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Азербайджанські безпілотники "Байрактар" знищують вірменську військову техніку. ВIДЕО

Азербайджанські військові показали нові записи успішних атак безпілотників "Байрактар" на позиції армії Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах зафіксовано знищення танків, РСЗВ "Град", радіолокаційних станцій, артилерійських позицій і іншої техніки армії Вірменії. Судячи з запису, атаки успішно проводилися в денний і нічний час доби. Всього на записі близько 50 атак безпілотників "Байрактар".

Дивіться також: Вірменські військові збили БПЛА Bayraktar TB-2 ВПС Азербайджану. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+63
Это отстрел зайцев в тире. Чем быстрее армяне уберутся из Карабаха, тем меньше подготовится к земле. В этой войне им уже ничего не светит.
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21.10.2020 10:44
+56
Отлично!!! всё планомерно идет к утилизации одной из мусорных рашистских "народных республик"!!!
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21.10.2020 10:45
+43
Армения видимо к третьей мировой готовилась. Только на этом видео танков и градов больше, чем у какой-нибудь европейской армии.
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21.10.2020 10:48
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Тому що, Азербайджан до цього готувався чверть століття. Перш за все вони реформували суспільство і економіку. Вони не мають жодної політичної сили, яка б виступала проти звільнення окупованих територій. Потім створили армію нового зразка. А це, не тільки закупка дронів. Більш важливо те, що вони створили призовну армію з високою свідомістю та дисципліною. Початкова військова підготовка в школах та вишах, 300 000+ резервістів готових за потреби по команді сформувати нові підрозділи. Якщо в 90-х вони в патріотичному запалі перлися в котли то, зараз чітко виконують гарно сплановані і логістично підкріплені задачі. Їх командири проходили навчання в Турції і стажувалися в антитерористичних операціях проти курдів.
Це, вам не 144+ рехворми і "обійшлися б без добровольців та волонтерів".
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21.10.2020 15:15 Відповісти
Музыкальное сопровождение подобрали супер, конечно
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21.10.2020 14:23 Відповісти
Армении нужно подписывать капитуляцию немедленно. Дальше, это уже бессмысленная бойня собственных солдат. Пашинян должен проявить благоразумие. Такими темпами, скоро из оружия у армян, останутся только одни шампуры.
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21.10.2020 15:05 Відповісти
За что такое мочилово?Посмотрите -бесплодная каменистая почва,ни былинки ни кривого деревца...
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21.10.2020 15:11 Відповісти
Есть такое понятие- Родина.
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21.10.2020 15:17 Відповісти
Армія Азебрайджану в 23-х км від Лачинського коридору.
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Орлы (байрактары) прилетели.Кадры впечатляющие.И почему то армян совсем не жалко,а даже наоборот.)))Азербайджану и Турции браво!!!!!!
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21.10.2020 16:59 Відповісти
Армія Азербайджану в 23-х км від Лачинського коридору.
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
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21.10.2020 17:04 Відповісти
сводка с полей для руссски
https://youtu.be/jdETsu9CfAI
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21.10.2020 18:32 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума..." (с)
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21.10.2020 18:37 Відповісти
Почему украинцы в своём большинстве поддерживают Азербайджан. Потому что ситуация у нас практически созвучная. Армения захватила территории Азербайджана точно также и на таком же голимом предлоге , как рашка оккупировала украинский Крым. И мы просто за то, чтобы справедливость восторжествовала. Никому нельзя топтать международное право, безнаказанно перекраивать границы. И восстановление Азербайджаном своих законных сейчас , а, надеюсь, такими темпами так и будет в скором времени, вселяет в нас надежду, что нарассея получит по рогам тоже за все преступления против Украины. Азербайджан за время оккупации сумел создать армию 21 века, они пересмотрели и свой менталитет и дисциплину. Нам тоже нужно строить новую армию на основе новых технологий , а не старых паркетных генералов, переодетых в новую форму.
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21.10.2020 18:38 Відповісти
Чекаймо, коли Вірменське Радіо озвучить власну версію цих подій. І щось мені здається, що вона буде докорінно відрізнятися від... здорового глузду.
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21.10.2020 18:39 Відповісти
дроны - дронами , но главное пехота , пока зачистки не будет - населенный пункт не твой ,
стойкости у азеров раньше небыло , неужели они новую армию сделали ?
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21.10.2020 18:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/437040

Странная "логика". Пехоте идти на танки или лучше идти зачищать населенный пункт после уничтожения танков дронами?
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Практически класика , так и хочется спросить у премьера Армении : Ну что помогли тебе твои кацапы.
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21.10.2020 20:25 Відповісти
Кацапы их в наглую кинули... И не скрывают это... Так прямо и говорят, это вам за "пиндосовского" Пашиняна...
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22.10.2020 04:23 Відповісти
Я бы так не сказала. Кацапы боятся, что им насыпят новых санкций , но они , по-прежнему, спонсируют эту войну. Иначе откуда у нищей Армении вся эта новая техника, которую нужно к тому же чем- то заправить
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22.10.2020 11:07 Відповісти
Ну какая новая техника? Обычный старый металлолом... Рашикам было дешевле это отправить армянам, чем самим утилизировать) Они же союзники... Техники раньше нагнали... А только армяне захотели свободы, сменили власть... А ***** этого боится больше чем санкций... Так что рашка кидает ВСЕХ, при первом удобном случае... Я больше чем уверен, что рашка и Пашиняну пообещала поддержку... Иначе он бы не полез на рожон, заявляя что НК(совместно с "буферной зоной")это часть Армении, отказавшись от договоренностей предшественников о постепенной передачи 5 районов... Сразу пообещала и тут же кинула... Чем и воспользовался Азербайджан освобождая свою территорию... Ведь что у Алиева, что у *****, одна и та же риторика... Соросовская шавка... Так они Пашиняна величают...
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22.10.2020 12:08 Відповісти
Кстати эанное видео наглядно показывает как происходит война когда у одной из сторон полное доминирование в воздухе. При этом нам нужно помнить, что у кацапов авиация количественно превосходи нашу на порядок. При этом мы даже не пытаемся разрабатывать собственное ПВО, все мечтая о том, как нам наши западные "друзья" продадут современное ПВО (хотя те отказываются это делать наотрез) или восстанавливая морально устарешие и физически изношенные "Печоры".
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21.10.2020 20:30 Відповісти
У кого то есть проблемы с загрузкой или просмотром видео?
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21.10.2020 21:05 Відповісти
На опере нормально идет, на хроме в начале останавливается
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21.10.2020 22:23 Відповісти
У меня тоже так,вроде началось видео, раз и стало и грузится.
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21.10.2020 23:01 Відповісти
Окуеть! Да напишите уже по-человечески: современные ударные турецкие бпла крошат в говно кацапский хлам прошлого столетия. А то такое впечатление, что в великой битве, не на жизнь, а на смерть, сошлись две супердержавы: армения, *****, и азербайджан, *****!. То есть, типа, цыгане с молдаванами на рынке в Одессе подрались. У особо встревоженных прошу прощения за дамбасянский диалект.
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21.10.2020 22:37 Відповісти
Сотня- другая байрактаров вполне может за пару недель сжечь в Дамбабве несколько сотен танков и прочих супер-пупер самодвижущихся железяк из Держимордора. Даже не переходя войсками линии фронта. Но Клоун этого никогда не захочет и не осмелится .
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21.10.2020 23:07 Відповісти
А никто не осмелится...пока силы не сравняются с силами мордора... Не путайте изолированный от параши карабах и граничащий с парашей лугандон
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22.10.2020 21:54 Відповісти
Какой смысл окапывать технику?
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21.10.2020 23:18 Відповісти
Страус закапывает свою голову по этой же причине
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22.10.2020 03:22 Відповісти
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