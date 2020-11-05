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Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов. ВИДЕО

Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил: "Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В сочетании с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".

В то же время, министр отметил, что карантин выходного дня введут не на этих выходных.

"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается возможность введения "карантина выходного дня".

Также читайте: В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Як тебе звати дурнику?
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05.11.2020 10:01
+6
Может быть зебилы сначала нужно нарядить всех принудительно в маски, включая клоуна, а затем уже что то ужесточать?
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05.11.2020 09:55
+3
Коли учні повeрнулись після літа в школи, одразу почвся спалах вірусу. Нeвжe важко пeрeвeсти хоч сeрeдню та старшу школу на дистанційнe навчання? Вжe нe бeруть в лікарні хворих - кажуть лікуйтeсь вдома. Так люди і будуть помирати по домівках, нe псуючи статистики...
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05.11.2020 10:17
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Тупі зебіли! В класах нема третини дітей, діти як пішли в школу, одразу почався спалах ковід. В Польші вже закрили не лише середню та старши школи, а й молодшу навіть. При 20 тисячах вас винесуть на вилах !
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05.11.2020 09:54 Ответить
Як тебе звати дурнику?
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05.11.2020 10:01 Ответить
При 20 тисячах вас винесуть на вилах !\\\\\\

Ахахахаха.... повеселив.
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05.11.2020 10:02 Ответить
Ляшко? Олег Валериевич, Вы тоже цензор читаете, похвально
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05.11.2020 10:15 Ответить
Может быть зебилы сначала нужно нарядить всех принудительно в маски, включая клоуна, а затем уже что то ужесточать?
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05.11.2020 09:55 Ответить
Обезьяне маска не поможет...
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05.11.2020 10:12 Ответить
Не знаю, как у вас в деревне, у нас тута в Кыйови все в масках.
Но чота както не помогает. Может толку с них всётаки никакого?
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05.11.2020 10:12 Ответить
В вашем лаптестане петухи их гавна, пшол к себе на сру помойку.
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05.11.2020 10:19 Ответить
Из гавна.
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05.11.2020 10:20 Ответить
Шо, подгорает, да? Пойди водички попей, успокойся
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05.11.2020 10:36 Ответить
Ага, рассказывай сказки. В магаз заходишь, добрых 30% с торчащим носом, куча еще с маской на подбороде. Но конечно это еще ок, по сравнению с гениями из Харькова, где 90% без масок в ОТ.

Но ты сепарский выкидышь, можешь всегда уехать из ненависного бЕндеревсеого "Кыйова" в родной лаптестан
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05.11.2020 11:02 Ответить
Живу в Киеве, все на улицах без масок. Дезинфекции улиц, как в Китае, отродясь не видела. Список продолжать? Зато людям хотят запретить жрать по выходным. Гениальность нашего народа и вышедших из него чиновника достойна премии Дарвина.
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05.11.2020 11:25 Ответить
А продукты все по выходным закупают
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05.11.2020 10:12 Ответить
Коли учні повeрнулись після літа в школи, одразу почвся спалах вірусу. Нeвжe важко пeрeвeсти хоч сeрeдню та старшу школу на дистанційнe навчання? Вжe нe бeруть в лікарні хворих - кажуть лікуйтeсь вдома. Так люди і будуть помирати по домівках, нe псуючи статистики...
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05.11.2020 10:17 Ответить
дурлей ты, Шарапов
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05.11.2020 10:17 Ответить
Ідіоти. Це лише створить дискомфорт людям, але толку не буде. Всі будуть масово заповнювати ці магазини у робочі дні. Бо покупки все одно людям потрібно робити. Це не вихід.
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05.11.2020 10:22 Ответить
Тварье ЗЕленое - это треть месца не работать, а налоги заплатить в полном объеме...
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05.11.2020 10:27 Ответить
А величезній кількості людей, які вже перехворіли, і які нікого заразити апріорі не можуть, доведеться у вихідний день терпіти ці обмеження. Зробіть безкоштовне масове тестування, як Словаччина, або позакривайте на всі дні точки, які ДІЙСНО є об'єктами поширення хвороби: школи, наливайки, нічні клуби, кінотеатри, базари.
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05.11.2020 10:28 Ответить
школы, трц, кинотеатры, все где люди собираются в помещении 100% !!!!!
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05.11.2020 10:37 Ответить
Базары то причём? Свежий воздух - всяко лучче магазинного.
Наливайки у нас у Кыйови и так закрыты после 10ти - только столики на улице работают.

ЗЫ: и да, по моему мнению, действительно заразными является ОТ - понабиваются как селёдки в бочку ещё и деньги передают туда-сюда. Это вам не наливайка с дистанцией в метр минимум
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05.11.2020 10:40 Ответить
Про транспорт я не написав свідомо, бо розумію, що без нього неможливо, на жаль. Хоча це дійсно розсадник зарази
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05.11.2020 10:55 Ответить
Живу в Киеве, все на улицах без масок. Дезинфекции улиц, как в Китае, отродясь не видела. Список продолжать? Зато людям хотят запретить жрать по выходным. Гениальность нашего народа и вышедших из него чиновников достойна премии Дарвина.
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05.11.2020 11:26 Ответить
На улицах да, редко кто. А смысл?
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05.11.2020 11:35 Ответить
Заболеете - узнаете, в чем смысл предохраняться ) Ну а каков смысл Вашего вопроса? Заболевание высоконтагиозное, ежу очевидно, что маски нужны и на улицах. Но не нашему населению - про что и был мой коммент.
Ну ладно, МОЗ и ВОЗ вещают то, что должны вещать, чтобы спасти экономику, иначе их большие дяди по головке не погладят. Но Вам-то что мешает себя поберечь?
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05.11.2020 11:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/433437 И как помогают маски, в Европе, где народ не такой, как наш, а сознательный? В Германии, например?
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05.11.2020 13:18 Ответить
В какой Европе? В которой летом ездили на курорты и тусили в кафешках? Вы реально думаете, что идиоты встречаются только в Украине? Сравните отношение к эпидемии в Корее и Франции, прежде чем писать, что в Европе носят маски. И посчитайте количество российских пропагандистов в Германии.
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06.11.2020 12:49 Ответить
Карантин выходного Степанова введите на 7 дней в неделю оно звездит а ничего не делает бегает кругом делает заявление одно дебильнее другого там еще один фрукт скачет по поляночке Ляшко - санврач не знаю чего
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05.11.2020 13:54 Ответить
 
 