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Сутички учасників акції протесту підприємців та поліції біля Верховної Ради. ВIДЕО

Сутички учасників акції протесту підприємців з поліцією сталися біля українського парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Андрія Павловського, в бійці брав участь загін поліцейських і кілька активних мітингувальників. Протистояння тривало кілька хвилин і завершилося без затримань.

Також читайте: "Не вбивайте малий бізнес": ФОПи протестують під Радою проти карантину і фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

бізнес (1976) карантин (18172) підприємці (618) протест (2398) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 9240
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01.12.2020 16:32
+6
Фокусую увагу, що у масках тільки поліціянти, а протестувальники геть усі без масок! Людоньки, чи ви теж вважаєте, що COVIDу не існує?!!
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01.12.2020 16:33
+5
Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3508
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01.12.2020 16:47
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Ну трошки поштовхалися, а хрюцькі медіа з дого зроблять цілу революцію, можете не мати сумнівів. Добре тепер себе почуваєте? Ну й ще погавчить на владу, тут це можна
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01.12.2020 16:31 Відповісти
Кацапи можуть і білоруські протести видать за українські.Кацапам вірить,себе не поважать.
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01.12.2020 16:38 Відповісти
та те лайно вони для свого внутрішнього споживання роблять, тому взагалі на них зважати не варто, порожнє місце.
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01.12.2020 18:42 Відповісти
Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 9240
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01.12.2020 16:32 Відповісти
шлюхи урода вовремя сориентировались с РРО)
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01.12.2020 16:33 Відповісти
Вот тут потолкались, а одного фигляра 100% пукан рванул.
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01.12.2020 16:33 Відповісти
Фокусую увагу, що у масках тільки поліціянти, а протестувальники геть усі без масок! Людоньки, чи ви теж вважаєте, що COVIDу не існує?!!
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01.12.2020 16:33 Відповісти
Вы думаете маска что то решит в такой ситуации ?
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01.12.2020 16:36 Відповісти
активистов и зачинщиков без масок быстро вычислят по видео
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01.12.2020 16:38 Відповісти
Ну так к ковиду это ни какого отношения не имеет.
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01.12.2020 16:39 Відповісти
их могут неожиданно ликвидировать новичком...но, кто без масок, всё спишут на ковид
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01.12.2020 16:45 Відповісти
Кардинально, безусловно, не решит, но хотя бы частично уменьшит шансы заразиться.
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01.12.2020 17:03 Відповісти
Згоден.Епідемія дає шанс перевиховати мусорів,і залишитись невпізнаним,але бевзі цим не користуються.
Сутички учасників акції протесту підприємців та поліції біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6995
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01.12.2020 17:44 Відповісти
на каком хоть языке пишешь?какой то свинособачий язык.... украинец...
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01.12.2020 16:37 Відповісти
видать совсем трудновастенько у вас в кацапии с кадрами, раз уже таких, как ты, привлекают ))
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01.12.2020 16:45 Відповісти
Перепрошую, у вас що, санiтари дверi у лiканi забули зачiнити? Чи просто пiгулки скiнчились?
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01.12.2020 16:42 Відповісти
Поклонник пёдырыча вышел из запоя
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01.12.2020 16:43 Відповісти
Что то от вас рязанскими лаптям и тамбовскими портками, а не хурмой, аж через монитор смердит. Не смотря на флаг Азербайджана. Вот 100% вы пензюк.
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01.12.2020 16:52 Відповісти
И в чем был смысл?
Погреться?
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01.12.2020 16:38 Відповісти
Оне неправильно делают акценты .

Всё равно локдауна не избегнуть , бо не им решать , что важнее : жизни бабушке или их новые внедорожники ... Как раз именно эта власть наиболее антисоциальна (т.е. либерастическая) , но и она не может скать бабушкам мол подыхайте у нас гешефты и новогодние распродажи .

Правельные акценты это констатация того фака , шо "велике крадивництво" украло у них их компенсации ещё за весенний локдаун . И сейчас им кидают жалкую поддачку в 8 тыщ .
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01.12.2020 16:40 Відповісти
Если гасло было бы : "Оне на великом крадивництве украли наши компенсации !"

Тогда народ их правильно поймёт , а так подавляющему большинству посрать на их проблемы , бо народ думает , шо хлеба растут в хлебных магазинах , а наёмным работникам сейчас ещё хужее , чем даже очень мелким бизнесменам .
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01.12.2020 16:44 Відповісти
У 95 кварталла большой предновогодний концерт. Так что гешефту быть!
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01.12.2020 16:46 Відповісти
Как раз именно эта власть наиболее антисоциальна (т.е. либерастическая)....


От как вижу в комменте слово "либерастическая", так сразу понимаю, что комментатор - совковый кацап )))
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01.12.2020 16:47 Відповісти
Постософк , а а шо ты знаешь про экономику ведущих стран ЕС ?!
Например , сколько в Норвегии миллиардеров ? Какой процент госсобственности в Шведции и сколько там социал-демократы непрерывно были у власти ?!
Как часто во Франции профсоюзы объявляют забастовки ?!

И как давно в развитой Европе обсуждают , что пора платить каждому гражданину и сколько это тысяч евро в месяц ?!

И почему все эти финансовые учереждения советуют Украине , африканским странам отсталым страным Азии и лат. Америки , за шо у себя в стране могут по мордасам отхватить ?!

И почему чернокожие и эммигранты так любят Байдена - неужели за его проактивную позиции против ***** . Или может вопрос с Обама-cure ?! Может , шо им Байден обещал больше социализации , выше пособия по безработице и велферы крутые ?!
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01.12.2020 17:02 Відповісти
Малахольный, ты скажи, сколько ты лично налогов готов заплатить из своего дохода, а потом уже перди про Швецию.
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01.12.2020 17:06 Відповісти
А кто меня спрашивает насчёт налогов ?!
Я всегда получал зарплату на банковский счёт и никогда не бегал за лишней парой тройкой тысяч , бо эти "лишние пара-тройка" это практически 45% налога .
На этом лизинг тачек и работает - на этих 45-55% налога от каждой новой тысячи !

И всегда сочувствовал мелкому бизнесу , у которого соизмеримые (с моими) доходы но никаких практически социальных гарантий . И поэтому мои знакомые хорошо знают , шо мне можно без чека . Стегусь без чека , покупаю продукты без чека . Потому шо вижу кучу паразитов присосавшихся к бюджету .
Но с другой стороны прекрасно понимаю шо социальные гарантии это круто , это и есть "западные ценности" : подленные , а не химерные . Защита слабых .

А особый восторг вызывает "налог на роскошь" - это когда если ты на бизнес свой вкладываешь налоги минимальные , а но только яхту , замок хочешь купить , так сразу и 80% отдаёшь . Поэтому в "правильных" странах миллиардеры "правильные" и жадные на потратить на себя и семью , предпочитая этому весь свободный капитал тратить на инвестиции , а не на брюлики и замки !
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01.12.2020 17:19 Відповісти
Тебе никогда не приходила в голову мысль, что чтобы что-то распределять на социалку, сначала надо это "что-то" заработать ?

Можешь на примере Норвегии показать, как эта нефтегазовая страна продавала населению газ по 50 баксов при мировой цене 450 баксов ?

Не можешь )))

Потому что Норвегия не настолько богатая, чтобы себе это позволить.

А Украина 25 лет это делала.

Так где по факту социалка больше ?
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01.12.2020 17:28 Відповісти
В Шведции никогда не было никакого газа и нефти -- тоже .
Зато социал-демократы были там у власти непрерывно с 1937 -- 1999 . Т.е. 64 года . А потом и после 2000 лет 17 ... Т.е. не социал-демократы за 80 последних лет были у власти всего лет 5 от силы . В целом по 2 года каденция .
Т.е. все самые суровые годы . Когда и Шведция жила не роскошно .
В любом случае , сегодняшний уровень жизни в Украине выше , чем в Шведции образца 1938 года . Больше тачек на душу населения , больше недвижимости (квартир) в собственности граждан . И в те далёкие 40-е никто в Шведции икрой не питался .

Именно вся мощь ЕС в том и состоит , что там сильные профсоюзы . Левые учень влиятельные и не дающих жирным котам жиреть !
Все последние 150 лет истории доказали , что личность токо может отрицательно влиять . А сила цивилизации в совокупном разуме . Один инженер и даже один учёный без группы коллег мало что может . Весь Айти сегодня это плод совокупного разума ... разумеется в первую очередь программеров и инженеров электонщиков , а уже потом всех остальных -- включая менеджеров .
Но один программер ничего серьёзного (окромя Фэйсбука ) создать не может без коллег !
Да и то , даже если он один что-то написал . Но язык программирования -- это плод труда другого и других . Удобная среда разработки -- это продукт сотен людей .
Билл Гейтс , Иллон Маск , Сергей Брин это прекрасно понимают и потому в их компаниях сотни миллионеров , а не только оне на лярдах сидят ...
Токо тупой ограниченный барыга купи-продай мнить ся пупом вселенной может .
А японский император Мейдзи (Мудзехито) это ещё в конце 19 века понял и в том секрет японского чуда -- всеобщее образование . И для девочек тоже .
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01.12.2020 17:51 Відповісти
как в твою тупую башку вдолбить простейшую мысль, что сначала надо налогами наполнить бюджет и только после этого тратить из наполненного налогами бюджета на социалку ? !!!

В Швеции тарифы платили по рыночной цене всю историю или, как в Украине, дотировали для всего поголовно населения ?
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01.12.2020 17:59 Відповісти
Послушай , умняга , я понимаю , шо в Украине сейчас интеллектуалом считается исключительно журналисты . Оне и министерствами рулять , и в Раде первые в списках .
Но 20 и 21 век это век науки и инженерии .
Так вот , послушай инженера с надцателетним стажем работы в софтверных компаниях + в разработке разных наукоёмких проектов . Включая и магистральные газопроводы . А также расчётах разного рода ТЭО ...
Нет в рыночной экономике такого понятия как "мировая цена" ... Нет универсальных товаров , которые в разных странах по одной цене продаются .
В рыночной экономике важны два фактора --- всё остальное вторично . В том числе и себестоимость ... И хотелки разные . Если это рынок только две вещи определяют :
1. СПРОС (его величество)
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (его высочество) .
Всё остальное химера . Полная химера . Включая "мировые биржи" .
И Спрос \ предложение не где-то там вдали в Нотердаме , а у ся дома ,
А к газу , к газовой индустрии рыночные отношения никаким боком никак не вяжутся . Потому , шо предложение идёт токо от одного , имя которому монополист ... И всякие разговоры , шо его цена это некий мировой паритет -- пустая демогогия для слабоумных и несамостоятельно мыслящих (если вообще есть чем) .
Если был бы рынок газа настоящий , если бы народ украинский по настоящему владел трубопроводами , то продавался бы газ ну если не как и раньше , то уж по крайней мере не дороже 2 тысяч за куб . Потому что его величество спрос как раз определяется ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ нации . Если нация бедная , то она не может платить за газ столько же или даже приблизительно столько же , где покупательская способность в 10-20 раз выше .
Вот в той же Шведции кило аргентинской говядины стоит в раз десять дороже , чем в Египте .
Но вот парадокс , у египтян покупательская способность ниже шведской в раз 20 и потому при таких раскладах дорогое шведское мясо доступнее дешёвого египетского .

Во это и есть настоящая рыночная экономика , а не так химера , которую льют в уши недоразвитым из всех зобмоящиков .

Труба принадлежит народу Украины и даже если ты хозяин скважины , то можешь свой газ в карманах развозить на более дорогие европейские рынки . Другой выбор продавать газ в Украине (большую часть) по рыночной цене (т.е. в соотвествии с покупательской способностью - т.е спросом) и токо остатки мжет тебе дадут продавать куда-то по-дороже !
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01.12.2020 20:27 Відповісти
зачем ты пишешь простыни ?

неужели ты думаешь, что я со своим IQ 136 буду их читать ?

Мне достаточно пары строк, чтобы понять, что очередной твой коммент - это бред )))

Ну, например :

твои слова - "я понимаю , шо в Украине сейчас интеллектуалом считается исключительно журналисты "

Какой дебил тебе это сказал ? Какими фактами ты можешь подтвердить этот свой бред?
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01.12.2020 20:54 Відповісти
Судячи по певним данним , найбільші інтелектуали - це актери й актерки Голівуду .
Рижесери й продюсери тільки на другому місці . Математики й фізики -- це такі собі середнячки , що дуже поступаються пілотам "Формули" .
Найбільший IQ у Сільвестра Сталоне й у Мадони . В різні часи 150-190 ...
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02.12.2020 04:46 Відповісти
Трохи історії тестів т.з. IQ ...

IQ - в часи першої світової вигадали псіхіатри , що б якось академічно визначити ступені псіхічних аномалій . Й до другої світової тільки в цьому сенсі цей показник користували й значення більше 90-100 вважили нормою й в облік не ставили .
Нацисти трохи спробували користувати це ,як доказ своєї расовою теорії . Історія відома -- коли навіть крайщі вчені залежать від розумово відсталих партійних дегенератів . Кого зараз цікавіть відмазка док. Менделе , що мовляв він вчений ?!
Так що про IQ забули на майже 40 років . Поки один бухгалтер в США десь в 197х роках не поствив для себе задачу довести, що й бухгалтера можуть бути розумнійшими за викладачів висшої математики й фізики . Й що нібито може існувати універсальна метода виміру інтеллекту без жодних знань математики й фізики . В 90 був пік популярності - шалена мода була на "псіхометрію" . Хоча учені технічних наук й інженерії завжди були категорично проти , щоб цю методу їм в будь якому вигляді нав"язували . Але йще 30-40 років тому ведучими корпораціями керували йще фінансісти (бухгалтера) й вони нав"язали цю систему навіть частині університетів (бо давали на ці університети донати й були в їх наглядових радах) .
Але що було то зараз пройшло , бо Біль Гейтс , Іллон Маск , Сергій Брін довели , що інженери й математики в ********** світі крайще вивчають спеціфіку бізнесу й фінансів, ніж фінансисти й інші "гуманітарії" сдібні вивчити спеціфіку сладних науковоємних процесів й структут . Так що , зараз й вживання тестів на IQ стає моветоном в будь якому науково-технічному середовищі . Бо володіння математичним аппаратом на декілька порядків дає більш об"єктивну картину здібностей . Бо будь який іспит з математики дає задачі різної ступені складності й інтегральності алгоритмів . А "психотест" це профанація виміру логіки . Що сдібна якось виміряти тільки швидкість великої кількості елементарних задач . Це може добре для пілота літака , але аж ніяк не відібражає аналітичні рекогнітивні здібності , яких вимагає подавня більшість наукових й інженерних задач .
Вчені знов повернулись до розуміння , що тести IQ дають більш-менш об"єктивну оцінку індивиду виключно в малих цифрах десь до 90..100 ,максимум 110 .
С дуже іронізують над Сільвестром Сталоне !
Бо будь який розрахунок алгорітму бінарного дерева , або "веж Ханоя" на порядок складніший за будь яку псіхометрію . Так й розрахунки гідродінамічних характеристик трубопроводу компресорної станції ... Тай й розробка електродегідратора нафти , або апарату кателітичного крейкінга .
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02.12.2020 05:04 Відповісти
На превеликий жаль , цій історії не один рік й навіть не 10 . Повтікали ведучі інженери : мої колеги , друзі й приятелі . Подавна більшість - з посад ведучих інженерів . Кілька мали червоні дипломи . Куди повтікали ?! -- В банки , в купи-продай , в загальне керівництво . Один став саме журналістом . Інший обслугою (технічну) шоу-бізнесу . Повна стовідсоткова дискваліфікація інженерних знань . Єдина причина у всіх -- інженерні знання в Україні нікому не потрібні , бо коштують копійки .
В КПІ які найбільш популярні факи ?! Перше місце -- Соціологія . Друге Менеджмент . Третє -- лінгвістики . Усі факи -- гуманітарні ...
Радіотехнічний факультет має конкурс майже 1.2 - 1.5 на одне місце . Навіть на бюджетне місце 2-3 конкурс . Хто буде розробляти в майбутньому "елементну базу" для Айті при такому конкурсі ?
Кому нахер потрібне вчити інженерію , науку , якщо потім твоїм начальником призначать такого як Гладковський , або Наєм , або Лєщенко . Усі "видатні" інженери-конструктора . Гладковський хоча б має номінальну освіту . Хоча , жожного дня не був розробником -- тільки в логистиці працював .
Або зараз Коболєв є начальником одного з мої товарішів дитинства . Й що може мій товарищ інженер дуже високої кваліфікації -- тільки засунути язик в одне місце . Хоча в душі добре розуміє , що народ буде й далі не платити за такі тарифи . Борг громодян буде тільки збільшуватися й буде нівелювати "геніальний" коболєвський менеджмент (тупо підняв ціни в 5-10 разів) буде зходити на нівець .
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02.12.2020 05:43 Відповісти
Для Вас еталона партія ЄС , чи ні ?

На рахунок журналістів з парламентського списку з 26 мандатів :
десь 10 це журналісти .
Починаючи з Ірини Геращенко , Федини , Ар"єва , Княжицького , Гайдукевича , Тарана , Вятровича ...

Наприклад в "Батьківщині" один Абдулін журналіст . Більшість юристи й економісти . Є інженери - Кучеренко той же , з багаторічним стажем . Є аж 3 професійних дипломатів й один з них -- колишній багаторазовий голова СБУ . Два генерал-лейтенанта : з СБУ й МВС .
Тобто я бачу , що особисто в цій партії цінуються різноманітні фахівці .
Подавна більшість тих "технократів" прийшли в "Батьківщину" через переконання в тому , що Юля була найкращий прем"є - фахівець .
Той же Наливайченко при"єднався до "Батьківщини" , переконавщись , що саме Юля була головним ворогом ригоблювоти в часи правління єнакієвського хряку .
А йще коли побачив в таємній бухгалтерії Ригів призвища своїх колишніх соратників по НУСу .
Побачивши , як люди Ющенка й Порошенко допомогли Ібуковичу в 2010 році сфальсіфікувати другий тур й захопити владу . Як професійний дипломат й СБУшник не міг не звернути увагу на реальні зв"язки Ющенка з Ібуковичем . Що ціною тієї співпраці було "хлібне" мінистерство в уряді Пахла для бізнесмена Пєті ...
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02.12.2020 07:10 Відповісти
А какие налоги, умник, платят в Щвеции?
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01.12.2020 17:12 Відповісти
Про прогрессивную шкалу налогов ничего не слышал , дядечку ?!

Безработные только получают пособие . Вечные безработные - велфер (т.е. пособие для малоимущих) . С минимальной зарплаты -- нулевая ставка налогов . После какой-то суммы больше минимальной идёт ступенька 10 или 15% (но не со всей суммы - а с разницы) .
После 4-5 тысяч евро с каждого евро идёт до 50% налога . Опять же с разницы .
Для миллионных доходов там вообще может быть и до 80% .
Но у мультимиллионеров и выше есть возможность не платить до 80% если оне тратят не на себя любимых , а на благотворительность или на развитие бизнеса .
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01.12.2020 17:34 Відповісти
так ты ж не платишь налогов.

кто именно вместо тебя должен их платить, чтобы тебе, халявщику, социалку выдавали ?
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01.12.2020 17:39 Відповісти
Например , сколько в Норвегии миллиардеров ?


https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/samyie-bogatyie-predprinimateli-norvegii/ 10 самых богатых миллиардеров Норвегии
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01.12.2020 17:37 Відповісти
Так. 100%. Аминь!)
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01.12.2020 17:09 Відповісти
Яке розчарування для "определенной політіческой сіли"
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01.12.2020 16:42 Відповісти
Столкновение участников акции протеста предпринимателей и полиции возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3508
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01.12.2020 16:47 Відповісти
Ну что же, сегодня еще одна большая часть населения, входившая в 73% поняла, что они таки проголосовали за клоуна. То есть, все то, что писали на его бигмордах перед выборами, было не больше чем стёб над лошьём.
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01.12.2020 16:51 Відповісти
Сумніваюсь, що на публіку вони відкрито признаються, що голосували за Зе.
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01.12.2020 19:20 Відповісти
Кровавый режим избивает народ. Доколи будут терпеть рабы.
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01.12.2020 17:13 Відповісти
Полиция +! Знаю что этим коментом нарываюсь.
Но эти "предпринимательи" либо вата, либо массовка, ну или отчаявшийся мал.бизнес (меньшинство).
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01.12.2020 17:20 Відповісти
та пиши уже что путин их прислал.
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01.12.2020 17:37 Відповісти
путин уже использованное изделие. Вы отстаете от реальности. Догоняй-те...)
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02.12.2020 13:09 Відповісти
Зленые постоянно проверяют народ "на слабО". Уже давно пора народу проверить власть "на слабО". Думаю, зеленые разбегуся как тараканы по углам, если увидят протест тысяч на сто участников...
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01.12.2020 17:27 Відповісти
Полиция - провокаторы.
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01.12.2020 17:47 Відповісти
Нанятые провокаторы. С одинаковыми флажками. Кто-то поверит, что это "ФОПы"? В стиле: ложитесь в гробы штабелями, лишь бы нам кохвии никто разливать не мешал. Иначе как вредительством это не назовёшь.
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01.12.2020 18:01 Відповісти
Зря ФОПы выходят,потому,что минимум 90% из них голосовали за Янелоха.Это их выбор,их судьба.Теперь выгребают по заслугам.
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01.12.2020 18:07 Відповісти
За слугам...
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01.12.2020 19:06 Відповісти
Ще з часів "України без Кучми" складається таке враження,що мусора(беркут,корд-морд)-це війсковий підрозділ іноземної держави(може недоімперії) на нашій землі.
І пофіг що ними керували вже два "революционера" і"патріота",там напевно своє керівництво якому Україна не потрібна.
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01.12.2020 19:14 Відповісти
Отвратительно. Не могут даже смелости набраться и отменить полностью антинародный закон.
Опять игры.... Никто, кроме олигархов от этого не выиграет. Гетманцева давно пора увольнять к монаху или на нары ... за глупость.
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01.12.2020 23:24 Відповісти
 
 