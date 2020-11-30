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Новости Видео Революция в Беларуси
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Пенсионеры Минска вышли на "Марш мудрости". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси проходит "Марш мудрости", в котором участвуют несколько тысяч пожилых людей. Силовики блокировали их движение. Есть задержанные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Участники марша собирались пройти по улице Ленина, но буквально через 300 метров путь им перекрыли силовики. Пенсионерам пришлось свернуть на боковую улицу.

Силовики не дали участникам марша собраться в одну большую колонну, и пенсионеры были вынуждены разделиться на несколько шествий, которые отправились по разным маршрутам в центре города.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встретиться с Путиным

Одни из них скандируют "Жыве Беларусь", другие - "Бабушки и деды, идем до победы!".

Часть пенсионеров водили хоровод у здания КГБ Беларуси. Их оттеснили силовики.

СМИ сообщают о нескольких задержанных.

Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 01
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 02
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 03
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 04
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 05
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 06
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 07
Пенсионеры Минска вышли на Марш мудрости 08

Автор: 

Беларусь (7890) марш (632) пенсионеры (837) Минск (1562)


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Топ комментарии
+13
интересно, на сколько у них хватит креатива в названиях маршей?
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30.11.2020 16:14
+11
"Вместе со старостью обычно приходит мудрость. Но иногда старость приходит сама." (с) Оскар Уайлд
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30.11.2020 16:20
+10
Луке терять нечего! Названия маршей уже не имеют значения! Либо он вас омоном, либо вы его коктейлями нах.рашка! Бажаю Перемоги! Живе Беларусь!
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30.11.2020 16:22
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интересно, на сколько у них хватит креатива в названиях маршей?
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30.11.2020 16:14 Ответить
Щойно хотів це ж написати))
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30.11.2020 16:17 Ответить
Как раз хотеол написать, что скоро будет кризис названий маршей
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30.11.2020 16:49 Ответить
Та до нового року ще вистачить. На весну ось заначка є:

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30.11.2020 17:14 Ответить
Але ще навіть до маршу дебілів не дійшли...Вони сидять дома і чекають...
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30.11.2020 17:37 Ответить
лука пенсий лишит бабушек
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30.11.2020 16:14 Ответить
Старось - не значит мудрость. Подумаешь чел какой-то дольше меня топчит эту землю, тоже мне блин праздник
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30.11.2020 16:17 Ответить
Одні фрази:"хватит кормить" и "путин, введи" чого вартують.
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30.11.2020 16:19 Ответить
"Вместе со старостью обычно приходит мудрость. Но иногда старость приходит сама." (с) Оскар Уайлд
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30.11.2020 16:20 Ответить
Зачастую бывает именно так, как сказал О. Уайлд. Надеюсь, что у беларусских бабушек хватит мудрости не переть на вооруженных до зубов полицаев. Им все равно, кому кости ломать.
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30.11.2020 16:26 Ответить
Но то что молодость уйдет, то это достоверно, не зависимо от того придет ли мудрость.
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01.12.2020 09:02 Ответить
Чекає тебе самотність, чи ні, бо зараз стібати легко. Молодість - це не мудрий стан, а просто вік.
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01.12.2020 09:10 Ответить
а коли нарешті буде "марш мужчин Білорусі"?
чи це відразу після "маршу першачків"?
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30.11.2020 19:52 Ответить
Вот скоро и узнаете с ушедшей молодостью придет ли мудрость.
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01.12.2020 09:04 Ответить
Луке терять нечего! Названия маршей уже не имеют значения! Либо он вас омоном, либо вы его коктейлями нах.рашка! Бажаю Перемоги! Живе Беларусь!
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30.11.2020 16:22 Ответить
проделки старика байдена. вводит в бой свои резервы ))
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30.11.2020 16:25 Ответить
Как не называй те маши, хоть "мудрости", хоть "дурости".... все равно толка нет, разве что променад от скуки для бабулек.
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30.11.2020 16:25 Ответить
люди в такой способ демонстрируют свою позицию по ситуации, а вы вот, свою "мудрость" или "дурость" демонстрируете постами на Цензоре
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30.11.2020 17:49 Ответить
позиция без результата - мыльная бульбашка... спускаются остатки паров... а таракан только посмеивается и называет их лохами.
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30.11.2020 18:09 Ответить
капля камень точит...
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30.11.2020 21:54 Ответить
Ой ли...сдаётся, не тот случай...
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30.11.2020 22:02 Ответить
при всій симпатії..
Свій шанс(час) білоруси "успішно" прої..али(
Пенсіонери Мінська вийшли на "Марш мудрості" - Цензор.НЕТ 6016
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30.11.2020 19:54 Ответить
маршируй не маршеруй всёравно получиш ......

лучше бы думали как занять парламент и президентский дворец.....

нужна осада....
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30.11.2020 16:29 Ответить
Пенсионерам, которым еще памятны страхи перед КГБ, психушками или просто разборами на собраниях, не так просто преодолеть страх. Очевидно, страх за детей и внуков оказался сильнее.
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30.11.2020 16:33 Ответить
Тихановская и ее штаб не устали придумывать названия маршей? Названия меняются, итог то же. Лукашенко стебется, опозиция отгребает. Клоуны, упростили Луке работу. Раньше надо было искать недовольных, сейчас они сами собераются по команде в нужном для власти месте и в удобное для власти время. Мазохисты собрались, омон приехал, все довольны.
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30.11.2020 16:37 Ответить
Останнім буде "Марш дурості"... Там, замість гумових куль, будуть літать свинцеві... Може, хоч тоді розум з"явиться...
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30.11.2020 16:44 Ответить
Останнім буде "Марш останього". Чекати залишилось недовго.
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30.11.2020 16:56 Ответить
скоро дойдет и до марша тупости
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30.11.2020 16:39 Ответить
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30.11.2020 16:40 Ответить
Эх, помню в детстве хороводы любил.
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30.11.2020 16:47 Ответить
Бг-ггг... хоровод тупости - ента сила... То-то вы ща законтачены на бацьке...ХЕХ...
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01.12.2020 02:13 Ответить
https://belarusian_chronicles.d3.ru/tovarishch-lukashesku-proizoshla-chudovishchnaia-oshibka-2078451/ Товарищ Лукашеску, произошла чудовищная ошибка!





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30.11.2020 16:49 Ответить
Певно, омонівці образились, що їм не подарували квіти.
Без квітів небезпечно ходити вулицями Мєнська...
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30.11.2020 20:03 Ответить
Це вже якийсь мазохізм. На що вони сподіваються?
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30.11.2020 16:51 Ответить
мы тоже стояли месяцами на Майдане и надеялись на здравый смысл...
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30.11.2020 17:56 Ответить
https://kungurov.livejournal.com/279000.html kungurov, [26.09.20 16:52]
Ненасильственный протест - всего лишь инструмент - инструмент, имеющий сотни разновидностей и проявлений. Мирный протест прекрасно совмещается с насилием в отношении противников революции. И если мы говорим, что революция победила бескровно, это вовсе не значит, что она была ненасильственной. Революция Гвоздик в Португалии начиналась как банальный военный переворот, но неожиданно для самих путчистов в течении нескольких часов получила всенародный характер. Румынская революция 1989 г. стартовала, как мирная, но быстро приобрела кровавый характер.
Майдан в Киеве в 2013 г. на первых порах был очень похож на нынешнюю белорусскую недореволюцию - евро-романтика, мечты про кружевные трусики, песенки хором, попытки обнимашек с милицией и стихотворные флешмобы в фейсбучиках. А потом уже стали палить покрышки, поджигать карателей коктейлями Молотова и хоронить небесную сотню. Любая революция, сталкиваясь с реакцией, радикализуется. Если мирный протест не срабатывает... Ну, ОК, у дедушки на даче еще с войны пара обрезов припрятана…
Кстати, вот вам наглядная иллюстрация подобной радикализации: 10 дней назад я порекомендовал телеграм-канал Свободная Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus/53) с тремя сотнями подписчиков, который знакомые белорусские девчонки создали для экспертного анализа в академическом стиле методов ненасильственного протеста. Всего полторы недели прошло - а за это время они уже и в застенках посидеть успели () и разочаровались в овцах, мирно протестующих всем стадом (). https://t.me/svobodnayabelarus/202 Теперь отжигают нипадецки. Сегодня там более 40 тысяч прочтений набрал пост, рассказывающий, как выжигать глаза карателям с помощью лазерных указок (). Загляну туда через месяц и не удивлюсь, если эти валькирии революции начнут выкладывать фото лично казненных омоновцев.
Всякая революция изначально имеет среднестатистические 10% шансов на успех. Так что, дорогой профессор Петухов, не стоит впадать во вселенскую скорбь. Белорусскую революцию хоронить пока преждевременно - ребята еще побарахтаются.
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30.11.2020 19:58 Ответить
▶️ ВЫВОДЫ. Децентрализованный протест пока не удалось сделать более массовым, чем единая протестная акция в Минске. Не оправдываются надежды и на рост местной самоорганизации. Из низовых структур действуют только домовые, дворовые и районные чаты, однако в последнее время из них наблюдается отток участников.
Стачечное движение заглохло настолько, что событием общенационального масштаба (https://t.me/stachkom/1467) становится присоединение к экономическому протесту одного работника. Студенческие протесты, как системное явление, подавлены.
Уличный протест и распространение национальной символики остаются практически единственными формами выражения недовольства белорусами в оффлайне (любителей ******** прогнали со дворов не омоновцы, но холода). Однако говорить о том, что сопротивление нарастает, не приходится. Основной фактор, сдерживающий активность гражданского общества - психологическая усталость людей. Зима близко. Вясна прыйдзе.
#анализ #сопротивление
✊ Подписывайтесь на Свободную Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus), мы пишем без розовых соплей!
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30.11.2020 20:03 Ответить
все так, но, даже если нынешний протест заглохнет, рассосется и пр., важно, что граждане Беларуси смогли преодолеть страх противостояния властным структурам, почувствовали солидарность и готовы взять ответственность за себя, "того парня" и страну, т.е. налицо рост осознанного отношения к выбору сейчас лидера страны, а там и цивилизационному, хотя, мне кажется, он очевиден. Жыве Беларусь!
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30.11.2020 22:16 Ответить
Вот не смешите мои капцi... Почувствовали солидарность сменить шило на мыло и никакой здравой конкретики.
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01.12.2020 02:14 Ответить
они отстаивают свой выбор как могут на данный момент, вы просто не понимаете, насколько зарегулирована у них жизнь - все должны идти в одном направлении согласно линии партии Лукашенко.
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01.12.2020 12:50 Ответить
А де квіти для поліцаїв?
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30.11.2020 17:17 Ответить
За податки білорусів, макаки у скафандрах тирять свій народ, а виною всього один вусатий самозванець. Виженіть його і все налагодиться, ні вони ганяють і вбивають свій народ, який їх годує.
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30.11.2020 18:02 Ответить
"макаки у скафандрах" теж платять податки, як і всі бюджетники. Робота у них така.
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01.12.2020 07:59 Ответить
Скоро буде "марш за бульбу""марш за комбайни""марш за апельсини" 😂
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30.11.2020 18:03 Ответить
Часть пенсионеров водили хоровод Источник: В

Во время марша мудрости, чтоб вы понимали
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30.11.2020 18:09 Ответить
Марш немощи.
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30.11.2020 18:43 Ответить
Уже даже не смешно и не грустно...нет слов. Как говорил один герой фильма, совершенно не улыбаясь - *..джентльмены, сдаётся это была комедия...*(Человек с бульвара Капуцинов)
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30.11.2020 22:01 Ответить
Лукашенко питав у них, які у них "требования". Чому не заявили про національний прапор і мову? Тільки "ухади", а чому, вони й самі не знають.
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01.12.2020 07:54 Ответить
 
 