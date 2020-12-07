Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе. ВИДЕО

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская начала публиковать на своем youtube-канале цикл видеофильмов со свидетельствами пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе или их родственников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На канале выложены свидетельства бывшего директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, который более года находился в плену у боевиков якобы за сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также Изабеллы Пех, мать которой Елена с 2018 года находится в застенках "ДНР".

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Видео публикуются на украинском языке с польскими субтитрами. Записи сделаны при поддержке посольства Польши в Украине.

Вице-маршалок Сейма РП Малгожата Госевская в 2014 году активно поддержала Революцию Достоинства, находясь длительное время среди протестующих в Киеве. В 2016 году она передала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях россиян, совершенных на Донбассе в 2014 году. Доклад составлен на базе более 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. В них они рассказывают о преступлениях - лишение свободы, физические и психологические пытки, убийства, к которым имели отношение россияне.

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