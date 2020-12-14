Вулкан Этна проснулся на Сицилии. ВИДЕО

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна извергает пепел на Сицилии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Евроньюс".

Извержение началось вечером в воскресенье. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 баллов по шкале Рихтера.

Из вулкана извергались гигантские стометровые фонтаны лавы.

Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км.

Вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Но в целом извержение вулкана не представляло опасности для местных жителей.

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Утром активность вулкана уменьшилась. Аэропорт Катании работал в обычном режиме.

Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.