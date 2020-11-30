Пенсионеры Минска вышли на "Марш мудрости". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Беларуси проходит "Марш мудрости", в котором участвуют несколько тысяч пожилых людей. Силовики блокировали их движение. Есть задержанные.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
Участники марша собирались пройти по улице Ленина, но буквально через 300 метров путь им перекрыли силовики. Пенсионерам пришлось свернуть на боковую улицу.
Силовики не дали участникам марша собраться в одну большую колонну, и пенсионеры были вынуждены разделиться на несколько шествий, которые отправились по разным маршрутам в центре города.
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Одни из них скандируют "Жыве Беларусь", другие - "Бабушки и деды, идем до победы!".
Часть пенсионеров водили хоровод у здания КГБ Беларуси. Их оттеснили силовики.
СМИ сообщают о нескольких задержанных.
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чи це відразу після "маршу першачків"?
Свій шанс(час) білоруси "успішно" прої..али(
лучше бы думали как занять парламент и президентский дворец.....
нужна осада....
Без квітів небезпечно ходити вулицями Мєнська...
Ненасильственный протест - всего лишь инструмент - инструмент, имеющий сотни разновидностей и проявлений. Мирный протест прекрасно совмещается с насилием в отношении противников революции. И если мы говорим, что революция победила бескровно, это вовсе не значит, что она была ненасильственной. Революция Гвоздик в Португалии начиналась как банальный военный переворот, но неожиданно для самих путчистов в течении нескольких часов получила всенародный характер. Румынская революция 1989 г. стартовала, как мирная, но быстро приобрела кровавый характер.
Майдан в Киеве в 2013 г. на первых порах был очень похож на нынешнюю белорусскую недореволюцию - евро-романтика, мечты про кружевные трусики, песенки хором, попытки обнимашек с милицией и стихотворные флешмобы в фейсбучиках. А потом уже стали палить покрышки, поджигать карателей коктейлями Молотова и хоронить небесную сотню. Любая революция, сталкиваясь с реакцией, радикализуется. Если мирный протест не срабатывает... Ну, ОК, у дедушки на даче еще с войны пара обрезов припрятана…
Кстати, вот вам наглядная иллюстрация подобной радикализации: 10 дней назад я порекомендовал телеграм-канал Свободная Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus/53) с тремя сотнями подписчиков, который знакомые белорусские девчонки создали для экспертного анализа в академическом стиле методов ненасильственного протеста. Всего полторы недели прошло - а за это время они уже и в застенках посидеть успели () и разочаровались в овцах, мирно протестующих всем стадом (). https://t.me/svobodnayabelarus/202 Теперь отжигают нипадецки. Сегодня там более 40 тысяч прочтений набрал пост, рассказывающий, как выжигать глаза карателям с помощью лазерных указок (). Загляну туда через месяц и не удивлюсь, если эти валькирии революции начнут выкладывать фото лично казненных омоновцев.
Всякая революция изначально имеет среднестатистические 10% шансов на успех. Так что, дорогой профессор Петухов, не стоит впадать во вселенскую скорбь. Белорусскую революцию хоронить пока преждевременно - ребята еще побарахтаются.
Стачечное движение заглохло настолько, что событием общенационального масштаба (https://t.me/stachkom/1467) становится присоединение к экономическому протесту одного работника. Студенческие протесты, как системное явление, подавлены.
Уличный протест и распространение национальной символики остаются практически единственными формами выражения недовольства белорусами в оффлайне (любителей ******** прогнали со дворов не омоновцы, но холода). Однако говорить о том, что сопротивление нарастает, не приходится. Основной фактор, сдерживающий активность гражданского общества - психологическая усталость людей. Зима близко. Вясна прыйдзе.
#анализ #сопротивление
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линии партииЛукашенко.
Во время марша мудрости, чтоб вы понимали