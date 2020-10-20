Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану. ВIДЕО

Вірменські військові показали деталі збитого БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на одному з телеграм-каналів.

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