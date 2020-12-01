Сутички учасників акції протесту підприємців та поліції біля Верховної Ради. ВIДЕО

Сутички учасників акції протесту підприємців з поліцією сталися біля українського парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Андрія Павловського, в бійці брав участь загін поліцейських і кілька активних мітингувальників. Протистояння тривало кілька хвилин і завершилося без затримань.

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