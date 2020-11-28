Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" панихиду.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В последнюю субботу ноября украинский народ чтит память жертв Голодомора-геноцида. Искусственно организованная тоталитарным режимом советской власти трагедия оставила в душе нашего народа глубокую рану", - отметил Епифаний.
Он добавил, что в молитвах Церковь просит Спасителя упокоить души всех замученных голодом в Украине и дарить им вечную и блаженную жизнь.
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Участие в молебне также принимали представители Украинской греко-католической церкви.
Почтить память погибших от голода к мемориалу пришли сотни киевлян.
Автор фото и видео - Олег Богачук
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Но в чем смысл панихиды?
Тут историческое событие-повод вспомнить влияние "братского народа" и делать выводы,которые ох как нужны сейчас,А не панихидами заниматься.У нас 17%за опзж голосует.Это повторение тех лет.
Панихида не мне мешает.Она мешает всем.В том числе и верующим.
Пустое занятие,что для безбожников,что для верующих.
Оскільки люди масово помирали з голоду з осені 1932 до весни 1933, і помирали мільйони, то установити дату смерті кожного неможливо, а у багатьох померлих і родичів у живих не задишилось. Тому поминають усіх в День пам'яті жертв голодомору у останню суботу листопада кожного року.
Поминати померлих - це традиція релігійна і народна. І я вважаю, що це хороша, нормальна традиція. А щодо Біблії, то там багато чого не написано, ні про мобільні телефони, ні про інтернет, ні про гарячу воду в кранах...
Панихиды-это обман,циничный.
А просто вмпоминать умерших-да пожалуйста,в любой день.
Меня возмутило,что батюшки приперлись в день Голодомора устраивать свои лживые спектакли и зарабатывать бабки,а лучше б потратили время,чтоб разьяснить людям,почему был Голодомор,и как не допустить снова московскрй оккупации,что сейчас так важно
А на вогнищах палили ті, в кого усе було святе? Точно?
Одни живут нечестиво-отвергая Бога,другие прикрываясь Им.
https://youtu.be/xXKujg4sYOQ SVRM - Лихії Вітри Стогнуть Без Упину
Мовчазна біла долина
Злилась із свинцевим небом
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село
Хтось один
Гірко голосив уночі
А рано-вранці вдавився
У темнім підвалі
Вітер віє
Над степом безмежним
Вітер віє
Над степом безмежним
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село
Страшна самота під снігами взиму
Без листя мовкнуть дерева
Цей час нагадує мерця
І вирвався крик нестямний:
Рятуйтесь хто може!
Тривожно, пронизливо, страшно
кричав журавель,
від зграї відставши.
Це він десь в лету високим
край сніжної хмари
раптово торкнувся крилом.
Лиш злії вітри стогнуть без упину
І сутінь спомини жахливі пише
На обрії далечина єдина
На шиї старості рука...
...старості рука костиста
В зимову ніч у холоді стоїть хатина
В зимову ніч у холоді стоїть хатина
Місяць сховався за чорними хмарами,
Та незважаючи на голод та втому,
Крізь холодну темряву ночі,
Я поспішаю додому.
Я поспішаю додому.
Додому.
Останнє зусилля, дихати важко,
Навколо усе вже знайоме до болю.
Знайомі дерева, дорога, галявина,
Я знову вдома, це вічне коло.
Я знову вдома.
Усі зірки згасли, підступна тиша,
Біль та горе мене розриває.
Я стою серед вбитих, катованих,
Дому в мене більше немає.
Дому в мене більше немає.
Немає.
Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.
Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.
Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.
Крига, сніг, морозний вітер,
Я іду куди бачать очі.
Куди бачать очі.
Крізь холодну темряву ночі.
Ночі.
Ночі.
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