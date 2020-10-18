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Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части. ВИДЕО

Армия Азерйбайджана на Физулинском направлении в ходе боевой операции захватила воинскую часть вооруженных сил Армении.

Как передает Цензор.НЕТ, видео взятия военного объекта появилось на Ютуб-канале Минобороны Азербайджана днем 18 октября. Также в ведомстве показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.

"Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ответ на теракт в Гяндже уничтожена бронетехника ВС Армении, - Минобороны Азербайджана. ВИДЕО

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram отметила, что рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения "Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, "когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций".

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+44
спочатку нам потрібен президент !
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18.10.2020 14:03
+32
Правильно. Бросили и убежали на родину, в Ереван. За ворованное умирать не охота.
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18.10.2020 13:46
+30
События армяно-азербайджанской войны - это возмездие и в назидание армянам Донецка, которые участвовали в войне и разграблении моего города на стороне ихтамнетов из Рашки!Помним и найдем каждого преступника армяна из когорты боевых отрядов ПР!
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18.10.2020 14:06
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Страница 2 из 2
После объявления перемирия заглянул ради любопытства на официальный армянский русскоязычный ресурс. Там на полном серьезе сообщают, что армянские войска одержали победу на всех направлениях и азербайджанцы бегут, но воины Арцхака великодушно предоставили им гуманитарные коридоры. Есть даже точный отчет о победах. Уничтожено 596 азербайджанских танков, 16 вертолетов, 22 самолета, 186 беспилотников и убито ровно 6901 солдат! Если что, я не шучу
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18.10.2020 14:21 Ответить
ну, типа перебили уже всю военную технику азери

а если серьезно, то копирование арами (да и кем угодно) зомбо-пропаганды Рашки-Мордора до добра не доводит...
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18.10.2020 14:28 Ответить
Они создают альтернативную реальность, а потом живут в ней.
Нужно не обращать на них внимания и делать свое дело, как это делает Азербайджан.
Тщательно подготовился, выждал окно возможностей и освобождает свою территорию несмотря на визги кацапов, которые просто не в состоянии защитить стратегического союзника на Кавказе.
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18.10.2020 14:31 Ответить
Просто у армян Народно-Карабахской рышпублики нет своей Моторолы.
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18.10.2020 14:25 Ответить
были такие
ты просто не знаешь матчасти

вот, например, точный аналог Моторолы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
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18.10.2020 14:30 Ответить
А сейчас нет. Марго Симонянц с муженьком Кеосаяном не хотят ехать даже в качестве корреспондентов.
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18.10.2020 14:35 Ответить
да, измельчали нынче ары
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18.10.2020 15:16 Ответить
Ну на счет "точный аналог", это перебор. Какой университет окончил Моторола и сколько языков он знал?
Кроме того:
После окончания университета весной 1978 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-13 [13] , Монте уехал в Иран, где преподавал английский язык и принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 антишахском движении . Монте придерживался крайне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5 левых взглядов и был связан[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1103 дня ] с социалистической партией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD Гнчакян .



.То есть у него были политические убеждения.

При этом из биографии Моторолы известно следующее:
Окончил среднюю образовательную школу № 13 Ухты. ....


15 марта 2012 года Октябрьским судом г. Ростова-на-Донуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] совместно с неким Денисенко был осужден на лишение свободы сроком 1 год 6 месяцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] условно за угон автомобиля без цели хищения с автомойки, на которой они работалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated32-13 [13] .
Согласно расследованию Georgian Journal, Моторола в состоянии алкогольного опьянения угнал[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда? ] автомобиль в Ростове-на-Дону и в полиции ему предложили выбор: либо тюремное заключение, либо отправка на Донбасс.


Короче говоря - ни каких убеждений или - "ничего личного, просто бизнес"
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18.10.2020 15:30 Ответить
ну, павлов тоже утверждал, что приехал воевать за убеждения
какие? за спасение русских людей донбасса от бандеровской хунты, которая хочет русских уничтожить
и если ты не знаешь, что в такое в 2014-м массово верили русские - то... ты невежественный человек
пограбить-помародерить (тогда постоянную з/п платили только командированным штатникам и ЧВКашникам из Славянского Корпуса - будущего Вагнера) - это у них шло уже в комплекте

а в целом - такой же бывшие военный из диаспоры, приехавший воевать в другое государство
образование - не принципиальный факт биографии
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18.10.2020 15:36 Ответить
Ну да, образование и интеллект это конечно фигня. Ну разве под силу университетскому лоху-очкарику поюморить как настоящий автомойщик-полковник? - да нет конечно
https://www.youtube.com/watch?v=jggTSNZSh00
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18.10.2020 16:33 Ответить
еще раз для тебя, не умеющего читать

если бы это были состязания на лучшее знание истории Азии - то да, такое образование рулит
а вот если это иррегулярные б/д - то рулит совсем-совсем иное
твоего очкарика замочат практически сразу
или ты воображаешь, что его в штаб возьмут?
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18.10.2020 18:08 Ответить
твоего очкарика замочат практически сразу

Должен тебя огорчить - мне на него как-то сильно фиолетово/параллельно/ пофиг/пенисуально (нужное подчеркни)
Монте «Аво́» Мелконя́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Մոնթէ «Ավօ» Մելքոնեան; https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 25 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1957 1957 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%8F Висейлия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США - https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 12 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Марзили , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85 Нагорный Карабах ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Национальный герой Армении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B0 герой Арцаха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-3 [3] , активный участник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Карабахской войны , один из организаторов и руководителей армянских сил в Нагорном Карабахеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-4 [4] .

До этого - членhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-7 [7] боевой организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%90 АСАЛА , руководитель ASALA-RM (RM - революционное движение)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-10 [10] , участник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 гражданской войны в Ливане . Известен под прозвищами «Абу-Синди», «Саро», «Тимоти Шон Мак-Кормак» (Timothy Sean McCormack) и «Командир Аво». ....

В разгар https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Гражданской войны в Ливане в 1978 году Монте Мелконян прибыл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82 Бейрут . В то время в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ливане вспыхнул братоубийственный конфликт местных армян с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82 маронитами . Мелконян принял участие в обороне Армянского квартала от атаковавших его фалангистов маронитской партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B1 ****** . Затем Мелконян стал бойцом Армянского ополчения в Бурдж-Хамуде и в течение двух лет участвовал в уличных боях с фалангистами.

В 1991 году, сразу же по прибытии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85 Карабах , Мелконян участвовал в боях за населённые пункты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%BA Бузлук , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1 Манашид , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Эркедж , Шаумянского района. Был назначен начальником штаба Корнидзорского отряда.

Летом 1992 года азербайджанская армия, стремясь захватить село https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Мачкалашен (считающееся южными воротами Карабаха) и оттуда двинуться дальше к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B0 Шуше , столкнулась с отрядом Монте Мелконяна. Остановив противника, бойцы Мелконяна тем самым обеспечили безопасность Арцаха с юга.
Возглавив Мартунинский оборонительный район, весь следующий год Монте успешно защищал его.
Затем он участвовал в Кельбаджарской операции, в боях на территории Мардакертского и Аскеранского районов.

Вот правда с чувством юмора у него похоже плохо - нет сведений о том, что он шутки ради херачил по своим из АГСа.
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18.10.2020 18:53 Ответить
ты все пытаешься доказать, что павлов хуже... ОК, пусть будет хуже
но это же не меняет самогог главного - оба боевики, воевавшие за отторжение территории, населенной далеко не только их этносом, от признанного во всем мире государства... в результате в НКР - жопа, в ЛДНР - тоже жопа... и ни Армения не признала НКР, ни Россия - ЛДНР... финиш
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18.10.2020 21:29 Ответить
Ну, нічого дивного у тому що мароніти виступили проти армян-монофізитів немає. Мароніти віками боряться з монофізитами. Чисто теологічна дискусія, яка триває півтори тисячи років.
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19.10.2020 10:24 Ответить
Да тут разговор был вообще не об этом, а о том, что Мелконян это полный аналог Павлова(Моторолы)
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19.10.2020 13:35 Ответить
П.С. И погиб он кстати не в лифте, не в штабе, не в кафе, а в бою
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18.10.2020 19:01 Ответить
ну так павлова ликвидировали в результате спецоперации спецслужбы, не сам же самоликвидировался
а в целом, где подох боевик - да какая разница, помер максим - и х...й с ним
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18.10.2020 21:30 Ответить
пы.сы. в таких делах существенно военное образование и опыт, не гражданское
изучение истории в универе и преподавание английского языка в иране ему, конечно же, очень помогло в б/д
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18.10.2020 15:42 Ответить
а прочтите про него полностью, он же в Ливане в 80-гг против других христиан воевал, против маронитов-католиков
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18.10.2020 16:06 Ответить
Я читал, но просто я к тому, что его не ставили перед выбором - или сейчас садись, или езжай поработай и может тебе повезет вернуться.
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18.10.2020 16:29 Ответить
за ар взялись по взрослому ....
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18.10.2020 14:32 Ответить
еще с 27.09.

просто кто-то продолжает сидеть на кацапско-арских инфопомойках, а кто-то дал себе труд разобраться
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18.10.2020 15:38 Ответить
У якому засраному стані військова техніка у вірменів.
Можна стругануть від її самого вигляду, а не те, щоб її юзати.
Гидотно.
Ну, зрозуміло: «мужчіна нє должен виполнять грязную работу».
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18.10.2020 14:42 Ответить
если окупант не уходит из окупированных територии, так отдайте им их боеприпасы - посылкой по воздуху, пусть ловят.
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18.10.2020 14:44 Ответить
Уходят, но медленно и торжественно.
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18.10.2020 14:58 Ответить
Это хитрый тактический ход!
Если бросить военную технику, то больше не будет видео ее уничтожения!
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18.10.2020 14:46 Ответить
Нормально так прибарахлились наші азербайджанські друзі.
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18.10.2020 14:53 Ответить
грубо нарушили, да
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18.10.2020 15:20 Ответить
Яка ж розпач крає серце від того, що наші військові замість займатися ділом, хлєбают шмарклі зелені за одним столом з віслюком та кремлівсько дермаковою свинею.
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18.10.2020 15:33 Ответить
Саме військові і голосували за Зе, а тепер подумайте, чому?
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18.10.2020 19:53 Ответить
Бо військова форма сама по собі не вкладає розуму в голову. Головна проблема нашого суспільства - невігластво, притаманна і армії. Інформаційна війна програється по всих фронтах.
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18.10.2020 20:09 Ответить
Я так розумію, що Ви і є видатний просвітник, і все про все знаєте, а всі навколо вас помиляються
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18.10.2020 22:23 Ответить
Підозрюю, що дієслово "розумію" до Вас ніякого відношення не має.
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19.10.2020 16:24 Ответить
Азербайджанці, після багатьох кривавих поразок і невдач, до цього готувалися два з половиною десятиліття. Вони перебудували не тільки армію, а й менталітет народу. А ви умієте тільки байки розповсюджувати і то, хріново.
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19.10.2020 10:29 Ответить
Коням байки не розповідаю.
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19.10.2020 16:22 Ответить
Вірмени окупували ринки і базари по всій території екс-совдепії, у цьому вони "вояки" хоч куди. А кордон Вірменії з Іраном і Туреччиною охороняють російські війська.
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18.10.2020 15:40 Ответить
http://aze.in.ua/uabd

По состоянию на 2006г количество азербайджанцев в Украине 45176 человек (приблизительно как Ирпень).
Армян конечно вдвое больше (примерно как Бравары), но и азербайджанцы тоже вряд ли все кинулись освобождать свой Ханкенди, как и армяне защищать свой Степанокерт.
Хотя конечно да, армян по миру раза в три больше чем в Армении.
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18.10.2020 16:15 Ответить
Азербайджан постійно наголошує,що не має потреби у добровольцях..
це логічно -Карабах це гори...

туди,навіть по всьому периметру закидувати велику кількість м"яса "на відстріл"(це про непідготовлених добровольців) НЕМАЄ ЗМІСТУ...
там потрібний спецназ.З навиками альпінізму...
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18.10.2020 20:34 Ответить
Для меня не понятна логика Армян вообще.Вы проигрываете или не особо хотите воевать за Карабах и бежите .Понимаю что идти на технике когда кружат беспилотники нереально , так подрывайте технику.Нафига вы вооружаете противника по полной программе.
У Армян глупость зашкаливает на фоне трусости.
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18.10.2020 15:52 Ответить
це необстріляні діти тих, хто колись окупував Карабах - служити вони пішли не для того, щоб воювати, а щоб гроші на проживання заробити - іншого стабільного заробітку в тих краях немає. І якби не офіцери, то давно би здриснули в Хайястан. А техніка, яку навіть не вивели з парку на бойові позиції, свідчить про те, що цієї техніки набагато більше ніж залишилося боєздатних солдатів, що могли б цією технікою і ************ скористуватися
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18.10.2020 17:07 Ответить
крім того,вірмени зрозуміли,що навіть у грузовику їх чекає вірна смерть...
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18.10.2020 20:35 Ответить
Чё то подумалось..СБУ показало захват власти в Украине сторонниками ОПЗЖ, хотя на юго востоке Украины это методично происходит.
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18.10.2020 16:05 Ответить
То ОПЗЖ винесут вперёд ногами.Они гавкают пока им разрешают.
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18.10.2020 16:15 Ответить
Разрешают, или не в состоянии запретить? Это немного не одно и то же
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19.10.2020 17:07 Ответить
ары не тикали. хитрожопые просто во время поняли , что лучше торговать шаурмой в подмордовье чем попасть под раздачу армии Азербайджана.
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18.10.2020 16:05 Ответить
Заправку ймовірно з реквізиту фільму "Королева бензоколонки" прикупили
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18.10.2020 16:37 Ответить
Только так можно освободить оккупированные территории. А отступления Зеленского, читай капитуляция, это путь к полному поражению Украины перед рабSSией.
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18.10.2020 17:15 Ответить
А надо ли освобождать оккупированые территории?Сначала освобождай ,а это жертвы среди людей с обеих сторон ,потом нужно отстраивать лугандию ,а это куча денег ,а сколько своруют на тендерах,да еще будут тереть нам по ушах что они крутые не пиндосы.Может лучше армян по Украине погонять,а то от них вонь и коррупция.
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18.10.2020 17:25 Ответить
Захват армянской части? А как же генералы и офицеры из Карабаха? Я читал что их было много во Второй Мировой.
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18.10.2020 17:25 Ответить
Подавились чебуреками после второй мировой.
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18.10.2020 17:28 Ответить
Армения продолжает оставаться самым крупным бесплатным поставщиком вооружения для ВС Азербайджана

https://www.youtube.com/watch?v=Bsmo79Max5Y
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18.10.2020 17:37 Ответить
Я вот не понимаю зачем ары столько автотехники оставили. Во первых драпать все таки быстрее на автомобиле чем пешком. Во вторых у Азербайджана я думаю в автомобилях проблем нет.
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18.10.2020 17:58 Ответить
Бейрактари,СЕР )))
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18.10.2020 20:36 Ответить
Оно вроде как быстрее, но все дело в том, что азербайджанские дроны еще быстрее. Даже армяшки это поняли и теперь короткими перебежками ары бегут быстрее всяких там Уралов и КАМАЗов, на ходу обсираясь с перепугу.
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19.10.2020 09:28 Ответить
Азербайджан освобождает СВОИ земли. Молодцы !!!
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18.10.2020 17:45 Ответить
СМОТРЮ, И ПРЕДСТАВЛЯЮ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПИАНИСТАМИ, КРЫМА!
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18.10.2020 17:50 Ответить
Лучше представь размеры той бутылки, на которой сидишь, чмо
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18.10.2020 18:44 Ответить
Сегодня будем брать духовную столицу город ШУША.
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18.10.2020 18:02 Ответить
«Азербайджанская армия может взять Шушу. И это неизбежно!» ВИДЕО https://haqqin.az/news/191861
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18.10.2020 18:45 Ответить
до Шуши ще як мінімум місяць боїв...

Крім того,вангую,що військовий переворот у Вірменії буде раніше )) і тоді Арменія погодиться на умови Азербайджану.

Пашинян сам не піде...
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18.10.2020 20:40 Ответить
Наши войска уже сегодня взяли в кольцо ШУШУ , взятие его дело времени. От ШУШИ до ХАНКЕНДИ 10 км. Только сегодня ВСА на юге продвинулись примерно на 25 км и теперь мы контролируем азербайджано-иранскую границу. На севере приблизились до Кельбаджара.
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18.10.2020 21:45 Ответить
Эх... нам-бы тоже... вийськовый переворот, чтобы очистить Украину от ЗЕленой чумы.
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19.10.2020 09:31 Ответить
азера за ар неплохо взялись , с такими темпами до зимы должны закончить
огорчает одно , че ары к нам попрутся и наши чиновники будут давать им гражданство
воевать у ар не получается , воевать эт не в наших городах быковать под мусорской крышей
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18.10.2020 19:09 Ответить
НУЖНО СРОЧНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АВАКЯНА .
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18.10.2020 19:28 Ответить
Азербайджанские солдаты подняли знамя в центре Физули… и провозгласили: «Слава главнокомандующему Алиеву!» ВИДЕО https://haqqin.az/news/191862
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18.10.2020 19:26 Ответить
щось я не розумію вірмен, захопили територію, ніби це "їх історична земля", а толку з того, самі там не живуть, і іншим не дають, одна розруха і злидні, але всеодно не віддають.
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18.10.2020 19:28 Ответить
Вот именно. Еще армяне спасибо скажут, шо не надо все гроши на войну тратить. Скорей бы татары мир бы восстановили.
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18.10.2020 19:31 Ответить
Це ще що - от взяти Абхазію, там злидні циганські, а в багатьох "обдроченців" по три - чотири квартири. І злидні великі і залишити бояться свою валізу без ручки
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18.10.2020 22:05 Ответить
та не тільки, нема куди втікати
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19.10.2020 07:58 Ответить
Армения обнародовала имена новых убитых в Карабахе ВТОРОЙ ЗА 18 ОКТЯБРЯ СПИСОК; ОФИЦИАЛЬНО - 710 https://haqqin.az/news/191863
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18.10.2020 19:39 Ответить
С Днём независимости, братский Азербайджан!
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18.10.2020 19:45 Ответить
Украинский социолог Илья Дробчак в соцсети «Фейсбук» обнародовал размышление на тему «Коронавирусное измерение войны Азербайджана с Арменией».
«Посмотрел на конфликт с этой стороны и шокирован, что здесь спрятался «слон в комнате», на которого мало кто обратил внимание. Заболеваемость на коронавирус в 2,5 раза хуже чем в Украине и это на фоне тысяч раненых на фронте. И все это в бедной стране», - написал он.
«Это те условия, в которых нужно подписывать безоговорочную капитуляцию как можно скорее. Если продолжать воевать в этой ситуации, то это вероятно обернется национальной травмой, крахом экономики и превращением Армении в страну третьего мира», - отметил Дробчак.
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18.10.2020 20:22 Ответить
а когда єто армения поднялась из стран трейтьего мира
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18.10.2020 21:46 Ответить
Ото ще не все. Продовження
https://www.youtube.com/watch?v=kuqPYjaS63Q&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi
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18.10.2020 20:22 Ответить
..да хоть все эти орлиные носы там друг друг пере№уячат..)))= нам от этого токо+=меньше их будут воздух тут на неньке портить
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18.10.2020 20:26 Ответить
Новая армянская поговорка: слышу дрон, не знаю где он
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18.10.2020 20:26 Ответить
Новейшая армянская поговорка.
Если ти услишал дрон,то ...
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18.10.2020 20:41 Ответить
Недовго армянє воювали
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18.10.2020 22:02 Ответить
Короче сдулись армяне Пашенян ,поц , пожалей людей , уводи их из Карабаха Это все
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18.10.2020 22:43 Ответить
Міноборони Азербайджану показало захоплення вірменської військової частини - Цензор.НЕТ 3689 https://censor.net/ru/user/31269 Так и есть , армянам все , полная жопа
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18.10.2020 22:45 Ответить
Свежая нарезка за сегодня . армяне поставили за цель падение от бессилия сборщиков металолома. Есть момент, где РСЗО стреляет ракетами уже после поражения.https://twitter.com/newkc14/status/1317904084163330051?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

В ответ на очередное нарушение Арменией соглашения о
перемирии турецкие дроны армии Азербайджана продолжили утилизировать армянские
банды и их военную технику #карабах
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18.10.2020 23:28 Ответить
там одна бандгруппировка- "арцах", по нашему арам цак. и все бандиты из нее должны быть уничтожены вместе с хитрожопыми ассимилянтами, которые незаконно там поселились
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19.10.2020 00:33 Ответить
Вчера https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан сообщил об уничтожении армянского Су-25. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Армения опровергла. Но вот какой фокус-покус получился. В списке убитых за вчерашний день числится некий подполковник Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г.р. замкомандира авиационной войсковой части. Ихтамнет....

Армянские банды скармливают трупы убитых азербайджанских солдат диким кобанам. Это все что нужно знать об армянских вооруженных бандах...
https://twitter.com/i/status/1317785293240623104
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19.10.2020 00:40 Ответить
никто не победит.
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19.10.2020 01:30 Ответить
азербайджанцы в очередной раз добыли документальное свидетельство оккупации их территории арменией...
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19.10.2020 04:23 Ответить
Міноборони Азербайджану показало захоплення вірменської військової частини - Цензор.НЕТ 3543
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19.10.2020 07:04 Ответить
а где же славные срусцкие витязи....почему не помогут своим друзям арам?? Иль бояться ятаганов турецких янычаар
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19.10.2020 10:33 Ответить
Тим, хто мрійливо закочує очі "нам би так", не зайве знати що, Азербайджан до цього готувався чверть століття. Після поразок і значних кривавих втрат, люди працювали щоб змінити менталітет народу та сформувати армію нового зразка. Не просто поміняти форму і назви чинів, а реально боєздатну армію. Згідно закону, всі працездатні громадяни чоловічої статі від 18 років забов'язані пройти військову службу. Ті, хто відмовляється проходити військову службу за ідеологічними причинами можуть вибрати альтернативну службу. В школах та вишах здійснюється початкова військова підготовка. Громадяни, які бажають отримати військову спеціальність зберігають за собою місце роботи та отримують зарплату весь період навчання. Вони мають біля 300 000 резервістів, при населенні в 4 рази менше України! Нафіг їм ті найманці?
Азербайджан, самий надійний партнер Ізраїлю в поставках нафти та газу і тому, має свої плюшки. Ізраїль створив практично філіали трьох своїх оборонних компаній на території Азербайджану, переоснастив їх танки своїми системами, налагодив виробництво дронів і провів підготовку спеціалістів. Крім того, Ізраїль поставив їм досить ефективні ЗРК Барак 8, здатні знищувати БПЛА та керовані бомби. Турки десятиліттями готували офіцерів та спецназ долучаючи їх до операцій проти курдів.
Колись азербайджанська армія теж була мрійливо-патріотична і готова на жертви заради батьківщини і повернення окупованих територій. Зараз це, високодисципліноване військо з чудовим вишколом і відданістю справі. Патріотизм нікуди не дівся але став прагматичним- якщо ти такий патріот то, відповідально відносся до служби щоб країні не було соромно.
Стосовно внутрішньої політики то, маючи владу і опозицію жодна партія не виступає проти визволення територій і в питаннях оборони вони єдинні.
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19.10.2020 11:22 Ответить
Ну да, Україні далеко до адзербаджанської армії, особливо після прямих бойових дій проти кацапів
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19.10.2020 16:18 Ответить
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