Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов. ВИДЕО

Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил: "Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В сочетании с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".

В то же время, министр отметил, что карантин выходного дня введут не на этих выходных.

"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается возможность введения "карантина выходного дня".

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