Азербайджанські безпілотники "Байрактар" знищують вірменську військову техніку. ВIДЕО

Азербайджанські військові показали нові записи успішних атак безпілотників "Байрактар" на позиції армії Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах зафіксовано знищення танків, РСЗВ "Град", радіолокаційних станцій, артилерійських позицій і іншої техніки армії Вірменії. Судячи з запису, атаки успішно проводилися в денний і нічний час доби. Всього на записі близько 50 атак безпілотників "Байрактар".

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