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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе. ВИДЕО

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская начала публиковать на своем youtube-канале цикл видеофильмов со свидетельствами пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе или их родственников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На канале выложены свидетельства бывшего директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, который более года находился в плену у боевиков якобы за сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также Изабеллы Пех, мать которой Елена с 2018 года находится в застенках "ДНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Видео публикуются на украинском языке с польскими субтитрами. Записи сделаны при поддержке посольства Польши в Украине.

Вице-маршалок Сейма РП Малгожата Госевская в 2014 году активно поддержала Революцию Достоинства, находясь длительное время среди протестующих в Киеве. В 2016 году она передала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях россиян, совершенных на Донбассе в 2014 году. Доклад составлен на базе более 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. В них они рассказывают о преступлениях - лишение свободы, физические и психологические пытки, убийства, к которым имели отношение россияне.

Также читайте: Россия не уважает слабых и тех, кто уступает. С ней нужно вести жесткий диалог, - вице-маршалок Сейма Госевская

Автор: 

Польша (8409) Донбасс (26956) Госевская Малгожата (8)


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Топ комментарии
+54
Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе - Цензор.НЕТ 4702
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07.12.2020 01:46
+27
Огромнейшее спасибо за проделанную работу. А любители Шария и дальше слушайте о гражданской войне и снаглядно для пропаганды постановочными кадрами от рос спец служб о войне на Донбассе. Кто вы после этого те кто голосовал за шария???????
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07.12.2020 07:23
+15
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2020 11:25
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Вице-маршалок Сейма Польши Госевская публикует свидетельства украинцев о преступлениях на Донбассе - Цензор.НЕТ 4702
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07.12.2020 01:46 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
.
.
.
!.
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07.12.2020 16:29 Ответить
Огромнейшее спасибо за проделанную работу. А любители Шария и дальше слушайте о гражданской войне и снаглядно для пропаганды постановочными кадрами от рос спец служб о войне на Донбассе. Кто вы после этого те кто голосовал за шария???????
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07.12.2020 07:23 Ответить
Педофилы, гандоны и ******, как и сам педофил петушарий.
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07.12.2020 09:27 Ответить
Kurwy?
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07.12.2020 11:12 Ответить
кацабсина продажна, не все грошима вимірюється. За прребрік(в бан), рашик!
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07.12.2020 07:36 Ответить
Нарід, заходьте на ютуб та ставте вподобайку цим відео пані Малгожати.
Самі себе вони не поширять.
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07.12.2020 08:37 Ответить
Давайте активно підтримаємо особливо хто закордоном щоб ютуб підняв відео
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07.12.2020 10:10 Ответить
Підтримайте ,підтримайте ,це з того сейму що прийняв постанову про примусову вакцинацію власного народу!
Доктор Менґелє про таке ніколи не мріяв.
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07.12.2020 15:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2020 11:25 Ответить
якби це обмеживалось лише самообманом, але нажаль від цього страждають нормальні люди яким він нах не обісрався. говорив, говорю і буду говорити- без позбавленя громадянства та депортацій Україні не обійтися - подобається це комусь чи ні.
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07.12.2020 14:20 Ответить
ДЯКУЄМО ПОЛЬШІ, ДЯКУЄМО МАЛГОЖАТІ!
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07.12.2020 11:32 Ответить
Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 1235
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07.12.2020 12:08 Ответить
Смерд ступай на псарню...
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07.12.2020 12:20 Ответить
О, Толыки, унитазы панам уже помыли?
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07.12.2020 12:35 Ответить
Мокшанин...ты эволюционно растешь! А теперь ознакомся с инструкцией сего чуда цивилизации...читай внимательно и рассудком...дабы использовать сие чудо по назначению!
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07.12.2020 14:14 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html Більшовицькі війська в лютому 1918 року здобували Київ під гаслами «Смерть буржуям и украинцам!»

«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…

Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.

Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 2805

- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».далі -- https://ukrmir.info/1918-rik-u-kiyevi-rozmovlyati-************-bulo-nebezpechno/
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07.12.2020 12:09 Ответить
У Муравйова є чому повчитися, бо є велика підозра що вразі звільнення Донбасу ми ще й репарації їм виплачувати будемо.
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07.12.2020 12:50 Ответить
Только на фото парад большевицких мразей в Харькове.
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07.12.2020 13:30 Ответить
Частина Донецької області була окупована ще в 2014 році, історії цих людей 2016 і 2018 років. Чоловяга взалі працював на території окупантів і ніпрояку проукраїнську позицію до арешту не згадував. Він не міг попасти у полон, він не воював проти терористів і російських окупантів. Не зачіпило.
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07.12.2020 12:45 Ответить
Сразу два момента!!!
1. Куда он там мог уехать на работу: на затопленую шахту или на вывезенный на металл завод?
2. Тезис совка и Оруэлла "заткнись и будешь жив" - для рабов и сумасшедших. Не дождетесь, сволочи!!!
Иди Сибирь осваивай, там тебя точно ничего, кроме гнуса, не зацепит!
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07.12.2020 13:35 Ответить
Куда уехать? На фронт. И жить есть где, и миска каши есть, и работы невпроворот, и свой дом бы вернул. Не вернул, так отомстил.
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07.12.2020 14:58 Ответить
антон без рифми рараев, тож коцапи! вам не здеся!
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07.12.2020 13:02 Ответить
Вице-маршалок Сейма Польши с запашком кацапского *****
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07.12.2020 13:12 Ответить
В Лугандоне сбылась мечта внуков-скотов, мечтающих о подвигах НКВД-шных дедушек - поиздеваться над людьми по имя непонятно какой больной идеи.
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07.12.2020 13:26 Ответить
Віцемаршалок Сейму Польщі Госевська публікує свідчення українців про злочини на Донбасі - Цензор.НЕТ 9065
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07.12.2020 15:16 Ответить
Вічна Пам'ять Героїні
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07.12.2020 15:44 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
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07.12.2020 16:30 Ответить


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В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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07.12.2020 16:27 Ответить
Мне вот интересно, почему этим не занимается власть? При потрохе и при зелебобе... миру нужно показывать правдивое лицо Мордора! А так типа ********* не при делах, это все внутренний конфликт Украины(((
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08.12.2020 09:35 Ответить
 
 