Пенсіонери Мінська вийшли на "Марш мудрості". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі відбувається "Марш мудрості", в якому беруть участь кілька тисяч людей похилого віку. Силовики блокували їхній рух. Є затримані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".
Учасники маршу збиралися пройти вулицею Леніна, але буквально через 300 метрів шлях їм перекрили силовики. Пенсіонерам довелося повернути на бічну вулицю.
Силовики не дали учасникам маршу зібратися в одну велику колону, і пенсіонери були змушені розділитися на кілька груп, які вирушили за різними маршрутами в центрі міста.
Одні з них скандують "Живе Білорусь", інші - "Бабусі і діди, йдемо до перемоги!".
Частина пенсіонерів водили хоровод біля будівлі КДБ Білорусі. Їх відтіснили силовики.
ЗМІ повідомляють про кількох затриманих.
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чи це відразу після "маршу першачків"?
Свій шанс(час) білоруси "успішно" прої..али(
лучше бы думали как занять парламент и президентский дворец.....
нужна осада....
Без квітів небезпечно ходити вулицями Мєнська...
Ненасильственный протест - всего лишь инструмент - инструмент, имеющий сотни разновидностей и проявлений. Мирный протест прекрасно совмещается с насилием в отношении противников революции. И если мы говорим, что революция победила бескровно, это вовсе не значит, что она была ненасильственной. Революция Гвоздик в Португалии начиналась как банальный военный переворот, но неожиданно для самих путчистов в течении нескольких часов получила всенародный характер. Румынская революция 1989 г. стартовала, как мирная, но быстро приобрела кровавый характер.
Майдан в Киеве в 2013 г. на первых порах был очень похож на нынешнюю белорусскую недореволюцию - евро-романтика, мечты про кружевные трусики, песенки хором, попытки обнимашек с милицией и стихотворные флешмобы в фейсбучиках. А потом уже стали палить покрышки, поджигать карателей коктейлями Молотова и хоронить небесную сотню. Любая революция, сталкиваясь с реакцией, радикализуется. Если мирный протест не срабатывает... Ну, ОК, у дедушки на даче еще с войны пара обрезов припрятана…
Кстати, вот вам наглядная иллюстрация подобной радикализации: 10 дней назад я порекомендовал телеграм-канал Свободная Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus/53) с тремя сотнями подписчиков, который знакомые белорусские девчонки создали для экспертного анализа в академическом стиле методов ненасильственного протеста. Всего полторы недели прошло - а за это время они уже и в застенках посидеть успели () и разочаровались в овцах, мирно протестующих всем стадом (). https://t.me/svobodnayabelarus/202 Теперь отжигают нипадецки. Сегодня там более 40 тысяч прочтений набрал пост, рассказывающий, как выжигать глаза карателям с помощью лазерных указок (). Загляну туда через месяц и не удивлюсь, если эти валькирии революции начнут выкладывать фото лично казненных омоновцев.
Всякая революция изначально имеет среднестатистические 10% шансов на успех. Так что, дорогой профессор Петухов, не стоит впадать во вселенскую скорбь. Белорусскую революцию хоронить пока преждевременно - ребята еще побарахтаются.
Стачечное движение заглохло настолько, что событием общенационального масштаба (https://t.me/stachkom/1467) становится присоединение к экономическому протесту одного работника. Студенческие протесты, как системное явление, подавлены.
Уличный протест и распространение национальной символики остаются практически единственными формами выражения недовольства белорусами в оффлайне (любителей ******** прогнали со дворов не омоновцы, но холода). Однако говорить о том, что сопротивление нарастает, не приходится. Основной фактор, сдерживающий активность гражданского общества - психологическая усталость людей. Зима близко. Вясна прыйдзе.
#анализ #сопротивление
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линии партииЛукашенко.
Во время марша мудрости, чтоб вы понимали