськогої влади. Після перегляду кожного разу, особи зі слабкою психікою рвалися майданити і свєргати "кривавого баригу". Потім ці "свєргатєлі" і кінопрокатчики проголосували за зе-дегенерата, який поклав великий і товстий на тих чиї засняті тіла то бидло тягало по цензорам і фісбукам. Отакий круговорот лайна в соціумі можуть спричинити кадри загиблих воїнів.
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16.10.2020 15:01 Ответить
Консерва "Ара" в собственном соку. Из самых свежих и прекрасных Ар.
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16.10.2020 15:02 Ответить
дверь камаза открыта а водилы нету. наверное эту хитрожопую ару добили при ее бегстве.
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16.10.2020 15:03 Ответить
Не, сначала каждого заворачивают в флаг, а потом...
Азербайджанским солдатам в обязательном порядке выдают по три флага армении, а только потом автоматы.
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16.10.2020 15:10 Ответить
АРМЯНИ КРУЧЕ ИХ 48 ПОКРОШИЛИ !!!
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16.10.2020 15:30 Ответить
Хорошо живут и Алиев и его Жена!!! И еда у них хорошая и постель чистая и срать они ходят не на улицу!!!
А дети матерей простых плачут!!!! Жалко мне их!!!!! А Алиева не жалко!!!!
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16.10.2020 15:32 Ответить
не бачу особливого змісту у подібних ЕМОЦІЙНИХ матеріалах
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16.10.2020 15:34 Ответить
Для равновесия. Видосик от тех - видосик от этих. Типа непредвзятость.
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16.10.2020 15:51 Ответить
Если бы указали, когда и где это произошло, можно было делать предположения о линии фронта. А так видео не информативно для нас. Для азербайджанцев, как повышающее дух, как ответ на видео армян, мол, мы тоже можем, но не для нас.
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16.10.2020 15:51 Ответить
Это было вчера-позавчера в районе Хадрута.
На сегодня этот Хадрут уже полностью в кольце. А соседний Физули в котле. Из него осталась одна дорога
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16.10.2020 18:10 Ответить
Пришло видео из Хадрута. Там уже полно азербайжанцев.
Этот тот самый о котором Буутусов писать, что не могут взять.
Они его и не брали по- сути. Обошли с флангов и армяне оттуда сбежали.
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16.10.2020 18:20 Ответить
Почему не показывают видосики как расстреливают пленных ар? Не комильфо?
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16.10.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/ru/news/3225020/************************************************************************
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16.10.2020 17:24 Ответить
Хорошее видео. Наши азербайджанские братья расстреливают безоружных армян. И каждый украинец этому рад. Потому что армяне нам враги,а азербайджанские патриоты нам братья!
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16.10.2020 18:05 Ответить
Якщо армяша каже що Крим російський то він ворог.
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16.10.2020 21:40 Ответить
Что значит +18? Как раз,начиная с горшка украинские дети на этом примере должны знать,что армяне- это враги Украины,ИГИЛ, Турции и Азербойджана. Поэтому убийства армян в украинские,турецкие и игилрвские массы! И плевать на Европарламент,Францию,Госдеп и Женеву. У нас свой,особенный путь евроинтеграции по примеру Турции и демократа Алиева.
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16.10.2020 18:03 Ответить
А у нас на 6 год войны Дронов камикадзев нет, а сколько могли бы они пользы ВСУ принести, а чего их нет и сейчас?
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16.10.2020 18:25 Ответить
Никто в последние 6 лет не планировал серьезно воевать. Пороха для того и выбирали, чтоб он "договорился". Мне прям так и говорили: Тимошенко будет воевать, а Порох "порешает" поэтому голосуем за Пороха. Как оказалось он вообще недоговороспособен вообще ни с кем.

Зачем тогда эти дроны? Это ж наступательное вооружение.
В обороне достаточно зарывшейся пехоты, минных полей и артиллерии.
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16.10.2020 18:45 Ответить
Я видел эти дроны на выставке Вооружения два года назад, когда шли ещё бои, и перемирием уже не пахло ваще, а Порох хотел но увидел, перед собой стену или по нашему или обстрелы, ещё не понял. А если там были колоссальные потери и прорывы обороны тогда были бы переговоры других вариантов нет
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16.10.2020 18:51 Ответить
Ну знищили,і,блть, і знищили .Йде війна за визволення своїх територій. До речі,азербайджанські воїни якось не глумляться над трупами. Просто йде фіксація виконаної роботи...
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16.10.2020 21:35 Ответить
 
 