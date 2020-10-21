Бойца Нацгвардии нашли повешенным на столичном Печерске, - СМИ. ВИДЕО
В Печерском районе Киева нашли повешенным солдата Национальной гвардии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщают "Стражи Эспрессо".
Отмечается, что вероятное самоубийство произошло на заброшенной территории, на улице Евгения Коновальца, неподалеку от университета культуры и воинской части НГУ.
Кроме того на видео сообщается, что погибшему было 22 года.
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Сидят в тылу .
В подвале продаю́т на разлив.
Иногда, вполне приличное пойло.