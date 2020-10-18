Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части. ВИДЕО

Армия Азерйбайджана на Физулинском направлении в ходе боевой операции захватила воинскую часть вооруженных сил Армении.

Как передает Цензор.НЕТ, видео взятия военного объекта появилось на Ютуб-канале Минобороны Азербайджана днем 18 октября. Также в ведомстве показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.

"Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - говорится в сообщении.

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В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram отметила, что рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения "Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, "когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций".