Вулкан Этна проснулся на Сицилии. ВИДЕО
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна извергает пепел на Сицилии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Евроньюс".
Извержение началось вечером в воскресенье. Ему предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 баллов по шкале Рихтера.
Из вулкана извергались гигантские стометровые фонтаны лавы.
Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км.
Вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Но в целом извержение вулкана не представляло опасности для местных жителей.
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Утром активность вулкана уменьшилась. Аэропорт Катании работал в обычном режиме.
Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.
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Если прилетят марсиане, я даже не удивлюсь.
Понедельник - отходняк после выходных
Вторник - подготовка к рабочему дню
Среда - рабочий день
Четверг - отдых после рабочего дня
ПЯТНИЦА - подготовка к выходным
Суббота и Воскресенье - Выходной
- Вопросы есть?
-Да! А когда эта ерунда по средам кончится.
Но самое интересное это посмотреть извержение на Санторини...он кстати действующий и из под груд камней до сих пор идет дым...а кратер 1.5 км