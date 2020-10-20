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Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану. ВIДЕО

Вірменські військові показали деталі збитого БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на одному з телеграм-каналів.

Також читайте: Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+50
И что? У Турции производство поставлено на поток, главное оператор цел
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20.10.2020 09:40
+37
Не пиши чушь. "Контрприем" был всегда. Это зенитки 60-х. И сбили дронов много уже. Но это боевая техника и ее потери так же планируются как и любой иной. При широко налаженном производстве в Израиле, Турции, Азербайджане -восполнят очень быстро.
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20.10.2020 09:52
+37
К тому времени когда у Азербайджана закончатся Байрактары полностью закончится армянская армия. Да и вся Армения в целом.
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20.10.2020 10:03
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на видео можно опознать "шар" американской оптико-электронной прицельной системы L3Harris от турецкого тяжелого БПЛА Bayractar и два электродвижка от израильских барражирующих боеприпасов Harop, один из них - с обломком винта
с одной стороны армяне наконец то смогли доказать что они действительно что то сбивают а не просто брешут . с другой на каждый сбитый дрон приходится десяток армянских танков и ЗРК ( очень часто вместе с экипажами ) так что размен вполне приемлемый для айзеров
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20.10.2020 10:15 Відповісти
Я так понимаю в этой войне Росия и Турция испытывают своё вооружение. Покамись ересия в полной жопе. Безпилотники методично косят.
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20.10.2020 10:15 Відповісти
Канада запретила компании «L3Harris Wescam» поставлять Турции комплектующие для Байрактаров. Турецкие беспилотники оснащались канадскими системами отслеживания и нацеливания.
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20.10.2020 10:16 Відповісти
Не запрєтіла а ПРИЗУПИНИЛА... Як в вас кажуть : нінаваді тєнь на плєтєнь.
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20.10.2020 10:35 Відповісти
сообщает Армянский национальный комитет Канады (ANCC)...

А что еще могут сообщить ары когда у низ пердаки горят??
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20.10.2020 10:38 Відповісти
Вскоре после этого глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна готова заморозить разрешения на поставки военной техники в Турцию, если выяснится, что она используется для нарушения прав человека.
- Канадцы просто выразили обеспокоенность армянской общине и не более. Все там хорошо))
При этом он и его британский коллега Доминик Рааб выразили обеспокоенность широкомасштабным военным конфликтом в Карабахе и призвали стороны к мирным переговорам в рамках ОБСЕ.

))
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20.10.2020 12:29 Відповісти
могли збити, а міг і розбитися через технічну поламку, погодні та географічні умови чи людський фактор. Літають вони дуже багато (кількість годин в повітрі мабуть більше ніж у багатьох військових пілотів), а обслуговування має бути на рівні бойового літака, не дивлячись на розмір і відсутність пілота.
Крім того, зрозуміло що, чим більше вони застосовуються тим більше часу та нагоди має противник для відпрацювання засобів і тактики боротьби з ними. Сербам он якось вдалося навіть Стелс завалити старезним радаром, а це, справа більш складна.
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20.10.2020 10:28 Відповісти
Кто подскажет, почему у меня на "Цензоре.Нет" все видеоролики вытянутые сверху вниз?
Смотрю на ноутбуке. Браузер - Опера. Впрочем, на других браузерах то же самое - вытянутые видосики.
Это только на "Цензоре". На других ресурсах всё нормально.
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20.10.2020 10:33 Відповісти
это стиль такой) тут так уже лет 7
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20.10.2020 12:56 Відповісти
Уже больше - я зарегистрировался 9 лет назад. Сначала думал, что моя винда или ноутбук такой. Потом сменил ноутбук и винда уже 10-я - а видосики на "Цензоре" с вытянутыми рожами.
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20.10.2020 13:27 Відповісти
Есть пару вещей в мире которые не меняются .... время суток , пора года и растянутые рожи тут на новостном портале))))))
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20.10.2020 13:53 Відповісти
Турки дали порулить азербайджанскому оператору. Ну ничего, все приходит с опытом, главное здоровье.
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20.10.2020 10:40 Відповісти
Лучше подумать кому дали порулить Украиной. Какое ваше собачье дело до других стран. Стойте смирно и дышите ровно. И твой черёд настанет, и другие будут радоваться твоей смертью. - ВСЁ! в жизни крутится и не радуйся чужой смерти - БОГ вам судья. Да спаси нас Христос справедливых и гуманных
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20.10.2020 18:50 Відповісти
Оператор дрона жив-здоров если что. Так что свои суицидальные настроения и мысли о смерти оставь себе. И страны не чужие, конфликт стоит в ряду первых из разожженых подлой РФ на постсоветском пространстве, мы обязаны анализировать и мотать на ус.
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20.10.2020 19:55 Відповісти
Нех по ЧУЖИМ странам лазать в своих кровавых кирзаках, тогда не будешь истерить от полученной пи...лины...
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21.10.2020 01:40 Відповісти
Музыкального пафоса, как будто авианосец потопили!
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20.10.2020 10:41 Відповісти
Почему-то вспомнилась одна КВН-овская шутка:
Мы все что-то потеряли на этой войне
Ты потерял сына, я потерял пулю
Твоя дочь потеряла невинность, я потерял время...

Так тот Байрактар и есть та самая пуля
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20.10.2020 10:42 Відповісти
про дочек - лишнее!
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20.10.2020 11:52 Відповісти
на війні все зайве. Як казав один старий босанець: "Чого люди не зроблять таку зброю щоб, ти вмене стрельнув пляшкою ракії, а я в тебе смаженою куркою?"
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20.10.2020 12:38 Відповісти
Настоящая ракия - вещь!
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20.10.2020 12:48 Відповісти
а жареная курица?
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20.10.2020 16:51 Відповісти
никто не победит.
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20.10.2020 10:42 Відповісти
Сбили и сбили, это всего лишь вопрос денег, главное нет погибших. Байрактары купим или турки подарят. А вообще словами Алиева, это уже мем, ИХ У НАС ДОСТАТОЧНО (С)
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20.10.2020 10:52 Відповісти
Ким Кардашьян перевела в фонд Карабаха миллион долларов и призвала 200 миллион подписчиков сделать то же самое. Некий российский певец Эмин Агаларов перечислил в азербайджанский фонд миллион манат. Правда что это 590 тысяч в долларах?
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20.10.2020 11:00 Відповісти
и?
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20.10.2020 12:44 Відповісти
Щас срочно все подпЫздчики переведут по "мильену"..подожди!
Forbes оценил состояние Ким Кардашьян в $900 млн.
Ну то ладно...Почему она не приедет со своим "черным" бойфрейдом и не проведет флешмоб в Ереване?
А я тебе скажу...ей до женского полового органа это все! У нее бизнес и "репутация"!
Спроси с ее "черного" бойфренда...посмотрим, что он тебе ответит! Это те, кто кичиться, что армянские женщине не вступают в половой контакт с иноземцами...а если вступаю...то все произошли от армян!
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20.10.2020 13:14 Відповісти
она там была . особа отвратительная но своих поддерживает . женщины вступают в половой контакт со всеми . тут они крайне не патриотичны . природный инстинкт самки .
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20.10.2020 19:45 Відповісти
Алиев насолько гуманный, что не только БПЛА понакупил, да и ИГИЛ-овцами из Сирии заполнил весь Азербайджан так, что уже Госсекретарь США называет страну террористической.
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20.10.2020 18:34 Відповісти
Он себя многократно " окупил".
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20.10.2020 10:53 Відповісти
теперь армяшки смогут съесть его внутренности и забрать его доблесть!
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20.10.2020 10:56 Відповісти
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20.10.2020 13:44 Відповісти
У Азербайджана их всего 6 шт.
У турков 75. и в заказе 150.Сюда входят потерянные в Сиоии и Ливии
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baykar_Bayraktar_TB2
Сегодняшний - первый, который можно считать подтвержденным в этой войне.
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20.10.2020 10:59 Відповісти
Что-то ты путаешься в своём вранье. Вот это вот кто писАл?
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 185 https://censor.net/ru/user/472541

Их уже почти нет! И у турков самих немного. Стоят дорого, а в экономике жестокий кризис. "Успехи" правления султана!
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20.10.2020 11:10 Відповісти
Кол-во Байрактаров конфиденциальная информация , ты кто Алиев? Когда его спросила журналюга из франс пресс 24, Алиев ответил у нас их достаточно.
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20.10.2020 11:11 Відповісти
Турки дают 6 шт. Или ты читать по азербайджански разучился! )))
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20.10.2020 11:23 Відповісти
Добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
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20.10.2020 17:44 Відповісти
Ну а теперь расскажи, что там начало происходить 3 - 4 часа назад?
Армяне наносят контрудар со сторона Гадрута и Физулей, которые, якобы взяли алиевцы по 6-7 раз, и отрезают юг, где продвинулись вдоль Аракса азербайджанцы, от Азербайджана? Пока неясно, что там, но если это так, то скоро мешок захлопнетца и ... только вплавь через Аракс в Иран и там интернирование! А там полоска равнины узкая, около 5 км шириной. Вдоль реки.
Довелось в 80 е мне там поездить. На пути в Баку, который мне гораздо больше Еревана понравился.
Цена звиздежа все эти дни?????
Все такаи армяне поменьше брешут. И гопника Эрдогана осадят!
Кстати. В исламе ад есть?
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20.10.2020 18:38 Відповісти
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из Зангилана ВИДЕО https://haqqin.az/news/192004

Лично для Шушан Степанян: вот в какой ад угодила армянская армия! «ЭХ, ШАГАНЭ, ТЫ МОЯ ШАГАНЭ!» - ВИДЕО ИЗ АДА https://haqqin.az/news/192026

Добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
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20.10.2020 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hEEBq3KXsuc&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 видео
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20.10.2020 23:22 Відповісти
Убедительное видео) А ты и надписям на сараях тоже веришь?)))
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21.10.2020 02:12 Відповісти
В ИСЛАМЕ есть ад , называется ДЖЕХЕННЕМ. Азербайджан скоро всех армянских террористов отправит в ДЖЕХЕННЕМ !!!
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20.10.2020 19:25 Відповісти
Вот тебе первые шаги освобождения 4-го района вокруг Карабаха. Скоро армянским террористам нечем будет КОЗЫРЯТЬ перед Азербайджаном. Еще на подходе 3 района в самом Карабахе, которые уже освобождены частично.
Азербайджанская армия уничтожает армянские войска в Губадлы ВИДЕО https://haqqin.az/news/192028
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20.10.2020 19:31 Відповісти
путин будет вам очень благодарен за почти бесплатно полученную Армению в собственность рашки . и за покупку оружия у росии тоже спасибо своему коллеге алиеву скажет .
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20.10.2020 19:50 Відповісти
Ты хоть знаешь, что сейчас, в эти часы, под Зангеланом добивают ряд подразделений азербайджанцев. Котел там им устроили. Куча убитых, кто выжил - прижаты к Худаферинскому водохранилищу и, если не захотят тонуть, то остается сдаваться в плен. Есть еще вариант переплыть Аракс и иранцам. Но это река бурная.
Жалко ребят, которых так гонят на убой. Потери у Алива многократно выше. Не смогут азербайджанские женщина нарожать новых с такими потерями. Чтобы возместить.
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20.10.2020 21:31 Відповісти
Подоляк дает информацию, что азербайджанцы отбили атаку и армяне откатываются. Пока не подтверждено. Но судя по новостям из Армении, оттуда ничего противоположного нет. Т.е. ситуация не в их пользу.
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21.10.2020 10:11 Відповісти
И посмотри свой пост выше и то что сказал подоляка) Он как раз говорит, что на убой там погнали именно армян....
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21.10.2020 13:45 Відповісти
Пока как то так. Неясно за кем развилка. Если армяне ее взяли, то котел захлопнулся. Теперь Алиеву предстоит кидать еще на убой пушечное мясо, чтобы как то помочь. Получится ли?
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 2501https://picua.org/images/2020/10/20/9a01cdff87e44d5d8e3de1c8a798e11c.jpg[/img]
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20.10.2020 21:53 Відповісти
Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 4543
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20.10.2020 21:54 Відповісти
А кроме картинок есть еще что нибудь?) Если утром окажется что ты балабол, извинишься или просто исчезнешь с сайта?)
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21.10.2020 02:17 Відповісти
))))))
В отличие от тебе подобных, я за 3 недели 8-10 раз аряиянскую армию не уничтожил!
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21.10.2020 09:30 Відповісти
Ну так где фотки Худаферинского моста с армянским флагом?) Ты же вчера тут про котлы рассказывал)
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21.10.2020 12:56 Відповісти
Бои идут у реки. А это значит, что контратака оставновила наступление и Подоляк тоже приличный звиздун. Тостаточно вспомнить, что он говорил о действиях украинской армии!
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22.10.2020 09:36 Відповісти
Я его и не смотрел никогда) Узнал о нем именно из за событий в НК... А то что он звиздун, достаточно посмотреть как он оправдывает бездействие рашки))) Тут же заявляет, что с рашкой все согласовано и говорит, что это наказание за Пашиняна, но рашка армян не кинула, это все пиндосы наговаривают)))
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22.10.2020 11:42 Відповісти
Немного посмотрел в гугле, что он за птица)) Лошарик номер 2))) И теперь понятно, кто его источник информации))) Еще и заливает, что рашке был не выгоден этот конфликт изначально)
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22.10.2020 11:48 Відповісти
а что диктаторы из бывших кгбшников правду говорят ?
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20.10.2020 19:47 Відповісти
ДА !!!
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20.10.2020 20:06 Відповісти
Сбили и сбили, главное люди не пострадали. А беспилитник это всего навсего вопрос финансов, купим еще или турки подарят сколько надо. И вообще, мем от Алиева, ИХ У НАС ДОСТАТОЧНО. (С)
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20.10.2020 11:16 Відповісти
нужно сделать механизм самоликвидации, а ты соседи уже всё перебирают 100 процентов
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20.10.2020 11:29 Відповісти
Если идёт размен один байрактар на сотню единиц техники, то у меня для Армении плохие новости.
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Ну хоть один сбили. И то наверное случайно. Они уже половину боеспособной армии Армении уже сожгли. И за все время минус один байрактар. Тяжко им придется.
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20.10.2020 12:10 Відповісти
Зато армяне брешут про какие-то 500 танков и самолетов, что вообще смешно. Учителя из кремля помогают с 'победам '
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20.10.2020 12:27 Відповісти
Найкращі вояки пропагандони, завдяки їм "знищено" з обох боків танків більше ніж їх існувало.
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20.10.2020 15:25 Відповісти
В этой части больше склонна верить Азербайджану. Армяне звиздуны ещё те.
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20.10.2020 17:02 Відповісти
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из Зангилана ВИДЕО https://haqqin.az/news/192004
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20.10.2020 17:35 Відповісти
добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
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20.10.2020 17:38 Відповісти
Это и было понятно, там слова правды нет.
В Одессе уже опустели базары, шашлычные позакрывались, некому печь армянский лаваш - все армяне уехали воевать за украденный у соседа Карабах ( тоже сказка)
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20.10.2020 17:46 Відповісти
Схоже не "збили", а якісь запчастини "відбили" :Р
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20.10.2020 12:23 Відповісти
Азербайджан, на мой взгляд, совершил чудо, создав за эти годы после захвата их территории Арменией, армии именно 21 века. Это и есть лучший показатель, когда враг уничтожается дистанционно. Ну, уничтожили один бпла , что дальше? При этом Азербайджан демонстрирует готовность к переговорам. при освобождении территорий гарантирует безопасность местным армянам, что, в принципе, и было раньше до захвата. Юридически весь мир понимает, на чьей стороне закон.
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20.10.2020 12:25 Відповісти
Тыгыгы. ))

Интересно сколько систем ПВО, танков, РСЗО, РЭБ стоил армянам этот единственный сбитый за все это время Байрактар.
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20.10.2020 12:39 Відповісти
Ну почему же единственный. Минобороны Армении пару дней назад отчиталось что сбили Байрактаров ровно 186. Короче, посадили в лужу одного здесь в теме хлопца, который сообщил. что у Азербайджана их только 6
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20.10.2020 14:27 Відповісти
пропоную версію для кацапів. насправді все те, шо відбувається зараз із рашкотехнікою в сирії-лівії-карабасі - це така багатоочківочка х-ла, щоб начебто показати абсолютну марність і нікчемність рашкотехніки. в результаті лідери нато не можуть пояснити надвидатки на оборону (бо відкого ж тоді оборонятися). решту фінансування вони пускають на створення армії дронів і беспілотників. і тут рашкотехніка вмикає режим бога, всі дрони знищуються, натівці намотуються на армати, х-лу бронюється місце в мавзолеї. занавіс.
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20.10.2020 14:08 Відповісти
увидев эту информацию с утра, решил полазить по интернетам.. и вот к какому выводу я пришел:
1) армяне не сбивали БПЛА "Байрактар"ТБ 2, хотя новость подается, как "армяне уничтожили первый "Байрактар""..
2) доказательств о том что это именно "Байрактар" - нет!.. от слова вообще нет! (корпуса нет, крыльев нет, и так далее)
3) а что есть?! есть оптико-электронный шарик, похожий на те, которые стоят на "Байрактарах"..
4) что еще есть? .. армяне насбивали штук 20 старых азербайджанских АН-2, которые азербайджанцы переделали в беспелотники.. на этих БПЛА АН-2 стоят те же самые оптико-электронные шарики, модули спутникового управления, и + 4 штуки 250 кг бимбы (обычные советские авиа бимбы)..
вывод 1: скорее всего, армяне сбили очередной БПЛА АН-2, и выдают оптико-электронный шарик от него, как шарик от БПЛА "Байрактар"..
вывод 2: мы имеем дело с обычным базарным армянским разводом на весах, а по современному, это называется "информационно-психологическая операция" по дезинформированию общественности и противника об вымышленных достижениях армянской армии.. Кароче, Ашот опять облажался..
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20.10.2020 14:26 Відповісти
оце досягнення ,,круто,,
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20.10.2020 15:14 Відповісти
Цензор, о крахе всего южного фронта ар написать не хотите?
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20.10.2020 16:07 Відповісти
Фронт армян продолжает рушиться, причем сразу в разных местах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.
В частности, освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района. В Джебраильском районе освобождены села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
В Ходжавендском районе освобождены села Агджакенд, Мюлькидере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Ванг.
Глава государства заявил и об освобождении ряда сел Зангиланского района: Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хякяри, Шарифан, Муганлы, а также самого города Зангилан.
https://haqqin.az/news/192000
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Азербайджанские бойцы рапортуют Ильхаму Алиеву из взятого Зангилана.

https://www.youtube.com/watch?v=n3A_qZyjEKw&feature=emb_title
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20.10.2020 16:09 Відповісти
Почему Алиев как и ***** засекретил число убитых азербайджанских солдат?
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20.10.2020 18:44 Відповісти
ну, если ты думаешь, что сводки от АраФейкНьюс правдивы - то я тебя "поздравляю" - шарик, ты балбес!
армянские "сводки погибших" полностю лживы - потери занижены на порядок минимум
лучше бы они просто не называли цифры погибших - до завершения войны, так было бы честнее
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20.10.2020 19:09 Відповісти
так что ответ тебе таков:
Алиев просто честнее армян, которые просто срут на головы потребителям их инфопомоев
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20.10.2020 19:14 Відповісти
А сравнивать ***** и Алиева может только идиот или проплаченный.
***** на Донбассе, как известно, ихтамнет - поэтому и потерьнет.
А Алиев честно говорит, что азербайджанская армия воюет за восстановление территориальной целостности страны. Просто не все новости гражданским стоит знать сразу же - и это нормально, война идет.
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20.10.2020 19:23 Відповісти
только скромно забывает про наемников из Сирии упомянуть . а так да все чэсна .
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20.10.2020 19:54 Відповісти
1. на стороне ар воюют русские наемники из Вагнера и курды из Ирака и Сирии
что ж об этом скромно умолчал?
2. исламисты из Сирии на стороне азери может и воюют, но толку с них мало
на поле боя рулят БПЛА, арта и танки
места там для иррегулярной пехоты со стрелковкой - мало
ну разве что при зачистке захваченной территории
поэтому основная сила у азери - сами азери с тяжелым вооружением
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21.10.2020 00:42 Відповісти
они из одной организации происходят оба совецкие кгбшники .
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20.10.2020 19:53 Відповісти
да да возможно збили https://www.youtube.com/watch?v=7tIehotFwJ8
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20.10.2020 16:09 Відповісти
полюбуйтесь, где находится Зангилан
(не обращайте внимание на закрашенные участки карты, эти данные уже сильно устарели)

Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану - Цензор.НЕТ 1821
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20.10.2020 16:09 Відповісти
За стільки часу аж один доказ збиття є? Це жесть наскільки вони ефективна зброя.
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20.10.2020 16:47 Відповісти
за 3 недели интенсивнейших боев
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20.10.2020 19:10 Відповісти
Пойду-ка закину на ютюб видосик с гайкой, снятой с разных ракурсов и скажу, что я сбил инопланетный звездолет.
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20.10.2020 18:38 Відповісти
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20.10.2020 20:07 Відповісти
Началось! Пораньше-бы! Но нужно было время, чтобы ПВО доставить в Армению...
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Як не крути- а знов перемога Азербайджану.Відправили воювати залізяку щоб зберегти людей...
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Азербайджан освободил Кубатлы
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20.10.2020 22:27 Відповісти
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