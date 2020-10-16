Азербайджанські спецпризначенці знищили із засідки КамАЗ з вірменськими військовими. ВІДЕО 18+
Азербайджанські спецпризначенці знищили із засідки КАМАЗ з вірменськими військовими. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис наслідків зіткнення опубліковано на одному з телеграм-каналів.
Топ коментарі
+52 Привет
показати весь коментар16.10.2020 14:20
+42 sharaban
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показати весь коментар16.10.2020 14:21
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Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
https://www.youtube.com/watch?v=2C8kcyB0H3g
Азербайжанцы практически каждый день продвигаются. В среднем 1км в день.
Таким темпом им по-сути месяц до победы.
Даже если армяне дотянут до зимы. Она им только в минус. Труднее будет прятаться в горах.
Азербайджанским солдатам в обязательном порядке выдают по три флага армении, а только потом автоматы.
А дети матерей простых плачут!!!! Жалко мне их!!!!! А Алиева не жалко!!!!
На сегодня этот Хадрут уже полностью в кольце. А соседний Физули в котле. Из него осталась одна дорога
Этот тот самый о котором Буутусов писать, что не могут взять.
Они его и не брали по- сути. Обошли с флангов и армяне оттуда сбежали.
Зачем тогда эти дроны? Это ж наступательное вооружение.
В обороне достаточно зарывшейся пехоты, минных полей и артиллерии.