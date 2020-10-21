Азербайджанські безпілотники "Байрактар" знищують вірменську військову техніку. ВIДЕО
Азербайджанські військові показали нові записи успішних атак безпілотників "Байрактар" на позиції армії Вірменії в Нагірному Карабасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах зафіксовано знищення танків, РСЗВ "Град", радіолокаційних станцій, артилерійських позицій і іншої техніки армії Вірменії. Судячи з запису, атаки успішно проводилися в денний і нічний час доби. Всього на записі близько 50 атак безпілотників "Байрактар".
Топ коментарі
+63 Утилизация ватников
показати весь коментар21.10.2020 10:44
+56 Рома Маестро
показати весь коментар21.10.2020 10:45
+43 Евгений Новиков #476273
показати весь коментар21.10.2020 10:48
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Це, вам не 144+ рехворми і "обійшлися б без добровольців та волонтерів".
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/21-october-azerbaijan-army-near-bala-soltanl-village-in
https://youtu.be/jdETsu9CfAI
стойкости у азеров раньше небыло , неужели они новую армию сделали ?
Странная "логика". Пехоте идти на танки или лучше идти зачищать населенный пункт после уничтожения танков дронами?