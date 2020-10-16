Азербайджанські спецпризначенці знищили із засідки КамАЗ з вірменськими військовими. ВІДЕО 18+

Азербайджанські спецпризначенці знищили із засідки КАМАЗ з вірменськими військовими. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис наслідків зіткнення опубліковано на одному з телеграм-каналів.

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