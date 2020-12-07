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Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу о развращении несовершеннолетних Александра Ктиторчука на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу о развращении несовершеннолетних Александра Ктиторчука на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 

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Тем временем, под зданием суда проходит акция протеста против возможного совбождения подозреваемого из-под стражи.

"Несмотря на невероятное количество доказательств, потерпевших и свидетелей подозреваемого могут отпустить на свободу в ближайшее время. На пострадавших оказывается постоянное давление, в информационном пространстве в частности. Многие пострадавшие пока не готовы заявить о себе публично и дать показания полиции", - заявили организаторы акции.

Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста 01
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста 02
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста 03
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста 04
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в развращении несовершеннолетних фотографа Ктиторчука. Под зданием суда проходит акция протеста 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

изнасилование (917) Киев (25518) несовершеннолетние (91) педофил (493) порнография (209)


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Топ комментарии
+11
Отпустят. Это ж не Антоненко. Это свой, из шовбизнесу.
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07.12.2020 15:04
+3
Та на кол его, и дело с концом! Самый верный способ.
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07.12.2020 15:04
+1
получается дети сами просили дядю поиграть в доктора а следом откроют дело на совращение фотографа и родителям впаяют срок.
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07.12.2020 15:10
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Отпустят. Это ж не Антоненко. Это свой, из шовбизнесу.
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07.12.2020 15:04 Ответить
Та на кол его, и дело с концом! Самый верный способ.
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07.12.2020 15:04 Ответить
получается дети сами просили дядю поиграть в доктора а следом откроют дело на совращение фотографа и родителям впаяют срок.
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07.12.2020 15:10 Ответить
---Якось мені мати говорить : --- Подивись синку . який наш Рудик турботливий татусь-- без кінця тягерує / з місця на місце / своїх котят. оберігає. щоб НЕ застудилися...Я й придивився : а він. мурляка.---безсоромний. гвалтівник-- збоченець---затягує іще сліпеньких в хащі і жорстоко їх ГВАЛТУЄ... Моєму обуренню НЕ було меж : вхопив розбійника і в петлю !!! А згодом переглянув телепередачу " У світі тварин ." і з*ясувалося --це нормальне . природне явище у більшості тваринок / до того ж вагітніють вони . коли досягають свого повноліття .../І ми. як би НЕ тужилися іне займалися самонавіюванням . що ми створені по-* образу божому ---лишаємося хрюшами / найжахливішими хижаками--шкідниками .трупарями екології.../ У період сексуальної революції. коли все переповнено парнографічнитми відосіками--дівчатка з 10 рочків самі шукають сексуальних пригод... І тут на допомогу приходять сексуально--стурбовані . які не зазнали іфорії від пізнання першого інтиму із чистою . незайманою...І це стається...
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07.12.2020 17:06 Ответить
То ти не те щось бачив, то кіт , а в живій природі не тільки кіт, загризає, задушує, до смерті чужих котенят, що не від нього, бо потомство повинно бути тільки його.А якась сексуальне гвалтування серед тварин майже не трапляється, чи совсім не трапляється.Кішка не схоче, кіт не полескоче
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07.12.2020 17:47 Ответить
Украина вполне может стать первой в мире державой, сэкономившей на судах. Все просто: провели на улице митинг-собрание и решили кого-то оставить под стражей. Рядом провели другой митинг и проголосовали кого-то отпустить.
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07.12.2020 17:12 Ответить
Кліторчука на кол!
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07.12.2020 23:11 Ответить
 
 