Пенсіонери Мінська вийшли на "Марш мудрості". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі відбувається "Марш мудрості", в якому беруть участь кілька тисяч людей похилого віку. Силовики блокували їхній рух. Є затримані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Учасники маршу збиралися пройти вулицею Леніна, але буквально через 300 метрів шлях їм перекрили силовики. Пенсіонерам довелося повернути на бічну вулицю.

Силовики не дали учасникам маршу зібратися в одну велику колону, і пенсіонери були змушені розділитися на кілька груп, які вирушили за різними маршрутами в центрі міста.

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Одні з них скандують "Живе Білорусь", інші - "Бабусі і діди, йдемо до перемоги!".

Частина пенсіонерів водили хоровод біля будівлі КДБ Білорусі. Їх відтіснили силовики.

ЗМІ повідомляють про кількох затриманих.















