Армянские военные сбили БПЛА Bayraktar TB-2 ВВС Азербайджана. ВИДЕО

Армянские военные показали детали сбитого БПЛА Bayraktar TB-2 ВВС Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на одном из телеграмм-каналов.

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