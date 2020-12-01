Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады. ВИДЕО
Столкновение участников акции протеста предпринимателей с полицией произошло возле украинского парламента.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Андрея Павловского, в потасовке принимал участие отряд полицейских и несколько активных митингующих. Противостояние длилось пару минут и завершилось без задержаний.
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+17 Fantomas
показать весь комментарий01.12.2020 16:32
+6 Наталья Киенко
показать весь комментарий01.12.2020 16:33
+5 kapper
показать весь комментарий01.12.2020 16:47
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Всё равно локдауна не избегнуть , бо не им решать , что важнее : жизни бабушке или их новые внедорожники ... Как раз именно эта власть наиболее антисоциальна (т.е. либерастическая) , но и она не может скать бабушкам мол подыхайте у нас гешефты и новогодние распродажи .
Правельные акценты это констатация того фака , шо "велике крадивництво" украло у них их компенсации ещё за весенний локдаун . И сейчас им кидают жалкую поддачку в 8 тыщ .
Тогда народ их правильно поймёт , а так подавляющему большинству посрать на их проблемы , бо народ думает , шо хлеба растут в хлебных магазинах , а наёмным работникам сейчас ещё хужее , чем даже очень мелким бизнесменам .
От как вижу в комменте слово "либерастическая", так сразу понимаю, что комментатор - совковый кацап )))
Например , сколько в Норвегии миллиардеров ? Какой процент госсобственности в Шведции и сколько там социал-демократы непрерывно были у власти ?!
Как часто во Франции профсоюзы объявляют забастовки ?!
И как давно в развитой Европе обсуждают , что пора платить каждому гражданину и сколько это тысяч евро в месяц ?!
И почему все эти финансовые учереждения советуют Украине , африканским странам отсталым страным Азии и лат. Америки , за шо у себя в стране могут по мордасам отхватить ?!
И почему чернокожие и эммигранты так любят Байдена - неужели за его проактивную позиции против ***** . Или может вопрос с Обама-cure ?! Может , шо им Байден обещал больше социализации , выше пособия по безработице и велферы крутые ?!
Я всегда получал зарплату на банковский счёт и никогда не бегал за лишней парой тройкой тысяч , бо эти "лишние пара-тройка" это практически 45% налога .
На этом лизинг тачек и работает - на этих 45-55% налога от каждой новой тысячи !
И всегда сочувствовал мелкому бизнесу , у которого соизмеримые (с моими) доходы но никаких практически социальных гарантий . И поэтому мои знакомые хорошо знают , шо мне можно без чека . Стегусь без чека , покупаю продукты без чека . Потому шо вижу кучу паразитов присосавшихся к бюджету .
Но с другой стороны прекрасно понимаю шо социальные гарантии это круто , это и есть "западные ценности" : подленные , а не химерные . Защита слабых .
А особый восторг вызывает "налог на роскошь" - это когда если ты на бизнес свой вкладываешь налоги минимальные , а но только яхту , замок хочешь купить , так сразу и 80% отдаёшь . Поэтому в "правильных" странах миллиардеры "правильные" и жадные на потратить на себя и семью , предпочитая этому весь свободный капитал тратить на инвестиции , а не на брюлики и замки !
Можешь на примере Норвегии показать, как эта нефтегазовая страна продавала населению газ по 50 баксов при мировой цене 450 баксов ?
Не можешь )))
Потому что Норвегия не настолько богатая, чтобы себе это позволить.
А Украина 25 лет это делала.
Так где по факту социалка больше ?
Зато социал-демократы были там у власти непрерывно с 1937 -- 1999 . Т.е. 64 года . А потом и после 2000 лет 17 ... Т.е. не социал-демократы за 80 последних лет были у власти всего лет 5 от силы . В целом по 2 года каденция .
Т.е. все самые суровые годы . Когда и Шведция жила не роскошно .
В любом случае , сегодняшний уровень жизни в Украине выше , чем в Шведции образца 1938 года . Больше тачек на душу населения , больше недвижимости (квартир) в собственности граждан . И в те далёкие 40-е никто в Шведции икрой не питался .
Именно вся мощь ЕС в том и состоит , что там сильные профсоюзы . Левые учень влиятельные и не дающих жирным котам жиреть !
Все последние 150 лет истории доказали , что личность токо может отрицательно влиять . А сила цивилизации в совокупном разуме . Один инженер и даже один учёный без группы коллег мало что может . Весь Айти сегодня это плод совокупного разума ... разумеется в первую очередь программеров и инженеров электонщиков , а уже потом всех остальных -- включая менеджеров .
Но один программер ничего серьёзного (окромя Фэйсбука ) создать не может без коллег !
Да и то , даже если он один что-то написал . Но язык программирования -- это плод труда другого и других . Удобная среда разработки -- это продукт сотен людей .
Билл Гейтс , Иллон Маск , Сергей Брин это прекрасно понимают и потому в их компаниях сотни миллионеров , а не только оне на лярдах сидят ...
Токо тупой ограниченный барыга купи-продай мнить ся пупом вселенной может .
А японский император Мейдзи (Мудзехито) это ещё в конце 19 века понял и в том секрет японского чуда -- всеобщее образование . И для девочек тоже .
В Швеции тарифы платили по рыночной цене всю историю или, как в Украине, дотировали для всего поголовно населения ?
Но 20 и 21 век это век науки и инженерии .
Так вот , послушай инженера с надцателетним стажем работы в софтверных компаниях + в разработке разных наукоёмких проектов . Включая и магистральные газопроводы . А также расчётах разного рода ТЭО ...
Нет в рыночной экономике такого понятия как "мировая цена" ... Нет универсальных товаров , которые в разных странах по одной цене продаются .
В рыночной экономике важны два фактора --- всё остальное вторично . В том числе и себестоимость ... И хотелки разные . Если это рынок только две вещи определяют :
1. СПРОС (его величество)
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (его высочество) .
Всё остальное химера . Полная химера . Включая "мировые биржи" .
И Спрос \ предложение не где-то там вдали в Нотердаме , а у ся дома ,
А к газу , к газовой индустрии рыночные отношения никаким боком никак не вяжутся . Потому , шо предложение идёт токо от одного , имя которому монополист ... И всякие разговоры , шо его цена это некий мировой паритет -- пустая демогогия для слабоумных и несамостоятельно мыслящих (если вообще есть чем) .
Если был бы рынок газа настоящий , если бы народ украинский по настоящему владел трубопроводами , то продавался бы газ ну если не как и раньше , то уж по крайней мере не дороже 2 тысяч за куб . Потому что его величество спрос как раз определяется ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ нации . Если нация бедная , то она не может платить за газ столько же или даже приблизительно столько же , где покупательская способность в 10-20 раз выше .
Вот в той же Шведции кило аргентинской говядины стоит в раз десять дороже , чем в Египте .
Но вот парадокс , у египтян покупательская способность ниже шведской в раз 20 и потому при таких раскладах дорогое шведское мясо доступнее дешёвого египетского .
Во это и есть настоящая рыночная экономика , а не так химера , которую льют в уши недоразвитым из всех зобмоящиков .
Труба принадлежит народу Украины и даже если ты хозяин скважины , то можешь свой газ в карманах развозить на более дорогие европейские рынки . Другой выбор продавать газ в Украине (большую часть) по рыночной цене (т.е. в соотвествии с покупательской способностью - т.е спросом) и токо остатки мжет тебе дадут продавать куда-то по-дороже !
неужели ты думаешь, что я со своим IQ 136 буду их читать ?
Мне достаточно пары строк, чтобы понять, что очередной твой коммент - это бред )))
Ну, например :
твои слова - "я понимаю , шо в Украине сейчас интеллектуалом считается исключительно журналисты "
Какой дебил тебе это сказал ? Какими фактами ты можешь подтвердить этот свой бред?
Рижесери й продюсери тільки на другому місці . Математики й фізики -- це такі собі середнячки , що дуже поступаються пілотам "Формули" .
Найбільший IQ у Сільвестра Сталоне й у Мадони . В різні часи 150-190 ...
IQ - в часи першої світової вигадали псіхіатри , що б якось академічно визначити ступені псіхічних аномалій . Й до другої світової тільки в цьому сенсі цей показник користували й значення більше 90-100 вважили нормою й в облік не ставили .
Нацисти трохи спробували користувати це ,як доказ своєї расовою теорії . Історія відома -- коли навіть крайщі вчені залежать від розумово відсталих партійних дегенератів . Кого зараз цікавіть відмазка док. Менделе , що мовляв він вчений ?!
Так що про IQ забули на майже 40 років . Поки один бухгалтер в США десь в 197х роках не поствив для себе задачу довести, що й бухгалтера можуть бути розумнійшими за викладачів висшої математики й фізики . Й що нібито може існувати універсальна метода виміру інтеллекту без жодних знань математики й фізики . В 90 був пік популярності - шалена мода була на "псіхометрію" . Хоча учені технічних наук й інженерії завжди були категорично проти , щоб цю методу їм в будь якому вигляді нав"язували . Але йще 30-40 років тому ведучими корпораціями керували йще фінансісти (бухгалтера) й вони нав"язали цю систему навіть частині університетів (бо давали на ці університети донати й були в їх наглядових радах) .
Але що було то зараз пройшло , бо Біль Гейтс , Іллон Маск , Сергій Брін довели , що інженери й математики в ********** світі крайще вивчають спеціфіку бізнесу й фінансів, ніж фінансисти й інші "гуманітарії" сдібні вивчити спеціфіку сладних науковоємних процесів й структут . Так що , зараз й вживання тестів на IQ стає моветоном в будь якому науково-технічному середовищі . Бо володіння математичним аппаратом на декілька порядків дає більш об"єктивну картину здібностей . Бо будь який іспит з математики дає задачі різної ступені складності й інтегральності алгоритмів . А "психотест" це профанація виміру логіки . Що сдібна якось виміряти тільки швидкість великої кількості елементарних задач . Це може добре для пілота літака , але аж ніяк не відібражає аналітичні рекогнітивні здібності , яких вимагає подавня більшість наукових й інженерних задач .
Вчені знов повернулись до розуміння , що тести IQ дають більш-менш об"єктивну оцінку індивиду виключно в малих цифрах десь до 90..100 ,максимум 110 .
С дуже іронізують над Сільвестром Сталоне !
Бо будь який розрахунок алгорітму бінарного дерева , або "веж Ханоя" на порядок складніший за будь яку псіхометрію . Так й розрахунки гідродінамічних характеристик трубопроводу компресорної станції ... Тай й розробка електродегідратора нафти , або апарату кателітичного крейкінга .
В КПІ які найбільш популярні факи ?! Перше місце -- Соціологія . Друге Менеджмент . Третє -- лінгвістики . Усі факи -- гуманітарні ...
Радіотехнічний факультет має конкурс майже 1.2 - 1.5 на одне місце . Навіть на бюджетне місце 2-3 конкурс . Хто буде розробляти в майбутньому "елементну базу" для Айті при такому конкурсі ?
Кому нахер потрібне вчити інженерію , науку , якщо потім твоїм начальником призначать такого як Гладковський , або Наєм , або Лєщенко . Усі "видатні" інженери-конструктора . Гладковський хоча б має номінальну освіту . Хоча , жожного дня не був розробником -- тільки в логистиці працював .
Або зараз Коболєв є начальником одного з мої товарішів дитинства . Й що може мій товарищ інженер дуже високої кваліфікації -- тільки засунути язик в одне місце . Хоча в душі добре розуміє , що народ буде й далі не платити за такі тарифи . Борг громодян буде тільки збільшуватися й буде нівелювати "геніальний" коболєвський менеджмент (тупо підняв ціни в 5-10 разів) буде зходити на нівець .
На рахунок журналістів з парламентського списку з 26 мандатів :
десь 10 це журналісти .
Починаючи з Ірини Геращенко , Федини , Ар"єва , Княжицького , Гайдукевича , Тарана , Вятровича ...
Наприклад в "Батьківщині" один Абдулін журналіст . Більшість юристи й економісти . Є інженери - Кучеренко той же , з багаторічним стажем . Є аж 3 професійних дипломатів й один з них -- колишній багаторазовий голова СБУ . Два генерал-лейтенанта : з СБУ й МВС .
Тобто я бачу , що особисто в цій партії цінуються різноманітні фахівці .
Подавна більшість тих "технократів" прийшли в "Батьківщину" через переконання в тому , що Юля була найкращий прем"є - фахівець .
Той же Наливайченко при"єднався до "Батьківщини" , переконавщись , що саме Юля була головним ворогом ригоблювоти в часи правління єнакієвського хряку .
А йще коли побачив в таємній бухгалтерії Ригів призвища своїх колишніх соратників по НУСу .
Побачивши , як люди Ющенка й Порошенко допомогли Ібуковичу в 2010 році сфальсіфікувати другий тур й захопити владу . Як професійний дипломат й СБУшник не міг не звернути увагу на реальні зв"язки Ющенка з Ібуковичем . Що ціною тієї співпраці було "хлібне" мінистерство в уряді Пахла для бізнесмена Пєті ...
Безработные только получают пособие . Вечные безработные - велфер (т.е. пособие для малоимущих) . С минимальной зарплаты -- нулевая ставка налогов . После какой-то суммы больше минимальной идёт ступенька 10 или 15% (но не со всей суммы - а с разницы) .
После 4-5 тысяч евро с каждого евро идёт до 50% налога . Опять же с разницы .
Для миллионных доходов там вообще может быть и до 80% .
Но у мультимиллионеров и выше есть возможность не платить до 80% если оне тратят не на себя любимых , а на благотворительность или на развитие бизнеса .
кто именно вместо тебя должен их платить, чтобы тебе, халявщику, социалку выдавали ?
https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/samyie-bogatyie-predprinimateli-norvegii/ 10 самых богатых миллиардеров Норвегии
Но эти "предпринимательи" либо вата, либо массовка, ну или отчаявшийся мал.бизнес (меньшинство).
І пофіг що ними керували вже два "революционера" і"патріота",там напевно своє керівництво якому Україна не потрібна.
Опять игры.... Никто, кроме олигархов от этого не выиграет. Гетманцева давно пора увольнять к монаху или на нары ... за глупость.