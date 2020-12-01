Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады. ВИДЕО

Столкновение участников акции протеста предпринимателей с полицией произошло возле украинского парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Андрея Павловского, в потасовке принимал участие отряд полицейских и несколько активных митингующих. Противостояние длилось пару минут и завершилось без задержаний.

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