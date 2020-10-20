РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4310 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
32 072 196

Армянские военные сбили БПЛА Bayraktar TB-2 ВВС Азербайджана. ВИДЕО

Армянские военные показали детали сбитого БПЛА Bayraktar TB-2 ВВС Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на одном из телеграмм-каналов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
И что? У Турции производство поставлено на поток, главное оператор цел
показать весь комментарий
20.10.2020 09:40
+37
Не пиши чушь. "Контрприем" был всегда. Это зенитки 60-х. И сбили дронов много уже. Но это боевая техника и ее потери так же планируются как и любой иной. При широко налаженном производстве в Израиле, Турции, Азербайджане -восполнят очень быстро.
показать весь комментарий
20.10.2020 09:52
+37
К тому времени когда у Азербайджана закончатся Байрактары полностью закончится армянская армия. Да и вся Армения в целом.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
на видео можно опознать "шар" американской оптико-электронной прицельной системы L3Harris от турецкого тяжелого БПЛА Bayractar и два электродвижка от израильских барражирующих боеприпасов Harop, один из них - с обломком винта
с одной стороны армяне наконец то смогли доказать что они действительно что то сбивают а не просто брешут . с другой на каждый сбитый дрон приходится десяток армянских танков и ЗРК ( очень часто вместе с экипажами ) так что размен вполне приемлемый для айзеров
показать весь комментарий
20.10.2020 10:15 Ответить
Я так понимаю в этой войне Росия и Турция испытывают своё вооружение. Покамись ересия в полной жопе. Безпилотники методично косят.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:15 Ответить
Канада запретила компании «L3Harris Wescam» поставлять Турции комплектующие для Байрактаров. Турецкие беспилотники оснащались канадскими системами отслеживания и нацеливания.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:16 Ответить
Не запрєтіла а ПРИЗУПИНИЛА... Як в вас кажуть : нінаваді тєнь на плєтєнь.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:35 Ответить
сообщает Армянский национальный комитет Канады (ANCC)...

А что еще могут сообщить ары когда у низ пердаки горят??
показать весь комментарий
20.10.2020 10:38 Ответить
Вскоре после этого глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна готова заморозить разрешения на поставки военной техники в Турцию, если выяснится, что она используется для нарушения прав человека.
- Канадцы просто выразили обеспокоенность армянской общине и не более. Все там хорошо))
При этом он и его британский коллега Доминик Рааб выразили обеспокоенность широкомасштабным военным конфликтом в Карабахе и призвали стороны к мирным переговорам в рамках ОБСЕ.

))
показать весь комментарий
20.10.2020 12:29 Ответить
могли збити, а міг і розбитися через технічну поламку, погодні та географічні умови чи людський фактор. Літають вони дуже багато (кількість годин в повітрі мабуть більше ніж у багатьох військових пілотів), а обслуговування має бути на рівні бойового літака, не дивлячись на розмір і відсутність пілота.
Крім того, зрозуміло що, чим більше вони застосовуються тим більше часу та нагоди має противник для відпрацювання засобів і тактики боротьби з ними. Сербам он якось вдалося навіть Стелс завалити старезним радаром, а це, справа більш складна.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:28 Ответить
Кто подскажет, почему у меня на "Цензоре.Нет" все видеоролики вытянутые сверху вниз?
Смотрю на ноутбуке. Браузер - Опера. Впрочем, на других браузерах то же самое - вытянутые видосики.
Это только на "Цензоре". На других ресурсах всё нормально.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:33 Ответить
это стиль такой) тут так уже лет 7
показать весь комментарий
20.10.2020 12:56 Ответить
Уже больше - я зарегистрировался 9 лет назад. Сначала думал, что моя винда или ноутбук такой. Потом сменил ноутбук и винда уже 10-я - а видосики на "Цензоре" с вытянутыми рожами.
показать весь комментарий
20.10.2020 13:27 Ответить
Есть пару вещей в мире которые не меняются .... время суток , пора года и растянутые рожи тут на новостном портале))))))
показать весь комментарий
20.10.2020 13:53 Ответить
Турки дали порулить азербайджанскому оператору. Ну ничего, все приходит с опытом, главное здоровье.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:40 Ответить
Лучше подумать кому дали порулить Украиной. Какое ваше собачье дело до других стран. Стойте смирно и дышите ровно. И твой черёд настанет, и другие будут радоваться твоей смертью. - ВСЁ! в жизни крутится и не радуйся чужой смерти - БОГ вам судья. Да спаси нас Христос справедливых и гуманных
показать весь комментарий
20.10.2020 18:50 Ответить
Оператор дрона жив-здоров если что. Так что свои суицидальные настроения и мысли о смерти оставь себе. И страны не чужие, конфликт стоит в ряду первых из разожженых подлой РФ на постсоветском пространстве, мы обязаны анализировать и мотать на ус.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:55 Ответить
Нех по ЧУЖИМ странам лазать в своих кровавых кирзаках, тогда не будешь истерить от полученной пи...лины...
показать весь комментарий
21.10.2020 01:40 Ответить
Музыкального пафоса, как будто авианосец потопили!
показать весь комментарий
20.10.2020 10:41 Ответить
Почему-то вспомнилась одна КВН-овская шутка:
Мы все что-то потеряли на этой войне
Ты потерял сына, я потерял пулю
Твоя дочь потеряла невинность, я потерял время...

Так тот Байрактар и есть та самая пуля
показать весь комментарий
20.10.2020 10:42 Ответить
про дочек - лишнее!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:52 Ответить
на війні все зайве. Як казав один старий босанець: "Чого люди не зроблять таку зброю щоб, ти вмене стрельнув пляшкою ракії, а я в тебе смаженою куркою?"
показать весь комментарий
20.10.2020 12:38 Ответить
Настоящая ракия - вещь!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:48 Ответить
а жареная курица?
показать весь комментарий
20.10.2020 16:51 Ответить
никто не победит.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:42 Ответить
Сбили и сбили, это всего лишь вопрос денег, главное нет погибших. Байрактары купим или турки подарят. А вообще словами Алиева, это уже мем, ИХ У НАС ДОСТАТОЧНО (С)
показать весь комментарий
20.10.2020 10:52 Ответить
Ким Кардашьян перевела в фонд Карабаха миллион долларов и призвала 200 миллион подписчиков сделать то же самое. Некий российский певец Эмин Агаларов перечислил в азербайджанский фонд миллион манат. Правда что это 590 тысяч в долларах?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:00 Ответить
и?
показать весь комментарий
20.10.2020 12:44 Ответить
Щас срочно все подпЫздчики переведут по "мильену"..подожди!
Forbes оценил состояние Ким Кардашьян в $900 млн.
Ну то ладно...Почему она не приедет со своим "черным" бойфрейдом и не проведет флешмоб в Ереване?
А я тебе скажу...ей до женского полового органа это все! У нее бизнес и "репутация"!
Спроси с ее "черного" бойфренда...посмотрим, что он тебе ответит! Это те, кто кичиться, что армянские женщине не вступают в половой контакт с иноземцами...а если вступаю...то все произошли от армян!
показать весь комментарий
20.10.2020 13:14 Ответить
она там была . особа отвратительная но своих поддерживает . женщины вступают в половой контакт со всеми . тут они крайне не патриотичны . природный инстинкт самки .
показать весь комментарий
20.10.2020 19:45 Ответить
Алиев насолько гуманный, что не только БПЛА понакупил, да и ИГИЛ-овцами из Сирии заполнил весь Азербайджан так, что уже Госсекретарь США называет страну террористической.
показать весь комментарий
20.10.2020 18:34 Ответить
Он себя многократно " окупил".
показать весь комментарий
20.10.2020 10:53 Ответить
теперь армяшки смогут съесть его внутренности и забрать его доблесть!
показать весь комментарий
20.10.2020 10:56 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2020 13:44 Ответить
У Азербайджана их всего 6 шт.
У турков 75. и в заказе 150.Сюда входят потерянные в Сиоии и Ливии
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baykar_Bayraktar_TB2
Сегодняшний - первый, который можно считать подтвержденным в этой войне.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:59 Ответить
Что-то ты путаешься в своём вранье. Вот это вот кто писАл?
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 185 https://censor.net/ru/user/472541

Их уже почти нет! И у турков самих немного. Стоят дорого, а в экономике жестокий кризис. "Успехи" правления султана!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:10 Ответить
Кол-во Байрактаров конфиденциальная информация , ты кто Алиев? Когда его спросила журналюга из франс пресс 24, Алиев ответил у нас их достаточно.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:11 Ответить
Турки дают 6 шт. Или ты читать по азербайджански разучился! )))
показать весь комментарий
20.10.2020 11:23 Ответить
Добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
показать весь комментарий
20.10.2020 17:44 Ответить
Ну а теперь расскажи, что там начало происходить 3 - 4 часа назад?
Армяне наносят контрудар со сторона Гадрута и Физулей, которые, якобы взяли алиевцы по 6-7 раз, и отрезают юг, где продвинулись вдоль Аракса азербайджанцы, от Азербайджана? Пока неясно, что там, но если это так, то скоро мешок захлопнетца и ... только вплавь через Аракс в Иран и там интернирование! А там полоска равнины узкая, около 5 км шириной. Вдоль реки.
Довелось в 80 е мне там поездить. На пути в Баку, который мне гораздо больше Еревана понравился.
Цена звиздежа все эти дни?????
Все такаи армяне поменьше брешут. И гопника Эрдогана осадят!
Кстати. В исламе ад есть?
показать весь комментарий
20.10.2020 18:38 Ответить
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из Зангилана ВИДЕО https://haqqin.az/news/192004

Лично для Шушан Степанян: вот в какой ад угодила армянская армия! «ЭХ, ШАГАНЭ, ТЫ МОЯ ШАГАНЭ!» - ВИДЕО ИЗ АДА https://haqqin.az/news/192026

Добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
показать весь комментарий
20.10.2020 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEEBq3KXsuc&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 видео
показать весь комментарий
20.10.2020 23:22 Ответить
Убедительное видео) А ты и надписям на сараях тоже веришь?)))
показать весь комментарий
21.10.2020 02:12 Ответить
В ИСЛАМЕ есть ад , называется ДЖЕХЕННЕМ. Азербайджан скоро всех армянских террористов отправит в ДЖЕХЕННЕМ !!!
показать весь комментарий
20.10.2020 19:25 Ответить
Вот тебе первые шаги освобождения 4-го района вокруг Карабаха. Скоро армянским террористам нечем будет КОЗЫРЯТЬ перед Азербайджаном. Еще на подходе 3 района в самом Карабахе, которые уже освобождены частично.
Азербайджанская армия уничтожает армянские войска в Губадлы ВИДЕО https://haqqin.az/news/192028
показать весь комментарий
20.10.2020 19:31 Ответить
путин будет вам очень благодарен за почти бесплатно полученную Армению в собственность рашки . и за покупку оружия у росии тоже спасибо своему коллеге алиеву скажет .
показать весь комментарий
20.10.2020 19:50 Ответить
Ты хоть знаешь, что сейчас, в эти часы, под Зангеланом добивают ряд подразделений азербайджанцев. Котел там им устроили. Куча убитых, кто выжил - прижаты к Худаферинскому водохранилищу и, если не захотят тонуть, то остается сдаваться в плен. Есть еще вариант переплыть Аракс и иранцам. Но это река бурная.
Жалко ребят, которых так гонят на убой. Потери у Алива многократно выше. Не смогут азербайджанские женщина нарожать новых с такими потерями. Чтобы возместить.
показать весь комментарий
20.10.2020 21:31 Ответить
Подоляк дает информацию, что азербайджанцы отбили атаку и армяне откатываются. Пока не подтверждено. Но судя по новостям из Армении, оттуда ничего противоположного нет. Т.е. ситуация не в их пользу.
показать весь комментарий
21.10.2020 10:11 Ответить
И посмотри свой пост выше и то что сказал подоляка) Он как раз говорит, что на убой там погнали именно армян....
показать весь комментарий
21.10.2020 13:45 Ответить
Пока как то так. Неясно за кем развилка. Если армяне ее взяли, то котел захлопнулся. Теперь Алиеву предстоит кидать еще на убой пушечное мясо, чтобы как то помочь. Получится ли?
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 2501https://picua.org/images/2020/10/20/9a01cdff87e44d5d8e3de1c8a798e11c.jpg[/img]
показать весь комментарий
20.10.2020 21:53 Ответить
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 4543
показать весь комментарий
20.10.2020 21:54 Ответить
А кроме картинок есть еще что нибудь?) Если утром окажется что ты балабол, извинишься или просто исчезнешь с сайта?)
показать весь комментарий
21.10.2020 02:17 Ответить
))))))
В отличие от тебе подобных, я за 3 недели 8-10 раз аряиянскую армию не уничтожил!
показать весь комментарий
21.10.2020 09:30 Ответить
Ну так где фотки Худаферинского моста с армянским флагом?) Ты же вчера тут про котлы рассказывал)
показать весь комментарий
21.10.2020 12:56 Ответить
Бои идут у реки. А это значит, что контратака оставновила наступление и Подоляк тоже приличный звиздун. Тостаточно вспомнить, что он говорил о действиях украинской армии!
показать весь комментарий
22.10.2020 09:36 Ответить
Я его и не смотрел никогда) Узнал о нем именно из за событий в НК... А то что он звиздун, достаточно посмотреть как он оправдывает бездействие рашки))) Тут же заявляет, что с рашкой все согласовано и говорит, что это наказание за Пашиняна, но рашка армян не кинула, это все пиндосы наговаривают)))
показать весь комментарий
22.10.2020 11:42 Ответить
Немного посмотрел в гугле, что он за птица)) Лошарик номер 2))) И теперь понятно, кто его источник информации))) Еще и заливает, что рашке был не выгоден этот конфликт изначально)
показать весь комментарий
22.10.2020 11:48 Ответить
а что диктаторы из бывших кгбшников правду говорят ?
показать весь комментарий
20.10.2020 19:47 Ответить
ДА !!!
показать весь комментарий
20.10.2020 20:06 Ответить
Сбили и сбили, главное люди не пострадали. А беспилитник это всего навсего вопрос финансов, купим еще или турки подарят сколько надо. И вообще, мем от Алиева, ИХ У НАС ДОСТАТОЧНО. (С)
показать весь комментарий
20.10.2020 11:16 Ответить
нужно сделать механизм самоликвидации, а ты соседи уже всё перебирают 100 процентов
показать весь комментарий
20.10.2020 11:29 Ответить
Если идёт размен один байрактар на сотню единиц техники, то у меня для Армении плохие новости.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:39 Ответить
Ну хоть один сбили. И то наверное случайно. Они уже половину боеспособной армии Армении уже сожгли. И за все время минус один байрактар. Тяжко им придется.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:10 Ответить
Зато армяне брешут про какие-то 500 танков и самолетов, что вообще смешно. Учителя из кремля помогают с 'победам '
показать весь комментарий
20.10.2020 12:27 Ответить
Найкращі вояки пропагандони, завдяки їм "знищено" з обох боків танків більше ніж їх існувало.
показать весь комментарий
20.10.2020 15:25 Ответить
В этой части больше склонна верить Азербайджану. Армяне звиздуны ещё те.
показать весь комментарий
20.10.2020 17:02 Ответить
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из Зангилана ВИДЕО https://haqqin.az/news/192004
показать весь комментарий
20.10.2020 17:35 Ответить
добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
показать весь комментарий
20.10.2020 17:38 Ответить
Это и было понятно, там слова правды нет.
В Одессе уже опустели базары, шашлычные позакрывались, некому печь армянский лаваш - все армяне уехали воевать за украденный у соседа Карабах ( тоже сказка)
показать весь комментарий
20.10.2020 17:46 Ответить
Схоже не "збили", а якісь запчастини "відбили" :Р
показать весь комментарий
20.10.2020 12:23 Ответить
Азербайджан, на мой взгляд, совершил чудо, создав за эти годы после захвата их территории Арменией, армии именно 21 века. Это и есть лучший показатель, когда враг уничтожается дистанционно. Ну, уничтожили один бпла , что дальше? При этом Азербайджан демонстрирует готовность к переговорам. при освобождении территорий гарантирует безопасность местным армянам, что, в принципе, и было раньше до захвата. Юридически весь мир понимает, на чьей стороне закон.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:25 Ответить
Тыгыгы. ))

Интересно сколько систем ПВО, танков, РСЗО, РЭБ стоил армянам этот единственный сбитый за все это время Байрактар.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:39 Ответить
Ну почему же единственный. Минобороны Армении пару дней назад отчиталось что сбили Байрактаров ровно 186. Короче, посадили в лужу одного здесь в теме хлопца, который сообщил. что у Азербайджана их только 6
показать весь комментарий
20.10.2020 14:27 Ответить
пропоную версію для кацапів. насправді все те, шо відбувається зараз із рашкотехнікою в сирії-лівії-карабасі - це така багатоочківочка х-ла, щоб начебто показати абсолютну марність і нікчемність рашкотехніки. в результаті лідери нато не можуть пояснити надвидатки на оборону (бо відкого ж тоді оборонятися). решту фінансування вони пускають на створення армії дронів і беспілотників. і тут рашкотехніка вмикає режим бога, всі дрони знищуються, натівці намотуються на армати, х-лу бронюється місце в мавзолеї. занавіс.
показать весь комментарий
20.10.2020 14:08 Ответить
увидев эту информацию с утра, решил полазить по интернетам.. и вот к какому выводу я пришел:
1) армяне не сбивали БПЛА "Байрактар"ТБ 2, хотя новость подается, как "армяне уничтожили первый "Байрактар""..
2) доказательств о том что это именно "Байрактар" - нет!.. от слова вообще нет! (корпуса нет, крыльев нет, и так далее)
3) а что есть?! есть оптико-электронный шарик, похожий на те, которые стоят на "Байрактарах"..
4) что еще есть? .. армяне насбивали штук 20 старых азербайджанских АН-2, которые азербайджанцы переделали в беспелотники.. на этих БПЛА АН-2 стоят те же самые оптико-электронные шарики, модули спутникового управления, и + 4 штуки 250 кг бимбы (обычные советские авиа бимбы)..
вывод 1: скорее всего, армяне сбили очередной БПЛА АН-2, и выдают оптико-электронный шарик от него, как шарик от БПЛА "Байрактар"..
вывод 2: мы имеем дело с обычным базарным армянским разводом на весах, а по современному, это называется "информационно-психологическая операция" по дезинформированию общественности и противника об вымышленных достижениях армянской армии.. Кароче, Ашот опять облажался..
показать весь комментарий
20.10.2020 14:26 Ответить
оце досягнення ,,круто,,
показать весь комментарий
20.10.2020 15:14 Ответить
Цензор, о крахе всего южного фронта ар написать не хотите?
показать весь комментарий
20.10.2020 16:07 Ответить
Фронт армян продолжает рушиться, причем сразу в разных местах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.
В частности, освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района. В Джебраильском районе освобождены села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
В Ходжавендском районе освобождены села Агджакенд, Мюлькидере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Ванг.
Глава государства заявил и об освобождении ряда сел Зангиланского района: Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хякяри, Шарифан, Муганлы, а также самого города Зангилан.
https://haqqin.az/news/192000
показать весь комментарий
20.10.2020 16:08 Ответить
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из взятого Зангилана.

https://www.youtube.com/watch?v=n3A_qZyjEKw&feature=emb_title
показать весь комментарий
20.10.2020 16:09 Ответить
Почему Алиев как и ***** засекретил число убитых азербайджанских солдат?
показать весь комментарий
20.10.2020 18:44 Ответить
ну, если ты думаешь, что сводки от АраФейкНьюс правдивы - то я тебя "поздравляю" - шарик, ты балбес!
армянские "сводки погибших" полностю лживы - потери занижены на порядок минимум
лучше бы они просто не называли цифры погибших - до завершения войны, так было бы честнее
показать весь комментарий
20.10.2020 19:09 Ответить
так что ответ тебе таков:
Алиев просто честнее армян, которые просто срут на головы потребителям их инфопомоев
показать весь комментарий
20.10.2020 19:14 Ответить
А сравнивать ***** и Алиева может только идиот или проплаченный.
***** на Донбассе, как известно, ихтамнет - поэтому и потерьнет.
А Алиев честно говорит, что азербайджанская армия воюет за восстановление территориальной целостности страны. Просто не все новости гражданским стоит знать сразу же - и это нормально, война идет.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:23 Ответить
только скромно забывает про наемников из Сирии упомянуть . а так да все чэсна .
показать весь комментарий
20.10.2020 19:54 Ответить
1. на стороне ар воюют русские наемники из Вагнера и курды из Ирака и Сирии
что ж об этом скромно умолчал?
2. исламисты из Сирии на стороне азери может и воюют, но толку с них мало
на поле боя рулят БПЛА, арта и танки
места там для иррегулярной пехоты со стрелковкой - мало
ну разве что при зачистке захваченной территории
поэтому основная сила у азери - сами азери с тяжелым вооружением
показать весь комментарий
21.10.2020 00:42 Ответить
они из одной организации происходят оба совецкие кгбшники .
показать весь комментарий
20.10.2020 19:53 Ответить
да да возможно збили https://www.youtube.com/watch?v=7tIehotFwJ8
показать весь комментарий
20.10.2020 16:09 Ответить
полюбуйтесь, где находится Зангилан
(не обращайте внимание на закрашенные участки карты, эти данные уже сильно устарели)

Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 1821
показать весь комментарий
20.10.2020 16:09 Ответить
За стільки часу аж один доказ збиття є? Це жесть наскільки вони ефективна зброя.
показать весь комментарий
20.10.2020 16:47 Ответить
за 3 недели интенсивнейших боев
показать весь комментарий
20.10.2020 19:10 Ответить
Пойду-ка закину на ютюб видосик с гайкой, снятой с разных ракурсов и скажу, что я сбил инопланетный звездолет.
показать весь комментарий
20.10.2020 18:38 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2020 20:07 Ответить
Началось! Пораньше-бы! Но нужно было время, чтобы ПВО доставить в Армению...
показать весь комментарий
20.10.2020 20:34 Ответить
Як не крути- а знов перемога Азербайджану.Відправили воювати залізяку щоб зберегти людей...
показать весь комментарий
20.10.2020 20:34 Ответить
Азербайджан освободил Кубатлы
показать весь комментарий
20.10.2020 22:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 