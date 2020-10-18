Міноборони Азербайджану показало захоплення вірменської військової частини. ВIДЕО
Армія Азерйбайджана на Фізулінському напрямку в ході бойової операції захопила військову частину збройних сил Вірменії.
Як передає Цензор.НЕТ, відео взяття військового об'єкта з'явилося на ютуб-каналі Міноборони Азербайджану вдень 18 жовтня. Також у відомстві показали, як азербайджанський солдат захопив позиції вірменських спецпризначенців.
"Противник, залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, був змушений тікати. Підрозділи азербайджанської армії зберігають перевагу на всіх напрямках фронту", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Роман Кокоровець
показати весь коментар18.10.2020 14:03
+32 aleks kyb
показати весь коментар18.10.2020 13:46
+30 Донетчанин Донцов
показати весь коментар18.10.2020 14:06
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а если серьезно, то копирование арами (да и кем угодно) зомбо-пропаганды Рашки-Мордора до добра не доводит...
Нужно не обращать на них внимания и делать свое дело, как это делает Азербайджан.
Тщательно подготовился, выждал окно возможностей и освобождает свою территорию несмотря на визги кацапов, которые просто не в состоянии защитить стратегического союзника на Кавказе.
ты просто не знаешь матчасти
вот, например, точный аналог Моторолы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
Кроме того:
После окончания университета весной 1978 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-13 [13] , Монте уехал в Иран, где преподавал английский язык и принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5 антишахском движении . Монте придерживался крайне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5 левых взглядов и был связан[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1103 дня ] с социалистической партией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD Гнчакян .
.То есть у него были политические убеждения.
При этом из биографии Моторолы известно следующее:
Окончил среднюю образовательную школу № 13 Ухты. ....
15 марта 2012 года Октябрьским судом г. Ростова-на-Донуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] совместно с неким Денисенко был осужден на лишение свободы сроком 1 год 6 месяцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] условно за угон автомобиля без цели хищения с автомойки, на которой они работалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated32-13 [13] .
Согласно расследованию Georgian Journal, Моторола в состоянии алкогольного опьянения угнал[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда? ] автомобиль в Ростове-на-Дону и в полиции ему предложили выбор: либо тюремное заключение, либо отправка на Донбасс.
Короче говоря - ни каких убеждений или - "ничего личного, просто бизнес"
какие? за спасение русских людей донбасса от бандеровской хунты, которая хочет русских уничтожить
и если ты не знаешь, что в такое в 2014-м массово верили русские - то... ты невежественный человек
пограбить-помародерить (тогда постоянную з/п платили только командированным штатникам и ЧВКашникам из Славянского Корпуса - будущего Вагнера) - это у них шло уже в комплекте
а в целом - такой же бывшие военный из диаспоры, приехавший воевать в другое государство
образование - не принципиальный факт биографии
https://www.youtube.com/watch?v=jggTSNZSh00
если бы это были состязания на лучшее знание истории Азии - то да, такое образование рулит
а вот если это иррегулярные б/д - то рулит совсем-совсем иное
твоего очкарика замочат практически сразу
или ты воображаешь, что его в штаб возьмут?
Должен тебя огорчить - мне на него как-то сильно фиолетово/параллельно/ пофиг/пенисуально (нужное подчеркни)
Монте «Аво́» Мелконя́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Մոնթէ «Ավօ» Մելքոնեան; https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 25 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1957 1957 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%8F Висейлия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США - https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 12 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Марзили , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85 Нагорный Карабах ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Национальный герой Армении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B0 герой Арцаха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-3 [3] , активный участник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Карабахской войны , один из организаторов и руководителей армянских сил в Нагорном Карабахеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-4 [4] .
До этого - членhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-7 [7] боевой организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%90 АСАЛА , руководитель ASALA-RM (RM - революционное движение)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5#cite_note-10 [10] , участник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 гражданской войны в Ливане . Известен под прозвищами «Абу-Синди», «Саро», «Тимоти Шон Мак-Кормак» (Timothy Sean McCormack) и «Командир Аво». ....
В разгар https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Гражданской войны в Ливане в 1978 году Монте Мелконян прибыл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82 Бейрут . В то время в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ливане вспыхнул братоубийственный конфликт местных армян с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82 маронитами . Мелконян принял участие в обороне Армянского квартала от атаковавших его фалангистов маронитской партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B1 ****** . Затем Мелконян стал бойцом Армянского ополчения в Бурдж-Хамуде и в течение двух лет участвовал в уличных боях с фалангистами.
В 1991 году, сразу же по прибытии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85 Карабах , Мелконян участвовал в боях за населённые пункты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%BA Бузлук , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1 Манашид , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Эркедж , Шаумянского района. Был назначен начальником штаба Корнидзорского отряда.
Летом 1992 года азербайджанская армия, стремясь захватить село https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Мачкалашен (считающееся южными воротами Карабаха) и оттуда двинуться дальше к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B0 Шуше , столкнулась с отрядом Монте Мелконяна. Остановив противника, бойцы Мелконяна тем самым обеспечили безопасность Арцаха с юга.
Возглавив Мартунинский оборонительный район, весь следующий год Монте успешно защищал его.
Затем он участвовал в Кельбаджарской операции, в боях на территории Мардакертского и Аскеранского районов.
Вот правда с чувством юмора у него похоже плохо - нет сведений о том, что он шутки ради херачил по своим из АГСа.
но это же не меняет самогог главного - оба боевики, воевавшие за отторжение территории, населенной далеко не только их этносом, от признанного во всем мире государства... в результате в НКР - жопа, в ЛДНР - тоже жопа... и ни Армения не признала НКР, ни Россия - ЛДНР... финиш
а в целом, где подох боевик - да какая разница, помер максим - и х...й с ним
изучение истории в универе и преподавание английского языка в иране ему, конечно же, очень помогло в б/д
просто кто-то продолжает сидеть на кацапско-арских инфопомойках, а кто-то дал себе труд разобраться
Можна стругануть від її самого вигляду, а не те, щоб її юзати.
Гидотно.
Ну, зрозуміло: «мужчіна нє должен виполнять грязную работу».
Если бросить военную технику, то больше не будет видео ее уничтожения!
По состоянию на 2006г количество азербайджанцев в Украине 45176 человек (приблизительно как Ирпень).
Армян конечно вдвое больше (примерно как Бравары), но и азербайджанцы тоже вряд ли все кинулись освобождать свой Ханкенди, как и армяне защищать свой Степанокерт.
Хотя конечно да, армян по миру раза в три больше чем в Армении.
це логічно -Карабах це гори...
туди,навіть по всьому периметру закидувати велику кількість м"яса "на відстріл"(це про непідготовлених добровольців) НЕМАЄ ЗМІСТУ...
там потрібний спецназ.З навиками альпінізму...
У Армян глупость зашкаливает на фоне трусости.
https://www.youtube.com/watch?v=Bsmo79Max5Y
Крім того,вангую,що військовий переворот у Вірменії буде раніше )) і тоді Арменія погодиться на умови Азербайджану.
Пашинян сам не піде...
огорчает одно , че ары к нам попрутся и наши чиновники будут давать им гражданство
воевать у ар не получается , воевать эт не в наших городах быковать под мусорской крышей
«Посмотрел на конфликт с этой стороны и шокирован, что здесь спрятался «слон в комнате», на которого мало кто обратил внимание. Заболеваемость на коронавирус в 2,5 раза хуже чем в Украине и это на фоне тысяч раненых на фронте. И все это в бедной стране», - написал он.
«Это те условия, в которых нужно подписывать безоговорочную капитуляцию как можно скорее. Если продолжать воевать в этой ситуации, то это вероятно обернется национальной травмой, крахом экономики и превращением Армении в страну третьего мира», - отметил Дробчак.
https://www.youtube.com/watch?v=kuqPYjaS63Q&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi
Если ти услишал дрон,то ...
В ответ на очередное нарушение Арменией соглашения о
перемирии турецкие дроны армии Азербайджана продолжили утилизировать армянские
банды и их военную технику #карабах
Армянские банды скармливают трупы убитых азербайджанских солдат диким кобанам. Это все что нужно знать об армянских вооруженных бандах...
https://twitter.com/i/status/1317785293240623104
Азербайджан, самий надійний партнер Ізраїлю в поставках нафти та газу і тому, має свої плюшки. Ізраїль створив практично філіали трьох своїх оборонних компаній на території Азербайджану, переоснастив їх танки своїми системами, налагодив виробництво дронів і провів підготовку спеціалістів. Крім того, Ізраїль поставив їм досить ефективні ЗРК Барак 8, здатні знищувати БПЛА та керовані бомби. Турки десятиліттями готували офіцерів та спецназ долучаючи їх до операцій проти курдів.
Колись азербайджанська армія теж була мрійливо-патріотична і готова на жертви заради батьківщини і повернення окупованих територій. Зараз це, високодисципліноване військо з чудовим вишколом і відданістю справі. Патріотизм нікуди не дівся але став прагматичним- якщо ти такий патріот то, відповідально відносся до служби щоб країні не було соромно.
Стосовно внутрішньої політики то, маючи владу і опозицію жодна партія не виступає проти визволення територій і в питаннях оборони вони єдинні.