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Вулкан Этна проснулся на Сицилии. ВИДЕО

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна извергает пепел на Сицилии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Евроньюс".

Извержение началось вечером в воскресенье. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 баллов по шкале Рихтера.

Из вулкана извергались гигантские стометровые фонтаны лавы.

Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км.

Вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Но в целом извержение вулкана не представляло опасности для местных жителей.

Также на Цензор.НЕТ: Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА

Утром активность вулкана уменьшилась. Аэропорт Катании работал в обычном режиме.

Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.

Автор: 

вулкан (73) Италия (1645)


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Топ комментарии
+20
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 7369
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14.12.2020 15:50
+18
Не прилетят, человечество еще не готово к встрече с внеземными цивилизациями пока на планете существуют кацапы
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14.12.2020 15:45
+10
во год... индейцы майя лохи со своим 2012
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14.12.2020 15:41
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Даже вулкан задолбался смотреть на весь этот бардак !
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14.12.2020 15:41 Ответить
во год... индейцы майя лохи со своим 2012
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14.12.2020 15:41 Ответить
а следующий вообще очко
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14.12.2020 15:43 Ответить
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 7369
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14.12.2020 15:50 Ответить
Та ладно, та Етна так щороку дим пускає...
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14.12.2020 15:43 Ответить
при переводе напутали малость... мабуть - 2021...
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14.12.2020 15:44 Ответить
Год сплошных катаклизмов.
Если прилетят марсиане, я даже не удивлюсь.
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14.12.2020 15:44 Ответить
Не прилетят, человечество еще не готово к встрече с внеземными цивилизациями пока на планете существуют кацапы
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14.12.2020 15:45 Ответить
прилетит. метеорит мать его.
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14.12.2020 15:46 Ответить
у нас главное, шобы вулкан зеля варежку не раскрывал, а то опять какой-нибудь вирус туда залетит или мендель
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14.12.2020 15:48 Ответить
То "прилетела гиперзвуковая ракета с непредсказуемой траекторией - во устрашение пиндосов..."
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14.12.2020 15:49 Ответить
У Голубовской извержение сильнее.
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14.12.2020 15:51 Ответить
ишак оманский часом не обедал в итальянском ресторане?
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14.12.2020 15:52 Ответить
Вишенка на торте
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14.12.2020 16:01 Ответить
Фотка похожа на спящую огненную жабу.
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14.12.2020 16:21 Ответить
Ну вот. Сегодня затмение-полнолуние, метиоритотопад! А еще вулкан вот этот. Мало нам зели...
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14.12.2020 16:50 Ответить
Коротко о расписании ЗЕ команды.

Понедельник - отходняк после выходных
Вторник - подготовка к рабочему дню
Среда - рабочий день
Четверг - отдых после рабочего дня
ПЯТНИЦА - подготовка к выходным
Суббота и Воскресенье - Выходной
- Вопросы есть?
-Да! А когда эта ерунда по средам кончится.
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14.12.2020 22:10 Ответить
Вулкан не газовый неинтересно....а вот Везувий даже очень интересно....
Но самое интересное это посмотреть извержение на Санторини...он кстати действующий и из под груд камней до сих пор идет дым...а кратер 1.5 км
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14.12.2020 22:22 Ответить
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 2083
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14.12.2020 22:33 Ответить
 
 