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Бійця Нацгвардії знайшли повішеним на столичному Печерську, - ЗМІ. ВIДЕО

У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Національної гвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляють "Вартові Еспресо".

Зазначається, що ймовірне самогубство сталося на покинутій території, на вулиці Євгена Коновальця, неподалік від університету культури і військової частини НГУ.

Крім того на відео повідомляється, що загиблому було 22 роки.

Також читайте: Страшна трагедія на Хмельниччині: чоловік повісив однорічного сина, після чого повісився сам, - Нацполіція

Автор: 

Київ (19457) самогубство (632) смерть (6746)


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...настоящие бойцы сейчас на передке, все остальные - мусора...
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Настоящие бойцы никогда не ездят на ротацию и 6 лет на передке сидят?
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21.10.2020 15:35 Відповісти
Нацгвардия не воюет. У них другие функции.
Сидят в тылу .
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Дурак *** ...
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21.10.2020 15:24 Відповісти
Похоже на территорию бывшего детсада, которая уже почти застроена.
В подвале продаю́т на разлив.
Иногда, вполне приличное пойло.
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21.10.2020 15:43 Відповісти
Щось там у ВВшників не впорядку зі службою.
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21.10.2020 17:56 Відповісти
 
 