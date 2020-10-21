Бійця Нацгвардії знайшли повішеним на столичному Печерську, - ЗМІ. ВIДЕО
У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Національної гвардії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляють "Вартові Еспресо".
Зазначається, що ймовірне самогубство сталося на покинутій території, на вулиці Євгена Коновальця, неподалік від університету культури і військової частини НГУ.
Крім того на відео повідомляється, що загиблому було 22 роки.
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Сидят в тылу .
В подвале продаю́т на разлив.
Иногда, вполне приличное пойло.