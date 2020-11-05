Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов. ВИДЕО
Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил: "Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В сочетании с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".
В то же время, министр отметил, что карантин выходного дня введут не на этих выходных.
"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - подытожил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается возможность введения "карантина выходного дня".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ахахахаха.... повеселив.
Но чота както не помогает. Может толку с них всётаки никакого?
Но ты сепарский выкидышь, можешь всегда уехать из ненависного бЕндеревсеого "Кыйова" в родной лаптестан
Наливайки у нас у Кыйови и так закрыты после 10ти - только столики на улице работают.
ЗЫ: и да, по моему мнению, действительно заразными является ОТ - понабиваются как селёдки в бочку ещё и деньги передают туда-сюда. Это вам не наливайка с дистанцией в метр минимум
Ну ладно, МОЗ и ВОЗ вещают то, что должны вещать, чтобы спасти экономику, иначе их большие дяди по головке не погладят. Но Вам-то что мешает себя поберечь?