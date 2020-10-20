Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану. ВIДЕО
Вірменські військові показали деталі збитого БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на одному з телеграм-каналів.
Топ коментарі
+50 Otec Pigidiy
показати весь коментар20.10.2020 09:40
+37 vismavista
показати весь коментар20.10.2020 09:52
+37 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар20.10.2020 10:03
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с одной стороны армяне наконец то смогли доказать что они действительно что то сбивают а не просто брешут . с другой на каждый сбитый дрон приходится десяток армянских танков и ЗРК ( очень часто вместе с экипажами ) так что размен вполне приемлемый для айзеров
А что еще могут сообщить ары когда у низ пердаки горят??
- Канадцы просто выразили обеспокоенность армянской общине и не более. Все там хорошо))
При этом он и его британский коллега Доминик Рааб выразили обеспокоенность широкомасштабным военным конфликтом в Карабахе и призвали стороны к мирным переговорам в рамках ОБСЕ.
))
Крім того, зрозуміло що, чим більше вони застосовуються тим більше часу та нагоди має противник для відпрацювання засобів і тактики боротьби з ними. Сербам он якось вдалося навіть Стелс завалити старезним радаром, а це, справа більш складна.
Смотрю на ноутбуке. Браузер - Опера. Впрочем, на других браузерах то же самое - вытянутые видосики.
Это только на "Цензоре". На других ресурсах всё нормально.
Мы все что-то потеряли на этой войне
Ты потерял сына, я потерял пулю
Твоя дочь потеряла невинность, я потерял время...
Так тот Байрактар и есть та самая пуля
Forbes оценил состояние Ким Кардашьян в $900 млн.
Ну то ладно...Почему она не приедет со своим "черным" бойфрейдом и не проведет флешмоб в Ереване?
А я тебе скажу...ей до женского полового органа это все! У нее бизнес и "репутация"!
Спроси с ее "черного" бойфренда...посмотрим, что он тебе ответит! Это те, кто кичиться, что армянские женщине не вступают в половой контакт с иноземцами...а если вступаю...то все произошли от армян!
У турков 75. и в заказе 150.Сюда входят потерянные в Сиоии и Ливии
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baykar_Bayraktar_TB2
Сегодняшний - первый, который можно считать подтвержденным в этой войне.
https://censor.net/ru/user/472541
Их уже почти нет! И у турков самих немного. Стоят дорого, а в экономике жестокий кризис. "Успехи" правления султана!
Армяне наносят контрудар со сторона Гадрута и Физулей, которые, якобы взяли алиевцы по 6-7 раз, и отрезают юг, где продвинулись вдоль Аракса азербайджанцы, от Азербайджана? Пока неясно, что там, но если это так, то скоро мешок захлопнетца и ... только вплавь через Аракс в Иран и там интернирование! А там полоска равнины узкая, около 5 км шириной. Вдоль реки.
Довелось в 80 е мне там поездить. На пути в Баку, который мне гораздо больше Еревана понравился.
Цена звиздежа все эти дни?????
Все такаи армяне поменьше брешут. И гопника Эрдогана осадят!
Кстати. В исламе ад есть?
Лично для Шушан Степанян: вот в какой ад угодила армянская армия! «ЭХ, ШАГАНЭ, ТЫ МОЯ ШАГАНЭ!» - ВИДЕО ИЗ АДА https://haqqin.az/news/192026
Добро пожаловать в ад! https://haqqin.az/news/192007
Азербайджанская армия уничтожает армянские войска в Губадлы ВИДЕО https://haqqin.az/news/192028
Жалко ребят, которых так гонят на убой. Потери у Алива многократно выше. Не смогут азербайджанские женщина нарожать новых с такими потерями. Чтобы возместить.
https://picua.org/images/2020/10/20/9a01cdff87e44d5d8e3de1c8a798e11c.jpg[/img]
В отличие от тебе подобных, я за 3 недели 8-10 раз аряиянскую армию не уничтожил!
В Одессе уже опустели базары, шашлычные позакрывались, некому печь армянский лаваш - все армяне уехали воевать за украденный у соседа Карабах ( тоже сказка)
Интересно сколько систем ПВО, танков, РСЗО, РЭБ стоил армянам этот единственный сбитый за все это время Байрактар.
1) армяне не сбивали БПЛА "Байрактар"ТБ 2, хотя новость подается, как "армяне уничтожили первый "Байрактар""..
2) доказательств о том что это именно "Байрактар" - нет!.. от слова вообще нет! (корпуса нет, крыльев нет, и так далее)
3) а что есть?! есть оптико-электронный шарик, похожий на те, которые стоят на "Байрактарах"..
4) что еще есть? .. армяне насбивали штук 20 старых азербайджанских АН-2, которые азербайджанцы переделали в беспелотники.. на этих БПЛА АН-2 стоят те же самые оптико-электронные шарики, модули спутникового управления, и + 4 штуки 250 кг бимбы (обычные советские авиа бимбы)..
вывод 1: скорее всего, армяне сбили очередной БПЛА АН-2, и выдают оптико-электронный шарик от него, как шарик от БПЛА "Байрактар"..
вывод 2: мы имеем дело с обычным базарным армянским разводом на весах, а по современному, это называется "информационно-психологическая операция" по дезинформированию общественности и противника об вымышленных достижениях армянской армии.. Кароче, Ашот опять облажался..
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.
В частности, освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района. В Джебраильском районе освобождены села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
В Ходжавендском районе освобождены села Агджакенд, Мюлькидере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Ванг.
Глава государства заявил и об освобождении ряда сел Зангиланского района: Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хякяри, Шарифан, Муганлы, а также самого города Зангилан.
https://haqqin.az/news/192000
https://www.youtube.com/watch?v=n3A_qZyjEKw&feature=emb_title
армянские "сводки погибших" полностю лживы - потери занижены на порядок минимум
лучше бы они просто не называли цифры погибших - до завершения войны, так было бы честнее
Алиев просто честнее армян, которые просто срут на головы потребителям их инфопомоев
***** на Донбассе, как известно, ихтамнет - поэтому и потерьнет.
А Алиев честно говорит, что азербайджанская армия воюет за восстановление территориальной целостности страны. Просто не все новости гражданским стоит знать сразу же - и это нормально, война идет.
что ж об этом скромно умолчал?
2. исламисты из Сирии на стороне азери может и воюют, но толку с них мало
на поле боя рулят БПЛА, арта и танки
места там для иррегулярной пехоты со стрелковкой - мало
ну разве что при зачистке захваченной территории
поэтому основная сила у азери - сами азери с тяжелым вооружением
(не обращайте внимание на закрашенные участки карты, эти данные уже сильно устарели)