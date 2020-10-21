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Бойца Нацгвардии нашли повешенным на столичном Печерске, - СМИ. ВИДЕО

В Печерском районе Киева нашли повешенным солдата Национальной гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщают "Стражи Эспрессо".

Отмечается, что вероятное самоубийство произошло на заброшенной территории, на улице Евгения Коновальца, неподалеку от университета культуры и воинской части НГУ.

Кроме того на видео сообщается, что погибшему было 22 года.

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Киев (25513) самоубийство (998) смерть (9218)


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...настоящие бойцы сейчас на передке, все остальные - мусора...
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21.10.2020 15:19 Ответить
Настоящие бойцы никогда не ездят на ротацию и 6 лет на передке сидят?
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21.10.2020 15:35 Ответить
Нацгвардия не воюет. У них другие функции.
Сидят в тылу .
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21.10.2020 15:41 Ответить
Дурак *** ...
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21.10.2020 15:24 Ответить
Похоже на территорию бывшего детсада, которая уже почти застроена.
В подвале продаю́т на разлив.
Иногда, вполне приличное пойло.
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21.10.2020 15:43 Ответить
Щось там у ВВшників не впорядку зі службою.
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21.10.2020 17:56 Ответить
 
 