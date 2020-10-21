Азербайджанские беспилотники "Байрактар" уничтожают армянскую военную технику. ВИДЕО
Азербайджанские военные показали новые записи успешных атак беспилотников "Байрактар" на позиции армии Армении в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях зафиксировано уничтожения танков, РСЗО "Град", радиолокационных станций, артиллерийских позиций и другой техники армии Армении. Судя по записи, атаки успешно проводились в дневное и ночное время суток. Всего на записи около 50 атак беспилотников "Байрактар".
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+63 Утилизация ватников
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Це, вам не 144+ рехворми і "обійшлися б без добровольців та волонтерів".
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
https://youtu.be/jdETsu9CfAI
стойкости у азеров раньше небыло , неужели они новую армию сделали ?
Странная "логика". Пехоте идти на танки или лучше идти зачищать населенный пункт после уничтожения танков дронами?