Бійця Нацгвардії знайшли повішеним на столичному Печерську, - ЗМІ. ВIДЕО

У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Національної гвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляють "Вартові Еспресо".

Зазначається, що ймовірне самогубство сталося на покинутій території, на вулиці Євгена Коновальця, неподалік від університету культури і військової частини НГУ.

Крім того на відео повідомляється, що загиблому було 22 роки.

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