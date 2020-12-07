Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе. ВИДЕО
Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская начала публиковать на своем youtube-канале цикл видеофильмов со свидетельствами пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе или их родственников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На канале выложены свидетельства бывшего директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, который более года находился в плену у боевиков якобы за сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также Изабеллы Пех, мать которой Елена с 2018 года находится в застенках "ДНР".
Видео публикуются на украинском языке с польскими субтитрами. Записи сделаны при поддержке посольства Польши в Украине.
Вице-маршалок Сейма РП Малгожата Госевская в 2014 году активно поддержала Революцию Достоинства, находясь длительное время среди протестующих в Киеве. В 2016 году она передала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях россиян, совершенных на Донбассе в 2014 году. Доклад составлен на базе более 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. В них они рассказывают о преступлениях - лишение свободы, физические и психологические пытки, убийства, к которым имели отношение россияне.
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Самі себе вони не поширять.
Доктор Менґелє про таке ніколи не мріяв.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…
Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.
- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».далі -- https://ukrmir.info/1918-rik-u-kiyevi-rozmovlyati-************-bulo-nebezpechno/
1. Куда он там мог уехать на работу: на затопленую шахту или на вывезенный на металл завод?
2. Тезис совка и Оруэлла "заткнись и будешь жив" - для рабов и сумасшедших. Не дождетесь, сволочи!!!
Иди Сибирь осваивай, там тебя точно ничего, кроме гнуса, не зацепит!
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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