Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу о развращении несовершеннолетних Александра Ктиторчука на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу о развращении несовершеннолетних Александра Ктиторчука на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тем временем, под зданием суда проходит акция протеста против возможного совбождения подозреваемого из-под стражи.
"Несмотря на невероятное количество доказательств, потерпевших и свидетелей подозреваемого могут отпустить на свободу в ближайшее время. На пострадавших оказывается постоянное давление, в информационном пространстве в частности. Многие пострадавшие пока не готовы заявить о себе публично и дать показания полиции", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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