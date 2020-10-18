Міноборони Азербайджану показало захоплення вірменської військової частини. ВIДЕО

Армія Азерйбайджана на Фізулінському напрямку в ході бойової операції захопила військову частину збройних сил Вірменії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео взяття військового об'єкта з'явилося на ютуб-каналі Міноборони Азербайджану вдень 18 жовтня. Також у відомстві показали, як азербайджанський солдат захопив позиції вірменських спецпризначенців.

"Противник, залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, був змушений тікати. Підрозділи азербайджанської армії зберігають перевагу на всіх напрямках фронту", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у Telegram зазначила, що рано-вранці 18 жовтня камери відеоспостереження "Армії оборони Арцаху" зафіксували місця з точними геолокаційними даними і час, "коли азербайджанські війська, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, зробили атаку в напрямку вірменських позицій".

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