Пенсионеры Минска вышли на "Марш мудрости". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси проходит "Марш мудрости", в котором участвуют несколько тысяч пожилых людей. Силовики блокировали их движение. Есть задержанные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Участники марша собирались пройти по улице Ленина, но буквально через 300 метров путь им перекрыли силовики. Пенсионерам пришлось свернуть на боковую улицу.

Силовики не дали участникам марша собраться в одну большую колонну, и пенсионеры были вынуждены разделиться на несколько шествий, которые отправились по разным маршрутам в центре города.

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Одни из них скандируют "Жыве Беларусь", другие - "Бабушки и деды, идем до победы!".

Часть пенсионеров водили хоровод у здания КГБ Беларуси. Их оттеснили силовики.

СМИ сообщают о нескольких задержанных.















