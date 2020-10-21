Азербайджанские беспилотники "Байрактар" уничтожают армянскую военную технику. ВИДЕО

Азербайджанские военные показали новые записи успешных атак беспилотников "Байрактар" на позиции армии Армении в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях зафиксировано уничтожения танков, РСЗО "Град", радиолокационных станций, артиллерийских позиций и другой техники армии Армении. Судя по записи, атаки успешно проводились в дневное и ночное время суток. Всего на записи около 50 атак беспилотников "Байрактар".

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